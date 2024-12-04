Чем заняться в Москве в декабре: Saluki, Monasterio, новогодняя ярмарка и еще 32 события

Главное в предновогодней суете — не выгореть и не сойти с ума. Чтобы вы могли отвлечься от праздничных забот, собрали лучшие концерты, вечеринки, спектакли, ресторанные открытия и, конечно, новогодние маркеты, где можно закупиться подарками для родных.

Концерты

АК-47 х TGK 7 декабря, Base, 18+

Уникальный совместный концерт рэп-легенд нулевых. АК-47 и TGK отыграют как громкие ностальгические хиты, так и треки с новых релизов.

«Аукцыон» 12 декабря, «1930 Moscow», 16+

© Евгения Новоженина/РИА Новости

Концерты «Аукциона» — это всегда что‑то особенное. Олег Гаркуша и музыканты выступают без заранее заготовленных трек-листов, поэтому каждое их выступление превращается в спонтанное шоу.

Saluki 15 декабря, VK Stadium, 16+

Большая презентация альбома «Bolshie Kurtki» — идейного продолжения прошлогоднего «Wild East». На концерте будет ждать живой звук при участии Sensee и J. ROUH, а еще хиты с предыдущих пластинок.

Markul 20 декабря, ВТБ Арена, 16+

© Екатерина Коростей

Первый стадионный концерт Марка. На нем он представит свой самый личный в дискографии альбом «Make Depression Great Again».

Альбина Сексова 29 декабря, «Изи», 18+

© sexova_

Вернувшаяся этой осенью в инфополе легенда нижнего интернета и тикток-эстрады дает предновогодний концерт. «Королева секса» подарит вам незабываемые праздничные ощущения (естественно, музыкальные), исполнит золотые хиты: «Мур-мур-мур», «Свобода и успех», «Секс-ликбез», а также презентует пару новых песен, — рассказывает о своем ивенте сама Сексова.

Альбина Сексова Концерт / декабрь - январь от 800 ₽ Подробнее на Афише

Вечеринки

11 лет Powerhouse 6-7 декабря, 16+

© Powerhouse

«Первый уикенд декабря — время собрать друзей и единомышленников, чтобы отпраздновать одиннадцатилетие Дома Силы», — пишут организаторы. На дне рождения легендарного клуба выступят его друзья. В первый день на сцену выйдут Taly и Goddeem из «Лауда», Таня Андрианова, «Всигме», Easy Fresh и Директор Всего, а во второй — Лиза Громова, МС Сенечка, Шалый, Super Collection Orchestra и другие.

Applique Label Night 6 декабря, Arma, 18+

Последняя в этом году вечеринка Applique от одноименного хаус-лейбла. На ней не только подведут итоги уходящего 2024-го, но и соберут у пульта близких друзей. Помимо праздничного рейва, для ожидается масштабная инсталляция под названием «Месяц».

Heroes 7 декабря, Arma, 18+

© arma17

Три сцены, три промогруппы и один бесконечный вечер. «Мейн» займет лейбл Resonance с Abelle, Roma Ptashenko, xandr.vasiliev, Nikita Zabelin х CPSL и Julia Karma за пультами. На «Медиуме» расположатся заводилы из Temple De Plastique: Julia Konor, Mvxood, Sofia Rodina, Utah, а также Rvbbt, Dob-S и Mari-ka. В «Подвале» будут шуметь команда «ЛКМ» и ее гости: DJ SLON, Roks, Pep, Mishxn и So_N.

Afterhalloween 7 декабря, Марко Поло Пресня, 18+

© Afterhalloween

Загадочный и мистический Бал Теней по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в старинном отеле на Патриарших. «На одну ночь все здание станет тем самым „нехорошим отелем“ — пространством вне времени, где прошлое растворяется в настоящем, а реальность в иллюзии», — пишут организаторы.

В программе — перфомансы от артистов и ведущих, иммерсивные игры, танцевальные диджей-сеты и лайвы. Чтобы попасть на вечеринку, нужно обязательно соблюсти дресс-код. Гостям организаторы предлагают 10 тем для нарядов по ключевым персонажам романа: Мастер, Маргарита, Кот Бегемот, Азазелло, Гелла, Коровьев, Бездомный, Стравинский, Понтий Пилат и Тень.

