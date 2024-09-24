«От них хочется убиться об стену»: что происходит с ценами на аренду квартир в Москве?

Если вам кажется, что рынок съемного жилья в столице сошел с ума, то вам не кажется: только за этот год цены выросли в среднем на 40%. В соцсетях люди возмущаются подорожанием, а кто‑то рассказывает, что был вынужден переехать в коммуналку. Разбираемся, почему цены на квартиры повышаются — и стоит ли ждать «оттепели».

Что происходит со съемным жильем в Москве?

Цены на аренду в столице побили рекорд по скорости подорожания: только за этот год ставки повысились в среднем на 40% . Причем второй год подряд наблюдается аномально высокий летний спрос, несмотря на то что июль и август обычно непопулярный сезон для съема жилья, например, за август цены выросли в среднем на 10%.

Так, средняя цена студии теперь составляет 45–55 тыс. рублей, однокомнатной квартиры — 50–65 тыс., двухкомнатной — 65–85 тыс., трехкомнатной — 75–120 тыс. рублей.

Видео из аккаунта @voitsekhovskaaya

Стоимость аренды растет не только в Москве, но и по всей стране, например, в мае в Петербурге съемное жилье обходилось дороже на 25–30% по сравнению с прошлым годом. К августу по всей стране цены на аренду квартир выросли на 6–7%.

Все дело в ужесточении условий по ипотеке. В июне завершилась программа по льготной ипотеке под 8%, а в сентябре Центробанк вновь повысил ключевую ставку до 19%.

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«Арендные ставки всегда тесно связаны с тем, насколько доступна ипотека. В период бума на рынке новостроек и дешевых кредитов съемное жилье по большей части было невостребованным. В приоритете у потребителей была именно покупка. Соответственно, объем арендного предложения долгое время оставался ограниченным: на всю Москву было порядка 10 тыс. свободных квартир.

Когда ипотечная политика государства изменилась, и займы на приобретение жилья начали драматически дорожать, баланс изменился. На фоне резкого утяжеления ипотечной нагрузки аренда вновь стала привлекательным вариантом. Собственники съемного жилья получили серьезный гандикап, который они использовали для повышения ставок. Этому способствовал и дефицит предложения».

«В какой‑то момент соискателей жилья оказалось на порядок больше, чем качественных объектов. Схожая ситуация наблюдается в большинстве крупных городов».

Как россияне реагируют на рост цен

Подорожание съемных квартир в Москве бурно обсуждается в соцсетях. Одну из дискуссий в твиттере запустила пользовательница @_linakiedis, открывшая «Циан» в поисках жилья для подруги. Она обнаружила, что квартира с «бабушкиным ремонтом» в панельке в районе метро «Тульская», считавшаяся бюджетным жильем, теперь стоит 65 тыс. рублей без учета коммунальных платежей.

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В комментариях юзеры удивлялись внешнему виду квартиры и делились своими финансовыми обстоятельствами. «Это просто *******[пипец], цены неадекватные, у меня вот вроде не самая плохая ЗП, но я не могу себе позволить особо ничего. Реально думаю переехать из столиц куда‑нибудь к природе поближе», — написала @tatan_nene. «Я вот так каждый раз захожу и думаю, что я, походу, никогда не съеду от родителей», — поделилась @dreamafairy. «Это вы еще не видели объявления, где с животными можно», — добавила @charl0ttelove. «Короче, моей подругой было принято решение не съезжать со своей квартиры в 60 метров с хорошим светлым ремонтом в Хамовниках за 85к, а просто начать зарабатывать больше », — подытожила тред его авторка.

Похожее возмущение выражают и петербуржцы. Под роликом @saintpgo в инстаграме* — переписка арендаторов. «Как жить вообще, однушка в Мурино — 45к, от метро черт знает где, вы нормально там???» — пожаловалась @welcom_the_paradise. Правда, не все петербуржцы заметили рост цен. Так, например, возмутилась @_druidfluid_: «Полный бред. Начинаются однушки от 13 тыс. рублей на том же „Авито“. Если вам нужно в районе депутатов, с теплыми полами, биде и чтоб Эдвард Каллен готовил завтрак, то за 65 снимайте, да ». «Ну и надо быть скромнее, а не выпендриваться», — добавил @uhrnib.

Видео из аккаунта @saintpgo

Напряженная ситуация на рынке жилья может даже довести до нервного срыва. По телеграм-каналам разлетелось видео с плачущей девушкой: она не смогла найти квартиру по карману и вынуждена была переехать в коммуналку. «Я выгрузила вещи, и я реву. А просто потому, что я заезжаю в коммуналку в 27 лет. Я ничего не добилась, я вообще никто. Я не хочу в эту квартиру заселяться, потому что я делаю это из безысходности. Однушки по 71 тысяче сейчас», — говорит она.

Что будет с ценами дальше?

Ольга Хасанова SEO и учредитель проектов Urban Awards

« По всей видимости, аренда продолжит дорожать до конца осени. В зависимости от метража и планировки прайс вырастет еще на 7–15%. Однако этот рост не настолько фатален, как на рынке первичной недвижимости. Последний во многом контролируется десятью-двенадцатью компаниями, которые фактически проводят единую ценовую политику (хотя демарши со стороны отдельных представителей индустрии все же случаются). Сдачей квартир в аренду занимаются тысячи собственников, потенциально — десятки тысяч. Это задает куда более высокий уровень конкуренции, а значит, оставляет шансы для скидок.

Кроме того, следует учитывать наличие „скрытого“ предложения — тех объектов, которые в свое время были убраны с витрины до наступления благоприятных условий. Со временем они вернутся в экспозицию. Это поможет сбить ценовую горячку. В следующем году вполне вероятна отрицательная коррекция ставок в пределах 5–8% ».