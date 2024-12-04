Хачапури, шопинг и хаммам: 7 идей для зимнего путешествия с авиабилетами до 8000 рублей

Заслуженный отдых в конце года или первый пункт в планах на следующий — путешествия не стоит откладывать. Они помогают восстановить силы, набраться впечатлений и просто вспомнить, каким интересным может быть мир вокруг. К 10-летию лоукостера «Победа» выбрали 7 направлений для зимних поездок, которые не ударят по кошельку.

Сочи: прокачать горнолыжный скилл или расслабиться в теплом бассейне с видом на горы

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Зима в Сочи нежная, южная и разнообразная. На курортах Красной Поляны можно покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге, сходить в питомники хаски и оленей. Для неспешного отдыха подойдут термальные комплексы с подогреваемыми бассейнами и стильные рестораны.

В центре города гуляют по паркам и набережным: пальмы радуют гостей круглый год (увидеть их в снегу особенно необычно), а в феврале уже начинает цвести Дендрарий.

Как выгодно добраться: прямыми или стыковочными рейсами «Победы» из 23 городов России. Цены на билеты здорово повышаются в период новогодних праздников, поэтому лучше спланировать поездку заранее, а из рассылки авиакомпании можно узнать об акциях и промокодах.

Стартовая цена билета из Москвы — 3099 р.

Дубай: устроить шопинг в гигантском Dubai Mall или лавках старого города

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С покупками, кажется, все понятно: самый большой в мире торговый центр, новогодние скидки, сотни магазинов локальных и всемирно известных брендов. Но это лишь малая часть Дубая — футуристичного мегаполиса и одновременно исторического центра Эмиратов.

Утром — пляж на фоне небоскребов, днем — фотогеничный Музей будущего, океанариум с тигровыми акулами или огромный аквапарк Aquaventure (105 горок и аттракционов — здесь любят масштаб), а вечером — ночное сафари по пустыне с чаепитием у костра.

Как выгодно добраться: прямыми или стыковочными рейсами «Победы» из 27 городов России. Стоит заранее добавить багаж при покупке билета, если у вас есть планы исследовать местные магазины. В тариф «Выгодный» входит одно место на 10 кг, в «Максимум» — 20 кг.

Стартовая цена билета из Москвы — 5245 р.

Стамбул: перегладить всех кошек и побывать в традиционном хаммаме

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Здесь зима не самое популярное время для туристов, а значит, можно с комфортом погулять по улицам атмосферного города. Между районами Стамбула можно передвигаться на паромах — получается мини-экскурсия с видами на порты, мечети и башни. Обязательно загляните в Кадыкёй — оживленный творческий район винтажных магазинов и уютных баров.

Качественно снять стресс и напряжение поможет турецкий хаммам: сначала вас обязательно угостят чаем, а после того как вы прогреетесь, предложат пилинг и массаж с мыльной пеной. Понравится даже тем, для кого сауна в 90 градусов скорее испытание, чем отдых: температура в хаммамах ниже, около 40–60 градусов, а влажность значительно выше.

Как выгодно добраться: прямыми или стыковочными рейсами «Победы» из 25 городов России. На цены билетов влияет, в числе многих других факторов, эффективность судна: чем больше часов самолет проводит в небе, тем ниже становится стоимость рейса для пассажира. Самолеты «Победы» проводят в небе до 18 часов в сутки — это показатели, близкие к рекордным.

Стартовая цена билета из Москвы — 7690 р.

Екатеринбург: покататься по склонам Урала и сходить наконец в театр

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Заварить самый большой термос чая и отправиться в тур по музеям? Или собраться компанией друзей и открыть горнолыжный сезон? Занятие по душе здесь найдется для каждого, главное — тепло одеться.

За культурный отдых отвечают музеи и театры — последних, кстати, в Екатеринбурге семнадцать. На классику можно сходить в Государственный академический театр оперы и балета, а если хочется увидеть самобытную интерпретацию — в «Коляда-театр». За порцией адреналина можно съездить на один из горнолыжных курортов: например, комплекс «Уктус» находится всего в 13 км от центра города.

Как выгодно добраться: прямыми или стыковочными рейсами «Победы» из 20 городов России. Оставлять цены доступными получается за счет быстрого обслуживания самолета между рейсами: «Победа» справляется примерно за 25 минут. Снижается стоимость летного часа и, как результат, самих билетов.

Стартовая цена билета из Москвы — 3299 р.

Владикавказ: подышать горным воздухом и попробовать настоящий осетинский пирог

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Зима в Северной Осетии комфортная: днем чаще всего сохраняется небольшой плюс — около 4 градусов. Идеальная погода, чтобы отправиться исследовать ущелья, источники и заброшенный город Даргавс — у Владикавказа есть чем поделиться. Чтобы успеть осмотреть все важные локации, лучше арендовать машину или заранее забронировать экскурсии.

В самом городе можно гулять по набережной реки Терек и уютным паркам, осмотреть мечети, соборы и даже готическую кирху, в которой проводят концерты симфонического оркестра. Обязательно попробуйте местную кухню: пышные пироги, хачапури и шашлык.

Как выгодно добраться: прямыми или стыковочными рейсами «Победы» из 21 города России. Из Санкт-Петербурга во Владикавказ не летает ни одна другая компания, это один из 14 маршрутов, которые обслуживает только «Победа».

Стартовая цена билета из Москвы — 4099 р.

Гюмри: найти самую красивую старинную дверь и новую любимую картину

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Гюмри — второй по величине город Армении. Уютный и малоэтажный, он понравится тем, кто устал от спешки и суеты: небольшие рынки с местным вином и сыром, камерные галереи и по-советски нарядные площади.

Здесь часто оказываются проездом, обычно по пути в Ереван. Объединить пару городов в одно путешествие и увидеть Армению с разных сторон — хорошая идея, но советуем оценить тихий Гюмри и потеряться на пару дней среди резных деревянных дверей и каменных фасадов.

Как выгодно добраться: прямыми или стыковочными рейсами «Победы» из 21 города России. Доступные перелеты как внутри страны, так и за рубеж — возможность, благодаря которой многие впервые побывали в небе. Около 10% пассажиров авиакомпании совершают перелет в первый раз.

Стартовая цена билета из Москвы — 7925 р.

Минеральные Воды: пополнить запасы ессентуков и увидеть Эльбрус

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Этим названием обычно объединяют четыре города-курорта: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Передвигаться между ними можно на электричках, автобусах и маршрутках.

Главное, для чего сюда едут, — укрепить здоровье. Но санатории с лечебными ваннами и обедом по расписанию не единственное, чем можно заняться в Водах: в Пятигорске можно посетить место дуэли Лермонтова — гору Машук, и за пару часов доехать до Эльбруса. Любителям пеших прогулок понравится Кисловодский парк на 1000 гектаров, живописная тропа к горе Змейка и каскадная лестница в Железноводске.

Как выгодно добраться: прямыми или стыковочными рейсами «Победы» из 21 города России. Приятный бонус — кешбэк «Аэрофлот Бонус», начислят от 50 до 100% миль в зависимости от тарифа билета.

Стартовая цена билета из Москвы — 2499 р.

В этом году авиакомпания «Победа» празднует десятилетие: 1 декабря 2014 года ее самолет совершил первый рейс по маршруту Москва — Волгоград. Идея создания первого российского лоукостера принадлежит Виталию Савельеву, тогда — генеральному директору «Аэрофлота». Савельев настоял на том, чтобы перелеты стали доступными: добился изменений в законах и поспособствовал развитию авиаиндустрии, сделав это реальностью.