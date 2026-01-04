Куда мы катимся: 20 лучших катков в Москве

Стадион «Огонек» находится на территории музея-заповедника «Царицыно». Несколько лет назад его решили реконструировать, и здесь также появился каток с ровным искусственным льдом площадью 1456 квадратных метров. Он работает в любую погоду, а ночью освещается прожекторами. Оставить личные вещи, взять напрокат и заточить коньки можно в пункте проката. Также есть опция платных занятий с тренером. Найти стадион, а вместе с ним и каток легко: центральный вход на площадку расположен напротив выезда с 6-й Радиальной улицы, рядом с Центром электронного декларирования. Подробный маршрут описан на сайте музея. При прокате коньков придется оставить залог 1500 рублей за пару (принимаются только наличные).