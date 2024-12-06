Фиксики, LEGO-человечки, «Синий трактор»: детские новогодние шоу в Москве

Новогодние елки для самых маленьких
Елка телеканала «Карусель»
26 декабря — 7 января, Дворец Ирины Винер
Шоу в формате 360 градусов с фиксиками, смешариками, Бубой, Финником и Бодо Бородо. Вместе с Дедом Морозом любимые герои займутся настоящим детективным расследованием и наконец ответят на вопросы, которые беспокоят нас с детства: куда же исчезли родители Снегурочки? Организаторы обещают восьмиметровые танцующие фонтаны, лазерные спецэффекты и балет гигантских дирижаблей.
Адрес
Дворец Ирины Винер Лужники, 24, стр. 24
Стоимость
От 1250 р.
Рождественская сказка «Братья и Белый Король»
22 декабря — 12 января, зал церковных соборов Храма Христа Спасителя
Малыши станут свидетелями приключений братьев, разошедшихся из‑за ссоры, и их примирению. История объяснит смысл праздника Рождества Христова. Динамичный сюжет, яркие декорации и спецэффекты помогут раскрыть жизненные ценности, а активное участие зрителей сделает интерактивный спектакль еще более запоминающимся. Мероприятие состоится в зале Храма Христа Спасителя.
Адрес
Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя Волхонка, 15
Стоимость
От 700 р.
Lego-шоу
7 декабря — 11 января, фольклорный центр «Москва»
Ребенок погрузится в мир конструктора, встретится с веселыми LEGO-героями и вместе с артистами будет петь, танцевать, играть — в общем, не сидеть на месте. Постановка расскажет, как от одного маленького кубика могут зависеть тысячи судеб.
Адрес
Фольклорный центр «Москва» Барклая, 9
Стоимость
От 990 р.
Новогодние шоу хитов «Синего Трактора»
15 декабря — 12 января, локация зависит от выбранной даты
Добрая сказка в мягком плюшевом формате под песенные хиты из мультфильма «Синий Трактор». Сидеть не придется: игровой реквизит и много интерактива в каждом номере позволят веселиться даже на дальних рядах.
Стоимость
От 790 р.
Мега Щенки: Новогодний патруль
14 декабря — 11 января, локация зависит от выбранной даты
Персонажам культового детского мультика «Щенячий патруль» вместе с малышами предстоит сразиться с инопланетянами, которые попадут на Землю вслед за метеоритом. Целый час юные зрители будут следить за неожиданными сюжетными поворотами под заводные песни и легендарные танцы Щенков.
Стоимость
От 790 р.
Три Кота: Новогодний хит
14 декабря — 11 января, локация зависит от выбранной даты
Новогодний концерт для детей с любимыми героями с танцевальным флэшмобом и поучительной историей о взаимопомощи. Представление дополнят викторины, шоу мыльных пузырей, конфетти и конечно, Кот Мороз.
Стоимость
От 700 р.
Фабрика Деда Мороза
7 декабря — 4 января, «Денди»
На этом игровом шоу ребенок точно не потеряется. Количество участников будет ограничено 30 детьми — так что каждый сможет почувствовать себя главным героем и насладиться хороводом, мыльными пузырями, поролоновым и бумажным шоу.
Адрес
«Денди», Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
Стоимость
От 990 р.
Снежное шоу Дедушки Мороза
7 декабря — 11 января, фольклорный центр «Москва»
Дед Мороз задумал завалить планету снегом, чтобы создать крутые горки, но в беду попала его волшебная Снежинка — и только у гостей мероприятия будет возможность ее спасти. Вечер скрасят надувной реквизит, дымовое, крио- и конфети-шоу.
Адрес
Фольклорный центр «Москва» Барклая, 9
Стоимость
От 990 р.
Маленький Дед Мороз
2 января — 7 января, Центр Вознесенского
Кукольная постановка расскажет волшебную историю о том, как даже самые маленькие из нас могут творить чудеса. После спектакля дети и их родители узнают мастер-классе, как стать настоящим Дедом Морозом.
Адрес
Центр Вознесенского Б.Ордынка, 46, стр. 3
Стоимость
От 2300 р.
