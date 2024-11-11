Куда поехать на Новый год: 10 отелей, домов и санаториев, которые еще можно забронировать

Планировать новогодний отдых в ноябре — задачка со звездочкой, достойная самых смелых и отчаянных. Но мы рассказываем, где искать свободные места. За некоторыми придется ехать подальше, или же соглашаться на совсем необычные варианты — например, встречать праздник в музее Ленина.

Своим ходом, недалеко от Москвы Новый год на даче Парк-отель Тованово

© Парк-отель Тованово

Тихий загородный отель с отдельно стоящими домиками в Тверской области: вокруг березовые рощицы, лес и пруды. На территории много прогулочных тропинок и маршрутов, есть мангальная зона и даже музей фотографии. Из достопримечательностей поблизости — Церковь Троицы Живоначальной в деревне Романово и Казанской иконы Божьей Матери, реликтовые болота, озеро Страдовня, закатный мост и руины спортивного лагеря. Сами домики оформлены по простому, в дачном стиле, но со всеми удобствами — есть туалет и душ, зимой работают электрические радиаторы для обогрева.

Где Тверская область, деревня Тованово, 35а Расстояние от Москвы 196 км от центра города Цена от 4 500 рублей за ночь Подробности Сайт

Новый год на ЗОЖе Завидово-резорт

© Завидово-резорт

Основательный загородный комплекс со стандартными номерами и таунхаусами для большой компании. В «Завидово» ставку делают на всестороннее оздоровление и релакс: на территории есть банный комплекс с чаном под открытым небом прямо на берегу Волги и оздоровительный аюрведический комплекс «Атрея Аюрведа». Можно записаться на консультацию к врачу и составить целую велнесс-программу или ограничиться разовым массажем и обертываниями. Из бесплатных развлечений — пешие прогулки по территории комплекса и впечатляющий вид на Волгу.



На Новый год в «Завидово-резорт» запланирована праздничная программа — банкет и дискотека.

Где Тверская область, Конаковский район, городское поселение Новозавидовский, деревня Тешилово, 45А Расстояние от Москвы 130 км от центра города Цена от 4 688 рублей за ночь Подробности Сайт

Новый год с Лениным «Усадьба Горки»

© РИА Новости

Отель расположен на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» и обосновался в одной из немногих усадеб с хорошо сохранившимися интерьерами. Сами номера ничем не примечательны — стандартные комнаты со всеми удобствами и чайником в номере внутри роскошного здания XVIII века.

Гораздо интереснее история места. В июне 1918 года усадьба была национализирована и переделана под санаторий. Сюда приезжал отдыхать и лечиться Ленин, а в мае 1923 года глава первого советского правительства перебрался сюда жить. В 1949 году в усадьбе открылся мемориальный Дом-музей В.И. Ленина — огромное квадратное здание с колоннами, на нескольких этажах которого собрано более 6 000 экспонатов, посвященных Ленину и семье Ульяновых. Кроме самого музея на территории комплекса разбит приусадебный парк со множеством прогулочных дорожек, а поблизости работает киногородок для съемок .

Хороший вариант, если уезжать далеко и надолго вы не планируете, но хотели бы встретить Новый год за городом.

Где Московская область, Ленинский городской округ, рп. Горки Ленинские, ул. Березовая Аллея д.1 Расстояние от Москвы 38 км от центра города Цена от 2 700 рублей за ночь Подробности Сайт

Новый год на йоге «Рекреация»

© «Рекреация»

Если классическое постновогоднее откисание на диване — не ваш вариант, можно отправиться на зимний йога-ретрит. Программа рассчитана на 5 дней и проходит с 3 по 7 января, как раз на новогодних праздниках. Каждый день участников ждут занятия йогой, хореографией, медитацией и майндфулнес-практиками . Кроме этого в планах лекции, прогулки на природе и совместные завтраки и обеды. Размещение — в четырехместном номере в большом особняке в часе езды от Москвы. За траты на еду и дорогу можно не переживать — все это включено в стоимость тура.

Где дер. Пучково, Троицк Расстояние от Москвы 54 км от центра города Цена тур на 5 дней — от 75 000 рублей Подробности Сайт

Новый год в лесу «Ямская слобода»

© «Ямская слобода»

Загородный комплекс «Ямская слобода» находится в Завидово, природном парке с лесными прогулочными эко-маршрутами и озером. На территории — два корпуса гостиницы с 42 номерами и 44 домика, расположенных в лесу и около озера. Из развлечений — приготовление шашлыков и гриля в мангальной зоне, посиделки у общего костра «Бублик» и парения в банном комплексе . Поблизости расположен батутный комплекс, скалодром и спа-комплекс Zavidovo SPA Village — на случай, если бани с прогулками по лесу будет мало.

Домики-номера совсем небольшие и подойдут для двух-трех человек, но вполне годятся для проживания зимой. Внутри — минималистичный интерьер в дачном стиле и все удобства вроде душа и туалета.

Где Тверская обл.,д. Вараксино, Ямская Слобода, 19 Расстояние от Москвы 136 км от центра города Цена от 10 000 рублей за ночь Подробности Сайт

Новый год в тишине Чехов API

© Чехов API

Стильная резиденция с классическими номерами в мини-отеле, дачными домиками, глэмпингом и виллами для большой компании. Все это — в окружении полей, речки и лесных угодий. Точка притяжения на территории резиденции — большая гостиная с кафетерием, где готовят выпускники Novikov School.

