Курентзис, Жизневский, Петров-Водкин: 29 культурных событий Петербурга в ноябре

Выставка-байопик о Цое в «Севкабеле» и ретроспектива Брюллова в Русском музее, переезд Дома Радио на Невский проспект и открытие первых в сезоне катков, новая история о Ромео и Джульетте и «Воскресение» с Жизневским — рассказываем, чем заняться в Петербурге в последний месяц осени-2024.

Выставки «Политехнический музей: создавая настоящее» По 9 февраля 2025 года, в ЦВЗ «Манеж»

«Политехнический музей: создавая настоящее», 2024 © Ирина Колпачникова/Центральный выставочный зал «Манеж»

Впервые коллекция Политехнического музея представлена в Петербурге — на выставке, посвященной Сергею Королеву, Игорю Курчатову, Павлу Шиллингу, Владимиру Шухову и другим выдающимся отечественным ученым и инженерам-изобретателям. Архитектура выставки — это восемь тематических разделов: «Ресурсы», «Движение», «Энергия», «Информация», «Окружение», «Полет», «Жизнь» и «Природоподобие». Их дополняют мультимедийные инсталляции, «кабинеты ученых», где можно познакомиться с биографиями первопроходцев во многих научных и технических областях.

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Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда» По 10 марта 2025 года, в «Севкабель Порту»

© «Виктор Цой. Легенда»

За плечами архитектора Агнии Стерлиговой и продюсера Александра Кармаева из бюро Planet9 — выставки-блокбастеры «Балабанов» и «Панк-культура. Король и Шут». Теперь они приготовили байопик о Викторе Цое, претендующий на звание главного проекта сезона. Вместе с креативным продюсером выставки, сыном лидера группы «Кино» Александром Цоем, они представили уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Цоя.

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«Смотрю в человека» С 7 по 28 ноября, в Итальянском зале Академии художеств

Вера Латышева. Смотрю в человека, 2024. Фрагмент. Керамика. © Стас Лутфирахманов

Студенты Санкт-Петербургской академии художеств объединились со студентами благотворительного фонда «Антон тут рядом», чтобы посредством искусства рассказать о взаимопонимании и свободе. Вместе они на протяжении полугода работали над творческими проектами и вели дневники, в которых записывали свои впечатления от занятий в мастерской и общения. Эти записи вошли в экспозицию наравне с живописью, графикой и скульптурами.

Тотальная мультимедийная инсталляция «Цистерна» По 8 декабря, в Арт-пространстве «Цистерна х Т-Банк»

© «Цистерна»

«Цистерна» — это трехчастная мультимедийная инсталляция от команды Dreamlaser, посвященная стремлению узнать будущее. Центральный элемент — железобетонное перекрытие между двумя уровнями выставочного зала, символизирующее непреодолимую преграду, которая отделяет нас от грядущих событий.

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«Авангард в 1920–1930-е годы» Бессрочно, в Музее петербургского авангарда

© Музее петербургского авангарда

Новая постоянная экспозиция в Музее петербургского авангарда посвящена трем ключевым художникам, сформировавшим направление: Казимиру Малевичу, Михаилу Матюшину и Павлу Филонову. В числе представленных работ — живописные и графические произведения, книги, посуда, мебель, фотографии, а также интерактивная карта, рассказывающая о десяти петербургских адресах, связанных с жизнью и творчеством Матюшина.

«Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П.Брюллова» По 12 мая 2025 года, в Русском музее (Михайловский дворец)

© Государственный Русский музей

В масштабную экспозицию к юбилею Брюллова вошли около ста шестидесяти полотен кисти художника и сотни акварелей и рисунков из Третьяковки, Эрмитажа, Царского села и других музеев, а также частных собраний Петербурга и Москвы. Центральным экспонатом станет отреставрированное эпическое полотно «Последний день Помпеи», восстановление которого проходило прямо в Корпусе Бенуа — зрители могли наблюдать за процессом через прозрачные двери.