Afterhalloween: Мастер и Маргарита. Бал теней Концерт / 8 декабря от 18900 ₽ Подробнее на Афише

Monasterio Season Closing 2024 13 декабря, место проведения объявят в день ивента, 18+

© 808.oguz

Итоги сезона подводит и легендарная Monasterio с финальным техно-рейвом этого года. На нем выступит Bandee из Венгрии, а также после двухгодичного перерыва в Москву вернется голландец Oguz. Компанию им составят резиденты лейбла и международные талантливые электронщики.

Не так давно британский журнал Rolling Stone назвал Monasterio «глотком свежего воздуха для электронной музыки, которая была забыта почти на десять лет» после того, как на октябрьском рейве выступила Solitary Garden, вернувшаяся в родной город Москву из США.

«Фестик. Зима» 21 декабря, ДК «Кристалл», 18+

© Предоставлено пресс-службой

Уже три года в летней Москве гремит «Фестик» от «Диско-клуба», теперь вечеринка впервые пройдет зимой. 21 декабря в стенах отреставрированного здания дома культуры, когда‑то предназначавшегося для сотрудников ликеро-водочного завода, выступят Dj Stonik, Мальбэк, Mirèle, Philipp Gorbachev, Стерео Ширина, Хаски и другие. Еще ожидаются секретные гости от «Диско клуба» и Studio 21. Дресс-код: лук с новогоднего утренника из далекого прошлого.

Еда

Спешлы

© underdog_moscow Underdog Из новинок в Underdog завезли бургер с мортаделлой; бургер с копченым брискетом; а еще легендарный бургер со сладким джемом из копченого бекона. В баре также появились согревающие напитки: какао, матча-латте и горячий сидр. © sur.moscow «Сюр» Аппетитное обновление меню от шефа Никиты Мальцева: куриные ножки в хрустящей панировке с пюрешкой; ньокки в перечном соусе с чипсами шампиньонов; шницель с битым огурцом и соусом айоли. © loro_restaurant Loro В Loro начался сезон белого трюфеля, доставленного прямиком из итальянской Умбрии. Подают его к трем новым позициям — к равиоли с бурратой, ризотто и тарталетке с хурмой.

Новые места

© loleeta.restaurant «Лолита» Команда «Публики» открыла уютное место в исторической усадьбе на Яузе. В ресторане пекут свой хлеб, делают пасту и брискет, а еду подают в антикварной посуде. В меню: крем-суп из лука-порея (650 р.), салат с белыми грибами и креветками (850 р.) и ризотто с гребешком и соусом базилик (950 р.).

© ryabchik_cafe «Рябчик» Небольшое и уютное эстетичное кафе на Чистых прудах от стилиста и основателя кофеен Sintra Егора Рябчика. В заведении подают простые блюда, знакомые каждому с детства: винегрет (650 р.), крем-суп с белыми грибами и вешенками (750 р.), макароны по-флотски (890 р.) и даже хлеб с маслом (190 р.).

© aaark.cafe Ark Кофе от обжарщиков specialty Fauno, завтраки, фокачча и аппетитные булки в новом месте силы миллениалов на «Курской». Меню большое, на завтрак предлагают кашу (470 р.), драник с лососем и яйцом пашот (990 р.) и разнообразные бублики с начинками (от 790 р.). Выпечка стоит от 220 до 450 р. Подробнее

© salatnica.ru «Салатница» Минималистичный салат-бар от блогерки Карины Каспарянц с акцентом на здоровое питание. В меню фреши (от 650 р.), смузи (590 р.) и, соответственно, салаты, которые можно купить как готовые (от 850 р.), так и собрать самому из предлагаемых ингредиентов (от 650 р.).

Стендапы

Вера Котельникова 8, 28 декабря, Стендап клуб на Трубной, 18+

© Предоставлено пресс-службой

Вера завоевала популярность после участия в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ в 2017 году. Год спустя она присоединилась к шоу «Прожарка», где комики жестко шутят о звездах. Она также активно участвовала в независимых стендап-проектах. С 2021 года вместе с Николаем Чумаковым ведет ютуб-шоу «Правило 34».

