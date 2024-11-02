Чем заняться в Москве в ноябре: препати Outline, «Ламбада-маркет» и еще 25 событий

Вечеринки, ресторанные спешелы, стендапы, театры, марафоны и другие интересные события месяца в нашем гиде.

Вечеринки

7 Years of Punk Fiction 2–4 ноября, Punk Fiction. 18+

© Tanya Ost/Punk Fiction

Бару с разнообразным крафтовым пивом и скейтерским боулом исполняется семь лет. В честь этого его основатели решили закатить трехдневный музыкальный фестиваль с локальными артистами, который начнется в субботу, а закончится в понедельник.

System One Hundred and Eight 3 ноября, Arma. 18+

Inner Ubiquity © Roots United

Московский лейбл-найт System 108 с центральными резидентами из двух столиц. Помимо них, на сцену поднимется рэпер-самородок из Тюмени по имени Ешь. «Его читка снесла нам крышу», — отметили в лейбле. Еще пройдет перформанс «Стерео Ширины» и выступление джангл-проекта Inner Ubiquity, музыка которого вдохновлена русскими народными мотивами.

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«Ömankö × Диско клуб» 9 ноября, ДК «Кристалл». 18+

Deathoria © Daniel Deathoria

Первая коллаборация Ömankö и «Диско-клуба» в новом пространстве. На сцену поднимутся резиденты и друзья двух команд, а также электронный музыкант Deathoria и певица Шамиля с песней «Забыть тебя».

Девушки, подписанные на новый канал Ömankö о моде и @superdiscoclub, могут попасть на вечеринку бесплатно по регистрации в течение всей ночи. Мужчин по ней не пустят.

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Sigma Festival 9 ноября, Arma. 18+

© Никита Вершинин/Sigma Festival

Впервые прошедший в 2023 году фестиваль целый год трансформировался и приходил к задуманному формату. 9 ноября Sigma предстанет в финальной форме с лозунгом «United As One». В этот день сцена объединит пять промо-команд и более пятидесяти артистов. В лайнапе — Ilya Dubrovin, Any Act, Errortica, Kovyazin D, Reptiloid, Séxxxstasy, Symbol, Easy Fresh, Fobos Hailey, Gemüt, Maksimovna, Trust True, Undergroover, Pavlenko, Digital Ivan, Roma Ptashenko, Mark S, Farid Odilbekov и Xandr.vasiliev.

Cherta x Volchok 15 ноября, Arma. 18+

Wellew © i.am.kukin

Вечеринка-коллаборация московского объединения поклонников электронной музыки Cherta и бренда российского стритвира Volchok, основанного десять лет назад. На трех сценах отыграют пятнадцать музыкантов, среди которых Poima, Wellew, Leaga Grazi, Xandr.vasiliev, Mr. Khorne, Maria Berlinskaya и босс бренда Vasilii Volchok.

Ø 23–25 ноября, Arma. 18+

© Dmitry Chuntul/Arma

Ежегодный преивент одного из главных электронных фестивалей России Outline. Вечеринка продлится три дня, и на ней будут задействованы все пространства клуба. Лайнап пока не раскрывается — между тем команда Outline уже готовится к фестивалю следующего года: билеты early bird на 8–14 июля 2025-го уже появились в продаже.

Еда

© Black Swan Pub Black Swan Коллаборация Black Swan Pub и Abbé brasserie с аббатским хлебом на основе эля, с легкой кислинкой и сладостью пивного сусла. Его рецептуру разработала команда Masa madre на закваске, приготовленной по принципу спонтанного брожения. В меню доступно сразу несколько сетов с хлебом, которые подаются в паре с одним из двух сортов эля. Пробовать в готической атмосфере паба до 4 декабря.

© Öz Kebab Öz Kebab Автор блога «Не Гербалайф» Ариил гостит в Öz Kebab и готовит салат с хурмой и бурратой, ленивую лазанью с томленым говяжьим ребром, хрустящую курицу под соусом на основе корейской пасты кочудян с коулсло из кольраби и печенье с шоколадом и грецкими орехами.

© Øliv Pizza Øliv Pizza Øliv Pizza ударились в эксперименты — и добавила в меню пиццу-сэндвич и пиццу-дог.

© Deep Fried Friends Deep Fried Friends Сезонные корнеплоды проникли в меню DFF. Из свеклы и смородины делают розовые аньолотти с уткой и белыми грибами, желтую и белую свеклу запекают и подают с кремом из козьего сыра, инжиром и грецкими орехами. Облепиха стала основой для пряного блинного торта, а белый лук и лук-порей попали в луковый суп с сыром грюйер.

