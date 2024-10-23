На Шрек-пати, к Вите АК или клоунам? Собрали 13 вариантов, как отметить Хэллоуин в Москве

Праздновать Хэллоуин москвичи собираются целую неделю — в шикарной компании Паши Техника, Mirèle и Воскресенского. Подобрали вечеринки, которые порадуют всех: от фанатов «Сумерек» и техно до скейтеров и альтушек.

Поздравить Славу Марлоу с ДР на «Шрек пати» 26 октября в ДК «Кристалл», 18+

Недавно открывшееся пространство ДК «Кристалл» уже успела высоко оценить редакторка «Афиши». Там в эту субботу отпразднует день рождения Слава Марлоу, а группа «Стерео Ширина», певица Mirèle и загадочные секретные гости устроят свадебный перфоманс. Название мероприятия явно намекает на обязательный дресс-код. Команда диско-клуба в своем ТГ-канале любезно подсказала, как закосплеить персонажей «Шрека» и пройти фейсконтроль достойно.

Адрес Самокатная, 4, стр. 11 Стоимость 2200 р. — обычный билет, 3900 р. — парный билет

Подробнее на Афише Расписание и билеты

Потанцевать под Витю АК и «Казускому» в костюме клоуна 1 ноября в «Ровеснике», 18+

© vityaak

Впервые в России на одной цирковой арене пройдут показательные выступления народного артиста русского рэпа Вити АК, легендарных дрессировщиков страха «Kазускомы», укротителей звука Коли Редькина и Антона Савенко и других мастеров диджейской эквилибристики. Дресс-код вечера — шапито. Дневная программа и спешел-меню пока что хранят в тайне.

Адрес Малый Гнездниковский пер., 9, стр. 1 Стоимость 1500 р.

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Сделать себе грим, объесться сладкой ватой и поиграть в алкошахматы 31 октября в «Ровеснике», 16+

© rovesnik.bar, © uneedcam

«Ровесник» подготовил к Хэллоуину ужасающе насыщенную программу. С 20.00 там заработают жуткие корнеры с гримом, тарологом, сахарной ватой и спешел-меню. Еще в этот вечер пройдет квест, показ фильма «Битлджус» и алкошахматный турнир «Шах и мат, атеисты», а автор ТГ-канала «Зловещие кинцы» Вася Легейдо на своей лекции расскажет, за что мы любим хоррор-комедии.

Адрес Малый Гнездниковский пер., 9, стр. 1 Стоимость вход свободный

Уйти в отрыв на цыганском Хэллоуине 26 октября, «Газгольдер», 18+

© Balagan

Под аккомпанемент настоящих цыганских коллективов и российских DJ-артистов в «Газгольдере» в эту субботу будут танцевать до утра. Атмосферу бродячего цирка помогут ощутить ходулисты, фокусники и иллюзионисты, а также продавцы бижутерии и одежды на волшебной ярмарке. Приходить на вечеринку надо в стиле Gipsy Kings, так что достаем из гардеробов цветные платья, рубахи, платки и украшения.

Адрес Сусальный пер., 5, стр. 26 Стоимость от 2000 р.

Нарядиться в киноперсонажа и увидеть Пашу Техника 2 ноября в «Баунсе», 18+

© techniquepashaa84

Нас ждет страшно веселая тусовка: в лайнапе собрались гений провокационной сатиры Паша Техник, восхитительный Воскресенский, легенда трэп-музыки Поляна, фрешмены, модные диджеи и резиденты. Идеальным костюмом, по мнению организаторов, станет косплей киноперсонажей, но разрешается выбирать классику и приходить просто в жутких нарядах.

Адрес 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 6 Стоимость от 1222 р.

Потанцевать в спортивках adidas под Kedr Livanskiy 1 ноября, место неизвестно, 18+

На двух танцполах пока еще секретной локации пройдут мультижанровые сеты и лайвы 19 хедлайнеров андерграундной сцены. Среди них — Kedr Livanskiy, Dollcore, DJ XNX, Yandex3000 и другие герои отечественного техно, рока и рэпа. На вечеринке вам набьют тату и сделают пирсинг, проведут модный показ и арт-шоу, покажут кино и напоят чаем. Гостей просят приходить в одежде adidas.

