Еду в Балашиху за Эдвардом Калленом: где москвичам искать «сумеречный» вайб

Проверить в лесу, блестит ли твой парень на солнце

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© Александр Авилов/Агентство «Москва»

В мрачную атмосферу города Форкс вас перенесет долгая прогулка по густому лесу под саундтреки из «Сумерек». Москвичам в этом плане повезло — зеленых массивов в столице предостаточно: Битцевский, Измайловский, Тушинский и Тропаревский лесопарки, Серебряный Бор и музей-заповедник «Царицыно». Мы же отправимся в Лосиный Остров — самый большой лес города. Здесь можно встретить лосей и более 200 видов других животных. Джейкоба, увы, среди них нет. О проживающих в лесу вампирах тоже сведений не имеется, но у языческого капища порой собираются не менее загадочные люди.

Где ближайшее м. «Бульвар Рокоссовского», ост. трамвая «Метрогородок», далее идти 8 мин.

Слопать бургер, как шериф Чарли

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Настоящие жители Форкса на обед едят фастфуд. Одно из аутентичных московских мест, где его можно попробовать, — круглосуточный Starlite Diner. Меню этого ресторана точно понравилось бы папе Чарли: бургеры, стейки, яйца, куриные крылышки, милкшейки и, конечно же, картофель фри.

Где Коровий Вал, 9а

Выяснить на экскурсии в оранжерее, можно ли вам дружить

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С приходом холодов все сложнее найти возможность выйти на свежий воздух и «потрогать траву». В такую погоду стоит последовать примеру Беллы и ее одноклассников и отправиться на экскурсию в оранжерею. В «Аптекарском огороде» МГУ как раз началось цветение шоколадных деревьев.

Где Просп. Мира, 26/1 Когда пн-вс 10.00–20.00 Вход пн-пт — 300 р., сб-вс и праздники — 400 р. Подробности О других столичных местах, где круглый год ощущается весна, «Афиша Daily» писала тут

Эффектно помахать битой под Muse

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© СиСи Сабатиев

Бейсбол — мягко говоря, не самый популярный вид спорта в Москве. Редкие бейсбольные крытые и открытые поля доступны лишь для профессиональных спортсменов. Новички же могут попробовать свои силы на бейсбольном стадионе «Балашиха». Так что во время грозы берем экипировку и с друзьями под трек Muse — Supermassive Black Hole едем в Балашиху. Кстати, там иногда по утрам в выходные собираются любительские команды и проводят между собой товарищеские матчи — у вас как минимум будет шанс понаблюдать за игрой.

Где напротив микрорайона Северный, 56б

Попрыгать вдоль пляжа с любимым квадробером

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Воссоздать прогулку Джейкоба и Беллы по пляжу Ла-Пуш получится около Дзержинских (Люберецких) карьеров. В дождливый день там можно полюбоваться белоснежными дюнами и встретить закат — в уединении или компании патлатого квадробера. Если путь до карьеров занимает у вас слишком много времени, загляните в наш большой гид по пляжам в любом направлении от Москвы.

Где Новоегорьевское ш., 5 км от МКАД

Закупиться книгами про упырей

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© Егор Слизяк/«Афиша»

В загадочном книжном магазине «Буревестник и кит» Белла приобрела книгу про легенды Квилетов, которая помогла ей узнать правду о вампирах. В поисках своей мистической истории советуем заглянуть в уютный книжный «Ходасевич».

Где Покровка, 6 Когда пн-вс 11.00–22.00 Подробности О других атмосферных книжных столицы читайте по ссылке

Побыть его обезьянкой в панда-парке

Если ваш партнер не готов прыгать с вами по деревьям, как Эдвард, присмотритесь к веревочным паркам. Осенью и зимой они работают только внутри торговых центров. Технику безопасности сотрудники панда-парков соблюдают лучше, чем вампиры: в комплект экипировки для посетителей входят шлем и ремни с карабинами.

Где ТРЦ «Ривьера»: Автозаводская, 18; ТРЦ «Зеленопарк»: Ленинградское ш., 18 км от МКАД