© «Давид TLV Food & Bar» «Давид TLV Food & Bar» Бренд-шеф Игорь Сосенков представил яркие новинки: морковно-имбирный суп, тыквенный хумус, салат с яблоком и фетой и тыквенный пирог.

© From Berlin. From Berlin. Теперь к напиткам. Вкусы этой осени — согревающий красный глинтвейн на основе органического вина «Чино-Чано» Rossell, спайси-какао на овсяном молоке с добавлением масалы и финикового сиропа и теплый напиток с лемонграссом, маття, а также холодной и нежной шапкой из взбитых сливок.

© «Салют» «Салют» Если летом все говорили о круассанах подозрительной формы, то осенью дубайский шоколад лишил их титула самого обсуждаемого десерта. Однако в «Салюте» нашли золотую середину и ввели в меню «монстра» — дубайский круассан с тестом катаифи, французским кремом, фисташковой пастой и шоколадом.

«Котомка» «Котомка» Тем временем в 11 минутах ходьбы в «Котомке» готовят маття «Дубайский шоколад», вишневый копченый чай с шишками и грушей, тыквенное какао с белым шоколадом, чай «Манго — ананас» с мятой и лемонграссом, малиновый моккачино с чили и раф «Бородинский хлеб с соленой карамелью».

Стендапы

«Ламповый подкаст о философии» 9 ноября, «Standup Club на Трубной». 18+

© Промо

Комик Сева Ловкачев и философ Женя Цуркан в необычном стендап-формате, в котором они обсуждают серьезные темы с юмором. Женя отвечает за глубокие знания, а Сева делает так, чтобы каждый зритель смеялся и понимал суть.

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«Правило 34» 14 ноября, «Standup Club на Трубной». 18+

© Промо

Вера Котельникова и Коля Чумаков перенесут свой популярный ютуб-подкаст на сцену стендап-клуба. В легкой и непринужденной атмосфере они вместе с приглашенным гостем обсуждают интимные вопросы. Название подкаста отсылает к мему «Правило 34», который гласит: «Если что‑то существует, то про это есть порно».

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Саша Малой 18 ноября, «Standup Club на Трубной». 18+

© Саша Малой

Саша Малой должен был выступить еще в октябре, но концерт перенесли на ноябрь. 18 ноября комик представит новую программу под названием «Настоящий джентльмен».

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Спектакли

Промокод DAILYTHEATRE на сайте Afisha.ru дает скидку 500 рублей на первую покупку билетов на спектакли и концерты от 3000 рублей.

«БродскийМаяковскийБлок» 9 и 10 ноября, «Практика». 12+

© «Практика»

Минималистичный поэтический спектакль, в котором прозвучат стихи Иосифа Бродского, Владимира Маяковского и Александра Блока. На сцене выступят четыре актера, которые прочитают только те произведения поэтов, которые подходят их характерам. Таким образом, они объединят разные эпохи и стили и воспроизведут палитру настроений в литературе XX века.

Постановка начнется с мира Блока. На сцене прозвучат его произведения «Скифы» и «Двенадцать» с атмосферой революционных перемен и духовных поисков. Затем зрители перенесутся в эпоху Маяковского и услышат его стихи «Скрипка и немножко нервно» и «Послушайте!», а также отрывок из поэмы «Человек». Завершит спектакль поэзия Бродского, посвященная Марине Басмановой.

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«Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании» 10 ноября, Театральный проект «а39». 12+

© Промо

В постановке актеры перевоплощаются в дирижеров XXI, XX и XIX столетий. Они по очереди сменяют друг друга за дирижерским пультом, управляя зрительным залом как оркестром. Спектакль Григория Добрыгина построен на упражнении «Наблюдение», во время которого актеры погружались в профессию дирижера, изучая его движения, манеры и характер.

«Я решил реализовать давнюю мечту — подсмотреть, подойти поближе к этим людям, заглянуть им в лицо. Для меня дирижеры всегда были загадочными героями, наделенными сверхспособностью инициировать рождение музыки. Перед студентами стояла задача освоить аппликатуру, язык тела конкретного дирижера, характер, привычки, манеру говорить. Чтобы выйти на сцену и взмахнуть палочкой, актеры должны знать персонажей как своих близких друзей», — рассказал о постановке режиссер.

