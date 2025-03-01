Путешествия

Мальчик, саке нам принеси, мы в Японию летим! Собрали полный гид: от визы до путеводителя

Сегодня в 08:00
Фото: joSon/Getty Images
Самое время спланировать поездку в Японию: авиабилеты подешевели, а визу теперь оформляют за несколько дней. Разобрались, сколько денег надо отложить, какие документы принести в посольство и как не ошибиться при выборе жилья. А неочевидные для посещения локации подскажут музыканты, тревел-блогеры, журналисты и те, кто без ума от Японии.

Почему все отправились в Японию

Япония становится все популярнее среди российских туристов: в 2024 году турпоток вырос в 2,3 раза, и страну восходящего солнца за 12 месяцев посетили почти 100 000 россиян. Туроператоры уверены — высокий интерес к японскому направлению сохранится и в 2025 году, и хорошая динамика бронирований на сезон цветения сакуры это подтверждает.

Кроме того, на повышение спроса повлияло увеличение числа стыковочных рейсов из России в Японию и наличие выгодных предложений от китайских авиакомпаний. Росту популярности поездок в Японию поспособствовало упрощение визовой политики — бесплатное изготовление документа летом занимало до 5 дней. В ноябре японское посольство в Москве, а в феврале — и в Санкт-Петербурге еще сильнее облегчили процесс подачи документов, перестав требовать подтверждения брони и оплаты отеля. Как нам рассказали в компании Fuji Travel, сейчас получить визу довольно легко, и «при правильно собранном пакете документов отказов практически не бывает». Ее делают минимум 4 рабочих дня, но в пик сезона период рассмотрения может занять до 2 недель.

Какие документы нужны для получения визы в Японию

Загранпаспорт

Копия внутреннего паспорта

Документы, подтверждающие занятость и возможность оплатить поездку

Бронь авиабилетов

С актуальным списком требований к документам можно ознакомиться тут.

Когда лучше запланировать путешествие

© magicflute002/Getty Images

Самым востребованным у россиян периодом путешествий остается весенний сезон цветения сакуры (конец марта — начало апреля). Другое популярное время для путешествий — пора любования красными кленами (середина — конец ноября).

Вероника Сакума

Тревел-блогер @veronika.sakuma, переводчик японского и английского языков

«Япония прекрасна всегда, и в любое время года вы найдете в ней что‑то интересное. Однако в разгар туристического сезона в стране будет особенно многолюдно, а цены на отели и перелеты будут покусывать. Но если вы нацелены на бюджетное путешествие, это еще не значит, что нужно отказаться от мечты увидеть цветущую Японию. Например, сейчас, в конце февраля, цветут ранние сорта сакуры, которые по красоте ничуть не уступают знаменитой сомэй-ёсино.

Преимущество путешествия в межсезонье (исключим новогодние и майские праздники, а также середину августа, когда проходит праздник Обон) в первую очередь в более низких ценах и меньшей загруженности достопримечательностей и активностей, на которые нужно покупать билеты заранее. А вот мой личный топ лучшего времени, чтобы приехать в Японию: начало марта, вторая половина апреля и конец октября — начало ноября».

Сколько денег отложить на 10-дневную поездку

© Alexander Schimmeck/Unsplash

По расчетам наших экспертов, десятидневная поездка одному человеку обойдется примерно в 2700 долларов, или в 250 000 рублей, при актуальном курсе валют. Количество трат сильно зависит от стоимости перелета, типа проживания и того, насколько экономно вы планируете вести себя во время путешествия — расходы могут запросто доходить и до 500 000 рублей.

  • Стоимость перелета в Японию варьируется от 20 000 до 45 000 рублей — в зависимости от сезона и времени бронирования.
  • Ночь в отеле европейского типа обойдется примерно в 107 долларов, рассказали представители Japan Travel Concierge. Если речь идет о проживании в традиционном рёкане с горячими источниками и традиционными завтраком и ужином, то средняя цена возрастает до 235 долларов.
  • На транспорт и питание в среднем придется тратить около 85–100 долларов в день. Поесть вне гостиницы стоит 30–50 долларов, хотя, по словам представителей Fuji Travel, есть места, где можно перекусить ощутимо дешевле, например, съесть рамен за 5–7 долларов, а также более дорогие рестораны, где с вас возьмут 250–300 долларов за ужин.
  • На посещение достопримечательностей следует отложить примерно 25 долларов в день.