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«Лев Бородулин. Спорт» По 30 ноября, на Левашовском хлебозаводе

Лев Бородулин. Тет-а-тет. Рим, XVII летние Олимпийские игры, 1960. Цифровой отпечаток © Собрание МАММ

Московский Мультимедиа-арт-музей привез в Петербург выставку легендарного спортивного фотографа, последователя Родченко и Шайхета. В экспозицию вошли снимки Олимпийских игр и чемпионатов по разным видам спорта со всего мира, вошедшие в канон российской и мировой спортивной фотографии.

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«Disegno. Итальянские гравюры и рисунки эпохи Ренессанса и маньеризма» С 6 ноября 2024 по 2 февраля 2025 года, в Государственном Эрмитаже

Маркантонио Раймонди (?), по оригиналу Рафаэля. Избиение младенцев, 1511–1512. Гравюра © Государственный Эрмитаж

Итальянское слово disegno означает «рисунок». Но для теоретиков Возрождения оно значило нечто большее — невербально высказанную внутреннюю идею, сущность и душу произведения. Новая выставка эрмитажной Галереи графики посвящена формам, которые принимал этот внутренний рисунок в XV–XVI веках, — на примере работ Луки Синьорелли, Франческо Франчи, Эрколе де Роберти, Филиппино Липпи, Андреа Мантеньи, Кристофано Робетты, Пармиджанино, Луки Камбьязо, представителей школы Рафаэля и других.

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«Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар-нуво из собрания Эрмитажа и частной коллекции Ю.А.Борисова» По 13 апреля 2025 года, в Главном штабе

Предметы из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Ю.А.Борисова © Андрей Теребенин/Государственный Эрмитаж

Произведения лотарингских мастеров способствовали расцвету стеклоделия как одного из главных направлений в декоративно-прикладном искусстве эпохи ар-нуво. На этой выставке представлены двенадцать фирм, специализировавшихся на производстве художественного стекла, большинство из которых почти неизвестно в нашей стране. Среди ста одиннадцати экспонируемых предметов зрители смогут увидеть вазы, лампы, флаконы и пресс-папье.

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«К 145-летию со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина» С 19 ноября по 31 декабря, в K Gallery

Кузьма Петров-Водкин. На рыбалке, 1934. Этюд. Холст, масло. Частное собрание © K Gallery

Основной юбилейной выставки стали работы Петрова-Водкина из частных собраний Петербурга и Москвы, обычно недоступные зрителю: предметы живописи, графики, фарфора, а также книги и документы. Дополняют экспозицию работы его учителя Валентина Серова и современника, повлиявшего на мировоззрение Кузьмы Сергеевича, Михаила Врубеля.

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«Илья и Эмилия Кабаковы. Памятник исчезнувшей цивилизации» По 1 июня 2025 года, в Главном штабе

© Государственный Эрмитаж

Тотальная инсталляция Кабаковых, переданная в дар Эрмитажу в 2014 году, включает десятки рисунков, текстов, коллажей и макетов, объединяющих отдельные проекты разных лет. «Это основная мечта последних десяти лет — сделать памятник той цивилизации, в которой я родился, учился и жил. Я хотел бы дать какой‑то образ этого места, конечно, не объективный, а такой, каким я его видел и чувствовал, то есть крайне субъективный. Мое желание стало еще более настоятельным, после того как эта цивилизация, рассчитанная на века, распалась и исчезла так неожиданно и быстро для ее обитателей», — говорил Илья Кабаков.

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Театр Международный театральный фестиваль «Дягилев P.S.» С 6 ноября по 12 декабря, на площадках города

Сергей Ахунов. Балет «Литургия». Хореография: Ольга Цветкова Международный театральный фестиваль «Дягилев P.S.»

