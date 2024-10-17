«Роняла слезы в баре „Слезы березы“»: оцениваем 7 мест для расставания в Москве

Расставание — дело деликатное: куда отвести партнера, чтобы всем было комфортно? Можно ли там будет поговорить? Достаточно ли там салфеточек для слез? Попросили москвичей поделиться своим опытом расставаний в самых разных городских локациях — от баров до кладбища — и рассказать, как они его оценивают.

Большой Чертановский пруд

Маша 22 года, SMM

Мы познакомились в университете на первом курсе. Я долго нравилась человеку, но упорно игнорировала этот факт: мне казалось, что это нежизнеспособная история — тем более тогда он уже был в отношениях. Правда, неоднократно на них жаловался и говорил, что готов все бросить и встречаться со мной. К моменту, как я дозрела и решила попробовать, оказалось, что поезд ушел — он слился. Ему потребовался еще месяц, чтобы все обдумать, разорвать старые отношения и начать новые.

Я много ставила на эти отношения, но у нас ничего не срослось. У принцессы Дианы была цитата: «В этом браке было тесновато, потому что нас было трое». Меня бесило, что бывший партнер человека остался на периферии, они дружили. Постепенно ощущала все меньше тепла, и пришлось самой выводить на диалог.

Разговор состоялся у доблестного Большого Чертановского пруда — я живу неподалеку. Предложила ходить пешком по кругу — мне кажется, так психологически легче переживать тяжелые эмоции. А было очень тяжело. В течение разговора мы постоянно упирались в тот факт, как плохо к человеку относилась я и как хорошо к нему относился бывший партнер.

Мне кажется, нет ничего хуже, чем проводить такой разговор у себя на кухне. Диалоги, которые потенциально могут принять очень жестокий оборот, должны происходить на улице — можно зацепиться глазом за воду, птичку, столб, отвлечься от сильных эмоций и больше туда не возвращаться. Если расставание случилось дома, следующий месяц вы обречены постоянно натыкаться на предметы, на которые вы натыкались, пока вам говорили те самые слова, ловить жесткие флешбэки и чувствовать себя отвратительно.

Возможно, для расставания стоило выбрать место не рядом с домом — проходя каждый раз мимо пруда, я вспоминала о том, что там произошло. Правда, и у такого решения могут быть плюсы: постепенно тяжелое воспоминание обезвкусивается . Пруд становится просто прудом, а ты понимаешь, что все произошло так, как и должно было.

Плюсы Все важные разговоры должны происходить у большой воды. А еще можно встать и походить. Минусы Не хватает приватности, мешаются прохожие. И может быть холодно. Оценка места 8/10, потому что я очень люблю воду: она способствует мыслительному процессу и легкому переживанию тяжелых вещей. Вайбы мема, когда тебя бросили по звонку в вотсапе, а потом приложение предлагает тебе оценить этот звонок.

Бар «Слезы березы»

© Предоставлено рестораном

Нина (имя изменено) 24 года, журналистка и режиссерка

До этого мы с парнем встречались полтора года, и эти отношения были достаточно сложными, мы много конфликтовали. Я долго хотела уйти, несколько раз инициировала расставание, говорила о своих чувствах, но каждый раз меня упрашивали вернуться назад.

Как‑то в день Ивана Купалы мы с подругой встретились в «Слезах березы», после чего должны были поехать на самодельный этнодень прыгать через костры. Символично, правда? За сидром я рассказала подруге о наболевшем, как сильно мне хочется эти отношения закончить. Неожиданно я получаю от парня сообщение, что нужно поговорить. На него это похоже не было — обычно он разговаривал обвинениями и говорил гадости, а дипломатично решать конфликты не умел. Но тут парень очень интеллигентно все оформил: написал, что мы друг от друга устали, он чувствует, что мне нужно расстаться. Переписывались еще минут сорок, поняли друг друга. Пустила скупую слезу в «Слезах березы» — от радости. Получилось довольно кинематографично: мы сидели с подругой у окна, смотрели на звонницу напротив бара, и ровно в тот момент пошел дождь.