Гринч: Похититель Нового года
7 декабря — 5 января, «Денди»
Юные зрители помогают Деду Морозу предотвратить коварный план Гринча украсть праздник. Веселые игры с мягким реквизитом, танцы, мыльные пузыри и поролоновое шоу — все это ждет детей на празднике.
Адрес
«Денди», Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
Стоимость
От 990 р.
Мероприятия для детей постарше
Рождество в домике Петсона
8 декабря декабря — 8 января, «Колокольников, 17»
Семейный спектакль «Рождество в домике Петсона» — это трогательная история по мотивам произведения Свена Нурдквиста о важности взаимопомощи и добра, рассказанная с помощью уникальных чердачных кукол. В финале — сладкий стол и рождественские подарки.
Адрес
«Колокольников, 17», Колокольников пер., 17
Стоимость
От 2300 р.
Ледяное сердце
15 декабря — 3 января, локация зависит от выбранной даты
Новый год по угрозой, и лишь дети помогут Эльзе преодолеть запутанные испытания, чтобы спасти праздник. Постановка погружает в волшебную зимнюю атмосферу, любимые песни из мультфильма и викторине на дадут заскучать.
Стоимость
От 790 р.
Ледовое шоу «Спящая красавица»
5 января — 7 января, Live Арена
Для представления Евгения Плющенко с балетом «Спящая красавица» создадут мультимедийный театр с масштабной декорацией и балетной сценой и зальют уникальный круглый лед. Рудковская уже назвала проект «лучшим шоу, которое они когда‑либо создавали». Среди исполнителей главных ролей — фигуристы Александра Трусова, Александр Плющенко и Елена Костылева.
Адрес
Live Арена Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
Стоимость
От 1000 р.
Цирк Деда Мороза: Лига зимних волшебников
15 декабря — 11 января, локация зависит от выбранной даты
Ледяная колдунья остановила время, и только Дед Мороз с командой коллег из Китая, Италии, США, Якутии, Индии и Чехии способны спасти Новый год. Зрители примут участие в этом приключении, наполненном цирковыми номерами, песнями и танцами, а в финале вместе встретят Новый год.
Стоимость
От 790 р.
Новогоднее представление «Мосфильма» «Полный вперед!»
21 декабря — 12 января, киноконцерн «Мосфильм»
Главная киностудия страны представляет новый сказочный спектакль о приключениях Деда Мороза и его помощников. В проекте косвенно будут задействованы звезды кино и телевидения: они снялись в видеоэпизодах, увидеть которые предстоит на светодиодных экранах, а само шоу сопроводят спецэффекты и оркестровая музыка.
Адрес
Киноконцерн «Мосфильм» Мосфильмовская, 1
Стоимость
От 1365 р.
Щелкунчик. Королевство летучих мышей
11 декабря — 30 декабря, «ЦСКА Арена»
Новой ученице магической академии придется вместе с ожившим Щелкунчиком сражаться с летучими мышами. Для зрителей подготовили грандиозные технологичные декорации, цирковые номера, брейк-данс и переосмысление музыки Чайковского. Постановщики поделилсь, что источником вдохновения для них стали работы Тима Бертона.
Адрес
ЦСКА Арена, автозаводская, 23а
Стоимость
От 1000 р.
Новогоднее хрустальное шоу «Слеза Дракона»
7 декабря — 7 января, локация зависит от выбранной даты
Мистическое фэнтези в дворцовой эстетике с экстремальными цирковыми трюками, играми и фокусами. Зрители отправятся в опасное путешествие по заколдованному хрустальному городу, чтобы вернуть ему жизнь.
Стоимость
От 1300 р.
Остров Динозавров: Новогодние приключения
21 декабря — 4 января, локация зависит от выбранной даты
Генетик и палеонтолог наконец-то нашли решение вопроса о том, можно ли возродить динозавров. Вместе с ними зрители погрузятся в древний мир Юрского Периода, встретятся с туземцами и Дедом Морозом и поучаствуют в викторинах.
Стоимость
От 790 р.
Маша и Медведь. Очень детективная история
28 декабря — 6 января, локация зависит от выбранной даты
На протяжении всей музыкальной сказки зрители будут полноценными участниками действа — их напрямую вовлекут в сюжет любимого мультфильма. А еще гости услышат как хорошо знакомые любимые мелодии, так и новые песенки в исполнении Маши.
Стоимость
От 790 р.