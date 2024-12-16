Нет компании на Новый год? Не отчаиваемся! Вот где можно встретить праздник

Новый год в поезде, над Москвой-рекой или на концерте органной музыки — рассказываем, куда податься в праздничную ночь, если собрать компанию или присоединиться к друзьям не получается, но и отмечать дома в одиночестве не хочется.

В поезде

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Хороший способ совместить сразу два интересных опыта: встретить Новый год в кругу незнакомых людей и побывать в новом месте. Под бой курантов с телефона готовьтесь чокаться фирменными эржедэшными кружками с чаем или шампанским с соседями по вагону. В плацкарте, как правило, царит атмосфера веселого общежития, так что чувствовать себя одиноко вы точно не будете. А наутро сходите с поезда и отправляйтесь изучать сонный и совершенно пустой первоянварский город.

Для такого приключения идеально подойдут локации, до которых 6–10 часов езды на поезде: Нижний Новгород, Минск, Казань, Петербург, Смоленск. Если выехать за пару часов до Нового года, то в пункте назначения вы будете ранним утром. Дня хватит на то, чтобы обойти главные достопримечательности города. А вечером можно заселиться в отель или поехать обратно домой.

Минусы такого путешествия — высокая стоимость жилья в новогодние праздники и то, что 1 января большинство музеев, галерей и даже кафе будет закрыто. Так что запасайтесь термосом с чаем, снеками, одевайтесь тепло и готовьтесь смотреть фасады церквей, купеческих домов и прочих памятников архитектуры .

Поезд Москва — Смоленск Билеты — от 1028 р.

На катке

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Встретить Новый год на катке можно, например, в парке Горького: здесь сеансы заканчиваются в 3.00 утра, или на ВДНХ, где последний стартует аккурат к 12 часам ночи. Из плюсов: в веселой круговерти отмечающих сложно почувствовать себя одиноко. Но и понравится такое развлечение только тем, кто не боится толп людей. Из минусов: о билете лучше позаботиться заранее, так как новогодний сеанс пользуется особым спросом.

Каток в парке Горького сайт Адрес Крымский Вал, 9 Каток на ВДНХ сайт Адрес просп. Мира, 119

За игрой в бильярд

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Бильярд за последние пару лет из развлечений для очень взрослых мужчин превратился в забаву юных модников и всех кому не лень. Подтверждение тому — всегда переполненные модные бильярдные Escapist, «Круглый шар» и «Лузер», где собираются зумеры и бодрящиеся миллениалы. А еще пул — это та игра, к которой легко присоединиться уже в процессе, выбрав игроков себе по зубам. Поэтому при готовности рисковать отправляйтесь в бильярдную в новогоднюю ночь и смело примыкайте к компании, где не хватает игроков . Если вы давно не новичок, для серьезной игры подойдут олдскульные бильярдные со стажем вроде «Тимура» или «Клуба 811».

На канатной дороге

© Максим Блинов/РИА Новости

Последние несколько лет канатная дорога над Москвой-рекой работает в новогоднюю ночь. Поездка в теплом фуникулере в одну сторону займет около 8 минут, туда и обратно — не больше 20. в окнах — панорамный вид на центр Москвы, Кремль и подсвеченные мосты через Москву-реку.

Ближе к полуночи на канатку может собраться очередь, поэтому лучше приходить заранее. До этого можно погулять на территории МГУ и смотровой площадке Воробьевых гор. В кабинке вы, скорее всего, будете не одни, а в компании 3–5 человек, так что готовьте тост. Ну а после можно отправляться на прогулку или каток в парк Горького , где тоже будет полно людей.

На вечеринке

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Традиционно вечеринки в новогоднюю ночь проходят в Deep Fried Friends, Powerhouse, Bounce, «Стрелке» и «Доме культур». Их расписание советуем уточнить в середине декабря. Еще из любопытного — Новый год в подвалах Солянки: в соляных подземельях Китай-города в прошлом и позапрошлом годах проходила совместная вечеринка баров Bambule, Black Swan Pub, Botafogo и «Тайная комната». Анонса на 31 декабря 2024-го у проектов тоже пока нет.

В любом случае, если соберетесь отмечать Новый год в баре или клубе, выбирайте места с большим танцполом и свободной рассадкой : в общей кутерьме куда проще завести новые знакомства или найти других единомышленников-одиночек.

Новогодняя вечеринка в Gazgolder билеты — от 2000 р.

На прогулке

Вариант для активных и морозоустойчивых. В центре города в новогоднюю ночь может быть даже слишком людно, поэтому советуем прогуливаться в парках. Самый «новогодний» — Парк культуры и отдыха: здесь своя праздничная программа и каток, который работает до утра. Потише будет в его дальней части — на территории Нескучного сада и Воробьевых гор, но и там легко встретить отмечающих и примкнуть к чьей-нибудь компании.

Не меньше народа — на ВДНХ, где в новогоднюю ночь тоже работает каток, и в «Сокольниках». Из центральных парков с праздничной программой стоит рассмотреть сад «Эрмитаж» и «Музеон».

В «Никола-Ленивце»

Не просто новогодняя ночь, а целое путешествие: праздничная программа в «Никола-Ленивце» рассчитана на 5 дней (и 4 ночи) и включает авторский ужин от бренд-шефа в новогоднюю ночь, фейерверк и сжигание «Жар-птицы» , арт-объекта Николая Полисского. Помимо этого, прогулки, мастер-классы и экскурсии по арт-парку.

Даже если соберетесь в «Никола-Ленивец» в одиночку, на месте можно будет найти единомышленников для игры в настолки, прогулок по территории или катания на ватрушках с горок.

Программа сайт

На литургии или концерте органной музыки

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31 декабря во многих храмах проходит праздничная служба: новогодний молебен начинается незадолго до 12, а в полночь сменяется литургией. В Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в праздничную ночь можно послушать новогодний концерт с органом, в Англиканском соборе Святого Андрея — рождественский фестиваль органной музыки при свечах. Хороший вариант, если в праздничную ночь хочется быть среди людей, но к знакомствам и активному взаимодействию вы пока не готовы.

Билеты на музыкальные концерты лучше купить заранее, а прийти на литургию можно просто так. Главное — проверить накануне, проводят ли ее в ближайшей церкви.

Новый год в Англиканском соборе Билеты

А еще можно заняться волонтерством

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