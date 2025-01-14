Дом давно перестал быть лишь местом отдыха. Теперь он должен быть функциональным — подходить для работы и саморазвития — и отражать вкусы владельца. Обсудили с застройщиком «Галс-Девелопмент», как строятся современные дома, на примере ЖК «Адмирал», а у героев креативных профессий узнали, как обустроить жилье, которое станет настоящим местом силы.

Как портная превратила комнату в родительском доме в мастерскую

Полина Лавник Портная, создает эксклюзивную одежду для актеров, танцоров и инфлюэнсеров

© Из личного архива

«Я работаю в квартире родителей, в центре Мытищ. В 2018 году, когда мы всей семьей заехали туда, одну из комнат задумали переделать под небольшое ателье.

В 2018-м я только начинала шить, поэтому первое, что появилось в моей комнате, — деревянный стол из IKEA и швейная машинка. Те полгода, что я работала за таким небольшим столом, были мучительными: большие изделия вроде шуб или пальто постоянно сползали.

Ремонт в моей комнате сделали буквально за полтора месяца. Поклеили светлые обои, купили большую промышленную швейную машину со встроенным столом. Еще поставили отдельный очень большой стол у окна. Такие нигде не продавали, поэтому пришлось создавать свой на заказ — проект мы разработали вместе с консультантом мебельного магазина. Сейчас на столе у меня помещается все: лежат выкройки, стоит оверлок и несколько швейных машин. А в ящичках — куча мелочей: нитки, пуговицы, заклепки и разные аксессуары.

© Из личного архива

В комнате я совместила жилую и рабочую зоны. К жилой относится диван — было важно, чтобы он был складной и не занимал большую часть пространства. Мне нужно много места на полу, потому что там я крою, когда не хватает места на столе. И большой шкаф — там исключительно моя одежда. Вещи клиентов висят на вешалке возле двери или на манекене.

Особенно важно было, чтобы в комнате было достаточно естественного света, поэтому она располагается на солнечной стороне. Еще нам пришлось сделать нишу-ступеньку в потолке и поставить туда три лампы, чтобы они точечно светили на мое рабочее место. В итоге света получилось столько, что это отмечают даже мои клиенты. Кстати, никого не смущает приходить ко мне домой на примерку, потому что в комнате комфортно, а полюбоваться тем, как сидит изделие, можно в зеркале коридора.

Моя мастерская в доме родителей — это место силы. Я пока не могу представить пространство еще удобнее. Да и весь квартал как будто создан лично для меня: есть ателье, магазины тканей, химчистки и пункты выдачи заказов».

Квартиры, которые подойдут жителям с любым образом жизни — от тех, кто ездит в офис, до работающих удаленно или в домашней мастерской, как Полина, будут в Южном порту, в жилом комплексе «Адмирал» от ГК «Галс-Девелопмент».

1 / 4 Визуализация первого квартала ЖК «Адмирал» © «Галс-Девелопмент» 2 / 4 Визуализация первого квартала ЖК «Адмирал» © «Галс-Девелопмент» 3 / 4 Визуализация первого квартала ЖК «Адмирал» © «Галс-Девелопмент» 4 / 4 Визуализация первого квартала ЖК «Адмирал» © «Галс-Девелопмент»

Новый ЖК станет «городом в городе» с разнообразной инфраструктурой для комфортной жизни: от школы и детского сада до бизнес-центра, магазинов, ресторанов и салона красоты. Можно будет легко найти как помещение для ателье, так и коворкинг и пространства для репетиций, помещения для выпечки тортов и пошива одежды. А в кладовых на втором этаже ЖК «Адмирал» можно будет хранить все то, что напрасно занимает место в квартире.

Как певица обустроила свой музыкальный уголок

Кристина Эпель Оперная певица и вокальный педагог

© Из личного архива

«Я живу в съемной квартире, которую переделала бы под себя, но пока смогла только обустроить свой уголок. Это спальня-кабинет, где стоят кровать и мои инструменты: фортепиано и глюкофонЛепестковый барабан.. Комната позволяет с комфортом выполнять всю мою домашнюю рутину: я либо сплю, либо занимаюсь творчеством.

