Новый год в Ленобласти: 8 отелей и коттеджей, которые еще можно забронировать

Уехать в праздничную ночь подальше от города, попариться в бане и выпить игристого (по настроению!) с видом на лес — звучит как идеальный план, правда? Собрали новогодние программы в загородных домах и отелях: обратите внимание, что многие из них можно забронировать минимум на три ночи — с 30 декабря по 2 января.

Домики The Lagom

© The Lagom

Уютные домики в 45 минутах езды от Петербурга — для бронирования в новогоднюю ночь доступны варианты для двоих с панорамным видом на лес и реку, красивой террасой и камином. На территории есть баня на берегу живописной Вуоксы и горячая купель. Напарившись и напившись чаю из самовара, можно покататься на коньках у пирса или погулять по заснеженному лесу в поиске местных зайцев.

Где пос. Лосево, Прибрежная, 186 Расстояние от Санкт-Петербурга 101 км от центра Цена от 150 000 р., 3 ночи, 30 декабря — 2 января Подробности на сайте

Курорт Marja Villas and Spa

© Marja Villas and Spa

Курорт на берегу озера Суходольское, в 50 минутах езды от города, с роскошной территорией: детским клубом, рестораном, спа и банными комплексами. На Новый год здесь подготовили программу с банкетом от шефа, мастер-классами, игрой в «Мафию», кинопоказами и бранчем 1 января. Проживание возможно в отеле или виллах с одной, двумя или тремя спальнями (но посещение спа-комплекса предусмотрено только для тех, кто выбрал последний вариант).

Где Приозерский р-н, Петровское сельское поселение, Ягодная Вилла, 1 Расстояние от Санкт-Петербурга 100 км от центра Цена от 119 000 р., 3 ночи, 30 декабря — 2 января Подробности на сайте

Курорт «Дом у моря»

© «Дом у моря»

Большой курорт на живописном берегу Финского залива: здесь настоящий карельский лес, много снега и очень свежий воздух. К праздникам откроют резиденцию Деда Мороза, где желающие загадают желания и получат подарки — какой Новый год без этого ритуала. Праздничные шоу тоже входят в программу: взрослых ждет бал-маскарад, а детей — веселье с героями сказок. Банкет в ресторане «Круиз» в ночь с 31 декабря на 1 января оплачивается отдельно, можно выбрать вариант без него.

Где Приморское городское поселение, Высокинский массив, Морской пр., 1 Расстояние от Санкт-Петербурга 100 км от центра Цена от 104 000 р., 3 ночи Подробности на сайте

Загородный клуб «Жемчужина»

© «Жемчужина»

Клуб с коттеджами и отелем разместился на берегу реки Вуокса, в 45 минутах от города. Здесь есть спа-комплекс с бассейном и просторная детская комната. Новый год в «Жемчужине» будут отмечать в стиле «Голубого огонька» 80-х и 90-х , заявлены выступления артистов, шоу-балет и цирковые номера. В гости приедут Дед Мороз и Снегурочка, а в полночь гостей ждет фейерверк и огненное шоу. Трехдневный новогодний пакет включает в себя проживание, посещение бассейного комплекса и шведский стол в ресторане, но к нему обязательно нужно оплатить банкет.

Где Прибрежная, 1 Расстояние от Санкт-Петербурга 100 км от центра Цена от 90 000 р., 3 ночи Подробности на сайте

Отели «Точка на карте»

© «Точка на карте»

Несколько стильных отелей около Ладожского озера: в Приозерске, Сортавале, Лодейном Поле и Видлице. В новогодние дни во всех «Точках» готовят большую театральную программу по сказке про Ивана-царевича. На праздничный стол поставят блюда из фермерских продуктов по мотивам сказок: молодильные яблоки, тельное из щуки и форели и золотые орешки. Всех участников ждет поздравление от Деда Мороза, подарки и праздничный салют.

Где Приозерск, Заозерная, участок 12 Расстояние от Санкт-Петербурга 150 км от центра Цена от 132 000 р., 3 ночи Подробности на сайте

Курорт «Охта Парк»

© «Охта Парк»

Коттеджи в стиле альпийских шале и отель всего в 10 километрах от города. На новогодние праздники здесь запланирована обширная программа: парад Снегурочек, танцевальный флешмоб, посещение резиденции Деда Мороза в детском клубе. В тариф «Все включено» кроме проживания и праздничных активностей входит катание на лыжах (горных и беговых), спуски на «ватрушках» и посещение катка. А расслабиться после насыщенной ночи можно будет в горячем бассейне под открытым небом.

Где дер. Мистолово, Людмилы Кедриной, 20 Расстояние от Санкт-Петербурга 33 км от центра Цена от 150 000 р., 3 ночи Подробности на сайте

Коттеджи View Ga

© View Ga

Два коттеджных комплекса находятся в Выборгском районе, в 50 минутах от города. К праздникам здесь подготовили лотерею с подарками для каждого гостя, новогодний фуршет и гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой 1 января. Дополнительно можно оплатить отдых в спа с джакузи под открытым небом и блюда от шеф-повара с доставкой в номер — оливье и селедка под шубой, конечно, есть в меню!

Где пос. Волочаевка, Приозерная, 9 Расстояние от Санкт-Петербурга 86 км от центра Цена от 92 000 р., 3 ночи Подробности на сайте

Отельный комплекс Dubki

© Dubki

Загородный комплекс в Кингисеппском районе, создатели которого решили объединить скандинавский дизайн и русское радушие. Здесь в Новый год будут печь печь горячие вафли и готовить глинтвейн, а после позовут гостей поднять бокалы за большим праздничным столом. После банкета — фейерверки, караоке, танцы и поздравления от Деда Мороза для маленьких гостей.