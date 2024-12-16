Нет компании на Новый год? Не отчаиваемся! Вот где можно встретить праздник

В поезде
Хороший способ совместить сразу два интересных опыта: встретить Новый год в кругу незнакомых людей и побывать в новом месте. Под бой курантов с телефона готовьтесь чокаться фирменными эржедэшными кружками с чаем или шампанским с соседями по вагону. В плацкарте, как правило, царит атмосфера веселого общежития, так что чувствовать себя одиноко вы точно не будете. А наутро сходите с поезда и отправляйтесь изучать сонный и совершенно пустой первоянварский город.
Для такого приключения идеально подойдут локации, до которых 6–10 часов езды на поезде: Нижний Новгород, Минск, Казань, Петербург, Смоленск. Если выехать за пару часов до Нового года, то в пункте назначения вы будете ранним утром. Дня хватит на то, чтобы обойти главные достопримечательности города. А вечером можно заселиться в отель или поехать обратно домой.
Минусы такого путешествия — высокая стоимость жилья в новогодние праздники и то, что 1 января большинство музеев, галерей и даже кафе будет закрыто. Так что запасайтесь термосом с чаем, снеками, одевайтесь тепло и готовьтесь смотреть фасады церквей, купеческих домов и прочих памятников архитектуры.
Поезд Москва — Смоленск
Билеты — от 1028 р.
На катке
Встретить Новый год на катке можно, например, в парке Горького: здесь сеансы заканчиваются в 3.00 утра, или на ВДНХ, где последний стартует аккурат к 12 часам ночи. Из плюсов: в веселой круговерти отмечающих сложно почувствовать себя одиноко. Но и понравится такое развлечение только тем, кто не боится толп людей. Из минусов: о билете лучше позаботиться заранее, так как новогодний сеанс пользуется особым спросом.
За игрой в бильярд
Бильярд за последние пару лет из развлечений для очень взрослых мужчин превратился в забаву юных модников и всех кому не лень. Подтверждение тому — всегда переполненные модные бильярдные Escapist, «Круглый шар» и «Лузер», где собираются зумеры и бодрящиеся миллениалы. А еще пул — это та игра, к которой легко присоединиться уже в процессе, выбрав игроков себе по зубам. Поэтому при готовности рисковать отправляйтесь в бильярдную в новогоднюю ночь и смело примыкайте к компании, где не хватает игроков. Если вы давно не новичок, для серьезной игры подойдут олдскульные бильярдные со стажем вроде «Тимура» или «Клуба 811».
На канатной дороге
Последние несколько лет канатная дорога над Москвой-рекой работает в новогоднюю ночь. Поездка в теплом фуникулере в одну сторону займет около 8 минут, туда и обратно — не больше 20. в окнах — панорамный вид на центр Москвы, Кремль и подсвеченные мосты через Москву-реку.
Ближе к полуночи на канатку может собраться очередь, поэтому лучше приходить заранее. До этого можно погулять на территории МГУ и смотровой площадке Воробьевых гор. В кабинке вы, скорее всего, будете не одни, а в компании 3–5 человек, так что готовьте тост. Ну а после можно отправляться на прогулку или каток в парк Горького, где тоже будет полно людей.
На вечеринке
Традиционно вечеринки в новогоднюю ночь проходят в Deep Fried Friends, Powerhouse, Bounce, «Стрелке» и «Доме культур». Их расписание советуем уточнить в середине декабря. Еще из любопытного — Новый год в подвалах Солянки: в соляных подземельях Китай-города в прошлом и позапрошлом годах проходила совместная вечеринка баров Bambule, Black Swan Pub, Botafogo и «Тайная комната». Анонса на 31 декабря 2024-го у проектов тоже пока нет.
В любом случае, если соберетесь отмечать Новый год в баре или клубе, выбирайте места с большим танцполом и свободной рассадкой: в общей кутерьме куда проще завести новые знакомства или найти других единомышленников-одиночек.
На прогулке
Вариант для активных и морозоустойчивых. В центре города в новогоднюю ночь может быть даже слишком людно, поэтому советуем прогуливаться в парках. Самый «новогодний» — Парк культуры и отдыха: здесь своя праздничная программа и каток, который работает до утра. Потише будет в его дальней части — на территории Нескучного сада и Воробьевых гор, но и там легко встретить отмечающих и примкнуть к чьей-нибудь компании.
Не меньше народа — на ВДНХ, где в новогоднюю ночь тоже работает каток, и в «Сокольниках». Из центральных парков с праздничной программой стоит рассмотреть сад «Эрмитаж» и «Музеон».
В «Никола-Ленивце»
Не просто новогодняя ночь, а целое путешествие: праздничная программа в «Никола-Ленивце» рассчитана на 5 дней (и 4 ночи) и включает авторский ужин от бренд-шефа в новогоднюю ночь, фейерверк и сжигание «Жар-птицы», арт-объекта Николая Полисского. Помимо этого, прогулки, мастер-классы и экскурсии по арт-парку.
Даже если соберетесь в «Никола-Ленивец» в одиночку, на месте можно будет найти единомышленников для игры в настолки, прогулок по территории или катания на ватрушках с горок.
На литургии или концерте органной музыки
31 декабря во многих храмах проходит праздничная служба: новогодний молебен начинается незадолго до 12, а в полночь сменяется литургией. В Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в праздничную ночь можно послушать новогодний концерт с органом, в Англиканском соборе Святого Андрея — рождественский фестиваль органной музыки при свечах. Хороший вариант, если в праздничную ночь хочется быть среди людей, но к знакомствам и активному взаимодействию вы пока не готовы.
Билеты на музыкальные концерты лучше купить заранее, а прийти на литургию можно просто так. Главное — проверить накануне, проводят ли ее в ближайшей церкви.
А еще можно заняться волонтерством
Если у вас нет планов на Новый год, можно подарить праздник другим и поволонтерить 31 декабря. Новогодние акции проводят многие проекты: «Старость в радость» собирают подарки для пожилых людей, «Ночлежка» — продуктовые наборы для бездомных, а «Второе дыхание» — теплые вещи для подопечных. Кроме пожертвований и ненужных вещей все фонды принимают физическую помощь: можно стать волонтером, чтобы в Новый год раздавать подарки подопечным организации. Например, у «Ночлежки» можно записаться в волонтеры «Ночного автобуса», который каждую ночь ездит по городу и кормит всех нуждающихся горячей едой.