Отель, хостел, квартира: где лучше остановиться

© Filiz Elaerts/Unsplash
Japan Travel Concierge

Компания, которая организует туры в Японию

«Искать жилье удобнее в больших городах — Токио, Осаке, Киото: там очень развит общественный транспорт. В Токио рекомендуем выбирать такие районы, как Сибуя, Синдзюку, Синагава, Гинза, Асакуса, в Осаке — Умэда, Синсайбаси, а в Киото — район станции Киото, Понтотё, Сидзё-Карасума. Сами японцы много путешествуют по своей стране, поэтому рекомендуем бронировать проживание за 6 месяцев, тогда можно выхватить интересные варианты по хорошей стоимости.

Советуем обязательно останавливаться в японских традиционных гостиницах — рёканах. Это интересный опыт: почти пустая комната, на полу — циновки из рисовых листьев-стебельков, спать нужно на матрасе на полу, а еду подают прямо в комнату на большом количестве разных блюд. При таких гостиницах часто есть природные горячие источники — тоже культурное своеобразие.

По нашему опыту, тем, кто бронирует проживание в хостелах, капсульных отелях и квартирах, могут отказать в визе. Однако туристу допустимо брать проживание в капсульном отеле на одну ночь: считается, что таким образом человек знакомится с японской культурой.

Квартиры в Японии в большинстве случаев очень маленькие. Хозяева держат их в настоящей чистоте и требуют соблюдения строгих правил. Например, запрещено шуметь после 21.00, даже громко слушать ТВ или шумно проводить время с компанией. Предупреждаем: соседи моментально жалуются в полицию. Кроме того, нельзя курить даже на балконе, а мусор придется разделять на пять категорий».

Неочевидные места, которые стоит посетить

Бары в токийском районе Синдзюку (Shinjuku)

Синдзюку — район с традиционными небольшими ресторанами, где подают еду вдоль путей к северо-западу от станции «Синдзюку»
© Maremagnum/Getty Images
Mirèle

Певица

«Меня очаровали улочки старого города — района Токио Синдзюку с его маленькими барчиками. Их площадь не больше двух квадратных метров, в них едва помещаются человек пять-семь. Среди посетителей вы навряд ли встретите туристов: сидят в этих заведениях в основном местные жители».

Локация
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Парк обезьян «Иватаяма» (Iwatayama)

В парке обезьян «Иватаяма»
© Cristi Croitoru/Getty Images
Олеся Lesendrella

Тревел-блогер, автор телеграм-канала Lesendrella

«Многие видели фото из знаменитого парка снежных обезьян в Нагано, но мало кто знает, что есть другой подобный парк — прямо в Киото, в районе Арасияма. И самое приятное, что животные там есть всегда, а не только зимой, как в Нагано, и живут они в естественной среде. Приматов в парке много, потому что каждый день там устраивают их кормления. Вы и сами можете покормить их! Для этого надо зайти в специальный загончик с решетками, через которые обезьяны будут выхватывать у вас еду. Здорово, что здесь именно люди стоят в клетке, а животные бегают и прыгают где хотят — и все это в самом туристическом городе страны».

Парк обезьян «Иватаяма»
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Путь к буддийскому храму Отаги Нэмбуцудзи (Otagi Nenbutsuji Temple) в Киото

© Из личного архива
Любава

Тревел-блогер, автор телеграм-канала «リュババ и Япония»

«Место, в которое я буду возвращаться в Японии снова и снова, — это дорога от станции „Арасияма“ до храма Отаги Нэмбуцудзи. Знаменитая бамбуковая роща абсолютно не впечатлила, но сам путь к храму был потрясающим. Мне встретились традиционные японские домики, атмосферные кофейни, милые магазинчики, ряд других религиозных зданий — Гиодзи и Джодзяккодзи. Особенно рекомендую зайти в Адасино Нэмбуцудзи — древнее кладбище с памятным камнем и храмом, что для Японии довольно редко. В конце вы окажетесь у Отаги Нэмбуцудзи, где вас будут ждать тысячи фигурок Будды. Я была здесь осенью, и это поистине потрясающее зрелище, описать словами невозможно! Великолепная, словно нетронутая природа в сочетании с древней архитектурой — то, что нужно увидеть в Японии каждому».