Вера Котельникова - проверочный Stand Up концерт Концерт / 9 декабря от 750 ₽ Подробнее на Афише

Евгений Чебатков 20 декабря, «Остров мечты», 18+

© Предоставлено пресс-службой

Большой тур Чебаткова стартовал 2 декабря и продлится аж до февраля. С новой программой «При всем уважении» он заедет 20 декабря в Москву, а затем отправится в Калугу и Сочи.

При всем уважении: Евгений Чебатков Концерт / декабрь - февраль от 2000 ₽ Подробнее на Афише

Спектакли

«Отцы и дети» 6 и 21 декабря, МХАТ Горького, 12+

© Предоставлено пресс-службой

Классическая постановка о конфликте поколений и идеологий в России середины XIX века. Действие на сцене развивается в декорациях точной копии гостиной усадьбы Спасское-Лутовиново из произведения Ивана Тургенева. «Каждое поколение, начиная с Базарова, стремится отвергнуть опыт прошлого и создать что‑то новое. Парадоксально, но в полемике героев XIX века мы узнаем свои мысли и слова. Это и есть настоящая классика».

Отцы и дети Спектакль / декабрь - январь от 1500 ₽ Подробнее на Афише

«Леонардо» 8, 18, 30 декабря, театр Модерн, 16+

© Предоставлено пресс-службой

Спектакль Юрия Грымова из трилогии «Антихрист и Христос». Постановка раскрывает сложную личность Леонардо да Винчи, в которой переплетаются добро и зло. Гений, следуя своему принципу абсолютной свободы, одновременно работает над шедеврами искусства, в том числе «Тайной вечерей», и смертоносными изобретениями.

Леонардо Спектакль / декабрь - январь от 1800 ₽ Подробнее на Афише

«Титаник» 15 декабря, театральный центр «На Страстном», 16+

© Предоставлено пресс-службой

Сатирическая комедия затронет события, произошедшие на затонувшем корабле, и проведет параллель между нашими жизнями. Постановка описывается как коктейль из песен, юмора и монологов о наших «айсбергах» — внутренних демонах, которые могут потопить каждого. «Может, Титаник — это мы с вами?» — задаются вопросом авторы комедии.

Титаник Спектакль / декабрь - февраль от 1500 ₽ Подробнее на Афише

«В кольцах» 19 декабря, «Практика», 18+

© Предоставлено пресс-службой

Постановка «Практики» и Мастерской Брусникина по прозе Евгении Некрасовой. Сюжет рассказывает о семи магических кольцах, которые защищают Москву: Садовое и Бульварное кольца, МКАД, ТТК и другие. Они символизируют стабильность для жителей столицы, но однажды кольца, которые всегда их защищали, становятся мишенями.

В этом новом непредсказуемом мире люди проходят через различные эмоциональные состояния: от отчаяния до лихорадочной эйфории. Они учатся адаптироваться и находить новые способы жить в изменившейся реальности.

В кольцах Спектакль / декабрь - январь от 2500 ₽ Подробнее на Афише

«Урод» 21 декабря, Театр.doc, 18+

© Предоставлено пресс-службой

Театральный ситком по одноименной пьесе Мариуса фон Майенбурга — о самоидентификации и общественном давлении. Главный герой, инженер Летте, узнает, что его считают уродом и из‑за этого не дают выступить на важном конгрессе. В отчаянии он решается на пластическую операцию, последствия которой оказываются непредсказуемыми.

Урод Спектакль / декабрь - январь от 2100 ₽ Подробнее на Афише

И еще кое‑что

Кинофестиваль «Зимний» 1-7 декабря, «Художественный»

© Кинофестиваль «Зимний»

Третий кинофестиваль авторского кино, на котором пройдут не только премьеры российских картин, но и форум Московских киношкол.

