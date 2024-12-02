Не только «Щелкунчик» и катки: чем заняться в Петербурге в декабре

Новое пространство «Полутора комнат», странные фотографии в «Росфото», «Щелкунчик» в редакции Цискаридзе, выставка-посвящение Алисе Фрейндлих (все в Комарово!), зимний фортепианный фестиваль Pianissimo в Эрмитаже, предновогодние маркеты и, конечно, катание на коньках: рассказываем, чем заняться в Петербурге в последний месяц 2024 года.

Выставки «„Твердыня Пламенная“. К 150-летию со дня рождения Н.К.Рериха» до 2 марта 2025 года в Главном штабе Эрмитажа

«Когда собираются йоги», С.Н.Рерих © Государственный Эрмитаж

В основу новой выставки-блокбастера вошли живопись и графика Николая Рериха, предоставленные Эрмитажем, Музеем-институтом семьи Рерихов и еще двадцвтью институциями России, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Индии и США. Название выставки повторяет заголовок одного из известных сборников публицистики художника. Книга впервые была издана в 1933 году, за несколько лет до подписания Пакта Рериха — первого в истории договора об охране исторических памятников, художественных и научных учреждений. Ему посвящен отдельный раздел выставки.

Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха Выставка в Санкт-Петербурге / до 2 марта Подробнее на Афише

«КВ-7. Михаил Рогинский» до 15 февраля 2025 года в «Полутора комнатах»

© «Полторы комнаты»

Музей Иосифа Бродского открыл новое пространство — «Квартиру № 7» с Литейной стороны дома Мурузи. Среди оголенных стен с проступающей кирпичной кладкой и нависающим потолком из профлиста представлены работы одного из «отцов российского поп-арта» Михаила Рогинского. Это первая за двадцать лет персональная выставка художника в Петербурге. Более двухсот вошедших в экспозицию картин долгое время стояли рядами в небольшом помещении в промзоне на окраине Москвы, а уже в феврале 2025 года будут переданы в частные и музейные собрания.

«Виктор Цой. Легенда» до 10 марта 2025 года в «Севкабель Порту»

© Planet9

За плечами архитектора Агнии Стерлиговой и продюсера Александра Кармаева из бюро Planet9 — выставки-блокбастеры «Балабанов» и «Панк-культура. Король и Шут». Теперь они приготовили байопик о Викторе Цое, который претендует на звание главного проекта сезона. Вместе с креативным продюсером выставки, сыном лидера группы «Кино» Александром Цоем, они представили уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Цоя.

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» Выставка в Санкт-Петербурге / до 10 марта Билеты Подробнее на Афише

«Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда» до 6 апреля 2025 года в Театральном музее

© Музей театрального и музыкального искусства

Проект к стопятидесятилетию реформатора театра Всеволода Мейерхольда — это выставка-пазл из трех важных для режиссера тем: «Влечение к строительству», «Ревизор» и «Петербург». Она выполнена в формате спектакля, где сюжет пишет сама жизнь, а художественная реальность пьесы «Ревизор» становится частью судьбы двух гениев — Гоголя и Мейерхольда. В экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов, живопись, фотографии, макеты к спектаклям Мейерхольда, а также впервые шесть мозаик для неосуществленного проекта нового здания Театра имени Мейерхольда.

Казус Мейерхольда, или «Ревизора» хочется всегда Выставка в Санкт-Петербурге / до 6 апреля Подробнее на Афише

«Константин Кундышев (1964–2003): художник vs 90-е» с 28 ноября в галерее «Борей»

© «Борей»

Галерея «Борей» и Северный аукционный дом возвращают из забытья имя Константина Кундышева. Становление в конце восьмидесятых, тюремное заключение, активная творческая работа в девяностые, ранняя смерть в начале нулевых, в эпоху до массового интернета — при жизни художнику не удалось закрепиться в истории современного петербургского искусства. Первая за двадцать лет выставка Кундышева представляет тридцать работ автора, пытаясь вернуть его в контекст совриска.

«О фотографии. Случайность/сингулярность/приключение» до 2 февраля 2025 года в «Росфото»

© «Росфото»

В составе новой выставки «Росфото» — более ста двадцати «странных» фотографий: с ошибками, «поломками» или «сбоями», которые вызывают желание внимательно рассмотреть снимки и разобраться в изображенном. Это может быть «фотопортрет» Пушкина, умершего до изобретения фотографии, медведь на столбе или люди на деревьях — все, что останавливает, завораживает или заставляет думать.