Плюсы Не считаю зазорным расставаться онлайн — вживую есть риск, что партнер поведет себя неадекватно. А слегка загадочная атмосфера бара, вкусные напитки и подруга рядом помогут скрасить мрачный разговор и, возможно, даже чуть-чуть романтизировать это воспоминание, когда спустя лет 40 напишете автобиографию. Минусы Будет много посторонних глаз, хотя там есть более интимный столик на втором этаже. Еще есть риск встретить знакомых или расстроиться от вида счастливых парочек. Оценка места 8/10. Само онлайн-расставание прошло просто идеально. Но рекомендую эту локацию только в случае, если вы к разрыву готовы, иначе возвращаться сюда больше не захочется.

Подробнее на Афише

Борисовское кладбище

Настя (имя изменено) 29 лет, психолог

Мы с бывшим мужем прожили вместе четыре года, один из них в браке. Он был обычным парнем: слушал Коржа, по профессии красил машины и каждый день планировал новый бизнес, любил маму и не хотел съезжать от родителей. У нас были хорошие отношения в поддержке и доверии, мы много путешествовали.

Но в таком возрасте вы оба стремительно развиваетесь: оканчиваете вуз, пытаетесь определиться, кто вы по жизни. Два года я провела в торгах с самой собой: вроде бы в отношениях мне комфортно, но что‑то не так — не бросать же дорогого человека из‑за этого. А потом оказывается, что ты давным-давно другого желаешь в жизни, а отношения на том уровне и остались, и вам в принципе классно, но не совсем это про тебя.

Я поняла, что нам нужно расстаться, еще в свадебном путешествии, но решение было затуманено мифами о свадебной горячке — казалось, что это пройдет. Все были против: мол, тебя же не бьют, никакого абьюза нет, чего ты мечешься-то? Но глубинные внутренние причины не видны посторонним, в том числе и мужу: его все устраивало.

Сначала у нас состоялся разговор в кафе. Я предложила встретиться после работы на кофе и нежданно-негаданно снова сообщила о своих планах расстаться — мы уже спокойно обсуждали это и раньше, но муж меня переубеждал. В другой раз я приехала, чтобы забрать вещи, и он решил отвезти меня на Борисовское кладбище, чтобы «поговорить в безлюдном месте». Ну, людей там действительно не было. Мне задали прикольный вопрос: «Что у тебя за говно в голове?» Это, конечно, было от отчаяния: он никак не мог понять причину — ни измен, ни интриг, ни расследований, зачем тогда расставаться?

Мне кажется, расставание — очень непростая штука, и поэтому многие люди выбирают не расставаться. Ты выбираешь место, в котором тебя услышат, поймут всю серьезность твоих намерений — партнеры часто не согласны с тем, что их бросают. И я думаю, важно создать комфортную обстановку.

Плюсы Для расставания стоит выбирать место, в котором тебя услышат, поймут всю серьезность твоих намерений. Кладбище как раз подходит под эти критерии: никто не отвлекает, можно сосредоточиться. Меня все устроило. Как воспоминание — ставлю лайк. Минусы Негде было пописать. Но расстаться хотелось больше, чем пописать, поэтому меня все устроило. Оценка места 7/10. Локация нормальная, комфортная.

Зона вылета аэропорта Внуково

© Ivan Shimko/Unsplash

София (имя изменено) 24 года, дизайнерка

С партнером мы познакомились в университете. Жили в одном общежитии, стали больше общаться во время ковида: все разъехались по домам, и, кроме нас двоих, почти никого не осталось. Потом выяснилось, что мы давно друг другу нравимся, и окончательно сблизились. Отношения были довольно бурными: для нас обоих это первый сексуальный опыт, мы не отлипали друг от друга, тем более в условиях изоляции.

К сожалению, такое близкое общение часто перерастает в нездоровое. В нашем случае — в созависимость и абьюз. К лету на фоне изоляции у меня начался депрессивный эпизод, и эти отношения делали его только хуже. Во время совместной поездки в Питер где‑то на середине Аничкового моста меня накрыла тревога и понимание, что мне плохо и нам надо расстаться.

Первый разрыв сильно по мне ударил. Я начала лечить депрессию, становилось легче. Поскольку мы с партнером жили в одной общаге, то все равно много пересекались. Через пару месяцев он зашел ко мне на чай, сказал, что скучает. Что‑то случилось — и мы снова слиплись. Удивительно, что со второго раза отношения были на относительно стабильных вайбах. К январю мы снова стали ругаться: в конце месяца ему нужно было уезжать учиться по обмену в Европу. Оба чувствовали, что все заканчивалось.

