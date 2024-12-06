Фиксики, LEGO-человечки, «Синий трактор»: детские новогодние шоу в Москве

Юные москвичи точно не заскучают в этом декабре и на новогодних каникулах. Подходящая праздничная постановка найдется для фанатов фиксиков, фигурного катания, Гринча, динозавров, фэнтази и не только.

Новогодние елки для самых маленьких Елка телеканала «Карусель» 26 декабря — 7 января, Дворец Ирины Винер

Шоу в формате 360 градусов с фиксиками, смешариками, Бубой, Финником и Бодо Бородо. Вместе с Дедом Морозом любимые герои займутся настоящим детективным расследованием и наконец ответят на вопросы, которые беспокоят нас с детства: куда же исчезли родители Снегурочки? Организаторы обещают восьмиметровые танцующие фонтаны, лазерные спецэффекты и балет гигантских дирижаблей.

Адрес Дворец Ирины Винер Лужники, 24, стр. 24 Стоимость От 1250 р.

Премьера! Тайна семьи Деда Мороза. Ёлка телеканала «Карусель» 2025 Спектакль / декабрь - январь от 1130 ₽ Подробнее на Афише

Рождественская сказка «Братья и Белый Король» 22 декабря — 12 января, зал церковных соборов Храма Христа Спасителя

© Сергей Пятаков/РИА Новости

Малыши станут свидетелями приключений братьев, разошедшихся из‑за ссоры, и их примирению. История объяснит смысл праздника Рождества Христова. Динамичный сюжет, яркие декорации и спецэффекты помогут раскрыть жизненные ценности, а активное участие зрителей сделает интерактивный спектакль еще более запоминающимся. Мероприятие состоится в зале Храма Христа Спасителя.

Адрес Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя Волхонка, 15 Стоимость От 700 р.

Рождественская сказка Братья и Белый Король Спектакль / декабрь - январь от 800 ₽ Подробнее на Афише

Lego-шоу 7 декабря — 11 января, фольклорный центр «Москва»

© Пресс-служба

Ребенок погрузится в мир конструктора, встретится с веселыми LEGO-героями и вместе с артистами будет петь, танцевать, играть — в общем, не сидеть на месте. Постановка расскажет, как от одного маленького кубика могут зависеть тысячи судеб.

Адрес Фольклорный центр «Москва» Барклая, 9 Стоимость От 990 р.

Lego-шоу Спектакль / декабрь - январь от 990 ₽ Подробнее на Афише

Новогодние шоу хитов «Синего Трактора» 15 декабря — 12 января, локация зависит от выбранной даты

Добрая сказка в мягком плюшевом формате под песенные хиты из мультфильма «Синий Трактор». Сидеть не придется: игровой реквизит и много интерактива в каждом номере позволят веселиться даже на дальних рядах.

Стоимость От 790 р.

Синий трактор: Елочка Спектакль / декабрь - январь от 790 ₽ Подробнее на Афише

Мега Щенки: Новогодний патруль 14 декабря — 11 января, локация зависит от выбранной даты

Персонажам культового детского мультика «Щенячий патруль» вместе с малышами предстоит сразиться с инопланетянами, которые попадут на Землю вслед за метеоритом. Целый час юные зрители будут следить за неожиданными сюжетными поворотами под заводные песни и легендарные танцы Щенков.

Стоимость От 790 р.

Мега Щенки: Новогодний патруль Спектакль / декабрь - январь от 790 ₽ Подробнее на Афише

Три Кота: Новогодний хит 14 декабря — 11 января, локация зависит от выбранной даты

Новогодний концерт для детей с любимыми героями с танцевальным флэшмобом и поучительной историей о взаимопомощи. Представление дополнят викторины, шоу мыльных пузырей, конфетти и конечно, Кот Мороз.

Стоимость От 700 р.

Три Кота: Новогодний хит Спектакль / декабрь - январь от 700 ₽ Подробнее на Афише

Фабрика Деда Мороза 7 декабря — 4 января, «Денди»

На этом игровом шоу ребенок точно не потеряется. Количество участников будет ограничено 30 детьми — так что каждый сможет почувствовать себя главным героем и насладиться хороводом, мыльными пузырями, поролоновым и бумажным шоу.

Адрес «Денди», Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща» Стоимость От 990 р.

Фабрика Деда Мороза Спектакль / декабрь - январь от 990 ₽ Подробнее на Афише

Снежное шоу Дедушки Мороза 7 декабря — 11 января, фольклорный центр «Москва»

Дед Мороз задумал завалить планету снегом, чтобы создать крутые горки, но в беду попала его волшебная Снежинка — и только у гостей мероприятия будет возможность ее спасти. Вечер скрасят надувной реквизит, дымовое, крио- и конфети-шоу.

Адрес Фольклорный центр «Москва» Барклая, 9 Стоимость От 990 р.

Снежное шоу Дедушки Мороза Спектакль / декабрь - январь от 990 ₽ Подробнее на Афише

Маленький Дед Мороз 2 января — 7 января, Центр Вознесенского

Кукольная постановка расскажет волшебную историю о том, как даже самые маленькие из нас могут творить чудеса. После спектакля дети и их родители узнают мастер-классе, как стать настоящим Дедом Морозом.

Адрес Центр Вознесенского Б.Ордынка, 46, стр. 3 Стоимость От 2300 р.