Иногда я провожу онлайн-консультации со своими учениками из дома. Поэтому в комнате, помимо инструментов, стоят специальная лампа и подставка для камеры. У фортепиано висят все мои награды, дипломы с конкурсов, портреты оперных певиц, которые меня вдохновляют. Например, Ренаты Тебальди и Миреллы Френи.

© Из личного архива

Мне очень важно погружаться в разучивание нового репертуара дома — основная работа проходит именно там, поэтому особенно повезло, что у нас прекрасная шумоизоляция. Конечно, я играю на инструменте только в разрешенное время. Но так получилось, что все соседи — творческие люди, поэтому из окон дома часто доносятся звуки скрипки, флейты, слышно пение. Для нас это естественная среда обитания, в которой комфортно и спокойно работать.

Особенно тепло и хорошо на душе у меня тогда, когда я сижу за фортепиано. Его подарил мне папа, когда я только начала свой творческий путь в 13 лет. Инструмент мне так дорог, что я не приобретаю новый уже 16 лет. Без него я не могу представить свой дом».

Среди 1489 квартир первого квартала ЖК «Адмирал» площадью от 28 до 99 кв. м можно найти и ту, в которой получится сделать идеальный кабинет для приема учеников. Первые 285 квартир без отделки уже в продаже, остальные лоты будут продаваться в 2025 году с отделкой под ключ.

Всего в первом квартале комплекса возведут четыре корпуса от 13 до 47 этажей. В центральной входной группе расположится ресепшен, а в вестибюлях будут почтовые комнаты, колясочные и зоны ожидания. Поэтому те, кто работает из дома, смогут предложить клиентам с комфортом подождать встречи в холле. Для автовладельцев предусмотрен двухуровневый подземный паркинг.

Как кондитер разделила кухню для работы и семьи

Виктория Кальченко Кондитер и блогер, печет десерты дома

© Из личного архива

«Мы с семьей заехали в трешку в 2021 году и полгода потратили на ремонт. В первую очередь меняли кухню: для меня она должна была быть большой и белой, с множеством ящичков и шкафов, чтобы поместился весь мой инвентарь. Кухня — это мое рабочее пространство, поэтому все свое время я провожу там.

Мы разделили кухню на рабочую и личную зоны. В одной части большого гарнитура хранится посуда и приборы для домашней готовки, в другой — рабочие инструменты. В ящиках для коммерческой выпечки у меня стоят кольца для десертов, сотейники, миски, мерные стаканы.

Холодильники также раздельные, их два. В одном хранится еда для семьи, в другом — продукты и изделия для клиентов, есть отдельный морозильник. Помимо трех холодильников у меня две духовки и два миксера. Важно было спланировать кухню так, чтобы вместилось множество вещей и при этом немаленький стол. Днем я готовлю все десерты на продажу, а по вечерам — блюда для моих домашних.

© Из личного архива

Окна кухни выходят на парк, поэтому в свободные минуты я наслаждаюсь зелеными видами, пока пью кофе. Мне нравится работать в своей кухне, хотя были мысли и съехать в отдельное помещение. Но все же кухню мы сделали максимально комфортной для работы и жизни, поэтому пока тружусь там. Когда я все расставила по местам и впервые ощутила запах своей выпечки в квартире, я почувствовала, что она наконец стала нашим домом».

Квартиры ЖК «Адмирал» прекрасно подойдут для тех, кто так же, как Виктория, ценит красивый пейзаж за окном и жизнь рядом с природой — более 70% лотов с живописными видами на широкую акваторию Москвы-реки и парки. А для досуга на свежем воздухе во дворе построят площадку в виде палубы с зонами для отдыха и променада, скалодромом и горками для детей, коворкингом и открытым амфитеатром.

При этом жертвовать транспортной доступностью не придется. В 5 минутах пешком — метро «Печатники», рядом Южный порт с его речными трамвайчиками. А близость «Адмирала» к Юго-Восточной хорде обеспечит удобный выезд на ТТК.

Ввод первого жилого квартала запланирован поэтапно: два корпуса сдадут в IV квартале 2027 года, оставшиеся — в IV квартале 2028-го.