В рамках 15-го сезона фестиваля китайская труппа «Студия Ли Син» представит российскую премьеру спектакля «Отель», испанская танцевальная компания Рафаэлы Карраско — постановку — погружение в мир фламенко «Ночь. Архитектура бессонницы», «Урал Опера Балет» привезет «Сказки Перро», а композитор Сергей Ахунов и хореограф Ольга Цветкова воплотят в жизнь неосуществленную задумку Сергея Дягилева — балет «Литургия».

Отдельный блок фестиваля посвятят стопятидесятилетию со дня рождения режиссера-реформатора театра Всеволода Мейерхольда. В Театральном музее откроется выставка «Казус Мейерхольда», а концерт «Музыкальный мир Мейерхольда» познакомит с любимыми композиторами, чье творчество режиссер сделал частью своих постановок, — от Бетховена до Шостаковича.

Спектакль «Холопы» 21–24 ноября, в БДТ им. Товстоногова

© Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова

Бывший худрук БДТ Андрей Могучий обратился к пьесе забытого драматурга Петра Гнедича, которая с успехом шла в театрах в начале XX века. Действие «Холопов» разворачивается в 1801 году и охватывает несколько дней из жизни петербургской дворянской семьи. Княжна (Марина Игнатова), четвертый год не встающая с кресла-каталки, дабы не отвешивать поклонов императору Павлу I, принимает поздравления по случаю дня рождения своей любимой собачки Бьютьки (мопс Вениамин Львович). Праздник нарушает новость о внезапном приезде из Парижа бывшего крепостного (Дмитрий Воробьев), имеющего к княжне «некое неотложное дело». Император ни разу не появляется на сцене, но все время (4 часа 15 минут!) на балконе присутствует «мысль о Павле I, живущая в головах русского дворянства, чиновников и других жителей Петербурга 1801 года». В роли Мысли — Алексей Ингелевич.

Спектакль «Воскресение» 15 и 16 ноября, в Александринском театре

© Александринский театр

Худрук Александринского театра Никита Кобелев обратился к последнему роману Льва Толстого, кажущемуся все более актуальным. Прежде всего, его интересует частная история главного героя Дмитрия Нехлюдова, которого в «Воскресении» играет звезда Александринки, «Майора Грома» и «Преступления и наказания» Тихон Жизневский. Герой знакомится с другой Россией, которую не знал и не видел, пытается разобраться, где он, с кем он, кто он. Понять, что правильно, а что нет.

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Спектакль «Ромео и Джульетта» 10 и 29 ноября, в Театре им. Ленсовета

© Театр им. Ленсовета

Мир, в котором существуют Ромео и Джульетта, полон любовных переживаний, раздора, смуты, безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии. Режиссер Мария Романова превратила пьесу в гимн жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи. «Что еще остается нам в сегодняшнем дне, как не уйти с головой в мир красоты и вечных тем любви и смерти, вражды и упования на мир… И где эта любовь, что как комета, как вспышка света двух юных душ озарила вселенную красотой и пламенем чувств, но угасла в жизни, чтобы остаться в вечных творениях поэтов и художников, изменив мир в лучшую сторону», — говорит постановщица.

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Вечер современной хореографии 22 ноября, в БДТ им. Товстоногова

Спектакль «Диагноз» © International Dance Center — Центр современной хореографии

22 ноября отмечается День психолога, и три работы, которые будут показаны в рамках Вечера современной хореографии, станут метафорой к тому, что происходит в мыслях каждого человека. Художественный руководитель International Dance Center Борис Шипулин представит балет «Хорошие люди», выпускница Академии Вагановой Ксения Михеева — постановку «Вавилон», а режиссер Сати Саркисьянц и хореограф Дарья Рузанова — премьеру спектакля «Диагноз», который обещает показать «острую карикатуру на образ современной женщины».