Маленький Дед Мороз Спектакль / декабрь - январь от 2300 ₽ Подробнее на Афише

Гринч: Похититель Нового года 7 декабря — 5 января, «Денди»

Юные зрители помогают Деду Морозу предотвратить коварный план Гринча украсть праздник. Веселые игры с мягким реквизитом, танцы, мыльные пузыри и поролоновое шоу — все это ждет детей на празднике.

Адрес «Денди», Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща» Стоимость От 990 р.

Гринч: Похититель Нового года Спектакль / декабрь - январь от 990 ₽ Подробнее на Афише

Мероприятия для детей постарше

Рождество в домике Петсона 8 декабря декабря — 8 января, «Колокольников, 17»

© Лидия Хазова

Семейный спектакль «Рождество в домике Петсона» — это трогательная история по мотивам произведения Свена Нурдквиста о важности взаимопомощи и добра, рассказанная с помощью уникальных чердачных кукол. В финале — сладкий стол и рождественские подарки.

Адрес «Колокольников, 17», Колокольников пер., 17 Стоимость От 2300 р.

Рождество в домике Петсона Спектакль / декабрь - январь от 2000 ₽ Подробнее на Афише

Ледяное сердце 15 декабря — 3 января, локация зависит от выбранной даты

Новый год по угрозой, и лишь дети помогут Эльзе преодолеть запутанные испытания, чтобы спасти праздник. Постановка погружает в волшебную зимнюю атмосферу, любимые песни из мультфильма и викторине на дадут заскучать.

Стоимость От 790 р.

Ледяное сердце Спектакль / декабрь - январь от 790 ₽ Подробнее на Афише

Ледовое шоу «Спящая красавица» 5 января — 7 января, Live Арена

© Plushenko.show

Для представления Евгения Плющенко с балетом «Спящая красавица» создадут мультимедийный театр с масштабной декорацией и балетной сценой и зальют уникальный круглый лед. Рудковская уже назвала проект «лучшим шоу, которое они когда‑либо создавали». Среди исполнителей главных ролей — фигуристы Александра Трусова, Александр Плющенко и Елена Костылева.

Адрес Live Арена Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145 Стоимость От 1000 р.

Спящая красавица Спектакль / январь от 1000 ₽ Подробнее на Афише

Цирк Деда Мороза: Лига зимних волшебников 15 декабря — 11 января, локация зависит от выбранной даты

Ледяная колдунья остановила время, и только Дед Мороз с командой коллег из Китая, Италии, США, Якутии, Индии и Чехии способны спасти Новый год. Зрители примут участие в этом приключении, наполненном цирковыми номерами, песнями и танцами, а в финале вместе встретят Новый год.

Стоимость От 790 р.

Цирк Деда Мороза: Лига зимних волшебников Спектакль / декабрь - январь от 990 ₽ Подробнее на Афише

Новогоднее представление «Мосфильма» «Полный вперед!» 21 декабря — 12 января, киноконцерн «Мосфильм»

Главная киностудия страны представляет новый сказочный спектакль о приключениях Деда Мороза и его помощников. В проекте косвенно будут задействованы звезды кино и телевидения: они снялись в видеоэпизодах, увидеть которые предстоит на светодиодных экранах, а само шоу сопроводят спецэффекты и оркестровая музыка.

Адрес Киноконцерн «Мосфильм» Мосфильмовская, 1 Стоимость От 1365 р.

«Полный вперед!» Новогоднее представление на киностудии «Мосфильм» Спектакль / декабрь - январь от 1365 ₽ Подробнее на Афише

Щелкунчик. Королевство летучих мышей 11 декабря — 30 декабря, «ЦСКА Арена»

Новой ученице магической академии придется вместе с ожившим Щелкунчиком сражаться с летучими мышами. Для зрителей подготовили грандиозные технологичные декорации, цирковые номера, брейк-данс и переосмысление музыки Чайковского. Постановщики поделилсь, что источником вдохновения для них стали работы Тима Бертона.

Адрес ЦСКА Арена, автозаводская, 23а Стоимость От 1000 р.

Щелкунчик. Королевство летучих мышей Спектакль / декабрь от 1000 ₽ Подробнее на Афише

Новогоднее хрустальное шоу «Слеза Дракона» 7 декабря — 7 января, локация зависит от выбранной даты

Мистическое фэнтези в дворцовой эстетике с экстремальными цирковыми трюками, играми и фокусами. Зрители отправятся в опасное путешествие по заколдованному хрустальному городу, чтобы вернуть ему жизнь.

Стоимость От 1300 р.

Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу Спектакль / декабрь - январь от 1100 ₽ Подробнее на Афише

Остров Динозавров: Новогодние приключения 21 декабря — 4 января, локация зависит от выбранной даты

Генетик и палеонтолог наконец-то нашли решение вопроса о том, можно ли возродить динозавров. Вместе с ними зрители погрузятся в древний мир Юрского Периода, встретятся с туземцами и Дедом Морозом и поучаствуют в викторинах.

Стоимость От 790 р.

Остров Динозавров: Новогодние приключения Спектакль / декабрь - январь от 790 ₽ Подробнее на Афише

Маша и Медведь. Очень детективная история 28 декабря — 6 января, локация зависит от выбранной даты

На протяжении всей музыкальной сказки зрители будут полноценными участниками действа — их напрямую вовлекут в сюжет любимого мультфильма. А еще гости услышат как хорошо знакомые любимые мелодии, так и новые песенки в исполнении Маши.

Стоимость От 790 р.