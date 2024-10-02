Чем заняться в Москве в октябре: «Шрек-пати», «Доктор Фауст», Win-Win и еще 20 событий

Вечеринки
Indie Weekend
3–6 октября
Целая неделя независимой музыки, за время которой можно познакомиться с новыми талантливыми музыкантами из разных уголков страны. Несмотря на название, одним инди лайнап не ограничится. Фестиваль пройдет в восьми клубах Москвы: «Смена», бар «Мотыга», Punk Fiction, «Лá», Razgruzka, «Невротик», «Китайский летчик Джао Да», «Клуб».
«„Мыидем“ 10 years»
4 октября, Arma, 18+
Вроде совсем недавно «Афиша Daily» общалась с создателями паблика о тусовках «Мыидем» в честь его пятилетия, как вдруг он отмечает новый юбилей. Поздравлять сообщество, благодаря которому большая часть техно-витчаут-миллениалов Москвы не пропустила ни одного главного ивента, придут друзья и локальные хедлайнеры: Kovyazin D, Maksimovna, Séxstasy, Sofia Rodina, Yung Acid и другие.
«9 лет на Орбите»
4 октября, «Газгольдер», 18+
Перед отправлением в Гоа «Орбита» в последний раз в этом году приземлится в Москве. Повод особенный: девятый день рождения. «Мы всегда объединяли под своими знаменами самых ярких представителей ночной жизни как столицы, так и страны в целом, а то и планеты, и мы продолжаем следовать этому пути с новыми идеями, оптимизмом и стремлением двигаться только вперед», — говорится в анонсе.
«Applique фестивалит»
5–6 октября, Arma, 18+
Хаус-лейбл Applique возвращается в Arma, вдохновленный четырьмя природными стихиями: огнем, водой, землей, воздухом. Организаторы загадочно обещают, что этим вечером к ним добавится еще и «пятый элемент». С лайвом выступят «Кассета», Kovyazin D, Amp Effect, а за пульт встанут The Dawless, Errortica, Arkadich.
«Дружба»
5 октября, «Особняк М», 18+
Мультиформатный фестиваль объединит девять промокоманд, состоящих из организаторов крупных мероприятий. Главные гости — мексиканцы Mayan Warrior, одни из самых популярных участников фестиваля Burning Man. Для них «Дружба» станет первым местом после «Бёрна», где они представят свой новый шоукейс.
Помимо заряженного лайнапа, большой веранды с видом на реку и секретных гостей, на фестивале пройдет бильярдный турнир от «Круглого шара».
«Шрек-пати»
26 октября, «Кристалл», 18+
«Диско-клуб» взял на себя ответственность переосмыслить привычные хэллоуиновские вечеринки и объявил «Шрек-пати». Подробности ивента появятся позже, а пока организаторы предлагают определиться с персонажем: «Важно, чтобы был полный чарминг. Костюм осла, естественно, в особом почете».
Balagan Halloween
26 октября, «Газгольдер», 18+
Шоу Balagan не отстает и объявляет цыганский Хэллоуин. «Табор уходит в отрыв и готовит для вас в новом эпизоде Balagan головокружительные танцы до утра под аккомпанемент настоящих цыганских коллективов», — пишут организаторы. Стиль вечера Gipsy Kings — яркие образы и пестрые наряды (например, цветные платья и рубахи).
Стендапы
«Чёрный Stand Up»
4–26 октября, O’Donoghue’s или Tap & Barrel Pub, 18+
В рамках шоу четыре комика рассказывают остроумные и откровенные шутки. Состав артистов держится в секрете и станет известен только ближе к дате выступления. В разные дни на сцене появлялись Гурам Амарян, Сергей Орлов, Артур Чапарян и другие.
Саша Малой
20 октября, Standup Club на Трубной, 18+
Обладатель коллекцииОтсылка для фанатов шоу «Самый умный комик». самых странных дудочек в рамках большого тура по стране представит в Москве программу «Настоящий джентльмен». Саша Малой — один из самых заметных участников Stand-Up Club #1 и частый гость юмористических проектов на ютубе.
Андрей Бебуришвили
26 октября, «МТС Live Холл», 18+
Большое выступление постоянного резидента Comedy Club с новой программой. «Этот концерт понравится вам только в том случае, если вы его увидите», — утверждают организаторы (спорить сложно).
Спектакли
«Доктор Фауст»
7 октября, Театр Москвы, 16+
Премьерный показ постановки, вдохновленной философской драмой Иоганна Гете «Фауст», — о разочарованном жизнью ученом, который заключает сделку с дьяволом Мефистофелем.
Вот что говорит о постановке режиссер Иван Титов: «„Доктор Фауст“ — это живое исследование взаимоотношения человеческого и дьявольского во всех нас. На мой взгляд, дьявол живет в голове. Имеет прописку, так скажем, в ментальном. Мы его не видим, не держим за руку, но всегда четко знаем, когда дьявольское в нас берет верх».
«Парфюмер»
12 октября, Театр сатиры, 16+
Спектакль, взявший за основу роман Патрика Зюскинда, переносит зрителей в XVIII век и рассказывает о циничном парфюмере, который убивает людей ради создания ароматов. Роль главного героя Жан-Батиста Гренуя исполняет Дмитрий Ермак, звезда мюзиклов и лауреат премии «Золотая маска».