Станции Арасияма
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Лапшичная もみぢ茶屋

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© Из личного архива
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© Из личного архива
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© Из личного архива
Алекс Мазуров

Блогер, фотограф-путешественник, автор телеграм-канала «В поисках света»

«Больше всего за всю поездку меня впечатлила лапшичная в небольшом городе Хигасиагацума. Там меня переполняло вдохновение, все вокруг было похожим на сцены из мультфильмов Миядзаки, при этом на сердце ощущалось спокойствие. Короче, я был счастлив. Попали в это заведение ближе к закату, во дворе собрались коты, и выражение их мордочек отличалось от привычного — казалось, что и они тут прямо японские!

Лапшичную держит пожилая пара, она же там и живет. Супругам больше семидесяти лет, они очень бойкие и энергичные, чувствуется, что они любят свое дело, место и детей. Внутри кафе можно найти традиционный японский очаг, книги, журналы, какие‑то снимки в рамах и предметы домашнего обихода. Все лежит будто в беспорядке, но почему‑то в этом чувствовался некий уют. А еще в лапшичной висят картины, написанные сыном хозяина. Дом в свете заката, уютные деревянные полы, картины, наполненные чувством гордости родителей за ребенка, смешные коты — эти маленькие детали создали для меня момент, который останется в памяти».

Лапшичная もみぢ茶屋
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Клуб Shibuya 7th Floor

© Из личного архива
«Космос на потолке»

Дрим-поп-группа, базирующаяся в Токио

«Наше любимое место в Токио — клуб 7th Floor, который и правда находится на 7-м этаже. Мы не раз уже тут выступали, это одна из самых уютных площадок для небольших концертов и вечеринок в Сибуе. На фото, которым мы с вами поделились, наша группа „Космос на потолке“ в 2023 году позирует с частью съемочной группы японского фильма „Qualia“, в саундтрек которого взяли нашу песню „Рельсы“».

Клуб Shibuya 7th Floor
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Кофейня «Кохийя» (Kauhiiya) в Тюо (Chūō)

© Из личного архива
Виталий Кинжибеков

Главный редактор медиа о спорте «Объем»

«Место для тех, для кого поиск локальной кофейни — это тоже часть путешествия. Японцы — народ, который относится к каждому движению и действию по-особенному. Одно удовольствие наблюдать, как они скрупулезно делают базовые вещи вроде „заварить кофе“. В Токио я случайно попал в кофейню „для своих“. Вход был похож на обычную дверь в дом, и лишь небольшой баннер с рукописной надписью „Открыто“ указывал на происходящее внутри. А там — целая история, история человека, который всю жизнь работает в этом заведении и варит людям кофе. Бариста специально под нас подобрал чашечку с тарелкой: там нет похожих друг на друга сервизов. В меню только кофе, но он волшебный, как и все вокруг».

Кофейня «Кохийя»
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Сеть древних паломнических маршрутов Кумано-Кодо (Kumano Kodō)

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© Из личного архива
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© Из личного архива
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© Из личного архива
Юля и Руслан

Блогеры-походники @hike-n-trip

«Мы выбрали походный маршрут Kumano Kodo Kohechi, пересекающий горы между Коясан и Хонгу-Тайся. За 70 километров пути прошли через густые кедровые леса, перевалы, маленькие деревни и священные места. На тропе было удивительно мало людей, что усиливало ощущение единения с природой. По вечерам останавливались в миншуку — гостевых домах местных жителей, где нас ждали юката, татами, футон и невероятная традиционная кухня. В одном из таких домов хозяева угостили нас супом из дикого кабана — сытным и идеальным после долгого перехода. Кумано-Кодо — это не просто поход, а путь, позволяющий прочувствовать настоящую Японию без толп туристов».

Сеть древних паломнических маршрутов Кумано-Кодо
Google Maps

Зал игровых автоматов The Silver Ball Planet

© Из личного архива
Виталий Терлецкий

Автор и издатель комиксов

«Удивительно, но мое самое любимое место в Японии — не японское. В Осаке находится самый большой зал пинбольных автоматов Silver Ball Planet. В зале около 70 машин, их меняют от сезона к сезону. Приезжал туда дважды с конкретной целью — играть в пинболл два-три дня подряд, час за часом. Мои любимые автоматы — Monster Bash, Attack from Mars, Creature from the Black Lagoon. Последний — удивительный, в нем по сюжету вы приезжаете в открытый кинотеатр смотреть ужастик. Самые интересные автоматы относятся к началу и середине девяностых: дисплей еще светодиодный, но уже появляются безумные механические фигурки. Одна игра стоит 100 иен (около 60 р. — Прим. ред.), если зайдете внутрь, меньше 5000 иен (около 3000 р.) даже не надейтесь потратить».

Зал игровых автоматов The Silver Ball Planet
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