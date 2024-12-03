Рюмочная, массаж, кафе: куда сходить, чтобы поддержать людей с особыми потребностями

Щедрый вторник — ежегодный всемирный день благотворительности. Это хороший повод поддержать организации и фонды и поделиться информацией с другими. Рассказываем, куда на этой неделе сходить на ужин, записаться на массаж или где купить хендмейд-подарки, чтобы поддержать людей с особыми потребностями. И убедиться, что помогать проще, чем кажется.

Фестиваль благотворительности «Щедрая улица»

Всю неделю с 1 по 8 декабря на Чистых прудах и Китай-городе местные бизнесы и активисты проводят благотворительные мероприятия и акции: например, намечена серия концертов от Московского музыкального синдиката, а восьмого декабря весь район сможет принять участие в карнавальном перетягивании каната между Большим и Малым Трехсвятительскими переулками.

Коммьюнити «Покровка и окрестности» совместно с координаторами проекта #ЩедрыйВторник инициируют фестиваль «Щедрая улица» уже второй год подряд: организаторы привлекают рестораны, бары, книжные магазины и культурные пространства в районе Покровки.

Как участники акции помогают фондам: Ресторан «Кривоколенный 9с3» Помогает фонду «Я тебя слышу», который работает со слабослышащими детьми и взрослыми: в будние дни 20% с продажи любых позиций из меню будут отправляться в фонд. Посетителям подарят раскраски с персонажем-талисманом фонда — ослицей по имени Ослуха.

Бар Ginstitute Помогает благотворительному фонду помощи бездомным животным «Буду рядом»: переведет туда 50% выручки от продаж флагманского джин-тоника.

Книжный магазин «Бункер» Помогает благотворительному фонду Банк еды «Русь»: с 3 по 5 декабря пройдут вечера поэтических чтений, часть выручки от продажи билетов отправится в фонд.

Рюмочная «Зинзивер» Помогает благотворительному фонду помощи детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями «Жизнь»: переведет туда часть выручки.

Клуб Punk Fiction Помогает социальному проекту «Антистатика», который занимается адаптацией в обществе детей из детских домов, приемных или малоимущих семей: выделит несколько позиций в его пользу.

Кафе «Хитрые люди» Помогает фонду «Спина бифида»: все деньги с продажи овсяного печенья будут переданы на поддержку подопечных — взрослых и детей с диагнозом врожденный порок развития позвоночника.

Адрес Чистые пруды и Китай-город

Инклюзивное кафе «Разные зерна»

© «Разные зерна»

Первое в столице инклюзивное кафе «Разные зерна» открылось в 2022 году при помощи народного финансирования — за три месяца с момента запуска проекта на краудфандинговой платформе Planeta.ru он собрал почти 1 млн рублей.

В кафе работают 12 молодых взрослых с ментальными особенностями, оформлением интерьера занимались сами сотрудники и подопечные инклюзивной мастерской «Окоем». Например, они разрисовали люстры, переделали старую барную стойку в уличную лавочку, а на стойке бариста написали вопросы, с которых можно начать знакомство с другими посетителями: «Какое у тебя сегодня настроение?», «Помнишь запах детства?» и другие.

Завтраки в кафе подают целый день, еще в меню есть 8 вариантов римской пиццы, много вегетарианских блюд, есть и полноценное детское меню. Здесь регулярно проходят творческие и кулинарные мастер-классы, дегустации, кинопоказы и другие мероприятия.

Адрес Трифоновская, 2 Часы работы 10.00–22.00 Поддержать Planeta.ru

Проект транзитного трудоустройства «Открытая кухня»

© «Разные зерна»

Создатели «Разных зерен» запустили новый проект, который называется «Открытая кухня». Его задача — помочь людям с ментальными особенностями овладеть профессиональными навыками, пройти стажировки, подобрать подходящие вакансии и в дальнейшем начать карьеру.

Свою работу «Открытая кухня» начала 28 сентября 2024 года, на ее базе еще проводятся занятия по йоге и хореографии, кулинарные встречи, коммуникативные группы, курс по анимации и множество других активностей. Проект можно поддержать, купив кофе, сувениры, сэндвичи, десерты или пиццу .

Адрес Стромынка, 13 Поддержать Planeta.ru

Инклюзивная мастерская «Сундук»

© «Сундук»

Крафтовые товары — не только красивые предметы, сделанные вручную, но и возможность поддержать мастеров, которые их изготавливают. Инклюзивная мастерская «Сундук» работает в столице на протяжении 11 лет. В ней дети и взрослые с ментальными особенностями совместно с наставниками и волонтерами занимаются керамикой, шитьем и графикой , а также получают необходимую психологическую помощь и поддержку. Желающие могут приобрести готовые изделия или сделать донаты.

Адрес Варшавское ш., 68, корп. 1 Поддержать Planeta.ru

Студия массажа «6 чувство»

© «6 чувство»

Классический, общий, лимфодренажный, спортивный, лица, ног, шейно-воротниковой зоны и другие виды массажа в инклюзивной студии «6 чувство» проводят незрячие и слабовидящие специалисты.

Адрес 1-й Тверской-Ямской пер., 16 Часы работы 10.00–22.00 Поддержать Planeta.ru

Ресторан Tricky

© Tricky

Совместно с благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце» ресторан на Мясницкой объявляет акцию «Щедрый вторник — не только по вторникам». Часть средств, вырученных с продажи специальных «щедрых» позиций меню (каждый день будет появляться новая), отправится подопечным фонда — детям с муковисцидозом, редким генетическим заболеванием.

На специальном трекере можно будет отметить свое доброе дело, список самых популярных опубликуют в соцсетях Tricky и «АиФ. Доброе сердце».