«Золушка»
13 октября, МХАТ Горького, 6+
В интерпретации режиссера Вячеслава Стародубцева Золушка сменила карету на современный автомобиль, а в королевском дворце появился дополнительный персонаж — Ускользающее Время. В постановке прозвучит классическая музыка, перемешанная с мелодиями золотого века Голливуда. В роли Золушки — Елизавета Арзамасова.
«Тахир и Зухра»
17 октября, «Шалом», 16+
История любви, которой не страшны никакие преграды. Спектакль рассказывает о работнике стройки Тахире: тот тяжело переживает, что его возлюбленная Зухра готовится выйти за другого. Постановщик Мурат Абулкатинов помещает восточную сказку о влюбленных в реалии мегаполиса чужой страны.
«Кровоизлияние в МОСХ»
20 октября, «Практика», 18+
Сюжет музыкальной постановки вдохновлен документальной пьесой Алексея Житковского, которая рассказывает о визите Никиты Хрущева на выставку к 30-летию Московского отделения Союза художников. Тот был ошарашен современным искусством и ругал художников, не выбирая слов («дерьмо», «говно», «мазня» в эту речь попали). После скандала первый секретарь ЦК КПСС приказал исключить авторов картин из партии и из Союза художников, но они там и не состояли.
«…в Бореньке чего‑то нет»
26 октября, «Квартет И», 18+
Постановка от «Квартета И», в котором Ростислав Хаит, Леонид Барац и Сергей Петрейков впервые назвали персонажей пьесы не своими именами. В центре сюжета режиссер, который снимает успешные сериалы, но понимает, что всю жизнь мечтал о другом. Главную роль исполняет Максим Виторган.
И еще кое‑что
Распродажа Agami Ceramics
5 октября, «Брикет-маркет»
Большая распродажа посуды Agami Ceramics: команда привезет в «Брикет» остатки ресторанных заказов, работы сотрудников бренда, уникальные образцы и экспериментальные изделия.
Mental Health Film Festival
6–13 октября
Третий международный фестиваль кино о ментальном здоровье. В его рамках покажут 50 фильмов из разных уголков мира, а также проведут паблик-токи с психологами и профессионалами индустрии.
Одна из картин Mental Health Film Festival — документалка о современном художнике Дэвиде Бромли. Сейчас он живет полной жизнью, но в прошлом сталкивался с различными трудностями, включая попытки самоубийства.
Благотворительная книжная ярмарка «Фонарь»
8 октября, музей «Гараж»
Однодневный книжный маркет в поддержку фонда «Шалаш», который помогает трудным подросткам. На ярмарке будут представлены издательства детской и взрослой литературы (Ad Marginem, «Самокат», Soyapress и другие), а также малотиражные книжные проекты и работы авторов независимых зинов.
«Городок художников на Масловке»
12 октября
Экскурсия от «Москвы глазами инженера»Проект, который рассказывает об архитектурном языке города и памятниках инженерного искусства. по Верхней Масловке, где в 1920-х планировалось создать творческую среду для развития «большого советского искусства». На ней посетители увидят дом художника, где творили Татлин, Грабарь, Матвеев, Мотовилов, Ватагин и другие выдающиеся мастера. А еще экскурсоводы расскажут, где сохранился единственный деревянный дом на Масловке, построенный до революции, и о планах по созданию «корабля искусств» — масштабного проекта, который так и не был реализован.
Win-Win
12 и 13 октября, «Винзавод»
Девятый маркет современного искусства, где свои работы представят 108 участников: Win-Win объединит начинающих и известных художников, галереи, творческие объединения и независимые издательства. Еще на осеннем маркете появится секция Focus, посвященная текстилю.
Среди участников — художники Слава Неизтосно, Тимур Этот, Кира Костина, Ксения Левенкова, Ни то ни сё, Rastebina; галереи Bad Gallery, Nil Ceramics, A-Academy 19; издательства «Носорог», «Иллюстративно»; творческие объединения, школы и мастерские Profane Books, «Цоколь», «ВИА ЧССХА», «Пескоструйщики».
«Каро.Арт»
15–20 октября, «Каро 11 Октябрь»
Третий фестиваль авторского кино, в рамках которого состоятся зрительские премьеры зарубежных фильмов и новых российских картин. Каждый показ будет сопровождаться разбором от кинокритиков или встречей с авторами лент.
В программе «Каро.Арт» — «Анора» Шона Бейкера, «Время жить» Джона Краули, «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова, «Пятая печать» Золтана Фабри, «Явь» Анны Щеклеиной и другие фильмы. Закроет фестиваль смотр клипов Дельфина и их разбор вместе с музыкантом.
Арт-ужин «История эротического искусства»
24 октября, ODMO, 18+
Ужин, за которым ведущая подкаста «Об истории и искусстве. Проект YaAndArt» Екатерина Андреева расскажет, почему в искусстве так много обнаженных людей, что скрывается за этой наготой и как эротическое искусство отражает нравы эпохи. Меню вечера пока засекречено.