Спектакль «Кабаре им. Мейерхольда» 28 ноября, в Александринском театре

© Александринский театр

Лауреат «Золотой маски» и создатель самого маленького в Петербурге театра «Блоха» Кирилл Люкевич обратился к биографии Всеволода Мейерхольда, чтобы рассказать о жизни реформатора театра от рождения до его трагической гибели. Однако «Кабаре им. Мейерхольда» — не байопик, а «документальная сказка в свободном и смелом жанре кабаре». Свидетельства и воспоминания о Мейерхольде пересекаются с легендами и беллетристикой, а история меняющегося времени — от Серебряного века до становления советской власти — рассказывается с использованием масок, кукол и эксцентрических номеров.

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Опера «Война и мир» 23 и 24 ноября, в Мариинском-2

© Мариинский театр

В 2000 году режиссер Андрей Кончаловский поставил для Мариинского театра «Войну и мир», уложив гигантскую партитуру Сергея Прокофьева в масштаб «нормального оперного спектакля»: до антракта вместились сцены мира, после — войны. Несмотря на это, грандиозность произведения была сохранена: в нем задействованы двести артистов, а вес декораций превысил шестьдесят тонн. Редакция стала одним из самых экспортируемых мариинских спектаклей. Задуманный как копродукция, он шел в Метрополитен-опере и имел счастливую гастрольную судьбу — и до сих пор идет на сцене.

Спектакль «История старой квартиры» 19 ноября, Городской театр

Первая с 2022 года премьера Городского театра — спектакль Наталии Лапиной, поставленный по графическому роману Александры Литвиной и Анны Десницкой «История старой квартиры». Через монологи детей нескольких поколений одной семьи он повествует о веке в истории России — с 1902 по 2002 год. Наравне с героями важными рассказчиками в спектакле становятся их вещи: мебель и одежда, посуда и книги, игры и предметы быта. Они свидетели «той истории, о которой не пишут в учебниках, но которая очень важна для каждого из нас, истории наших семей, наших друзей, истории нас самих».

Гастроли балетной труппы Большого театра С 6 по 9 ноября, в Мариинском-2

© Мариинский театр

Большой везет в Петербург балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, который вернулся в репертуар театра в апреле. Главные партии на гастролях исполнят Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко (6 ноября), Анастасия Сташкевич и Макар Михалкин (7 ноября), Светлана Захарова и Артемий Беляков (8 ноября), Элеонора Севенард и Денис Родькин (9 ноября, в 12.00), а также Ева Сергеенкова и Артем Овчаренко (9 ноября, в 19.00). За дирижерским пультом — Павел Сорокин.



Музыка Концерт «Музыкальный мир Мейерхольда» 8 ноября, в Петербургской филармонии

Петербургская филармония совместно с Международным фестивалем искусств «Дягилев. P.S.» устраивает вокально-фортепианный вечер к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда. Пианист Борис Березовский и вокалисты Мария Лобанова, Татьяна Павловская, Айгуль Хисматуллина, Иван Гынгазов и Александр Михайлов исполнят произведения Листа, Шопена, Глинки, Вагнера, Стравинского, Шостаковича, Чайковского и Прокофьева, а актер Дмитрий Лысенков выступит в качестве чтеца.

Вечеринка «Откровение» 15 ноября, в клубе Blank

© Blank

Клуб Blank запускает серию техно-вечеринок «Откровение». На мейне устроят «скачки наперегонки с разумом и попытки обуздать свихнувшийся BPM». Жокеи в лайнапе — техно-панки Any Act из Private Persons, босс Kontrkult и Nasledie — Nienshanz, великолепная Linnea и наши Au Bet с Novikov.

Теодор Курентзис и симфонический оркестр musicAeterna 11 ноября, в Петербургской филармонии

© Антон Завьялов/musicAeterna

В программе концерта — два классических сочинения, которые принадлежат к разным стилям и эпохам, но с равной силой воплощают дух времени. Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса — позитивистский гимн единению человека и природы. Пятая симфония Дмитрия Шостаковича — красноречивый слепок Ленинграда и Москвы 1937 года и один из самых известных симфонических циклов России XX века.

