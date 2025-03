Мальчик, саке нам принеси, мы в Японию летим! Собрали полный гид: от визы до путеводителя

«Удивительно, но мое самое любимое место в Японии — не японское. В Осаке находится самый большой зал пинбольных автоматов Silver Ball Planet. В зале около 70 машин, их меняют от сезона к сезону. Приезжал туда дважды с конкретной целью — играть в пинболл два-три дня подряд, час за часом. Мои любимые автоматы — Monster Bash, Attack from Mars, Creature from the Black Lagoon. Последний — удивительный, в нем по сюжету вы приезжаете в открытый кинотеатр смотреть ужастик. Самые интересные автоматы относятся к началу и середине девяностых: дисплей еще светодиодный, но уже появляются безумные механические фигурки. Одна игра стоит 100 иен (около 60 р. — Прим. ред.), если зайдете внутрь, меньше 5000 иен (около 3000 р.) даже не надейтесь потратить».