Адрес появится позже по ссылке Стоимость 1500 р.

Перенестись во вселенную «Сумерек» 31 октября, Marie Laveau Bar, 16+

© Summit Entertainment

В программе вечера — спешел-меню от барменов-вампиров, предсказания вуду-оборотня и хиты 2008−2012 годов от двух прекрасных диджей-леди. Появиться в баре следует в образе фанатов сумеречной саги конца нулевых.

Адрес Петровка, 30 /7 Стоимость вход свободный

Всю ночь пропеть в адском караоке 2 ноября, «Смена», 18+

В одном зале «Смены» пройдут техно- и поп-сеты от диджей-резидентов, в другом — команда клуба устраивает адское караоке. Всех, кто осмелится предстать в обличии мистических существ, обещают вознаградить.

Адрес Товарищеский пер., 4, стр. 5 Стоимость 800 р., но остались бесплатные проходки для тех, кто успеет прийти до 0.00

Скрыть лицо маской и провести на танцполе 3 дня 26–28 октября, Arma, 18+

© arma17ru

Arma с размахом отметит праздник большим танцевальным уик-эндом. От принудительного дресс-кода и «прочих условностей традиционного Хеллоуина» решили отказаться, а вот символ вечера — маску — просят не забывать. Общее число танцполов вырастет на этих выходных до шести, а хедлайнером тусовки станет израильская артистка Maayan Nidam.

Адрес Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32 Стоимость 2000 р.

Посмотреть соревнования по скейтбордингу под поп-панк 31 октября в Punk Fiction, 16+

© Devin Avery/Unsplash

Рокеры из Punk Fiction предлагают кардинально поменять образ и целый хэллоуиновский день делать не то, что привычно. Например, посетить скейт-контест и познакомиться с российским поп-панком: группами «Дрянь», «Крипт», «Хочуспать», «Вижу звезды», Slyshatserdtce x Арс и «Почтисчастлив».

Адрес Ольховская, 14, стр. 1 Стоимость 900 р.

Попросить таролога сделать расклад на бывшего 26 октября в «Невинных сплетнях», 16+

© Natalia Blauth/Unsplash

На Хэллоуин винный бар посетит таролог, который ответит на насущные вопросы гостей «Невинных сплетен». В честь праздника заведение представит новую настойку со свойствами афродизиака — «Мамахуана». Говорят, сочетание меда, рома, красного вина и листового сбора магическим образом переносит людей на танцпол.

Адрес Бауманская, 13, стр. 1 Стоимость вход свободный

Насладиться андеграундным шугейзом, попивая томатное гозе 2 ноября на «Складе № 3» и в «Столярке», 18+

На несколько часов бары-соседи «Склад № 3» и «Столярка» превратятся в настоящую преисподнюю: там прольется немало томатного гозе, а рев гитар беспросветным туманом поглотит всех на своем пути. Развлекать публику в этот вечер будут молодые шугейз-коллективы «Исток», Byörndalen, «Марина, я умираю!», Dog Silent, «Карнегия», Mental Map, Fetters in Use, Dog Wave, Mint Tea, Un:schkuss. Самых ярких любителей жанра ждет награда за лучший костюм.

Адрес Малая Семеновская, 5, стр. 2 Стоимость 600 р.

Поплакать на техно с альтушками 1 ноября в Клубе «Клуб», 18+

Упыри, вурдалаки и прочие обитатели Китай-города выползут из своих темных пещер, дабы удариться в хэллоуиновские пляски под хаус, электро и демоническое техно. За последние отвечают роковые резидентки творческого комьюнити Inout: Skorpymlk, Cchusya и Sgofina. Организаторы просят гостей позаботиться о костюмах и кровавом мейке, но и обещают организовать бесплатную грим-зону для тех, кто будет выглядеть слишком нормисно.