О фотографии. Случайность/ сингулярность/ приключение Выставка в Санкт-Петербурге / до 2 февраля Подробнее на Афише

«Сумасшедшее чаепитие» до 8 февраля 2025 года в Кабаре «Шум»

© Nikolay Evdokimov Gallery

Предновогоднее «Сумасшедшее чаепитие» устраивают в Кабаре «Шум» Александр Шишкин-Хокусай, Анна Дашевская, Антонина Фатхуллина, Евгений Кузьмичев, Федор Херосиге и еще более тридцати современных художников. Групповая выставка приурочена к презентации каталога «Аня в Стране чудес» и станет предаукционной. 13 декабря каждый желающий сможет принять участие в торгах и побороться за понравившиеся работы. Ведущим аукциона выступит галерист Николай Евдокимов.

«Театральное Комарово» до 31 января 2025 года в музее «Келломяки-Комарово»

© РИА «Новости»

8 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих отметит свое девяностолетие. Проект-посвящение актрисе знакомит с ее биографией, рассказывает, какое место поселок Комарово занимает в ее жизни, показывает реквизит из спектаклей семидесятых годов и представляет личные предметы, подаренные Фрейндлих музею. В их числе украшения ручной работы, которые Алиса Бруновна создавала сама для себя: «Я очень люблю руками что‑то делать. В те времена, когда вообще ничего невозможно было купить, я себе для сцены из всяких почти ненужных побрякушек придумывала серьги, ожерелья…»

«К 145-летию со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина» до 31 декабря в KGallery

© KGallery

Основой юбилейной выставки стали работы Петрова-Водкина из частных собраний Петербурга и Москвы, обычно недоступные зрителю, — предметы живописи, графики, фарфора, а также книги и документы. В экспозицию вошли и работы его учителя, Валентина Серова, и современника, повлиявшего на мировоззрение Кузьмы Сергеевича, — Михаила Врубеля.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 145-летию со дня рождения Выставка в Санкт-Петербурге / до 31 декабря Подробнее на Афише

«Артефакты» до 15 января 2025 года в «Стрит-арт хранении»

© «Стрит-арт хранение»

«Стрит-арт хранение» — институция нового формата, где коллекционируют, изучают и знакомят с искусством «уличной волны», — объединилась с тг-каналом «Стены & Фломастеры», чтобы представить «Артефакты» работы стрит-артистов. Экспонатами выставки оказались предметы, которые не успели стать объектами уличного искусства, а также то, что от них осталось. Это подготовительные и расходные материалы, которыми пользуются художники, фрагменты уличных работ и произведения, придуманные для улицы.

«Disegno. Итальянские гравюры и рисунки Возрождения и маньеризма» до 2 февраля 2025-го в Государственном Эрмитаже

© Государственный Эрмитаж

Итальянское слово disegno означает «рисунок». Но для теоретиков Возрождения оно значит нечто большее — невербально высказанную внутреннюю идею, сущность и душу произведения. Новая выставка эрмитажной Галереи графики посвящена тому, какие формы принимал этот внутренний рисунок в XV–XVI веках — на примере работ Луки Синьорелли, Франческо Франчи, Эрколе Роберти, Филиппино Липпи, Мантеньи, Кристофано Робетты, Пармиджанино, Камбьязо, представителей школы Рафаэля и других.

Disegno. Итальянские гравюры и рисунки эпохи Ренессанса и маньеризма Выставка в Санкт-Петербурге / до 2 февраля Подробнее на Афише

«Художники встали в позы» до 26 января 2025 года в DiDi Gallery

© DiDi Gallery

Петербургская художница Катерина Алимова обращается к акционизму девяностых, перформансу семидесятых и мистериальным практикам VI–V веков до нашей эры. В попытке преодолеть постмодернизм она представляет серии скульптур из терракоты, перформанс и визуальную поэзию, чтобы исследовать пластику тела и поговорить о том, как формируется идентичность человека.

Катерина Алимова. Художники встали в позы Выставка в Санкт-Петербурге / до 26 января Подробнее на Афише

«Бриллианты не навсегда» до 12 января в Joy Gallery

© Joy Gallery

Максим Савва, Splaces Studio и куратор Полина Уварова возвращают нам лето. Их выставка «Бриллианты не навсегда» — эстетическое путешествие в завораживающие моменты трех месяцев тепла, задокументированное в живописи, графике, металлопластике и цифровом искусстве. «Ноябрь — время небытия, его часто даже осенью назвать сложно. А не значит ли это, что в небытии мы можем назначить что угодно? В таком случае давайте назначим лето, когда мы все и придумали. Когда можно купаться, рисовать и долго не мерзнуть, пить красное сухое и говорить о глупостях…» — говорит Уварова.

«Лед. Жизнь»

до 31 декабря в «Севкабель Порту»

© «Севкабель Порт»

Сейчас в «Севкабель Порту» проходит сразу две выставки от Planet9 — байопик о Викторе Цое и экспедиция «Лед. Жизнь». За научную составляющую проекта отвечал Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Он же предоставил уникальный экспонат — кусочек льда (возрастом 603 тысячи лет!) из ледника в Антарктиде в районе станции «Восток», поднятый с глубины 3465 метров. Также на выставке можно создать собственную снежинку, познакомиться с устройством атомного ледокола, разобраться в работе термообмена и узнать, как в блокадном Ленинграде измеряли колебание льда Ладожского озера, по которому проходила Дорога жизни.