Из развлечений, помимо прогулок по зимнему лесу, — банный комплекс, где можно заказать релакс-парение, спа и массажи . Недалеко от резиденции расположена Зеленая ферма. Сюда можно прийти, чтобы примерить на себя роль фермера, познакомиться с местными жителями — коровами, козами, кроликами, курами и овцами — и узнать, как за ними ухаживают и чем кормят.

Где Московская обл., г. Чехов, Резиденция Чехов #APi Расстояние от Москвы 79 км от центра города Цена от 8 000 рублей за ночь Подробности Сайт

На самолете или поезде Новый год на море «Очарование моря»

© «Очарование моря»

Снять жилье на Новый год в самом Сочи или Красной поляне — задачка со звездочкой, которую лучше решать еще в сентябре. Зато в последний момент можно найти номер в более отдаленных и спокойных частях региона — например, в Адлере или в Хосте. «Очарование море» — хостинский отель с мощными вайбами морской здравницы: белые колонны, террасы, утопающие в зелени, и тихие зоны отдыха под пальмами . Номера простенькие, но приличные, с современным интерьером и всеми удобствами.

На территории отеля есть сауна и спа-зона с массажами и обертываниями. Море — в 500 метрах от отеля. Из других обязательных к посещению мест поблизости — Тисо-самшитовая роща и Кудепстинский лесопарк.

Где Краснодарский край, Сочи, район Хоста, Шоссейная ул., 9/1 Билеты на самолет Москва-Сочи на новогодние праздники от 25 000 рублей на одного (туда-обратно) Цена от 3 542 рублей за ночь Подробности Сайт

Новый год на Дону Mercure

© Mercure

Образцовый южный город, где Новый год можно встретить в комфортную плюсовую погоду и без снега . Доступных отелей в новогодние праздники еще в достатке, а идеальный по соотношению цены, качества и расположения — Mercure на Ворошиловском проспекте.

Вокруг — парадный центр: одна из старейших улиц города, Большая Садовая, с особняком Маргариты Черновой, зданием Государственного банка 1915 года и другими памятниками архитектуры, переходы с советскими мозаичными панно во флорентийской технике. Обязательны к посещению Центральный рынок, где нужно закупаться гостинцами друзьям, и Левый берег Дона (Левбердон) с казачьими куренями — аутентичными ресторанами локальной кухни. Еще стоит погулять по Нахичеваню — району за Театральной площадью, который раньше был армянским городом.

В Ростове не только красиво, но и вкусно. В городе много локальных ресторанов с отличной едой, баров с отменными коктейлями и пивных с крафом. Зайти стоит в Leo Wine&Kitchen, «Раки и гады», La Fabbrica, «Сияние», «Колючка», «Голодранец», O.W.Grant и Moriki.

Из очевидных минусов — долгая дорога: добраться в Ростов можно только поездом, время в пути — от 22 часов. И загруженность направления — билеты на конец декабря разлетаются как горячие пирожки.

Где Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр., 35/107 Билеты на поезд Москва-Ростов-на-Дону от 10 000 рублей на одного (туда и обратно) Цена от 5 335 рублей за ночь Подробности Сайт

Новый год на заливе Lumiere & Spa

© Lumiere & Spa

Забронировать отель или домик на Новый год на заливе под Питером практически нереально, а вот уехать подальше и точно так же оказаться на заливе Балтийского моря — еще можно. Например, если выбирать окрестности Калининграда.

В Светлогорске можно остановиться в спа-отеле прямо на берегу залива. В программе отдыха — почти санаторный режим: прогулки вдоль моря, финская сауна, хамам, соляная пещера, закаливание в купели и походы на городской рынок . Светлогорск — небольшой город с симпатичной европейской архитектурой и полудюжиной неплохих кафе и кофеен. Из развлечений — осмотр достопримечательностей вроде Водонапорной башни или музея «Колесо истории». Если станет скучно, всегда можно взять такси и доехать до Калининграда.

Где Светлогорск, пер. Лермонтова, 2а Билеты на самолет Москва-Калининград от 28 000 рублей на одного (туда и обратно) Цена от 3 800 рублей за ночь Подробности Сайт

Новый год в санатории «Вернисаж»

© «Вернисаж»

Если год и горящие предновогодние дедлайны даются вам не просто, самое время бежать от суеты на воды, в санаторий. Заповедный край оздоровительного отдыха в России — регион Кавказских Минеральных Вод: Ессентуки, Кисловодск, Минеральные воды. Селиться лучше всего в санатории — интерьер и еда без изысков, зато сможете почувствовать вайбы настоящей советской здравницы . Кроме бассейна в самом санатории и локальных оздоровительных процедур точно стоит сходить в городские бюветы, нарядные павильоны с минеральной водой, в парадную Нарзанную галерею и нарзанные ванны, где можно хорошенько отмокнуть.

Из других развлечений Кисловодска — прогулки по Курортному бульвару, Музей «Дача Шаляпина» и канатная дорога, по которой можно добраться до вершины Курортного парка.