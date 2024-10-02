Чем заняться в Москве в октябре: «Шрек-пати», «Доктор Фауст», Win-Win и еще 20 событий

Посиделки на верандах и тусовки под открытым небом закончились, но в столице планируется немало мероприятий, которые приятно скрасят осень, — собрали самое интересное.

Вечеринки

Indie Weekend 3–6 октября

Целая неделя независимой музыки, за время которой можно познакомиться с новыми талантливыми музыкантами из разных уголков страны. Несмотря на название, одним инди лайнап не ограничится. Фестиваль пройдет в восьми клубах Москвы: «Смена», бар «Мотыга», Punk Fiction, «Лá», Razgruzka, «Невротик», «Китайский летчик Джао Да», «Клуб».

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«„Мыидем“ 10 years» 4 октября, Arma, 18+

© @kovyazin_d

Вроде совсем недавно «Афиша Daily» общалась с создателями паблика о тусовках «Мыидем» в честь его пятилетия, как вдруг он отмечает новый юбилей. Поздравлять сообщество, благодаря которому большая часть техно-витчаут-миллениалов Москвы не пропустила ни одного главного ивента, придут друзья и локальные хедлайнеры: Kovyazin D, Maksimovna, Séxstasy, Sofia Rodina, Yung Acid и другие.

«9 лет на Орбите» 4 октября, «Газгольдер», 18+

Перед отправлением в Гоа «Орбита» в последний раз в этом году приземлится в Москве. Повод особенный: девятый день рождения. «Мы всегда объединяли под своими знаменами самых ярких представителей ночной жизни как столицы, так и страны в целом, а то и планеты, и мы продолжаем следовать этому пути с новыми идеями, оптимизмом и стремлением двигаться только вперед», — говорится в анонсе.

«Applique фестивалит» 5–6 октября, Arma, 18+

Хаус-лейбл Applique возвращается в Arma, вдохновленный четырьмя природными стихиями: огнем, водой, землей, воздухом. Организаторы загадочно обещают, что этим вечером к ним добавится еще и «пятый элемент». С лайвом выступят «Кассета», Kovyazin D, Amp Effect, а за пульт встанут The Dawless, Errortica, Arkadich.

«Дружба» 5 октября, «Особняк М», 18+

© @doyeq

Мультиформатный фестиваль объединит девять промокоманд, состоящих из организаторов крупных мероприятий. Главные гости — мексиканцы Mayan Warrior, одни из самых популярных участников фестиваля Burning Man. Для них «Дружба» станет первым местом после «Бёрна», где они представят свой новый шоукейс.

Помимо заряженного лайнапа, большой веранды с видом на реку и секретных гостей, на фестивале пройдет бильярдный турнир от «Круглого шара».

«Шрек-пати» 26 октября, «Кристалл», 18+

© Влад Евиол/«Диско-клуб»

«Диско-клуб» взял на себя ответственность переосмыслить привычные хэллоуиновские вечеринки и объявил «Шрек-пати». Подробности ивента появятся позже, а пока организаторы предлагают определиться с персонажем: «Важно, чтобы был полный чарминг. Костюм осла, естественно, в особом почете».

Balagan Halloween 26 октября, «Газгольдер», 18+

© Gazgolder Club

Шоу Balagan не отстает и объявляет цыганский Хэллоуин. «Табор уходит в отрыв и готовит для вас в новом эпизоде Balagan головокружительные танцы до утра под аккомпанемент настоящих цыганских коллективов», — пишут организаторы. Стиль вечера Gipsy Kings — яркие образы и пестрые наряды (например, цветные платья и рубахи).

Стендапы

«Чёрный Stand Up» 4–26 октября, O’Donoghue’s или Tap & Barrel Pub, 18+

В рамках шоу четыре комика рассказывают остроумные и откровенные шутки. Состав артистов держится в секрете и станет известен только ближе к дате выступления. В разные дни на сцене появлялись Гурам Амарян, Сергей Орлов, Артур Чапарян и другие.

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Саша Малой 20 октября, Standup Club на Трубной, 18+

© @sashamaloj

Обладатель коллекцииОтсылка для фанатов шоу «Самый умный комик». самых странных дудочек в рамках большого тура по стране представит в Москве программу «Настоящий джентльмен». Саша Малой — один из самых заметных участников Stand-Up Club #1 и частый гость юмористических проектов на ютубе.

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Андрей Бебуришвили 26 октября, «МТС Live Холл», 18+

Большое выступление постоянного резидента Comedy Club с новой программой. «Этот концерт понравится вам только в том случае, если вы его увидите», — утверждают организаторы (спорить сложно).

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Спектакли

«Доктор Фауст» 7 октября, Театр Москвы, 16+

© Театр Москвы

Премьерный показ постановки, вдохновленной философской драмой Иоганна Гете «Фауст», — о разочарованном жизнью ученом, который заключает сделку с дьяволом Мефистофелем.

Вот что говорит о постановке режиссер Иван Титов: «„Доктор Фауст“ — это живое исследование взаимоотношения человеческого и дьявольского во всех нас. На мой взгляд, дьявол живет в голове. Имеет прописку, так скажем, в ментальном. Мы его не видим, не держим за руку, но всегда четко знаем, когда дьявольское в нас берет верх».