Финально мы расстались во Внуково, когда я приехала его провожать. В этом была своя романтика: я никогда не летала на самолетах, а в аэропорт попала всего во второй раз в жизни. Поэтому эстетика места вызывала во мне трепет. Мы приехали слишком рано, как полагается, поели в «Теремке» задорого, слишком долго и неловко сидели на втором этаже: никто из нас не понимал, зачем я здесь. Когда подошло время, мы обнялись на прощание, поцеловались — и он кинематографично скрылся за турникетом зоны досмотра.

Плюсы Не очень людно и не шумно. Аэропорт, как и вокзал, — место встреч и расставаний, поэтому локация символичная. Минусы Слишком дорогой чай в «Теремке». Оценка места Не думаю, что для завершения абьюзивных отношений может быть удачная локация, поэтому аэропорт Внуково оставлю без оценки.

«Макдоналдс» на Тверской

© Артем Геодакян/ТАСС

Антон 29 лет, аспирант, преподаватель и журналист

Мы были знакомы через общую политическую тусовку, а потом подписались друг на друга в твиттере и договорились сходить в кино — на фильм «Экстаз» Гаспара Ноэ. Потом встречались почти год.

К расставанию мы шли долго. В какой‑то момент пытались съехаться, но росло взаимное напряжение и раздражение. Осенью 2019 года, когда была избирательная кампания в Мосгордуму, мы практически не общались, потому что у обоих было много дел. Неожиданно оба поняли, что друг без друга нам было гораздо спокойнее, и договорились встретиться и все обсудить.

Мы встретились в «Маке», потому что это была стандартная точка для встречи — как раз недалеко от нашего избирательного штаба. На самом деле разговор получился взрослый и осознанный — это уже потом я подумал, что не хотел бы расставаться в «Макдоналдсе» и выбрал бы другое место. Хуже было, только когда меня бросили по вотсапу.

Плюсы Было людно, но достаточно комфортно — это же «Макдоналдс». Минусы Если бы расставание было более эмоциональным, не хотелось бы, чтобы за этим наблюдали посторонние. Хотя я всегда больше стесняюсь прилюдно обсуждать секс, нежели какие‑то неудачные отношения. Оценка места 6/10

«Тануки» на «Китай-городе»

© Предоставлено рестораном

Полина 24 года, студентка, учится в Италии

Мы познакомились в кругу знакомых и друзей волонтерской организации и встречались почти год. К сожалению, что‑то не получалось: мы не могли нормально поговорить и обсудить наши проблемы, только постоянно перекидывались пассивно-агрессивными сообщениями в личке.

Расстаться получилось случайно. У партнера были азиатские корни, мы часто ходили в места с восточной кухней и пришли в «Тануки» на «Китай-городе». Я заказала блюдо из риса, а партнер — суп с тофу. Он предложил мне его попробовать, но мне не понравился вкус: я скривила лицо. За это меня тут же отчитали и сказали, что это неприличное поведение. Видимо, это стало последней каплей: я почувствовала себя ребенком, которого ругают за любую оплошность, и разрыдалась прямо в этот суп с тофу . Своей реакцией я его скорее удивила, и мы поняли, что что‑то все-таки не так.

Плюсы Было довольно тихо. Минусы «Тануки» понатыканы по всей Москве, поэтому забыть это не удастся. И тофу теперь ассоциируется со слезами и расставанием. Оценка места 8/10

Подробнее на Афише

Сквер возле Генштаба и Музыкальной школы им. Гнесиных

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Полина 24 года, фэшн-журналист

Моя учеба в университете выпала на период расцвета тиндер-дейтов: я начинала встречаться с парнями, когда такой метод знакомства считался кринжем, и уходила на дейтинг-пенсию, когда все перешли в приложения для знакомств и это стало новой нормой. Мои самые длительные тиндер-отношения длились год. Расставание очень хорошо вписалось в общую канву нашего романа с легким налетом кринжа: я все время слушала, как он не может забыть бывшую.

Поскольку это были мои первые серьезные отношения, я еще не очень умела отстаивать свои личные границы, плюс мне было интересно общаться с парнем. Однако в ответ меня не слушали и не слышали, не учитывали личные запросы, игнорировали потребность в личном пространстве.

Мы тогда очень много тусовались в районе «Боровицкой» — за Щусевским музеем есть андеграундные бары, в которых мы пили пивко при всяком случае. В один из дней мы с парнем дошли оттуда до Знаменки и осели в садике возле Гнесинки.