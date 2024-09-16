Люди со всей России съезжаются в Москву, чтобы… пописать у мусорки. Зачем?

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Утром во вторник я оказалась на станции «Марьина Роща», откуда отправилась искать культовую точку столицы — стрелецкую помойку. Админ паблика специально не раскрывает ее точного адреса, чтобы превратить поиск в челлендж, охоту за сокровищами. Но те, кто не хочет заморачиваться, могут обнаружить локацию быстрее: стрелецкая помойка на «Яндекс Картах» выделяется среди других в районе большим количеством отзывов. Вероятно, она самая обсуждаемая мусорка страны.

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На первый взгляд, помойка кажется самой обыкновенной. Непосвященному человеку трудно догадаться, что он проходит мимо культового для целого сообщества места. Я дождалась, пока дворник закончит уборку рядом с мусоркой, провела ей фотосессию и оставила на стене сухарики и шоколадку. Слишком долго у помойки находиться невозможно: пахнет там ужасно.

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Неожиданно ко мне присоединился 19-летний Александр. «Я без ***** [предъявы], если че, мне просто интересно», — поприветствовал меня парень. Он давно подписан на паблик «Люди которые ссут на Стрелецком» и мечтал повторить опыт авторов постов. Помойку он узнал случайно: проходил мимо и заметил, что я подозрительно долго рядом с ней стою. Мы разболтались, Александр угостил меня последней сигаретой и тегнулНа сленге граффитистов «тегнуть» — значит быстро оставить свою подпись или рисунок на какой‑либо поверхности. на кирпичной стене стрелецкой помойки. Правда, мы поспешили завершить визит, когда в нашу сторону направились дворники.

Как зародился легендарный паблик

Создателю паблика Никите (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) 24 года, он работает в айти. В 2020 году парень переехал в новую квартиру на «Марьиной Роще» и заметил, что под его окном местные жители регулярно справляют нужду. Никиту позабавило, что выбранное народом место — за мусоркой в центре двора — отлично обозревается сразу с трех сторон . «Однако люди ссут там, будто бы их никто не видит», — удивляется создатель сообщества.

Первый пост в паблике

Парень фотографировал всех, кто пользовался помойкой не по назначению. Кадров стало так много, что он создал для них отдельный паблик. В него вступили только друзья Никиты, но вскоре сарафанное радио сделало свое дело. Слава дошла до админа более популярного на тот момент сообщества «Продажа рыболовных снастей». Его админ Павел сделал несколько репостов — и «Людей которые ссут на Стрелецком» резко стало больше.

Как рандомная мусорка объединила жителей России

Стрелецкая помойка зажила своей жизнью через два года после создания паблика, в 2022-м. Мусорка вдохновляла подписчиков на мемы и арты, а вокруг ее посещения возникали ритуалы. Один из них — «подношение» шоколадок, пива, снеков и совсем рандомных вещей типа вейпов и книг. По задумке их должны забрать участники сообщества, которые станут следующими посетителями помойки. Однако чаще всего «дары» достаются бездомным или выбрасываются дворниками. «Поэтому гораздо лучше, на мой взгляд, покормить местных котов или подарить шоколадку своей маме», — говорит Никита.

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Со временем помойку стали называть святыней и местом силы, оставленные подарки — дарами, а гостей — паломниками.

Однажды подписчики повесили на мусорку табличку от имени Министерства архитектуры Москвы. На доске красовалась отметка «Объект культурного наследия» и текст, мотивирующий граждан сходить в туалет. Провисела табличка недолго: дворники сняли ее через две недели.

© Джордж Богатов/«Люди которые ссут на Стрелецком»

Навещают стрелецкую помойку преимущественно молодые люди от 16 до 25 лет, любого пола и взглядов. Админу особенно приятно, когда к мусорке приезжают жители других городов. В паблике мы нашли посты от паломников из Петербурга, Краснодара, Калининграда, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и не только. Самое популярное время года у посетителей — лето. Удивительно, но конфликтов между паломниками и местными никогда не было. Более того, соседи админа тоже присылали в предложку фотографии писающих людей .

Большой интерес к помойке Никита объясняет тем, что у молодежи нет других мемных мест для прогулки с друзьями. А еще людям со всей страны приятно рассказывать о своих визитах в популярном паблике.

«Особой миссии у сообщества нет, это лишь прикол», — заявил нам админ. Тем не менее паблик объединил ранее незнакомых людей: они создавали чаты, чтобы вместе сходить на помойку, а после походов продолжали дружить. Никите паблик тоже помог найти товарищей. Одним из приятных знакомств стала встреча с Владом Кунякиным — постоянным участником ютуб-канала Kriper2004, аудитория которого насчитывает более миллиона подписчиков. Во время совершения паломничества на помойку он пообщался с админом лично.

«Попрошу называть это место святыней»: истории гостей помойки

Рома Бобров

Попрошу называть это место святыней, а не помойкой. Я был там дважды, в первый раз ехал из Тольятти, во второй — из Нижнего Новгорода. Когда впервые узнал о стрелецком феномене, подумал, что это невероятный андеграунд, а админ паблика — гений. Захотелось стать частью этой тусовки.

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Оба раза я неистово окропил мочой «святыню» и оставил на месте банки с консервированным горошком и кукурузой, шоколадные батончики, жвачку и свой старый вейп. Было чувство удовлетворения и легкости: путь закончен, гештальт закрыт.

Подписчиков «Людей которые ссут на Стрелецком» привлекают контркультурность, абсурдность и комичность всего происходящего. В мире, где есть строгие правила поведения, паломничество к Стрелецкому остается для молодежи безопасной отдушиной, не причиняющей никому вреда. Визиты точно станут ярким эпизодом бунтарской молодости.

Всеволод Тараник

О паблике мне сообщили рекомендации «ВКонтакте». Я сразу проникся необычной идеей и пообещал себе однажды посетить помойку. Возможность представилась, когда мы с невестой ненадолго заехали в Москву из Оренбурга. Было решено включить и эту столичную достопримечательность в наш туристический маршрут.

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У помойки мы встретили мужчину, похожего на Ким Чен Ына. О культовости «места силы» он явно ничего не знал. Мы оставили в дар почти литр виски, который после нашего ухода этот Ким сразу и забрал.

Впечатления исключительно положительные. Помойка — классный локальный мем, который сплачивает народ и дает почувствовать единение с небольшим сообществом.

Ася Старкова

На стрелецкой мусорке я побывала вместе с друзьями из Питера. Для будущих паломников мы захватили еду из KFC, хотя у помойки никаких даров для нас не оказалось. У мусорки мы встретили дедушку, который долго нас разглядывал. Видимо, он не в первый раз заметил у помойки толпу.

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Мы весело провели время! Надеемся, что посетим «святое место» снова. Частью стрелецкого комьюнити хочется оставаться ради отличного чувства юмора и неугасаемого оптимизма его членов.

Ярослав Молодняков

Мы с моей девушкой Светланой возвращались в Екатеринбург через Москву и перед самолетом решили, что необходимо поссать на стрелецкой помойке. Без этого посещение столицы я бы считал провальным.

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«Священный обряд» я совершал один: Светлана, к сожалению, отказалась и просто постояла рядом. Мы оставили две бутылки сока, три жевательные подушечки и немного биоматериала.