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«Парфюмер» 12 октября, Театр сатиры, 16+

© Современный театр мюзикла

Спектакль, взявший за основу роман Патрика Зюскинда, переносит зрителей в XVIII век и рассказывает о циничном парфюмере, который убивает людей ради создания ароматов. Роль главного героя Жан-Батиста Гренуя исполняет Дмитрий Ермак, звезда мюзиклов и лауреат премии «Золотая маска».

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«Золушка» 13 октября, МХАТ Горького, 6+

© МХАТ им. Горького

В интерпретации режиссера Вячеслава Стародубцева Золушка сменила карету на современный автомобиль, а в королевском дворце появился дополнительный персонаж — Ускользающее Время. В постановке прозвучит классическая музыка, перемешанная с мелодиями золотого века Голливуда. В роли Золушки — Елизавета Арзамасова.

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«Тахир и Зухра» 17 октября, «Шалом», 16+

© Театр «Шалом»

История любви, которой не страшны никакие преграды. Спектакль рассказывает о работнике стройки Тахире: тот тяжело переживает, что его возлюбленная Зухра готовится выйти за другого. Постановщик Мурат Абулкатинов помещает восточную сказку о влюбленных в реалии мегаполиса чужой страны.

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«Кровоизлияние в МОСХ» 20 октября, «Практика», 18+

© Театр «Практика»

Сюжет музыкальной постановки вдохновлен документальной пьесой Алексея Житковского, которая рассказывает о визите Никиты Хрущева на выставку к 30-летию Московского отделения Союза художников. Тот был ошарашен современным искусством и ругал художников, не выбирая слов («дерьмо», «говно», «мазня» в эту речь попали). После скандала первый секретарь ЦК КПСС приказал исключить авторов картин из партии и из Союза художников, но они там и не состояли.

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«…в Бореньке чего‑то нет» 26 октября, «Квартет И», 18+

© «Квартет И»

Постановка от «Квартета И», в котором Ростислав Хаит, Леонид Барац и Сергей Петрейков впервые назвали персонажей пьесы не своими именами. В центре сюжета режиссер, который снимает успешные сериалы, но понимает, что всю жизнь мечтал о другом. Главную роль исполняет Максим Виторган.

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И еще кое‑что

Распродажа Agami Ceramics 5 октября, «Брикет-маркет»

© Agami Ceramics

Большая распродажа посуды Agami Ceramics: команда привезет в «Брикет» остатки ресторанных заказов, работы сотрудников бренда, уникальные образцы и экспериментальные изделия.

Mental Health Film Festival 6–13 октября

Третий международный фестиваль кино о ментальном здоровье. В его рамках покажут 50 фильмов из разных уголков мира, а также проведут паблик-токи с психологами и профессионалами индустрии.

Одна из картин Mental Health Film Festival — документалка о современном художнике Дэвиде Бромли. Сейчас он живет полной жизнью, но в прошлом сталкивался с различными трудностями, включая попытки самоубийства.

Благотворительная книжная ярмарка «Фонарь» 8 октября, музей «Гараж»

© Музей современного искусства «Гараж»

Однодневный книжный маркет в поддержку фонда «Шалаш», который помогает трудным подросткам. На ярмарке будут представлены издательства детской и взрослой литературы (Ad Marginem, «Самокат», Soyapress и другие), а также малотиражные книжные проекты и работы авторов независимых зинов.

«Городок художников на Масловке» 12 октября

Экскурсия от «Москвы глазами инженера»Проект, который рассказывает об архитектурном языке города и памятниках инженерного искусства. по Верхней Масловке, где в 1920-х планировалось создать творческую среду для развития «большого советского искусства». На ней посетители увидят дом художника, где творили Татлин, Грабарь, Матвеев, Мотовилов, Ватагин и другие выдающиеся мастера. А еще экскурсоводы расскажут, где сохранился единственный деревянный дом на Масловке, построенный до революции, и о планах по созданию «корабля искусств» — масштабного проекта, который так и не был реализован.

Win-Win 12 и 13 октября, «Винзавод»

Девятый маркет современного искусства, где свои работы представят 108 участников: Win-Win объединит начинающих и известных художников, галереи, творческие объединения и независимые издательства. Еще на осеннем маркете появится секция Focus, посвященная текстилю.

Среди участников — художники Слава Неизтосно, Тимур Этот, Кира Костина, Ксения Левенкова, Ни то ни сё, Rastebina; галереи Bad Gallery, Nil Ceramics, A-Academy 19; издательства «Носорог», «Иллюстративно»; творческие объединения, школы и мастерские Profane Books, «Цоколь», «ВИА ЧССХА», «Пескоструйщики».

«Каро.Арт» 15–20 октября, «Каро 11 Октябрь»

© Роман Рудаков/«Каро.Арт»

Третий фестиваль авторского кино, в рамках которого состоятся зрительские премьеры зарубежных фильмов и новых российских картин. Каждый показ будет сопровождаться разбором от кинокритиков или встречей с авторами лент.

В программе «Каро.Арт» — «Анора» Шона Бейкера, «Время жить» Джона Краули, «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова, «Пятая печать» Золтана Фабри, «Явь» Анны Щеклеиной и другие фильмы. Закроет фестиваль смотр клипов Дельфина и их разбор вместе с музыкантом.

Арт-ужин «История эротического искусства» 24 октября, ODMO, 18+

Жан-Оноре Фрагонар. Задвижка © Лувр