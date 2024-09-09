Ночь в землянке хоббита или имении Бриджертонов: 12 отелей как в кино и сериалах

Ехать в отпуск ради исследования достопримечательностей? А что, если поселиться в них? Мы собрали 12 отелей в разных городах России, которые помогут перенестись в сериал «Игра престолов», прочувствовать атмосферу четвертого сезона «Настоящего детектива» или представить себя на балу в экранизации «Анны Карениной».

«Петровский путевой дворец» Похоже на «Бриджертонов»

Часть Петровского путевого дворца, построенного по приказу Екатерины II в 1776–1780-х годах в стиле русской неоготики, сегодня занимает бутик-отель с 34 номерами. Комнаты оформлены в дворцовом стиле: теплые тона, натуральное дерево, богатый декор в виде паласов, тяжелых штор с кисточками и мебели с инкрустацией. Общие помещения — лобби и ресторан — напоминают родовые имения героев «Бриджертонов»: повсюду золото, хрустальные люстры, антикварная мебель и тяжелые кресла. Не хватает только дам в кринолинах и балов.

Из более современных развлечений в отеле есть спа-центр с бассейном и шезлонгами, джакузи, сауной и хаммамом. Впрочем, такой чилл оценили бы и Бриджертоны.

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Туристический комплекс «Абалак» Похоже на «Игру престолов»

«Игра престолов» есть у нас дома : отельный комплекс «Абалак» представляет собой крепость времен Ермака в Тюменской области. Территория обнесена стеной, а внутри расположены номера-«избы», бани, ресторан русской кухни и арт-объекты вроде трехглавых драконов — можно почувствовать себя жителем Тироша или Квохора.

Номера напоминают крестьянские избы с апгрейдом: бревенчатые стены, невысокие потолки, скамьи и большие беленые печи. Из примет цивилизации — телевизор, мини-бар, ванная комната с туалетом, халаты и тапочки. Вневременной бонус — вид из окна на реку Иртыш.

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Экоотель «ХоббитЛенд» На что похоже: «Властелин Колец»

© Экоотель «ХоббитЛенд»

Название говорит само за себя: экоотель в лесу в Можайском районе состоит из модных землянок, которые прячутся в покрытых зеленью холмиках. За низкими дверцами — небольшие комнаты со скромным интерьером: кровать, пара стульев и стол. Удобства тоже вполне хоббитские: умывальник в комнате и летний душ на улице, торфяной экотуалет на территории глэмпинга и площадка для розжига костра, чтобы приготовить себе еду.

Главное развлечение, помимо умиления видами домиков, — прогулки по лесу и баня хоббитов с дровяной печью и парной из дикой липы. Там же можно посидеть в уютной комнате отдыха, из круглого окна которой открывается вид на дремучий лес.

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Арт-усадьба Веретьево На что похоже: «Пищеблок»

Усадьба в деревне Талдом напоминает заброшенный пионерский лагерь, который на свой вкус обустроили дети и вожатые. Здесь есть речка с причалом и лодками, огромный дикий парк с арт-объектами Александра Бродского, «лобное место» с костром в центре и десятки диковатых и странных скульптур в советской эстетике на территории усадьбы.

Номера самые разные: от экоглэмпингов и навороченных современных комнат со всеми удобствами до «пионерских» номеров в псевдосоветском стиле , дизайн для которых создавали друзья усадьбы — художницы Инна Каленская и Ольга Солдатова, карикатурист Андрей Бильжо, телеведущий Леонид Парфенов, дизайнер и график Игорь Гурович, архитектор Евгений Асс и другие.

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Глэмпинг Kamrelax На что похоже: «Большая маленькая ложь»

У глэмпинга вполне обычный дизайн, но выдающаяся локация: домики расположены прямо на Халактырском пляже на берегу Тихого океана. Примерно такими же видами наслаждались герои сериала «Большая маленькая ложь» в перерывах между скандалами, убийствами и домашней рутиной.

Купаться в океане может быть прохладно даже летом, зато Халактырский пляж — идеальный спот для серфинга. А согреться и повторно отмокнуть можно в бане-бочке прямо на берегу. Из других развлечений — долгие прогулки вдоль берега и хайкинг, ближайшие вершины — Авачинский и Мутновский вулканы.

Расположиться в Kamrelax можно в деревянных бунгало в скандинавском стиле с панорамными окнами или в уютном шатре прямо на берегу.

Где Петропавловск-Камчатский Цена от 7000 р. за ночь Подробности Сайт

Загородный клуб «Гуляй-город» На что похоже: «Черное зеркало», «Два холма», все фильмы про космос

Десять космических экомодулей плюс зеркальные капсулы-кубики с видом на Оку. Крошечные домики оказываются на удивление продуманными и комфортными внутри: в них есть спальные места, души и туалеты, кухоньки, а зимой работает отопление. Сами модули одновременно напоминают жилье героев сериала «Два холма», «Черного зеркала» из серии Hang the DJ и всех фильмов про космическое будущее человечества, где людям предстоит жить в совершенно одинаковых, но умных домах без излишеств .

На территории отеля есть ресторан, а из развлечений предстоит выбирать между йогой, сап-прогулками и уроками живописи.