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«Мы уже здесь» 18 ноября, «Пространство „Внутри“». 18+

© «Мастерская Дмитрия Брусникина»

Действие спектакля разворачивается в офисе на Марсе, куда люди прилетают с Земли в командировки. Однако однажды из‑за сбоя и проблем со связью они застревают на планете и думают, что о них забыли. Постановка исследует актуальные темы эмиграции и бегства от самого себя, напоминая, что, куда бы ты ни уехал, твое прошлое всегда будет с тобой.

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«Опасные связи» 23 ноября, Фольклорный центр «Москва». 18+

© Фольклорный центр «Москва»

Мюзикл по мотивам одноименного романа французского генерала и изобретателя Пьера Шодерло де Лакло. События разворачиваются вокруг интриг французской аристократии XVIII века. Главные герои маркиза де Мертей и виконт де Вальмон заключают пари, она поручает ему соблазнить молодую Сесиль де Воланж из мести к ее матери.

В это же время Вальмон решает завоевать добродетельную мадам де Турвель, чтобы доказать маркизе свою силу соблазнения. И оказывается так, что он влюбляется в нее, но прошлые интриги мешают им быть вместе.

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И еще кое‑что

«Ночь искусств» 3 ноября

Центр «Зотов» © Пресс-материалы

Ежегодное мероприятие, в котором участвуют более двухсот культурных пространств. 3 ноября в Москве можно посетить более трехсот событий бесплатно по предварительной регистрации.

Так, в 20.00 на Рижском вокзале выступит пианист Никола Мельников, а в 18.00 и 22.30 — Леонид Овруцкий с шоу. Центр «Зотов» проведет лекции и выставку в честь стопятидесятилетия Всеволода Мейерхольда, а Игорь Бутман отметит двадцатипятилетие оркестра на теплоходе по Москве-реке.

Фестиваль Woof 3 и 4 ноября, «Хлебозавод»

© Woof

Благотворительный фестиваль, на котором восемьдесят собак и сто пятьдесят кошек будут искать дом. Все они здоровы, привиты, социализированы, стерилизованы и пристраиваются по договору ответственного содержания.

Если забрать хвостатого себе нет возможности, то можно принести корм, амуницию, пеленки и лекарства для приютов. В дни фестиваля посетителей будут ждать квесты с подарками, а также консультации кинолога и зоопсихолога.

«Лесной коворкинг» 11–15 ноября, Terra Nostra. 18+

© Ping Tablet

Проект Ping Tablet запускает уникальную «рабочую командировку в офисную идиллию». Участникам предстоит отправиться в лесной лагерь Terra Nostra, где каждое утро их будет ждать активная зарядка, пробежка и тренировка по пинг-понгу.

Днем в чилл-зоне на втором этаже домиков можно будет выполнить все рабочие задачи, а вечером участников заезда будут ждать турнир по пинг-понгу, лото, соревнования по созданию бумажных самолетиков и метанию бумажных мячей в корзину, квиз, костер с маршмеллоу, просмотр мультфильмов и медитация. Стоимость «рабочей командировки» составляет 10 000 рублей. В эту сумму включено проживание с понедельника по пятницу, четырехразовое питание и вся программа.

«Ламбада-маркет» 16 и 17, ДК «Кристалл»

© Жора Сирота/«Ламбада-маркет»

В новом пространстве бывшего мозаичного цеха соберутся более ста устойчивых модных проектов. Также в программе диджей-сеты, квизы, конкурсы и розыгрыши.

Киновечер в «Энтузиасте» Каждую среду, «Энтузиаст»

© «Энтузиаст»

Мотокафе запустило еженедельную рубрику «Кинодруг». Теперь каждый может показать посетителям фильмы, которые занимают особое место в его жизни. Для этого нужно написать в директ @enthusiastmoscow и рассказать о любви к выбранной ленте.

Фильмы показывают каждую среду. Ранее на экране в «Энтузиасте» уже крутили хоррор Роберта Родригеса по сценарию Квентина Тарантино «От заката до рассвета», зомби-хоррор Джорджа А.Ромеро «Ночь живых мертвецов» и режиссерский дебют Винсента Галло в независимом кино «Буффало-66».

«Китч-маркет» 23 и 24 ноября, «Хлебозавод»

© «Китч-маркет»

«Китч-маркету» исполняется год, и по этому случаю собирается масштабное событие, на котором будут представлены винтажные вещи, локальные бренды, виниловые пластинки, яркий декор для дома, книги и искусство.