Концерт «Альфред Шнитке: новое или классика?» 24 ноября, в Петербургской филармонии

Альфред Шнитке — ключевая фигура советского авангарда, чьи концептуальные сочинения если и исполнялись, то с большими препятствиями. Он вынужденно много работал в театре и кино: написал музыку для «Рикки-Тикки-Тави», «Экипажа», «Сказки странствий». Заслуженный коллектив России под управлением Феликса Коробова представит обе линии в наследии Шнитке: наряду с «Гоголь-сюитой», составленной из музыки к спектаклю Юрия Любимова «Ревизская сказка», прозвучит Первая симфония — она же «(Анти)симфония». Ведущим концерта выступит Ярослав Тимофеев — музыковед, критик, главред журнала «Музыкальная академия» и участник инди-группы OQJAV.

В городе Дом Радио на Невском В ноябре

© musicAeterna

Этой весной здание на Итальянской улице, где базируется Дом Радио, закрыли на реставрацию, которая завершится к концу 2026 года. На время проведения работ институция переедет на новую площадку на Невском, 62. В здании бывшего Азовского коммерческого банка будут проходить события всех направлений Дома Радио: концерты академической и экспериментальной музыки, спектакли musicAeterna Αθεατρον и musicAeterna Dance, а также различные исследовательские проекты.

В ноябрьской программе — концерт-энигма musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (16 ноября), три показа нового спецпроекта в рамках цикла — посвящения французскому поэту Ивану Голлю «Ночные бдения» (17, 18 и 19 ноября), концерт электронной и электроакустической музыки «Электричество» (23 ноября), а также премьера песенного цикла «Обрыв ли овраг ли цветочный луг» нового композитора-резидента Дома Радио и musicAeterna Кирилла Архипова (28 ноября).

«Каток у моря» С 9 ноября, в «Севкабель Порту»

В этом сезоне площадь катка в «Севкабель Порту» составит 2200 квадратных метров. Привычная инфраструктура сохранится: теплый вестибюль с камерами хранения, прокат, помощники фигуристов, бдительные инструкторы на льду и вид на Финский залив. Как и в прошлые годы, для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей предусмотрены 50%-ные скидки.

«Лесной каток» С 2 ноября, в «Охта-парке»

© «Охта-парк»

Для всех, кто хочет покататься на коньках среди сосен и елей, в «Охта-парке» заливают лед прямо в хвойном лесу. Извилистые дорожки занимают площадь более 5000 квадратных метров, а вечером здесь мигают гирлянды и звучит музыка. Посещение катка безлимитное: по будням — с 11.00 до 22.00, по выходным и в праздничные дни — с 10.00 до 22.00.

Фестиваль «Цифровая механика» По 31 января 2025 года, в Центре современного искусства им. Сергея Курехина

На этот раз темой ежегодного фестиваля медиаискусств стало движение в цифровой среде. Ее раскроют через аудиовизуальные перформансы, лекции, воркшопы, дискуссии с медиахудожниками и другие междисциплинарные коллаборации, а также выставку работ Slava SAF, Полины Лимье, Amiangelika и других авторов, которые работают в диджитале.

Одна из ключевых задач фестиваля — исследование цифровой реальности, в том числе виртуального Центра Курехина. В рамках выставки все желающие смогут посетить виртуальное пространство Центра и увидеть цифровую экспозицию, взаимодействуя с объектами в реальном времени.

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Garage Sail 8–10 ноября, в «Севкабель Порту»

© «Севкабель Порт»

Гаражная распродажа в «Севкабель Порту» — редкое событие, которое бывает раз в сезон. Но в этот раз организаторы решили не ждать и провести еще одну «гаражку». Можно не только отправиться на охоту за винтажем, но и стать участником распродажи: традиционно ждут тех, кто хочет дать вторую жизнь ненужной одежде, аксессуарам, книгам, растениям, открыткам, посуде и другим вещам. Главное правило — ничего нового и только секонд-хенд.

Фестиваль «Ещенемарт» 30 ноября, в «Севкабель Порту»