Театр «Щелкунчик» Николая Цискаридзе 9 и 10 декабря, 2, 3, 4 и 5 января в Александринском театре; 18, 20, 24, 25, 26 и 27 декабря в Мариинском театре

© Александринский театр

Экс-премьер Большого театра и ректор «Вагановки» Николай Цискаридзе переработал каноническую хореографию Василия Вайнонена. Отходя от мрачной образности сказки Гофмана, все события балета Вайнонен стремился показать глазами Маши: это сон ребенка, отражающий впечатления от новогоднего праздника. Так получилась не просто история борьбы добра и зла, но и яркий рассказ о детстве и взрослении.

Щелкунчик Спектакль / декабрь - январь от 6000 ₽ Подробнее на Афише

«Моцарт и Сальери» Александры Толстошевой 6, 7 и 29 декабря в БДТ имени Товстоногова

© Стас Левшин

Спектакль номинантки на «Золотую маску» стал частью экспериментального проекта «Опыты драматических изучений», в рамках которого молодые режиссеры вступили в диалог с текстами «Маленьких трагедий» Пушкина. К «Моцарту и Сальери» Толстошева обратилась через перформанс: без каких‑либо временных рамок — спектакль не имеет фиксированной продолжительности — два актера и один музыкант импровизируют, перекраивают мизансцены, меняются ролями, каждый раз заново воспроизводя пушкинский текст.

«Пиковая дама» Юрия Темирканова 10 и 11 декабря в Мариинском театре

© Мариинский театр

В этом году Юрию Темирканову могло бы исполниться 86 лет. В память о дирижере и бывшем художественном руководителе Мариинского в театре впервые за десять лет исполнят «Пиковую даму», поставленную Темиркановым в 1984 году. За сорок лет опера в прочтении Юрия Хатуевича стала канонической, но в 2014 году покинула репертуар Мариинского театра, поэтому пропускать такое не стоит.

Пиковая дама Спектакль / декабрь от 2400 ₽ Подробнее на Афише

«Несолнечный город» Романа Михайлова 1, 3 и 4 декабря на Малой сцене БДТ имени Товстоногова

© Стас Левшин

В БДТ пройдут последние показы спектакля «Несолнечный город». Режиссер Роман Михайлов поставил вневременной рейв и магический трип, ведущий в тоннель сознания, заполненный видениями и ощущениями. Здесь нет четких обозначений, где происходит действие: на развалинах разрушенного завода, в ночном клубе или в движущемся вагоне. Актеры воспроизводят разные состояния, рассказывают о скрытых ощущениях и изнанке ночных видений, гадают на появляющихся на дороге машинах, вслушиваются в звон дрожащего стекла.

«Гранатовый уксус» Эдгара Закаряна 16 и 17 декабря в Театре на Васильевском и Театре имени Комиссаржевской

© Театр на Васильевском

Cюрреалистический спектакль ученик Андрея Могучего поставил по мотивам рассказа Наринэ Абгарян «Зулали». Главная героиня Мамида в исполнении Розы Хайруллиной создала вокруг своей семьи мир, защищенный от бега времени и его страшных изменений. В «оборону» она мастерски внедрила не самую очевидную, но несомненно работающую систему правил игры Dota 2. С ее помощью она воспитывает своих детей Назароса и Зулали — их играют артисты БДТ Дмитрий Каргин и Марьяна Карпова.

Гранатовый уксус Спектакль / декабрь от 1000 ₽ Подробнее на Афише

Месяц Родиона Щедрина с 5 по 31 декабря в Мариинском театре

Опера «Мертвые души» © Мариинский театр

16 декабря композитор Родион Щедрин отметит свое 92-летие. В его честь Мариинский театр устраивает уже традиционный месяц исполнения его музыки. В программе опера «Мертвые души», положившая в 1978 году начало дружбе Щедрина и Мариинки, драматический балет «Анна Каренина», концерт-посвящение Майе Плисецкой «Приключения обезьяны» при участии актрисы Полины Толстун, а также вечер одноактных балетов, в рамках которого на сцену выйдет прима Диана Вишнева.

Музыка Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo с 16 декабря по 20 января 2025-го в Государственном Эрмитаже

Константин Франтц © @konstantinfrantz

В этом сезоне фортепианный фестиваль Pianissimo вновь расширил свою географию: теперь он будет проходить и в Калининграде, но традиционной и главной площадкой по-прежнему остается Эрмитаж. В Большом просвете Зимнего дворца выступят гамбургский вундеркинд Константин Франтц, пианист из Китая Шао Цзыюй, россиянин Филипп Руденко, Чен-Ян Вен из Тайваня, итальянец Джакомо Менегарди и бразильский пианист Тэйлс Мачадо.

Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» с 14 по 24 декабря в Петербургской филармонии

Хибла Герзмава © Влад Локтев

Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» был основан дирижером Юрием Темиркановым в 1999 году. В программе двадцать четвертого сезона заявлены выступления пианистов Элисо Вирсаладзе, Ивана Бессонова и Дениса Мацуева, сопрано Хиблы Герзмава и меццо-сопрано Ольги Бородиной и других академических музыкантов, которые исполнят произведения Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Прокофьева, Малера, Вагнера, Штрауса, Шопена, Баха, Верди, Пуччини и других композиторов.

Вечеринка «Кружок» 6 декабря в клубе Blank

© «Кружок»

Легендарный бродячий клуб «Кружок», который вынужденно покинул Конюшенную площадь прошлой весной, отмечает свое шестилетие. Собрал всех, кого любит, чтобы закатить вечеринку, которую будем вспоминать еще год. В лайнапе завсегдатаи вечеринок «Кружка»: Dead Moon, Brzhezovsky, DJ Freelancer, Mary Mary и, конечно, батя — основатель клуба Тёма Доброта.

Цикл «Старинная музыка» в декабре в Доме радио

Оркестр musicAeterna © Антон Галкин

Новый абонемент Дома радио посвящен искусству барокко. Концерты солистов оркестра musicAeterna в рамках цикла, который стартует в декабре, дополнят кинопоказы и лекции. В числе спикеров — философ и основатель Музея Фрейда Виктор Мазин, искусствовед Иван Чечот и композитор Артем Макоян.

Фестиваль музыки Сергея Курехина 4 декабря на Новой сцене Александринского театра

Санкт-Петербургский симфонический оркестр © Денис Медведев

В программе однодневного фестиваля «Воробьиную ораторию», «Оперу богатых» и другие знаковые произведения Сергея Курехина исполнят Санкт-Петербургский симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева, творческий коллектив «Три-О», Детский хор телевидения и радио, а также трио электронных музыкантов Игоря Старшинова, Ксении Бурой и Дмитрия Попова. Не расходимся во время антракта, чтобы увидеть хореографический перформанс на музыку Сергея Курехина от Танцобъединения «Тринадевять».

Фестиваль музыки Сергея Курёхина Концерт / 4 декабря от 1500 ₽ Подробнее на Афише

Вечеринка Blank New Year 31 декабря и 1 января 2025 года, клуб Blank

© Blank

Душевный Новый год без телевизора и пиротехники устроят в клубе Blank. Три танцпола в новогоднюю ночь и один — в продолжении, Dead Moon, Errortica, Nocov, Primitive, Saint City Lovers, Sofia Rodina и другие — в лайнапе. «Праздник, который ждешь. Ночь, когда оставляешь позади отжившее с надоевшим. Утро, которым просыпаешься в настоящем, казавшимся еще вчера будущим, и пробуешь состыковаться с реальностью. Вечеринка, которая должна продолжаться. Ух, ну и закрутили!» — говорят в Blank.

В городе Покататься на коньках до весны

Каток «Флагшток» © «Флагшток»

Самое время кататься на коньках под открытым небом! Уже работают катки в «Севкабель Порту» и «Новой Голландии», любимый многими петербуржцами лесной в «Охта Парке» и лазерный в культурном квартале «Брусницын», а также «Флагшток» — самый большой каток в Петербурге с видом на Финский залив и «Лахта-центр». 13 декабря откроется площадка на Конюшенной площади — с 8-метровой елью, показами «Щелкунчика» на льду и выступлениями фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Цикл экскурсий «Святки в старом Петербурге» 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 и 30 декабря

© ValerijaP/Getty Images

«Подписные экскурсии» от команды знакового петербургского книжного «Подписные издания» проведут серию часовых променадов по центру города, чтобы рассказать о том, как новогодняя ель пришла в Россию, что любопытного и смешного можно было найти в новогодних выпусках дореволюционных газет, какое место занимал праздник в творчестве писателей и как до революции готовили домашнее мороженое.

Фестиваль «Огонек» 7–8 декабря в «Севкабель Порту»

© «Огонек»

Кофеманы, срочный сбор: в декабре в «Севкабель Порту» соберутся более 65 обжарщиков, бариста, производителей и других профессионалов кофейной индустрии. В числе участников «Огонька» Skuratov Coffee, rockets.coffee, Sibaristica Coffee Roasters, «Сварщица Екатерина» и другие. Также можно будет встретить производителей тематической посуды вроде Parametric Store или попробовать сыры и другие деликатесы.

Зимний Garage Sail 27–29 декабря в «Севкабель Порту»

© Garage Sail