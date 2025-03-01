Мальчик, саке нам принеси, мы в Японию летим! Собрали полный гид: от визы до путеводителя

«Многие видели фото из знаменитого парка снежных обезьян в Нагано, но мало кто знает, что есть другой подобный парк — прямо в Киото, в районе Арасияма. И самое приятное, что животные там есть всегда, а не только зимой, как в Нагано, и живут они в естественной среде. Приматов в парке много, потому что каждый день там устраивают их кормления. Вы и сами можете покормить их! Для этого надо зайти в специальный загончик с решетками, через которые обезьяны будут выхватывать у вас еду. Здорово, что здесь именно люди стоят в клетке, а животные бегают и прыгают где хотят — и все это в самом туристическом городе страны».