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Горный хостел Leaprus На что похоже: «Нечто», четвертый сезон «Настоящего детектива»

Высокогорный приют, расположенный на южном склоне Эльбруса на высоте 3912 метров над уровнем моря. Если и этого недостаточно, сам отель выглядит как космический модуль на Луне или станция полярников из фильма «Нечто» или четвертого сезона «Настоящего детектива» — тут уж кому что ближе.

Внутри «станции» — два жилых модуля по 12 спальных мест каждый плюс гардеробная и кладовая, оборудованные шкафами и полками для крупных вещей, рюкзаков и снаряжения. Есть общая комната с панорамным окном вдоль всей стены. В отдельном модуле — зона отдыха и столовая. В другом — раковины для умывания, три санузла, помещение для сушки одежды и снаряжения.

Внутри минималистичный интерьер: гостям предлагают аскетично спать в спальном мешке. Само место рассчитано на тех, кто приехал покататься в горах на лыжах или сноуборде. В Leaprus есть бесплатный трансфер на снегоходе до конечной станции канатной дороги и обратно, а всем желающим выдают бесплатный ски-пасс для катания.

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Guest House Old Boys На что похоже: «В диких условиях»

Экоотель на пять номеров в духе хижины лесоруба, где можно спрятаться от всего мира. Из развлечений — уединенный хайкинг, медитативный просмотр закатов на веранде, баня, прогулки по лавандовому полю и «деревне» — так местные называют Красную Поляну.

Приставка «эко» в названии места неслучайна: Old Boys — семейно-приятельский проект, которым управляет небольшая компания единомышленников. Они делают ставку на локальные продукты, сами собирают мед с собственных ульев, варят варенье и сажают овощи, которые потом оказываются на столе у постояльцев. Виды вокруг отеля напоминают фильмы «В диких условиях» и «Дикая».

Где Сочи, Красная Поляна Цена от 8000 р. за ночь Подробности Сайт

Этноглэмпинг «Алмат» На что похоже: «Земля кочевников»

Пожить в настоящей юрте можно в глэмпинге «Алмат» в Кош-Агачском районе. Считается, что это одно из самых загадочных мест России: здесь были обнаружены древние курганы, петроглифыВыбитые или нанесеные краской изображения на камнях. и каменные стелы, к которым можно отправиться с экскурсией. Степные просторы в окружающем пейзаже сменяются белоснежными горными вершинами и больше всего напоминают кадры из фильма «Земля кочевников».

Сам глэмпинг небольшой и уединенный: одновременно здесь могут отдыхать не больше 15 человек. Юрты хоть и выглядят аутентично, внутри обставлены современной мебелью и оснащены дровяными печами, чтобы не мерзнуть ночью. Удобства — на территории глэмпинга. Также есть общая кухня, зоны для розжига костра и приготовления еды, детские площадки и деревянная баня.

Из развлечений — стрельба из спортивного лука, просмотр фильмов на проекторе, отдых под звуки глюкофонаТонального металлического барабана. и пикник на берег реки Бугузун.

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Арт-парк «Никола-Ленивец» На что похоже: «Солнцестояние»

Арт-парк «Никола-Ленивец» образовался вокруг крошечной деревни в Калужской области. На территории — коллекция произведений современного искусства и архитектуры, необычные объекты величественно возвышаются на пригорках или прячутся в густой зелени. Все они специально созданы для этого места художником Николаем Полисским и участниками фестиваля «Архстояние».

Приехать сюда можно и вне фестиваля: в самом парке можно забронировать на пару ночей летний дачный домик, шатер, сложносочиненный арт-дом или место под свою палатку . Из развлечений — прогулки на полям и лесным тропинкам и поиски арт-объектов, которые отсылают не то к фильму «Солнцестояние», не то к золотой эре реди-мейда и московского концептуализма.

Где Калужская область Цена от 6000 р. за сутки в летнем домике, от 14 000 р. в арт-доме Подробности Сайт

Отель Soluxe На что похоже: «Безумно богатые азиаты»

Футуристичная высотка с иероглифами — пятизвездочный отель и часть китайского делового центра «Парк Хуамин». Останавливаются здесь в основном туристы и бизнесмены из Азии, холл и номера оформлены во вполне классическом европейском стиле с отсылками к китайской традиции: расписные ширмы, китайский премиальный фарфор и статуи драконов.

Но главная фишка отеля — собственный китайский парк «Хуамин», самый большой за пределами Китая. На его территории — парадная расписная арка, искусственный пруд с рыбками, тропинки и мостики, нарядные беседки для отдыха и чаепитий, сад камней и статуя Конфуция. Также там работает один из лучших китайских ресторанов Москвы — вход в него и в парк свободный для всех.

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Официальная гостиница Эрмитажа На что похоже: «Анна Каренина»

Гостиница для самых культурных гостей Петербурга расположена прямо в здании Государственного Эрмитажа. В постройке XIX постарались воссоздать атмосферу величия и роскоши царской России: колонны, мраморные полы, парадные лестницы и многоярусные люстры под потолком, тяжелые гардины, паркет с инкрустацией, золото и ковры. Среди величественных интерьеров дворца легко представить себя в экранизации «Анны Карениной» с Кирой Найтли.

Номера выдержаны все в том же царском стиле: тяжелая мебель, паласы на полах и обилие узорчатого текстиля повсюду. Из развлечений — завтраки в парадном зале, картинная галерея под боком и все петербургские забавы в пешей доступности.