На фестивале в конкурсной программе покажут комедию Данила Иванова о чиновнике-авантюристе «Операция „Холодно“», драму «Он и Она» с Юлией Пересильд, «День недели — любой» Алены Званцовой о трудностях выбора, «Сумма квадратов катетов» о превратностях школьной любви, «Чувства» с Ёлой Санько, ужастик «Шаман» Михаила Мерзликина, «Спид Стар» о дружбе жокея и скакуна-чемпиона и драма Юрия Арабова «Гирокастра». В прошлом году триумфатором «Зимнего» стала драма «Панические атаки» Ивана И. Твердовского.

«Новогодняя лавка» 1 декабря — 7 января, «Кривоколенный 9с3»

С декабря по январь в гастробаре будут показывать 20 работ молодых авторов, отобранных галереей Mute. Также в период проведения «Новогодней лавки» в пространстве пройдут вечеринки, встречи с художниками, детские воркшопы и кулинарные мастер-классы. Так, в один из дней гости «Кривоколенного» смогут воплотить свои сумасшедшие идеи в жизнь на бланковом бенто-торте от креативного кейк-шопа Kusochek.

non/fiction 5-8 декабря, Гостиный двор, 12+

© non/fiction

Одно из самых главных книжных событий в Москве, на котором соберутся десятки издательств. Помимо поиска новой литературы, на non/fiction можно будет послушать лекцию о Хан Ган и ее пути к Нобелевской премии, узнать, как поэты Серебряного века стали иконами стиля, и сыграть в городки с Юрием Стояновым.

«Новогодняя ярмарка» 13-15 декабря, Дизайн завод

© Предоставлено пресс-службой

Ярмарка от Italian Week Festival. На ней можно будет не только закупиться праздничными продуктами и подарками, но и посмотреть выставку современного искусства. Еще на событии основательница школы итальянского языка Verona School Амедео Чиджеррса проведет открытые уроки итальянского и лекции об итальянском менталитете. Вход бесплатный.

Китч 14-15 декабря, Универмаг «Цветной»

Маркет на пятом этаже «Цветного», на котором можно будет купить винтаж, апсайкл, винил, декор для дома и книги. Состав участников пока не раскрывается. На прошлом «Китче» был винтаж от Le Dobro, одежда от Human и ковры ручной работы Ooh Lola Lola.

Ветер маркет 14-15 декабря, ЗИЛ

© Veter Winter Fest

Большой новогодний фестиваль с локальным маркетом, елочным базаром, мастер-классами для детей и взрослых, лекторием, практикумом, крупным уличным фудкортом и даже бесплатным катком.

«Рождественский венок» 14,21 и 29 декабря, «Дом Липы»

© «Дом Липы»

Мастер-класс по созданию рождественского венка в уютной атмосфере «Дома Липы». Его можно собрать на каркасе из веточек нобилиса, сушеных апельсинов, шишек, корицы и других природных материалов. Венок также можно будет украсить лентой и игрушками по желанию.

«Утренник для взрослых» 22 декабря, «Едва знакомы»

© Al Elmes/Unsplash

День, когда каждый взрослый сможет ощутить себя ребенком вновь. Для участия в празднике необходимо нарядиться: девочки — в снежинки, мальчики — в зайчиков. По словам организаторов, каждый сможет пригласить с собой на праздник свою маму.

В 12:00 гостей угостят какао и пряниками, а в 12:30 проведут мастер-классы по выпечке имбирного печенья, созданию пряничного домика и изготовлению новогодних открыток. В 13:30 Снегурочка проведет встречу с Дедом Морозом, где каждый сможет показать свой подготовленный номер и получить подарок. Меню утренника для взрослых остаётся тайной.

Seasons Market 23-24 декабря, студия Seasons

© Seasons

В канун католического Рождества студия Seasons приглашает гостей на маркет, на котором будут представлены как победители конкурса The Makers, так и новички. Гостей будут ждать свечи, ароматы для дома, эко-косметика, домашний текстиль, украшения и детские игрушки, а также новый зимний номер журнала Seasons of Life.

За еду будет отвечать кафе «Калимера» с греческими пирогами и апельсиновым кексом василопита в меню. В последний день маркета в студии выступит актриса и студентка ГИТИСа Мария Роскошная.

How to: Сделать новогоднюю игрушку из полимерной глины 29 декабря Odmo

© Odmo