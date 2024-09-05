Чем заняться в Москве в сентябре: Blazar, Beat Weekend и еще 22 события

Провожаем лето на последних открытых вечеринках, подбираем курточки на маркетах и готовимся к театральному сезону. Собрали самые интересные события сентября в одной подборке.

Вечеринки

Loud Boys 7 сентября, Суперметалл, 18+

Сезон тусовок во дворе «Суперметалла» вот-вот подойдет к концу, а это значит, что нужно успеть насладиться последними танцами на улице. 7 сентября пройдет вечеринка от трио «Лауд» в честь дня рождения Тали. В лайнапе — DJ Stonik1917, Reptiloid, Коля Редькин, LAVBLAST, DJ Spaida, LEXXXUS, Gabba и секретные гости.

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Minimum Pop Fest III 7 сентября, Arma, 18+

© armaseventeen

Третий панк-праздник от команды организаторов, на котором выступят около 20 разножанровых гитарных команд, а еще пройдет маркет с крафтовыми напитками и еды. На двух сценах клуба отыграют «Маррадеры», The Bojarski, «Поспишь Потом», «Затмим», «Краснознаменная дивизия им. моей бабушки», Guisarme и другие.

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«Тропы» 13 сентября, Поле, 18+

© Предоставлено пресс-службой

Закрывшийся в декабре 2023 года клуб «Поле» возвращается с новым ивентом по знакомому всем адресу на 3-й ул. Ямского Поля. «Фестивальное приключение, цель которого — протоптать лабиринт музыкальных, социальных, гастрономических и визуальных откровений», — пишут организаторы.С лайвами выступят «Золотые Зубы», «Труд», «Пайта» и другие музыканты. За пульт встанут Ildar Iksanov, Raumtester, John Rock, Roma Nemov и Masha Volum. Еще на фестивале можно будет встретить поп-ап студию Applied Ingredients, бар Underdog и недавно воскресшую редакцию Psycho Daily.

ARMA 14-16 сентября, Arma, 18+

© armaseventeen

Первая в сезоне вечеринка ARMA и воссоединение команды Outline. На трехдневном ивенте ожидается большой международный привоз электронщиков: француз Jaquarius, уругвайцы Vale Volpe & Manglus, немцы Burnt Friedman и Cesar Merveille и другие.

Jazz Festival 15 сентября, Powerhouse, 16+

«Событие про любовь — к музыке, к Дому и к своим близким», — говорят организаторы. В Powerhouse соберутся настоящие профессионалы и новаторы джазового коммьюнити со всей России: Герман Аветисов, Анастасия Родная, Михаила Марышева, Antisia, Psaruman band, Игорь Яковенко, Никита Мочалин и другие.

Shift 21 сентября, Arma, 18+

© m_division

Мультимедийная вечеринка от команды Subspace, созданная на стыке разных форм электронной культуры. Этой ночью главная сцена превратится в огромное арт-пространство с аудиовизуальной программой и секретной масштабной инсталляцией.

Стендапы

«Шоу историй» 5 и 9 сентября, Standup Club на Трубной, 18+

© Standup Club на Трубной

Откровенные и безумные истории комиков, которые не услышать на обычных стендап-концертах. Состав выступающих всегда разный и становится известен перед самим мероприятием.

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«Женщины-комики» 17 сентября, Standup Club на Трубной, 18+

© Standup Club на Трубной

В этот вечер на сцене выступят только женщины — три опытные комикессы и ведущая. Участницы вечера также станут известны перед мероприятием. В прошлый раз со своими лучшими шутками на сцену вышли Ника Тарасевич, Яся Тринадцатко, Алина Проскура и Саша Пашкевич.

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Дима Коваль 22 сентября, Космос, 18+

© etokoval

Дима Коваль — краш юных поклонниц стендапа. Комик часто участвует в юмористических проектах на дружественных ютуб-каналах, а также развивает свой собственный и выпускает «ДД подкаст». Гости эпизодов — друзья-стендаперы Димы: Ярослава Тринадцатко, Сева Ловкачев, Вера Котельникова и другие.

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Спектакли

«Как Фауст ослеп» 6, 7, 20 сентября, Сатирикон, 18+

© Сатирикон

Авторское прочтение трагедии «Фауст» И. В. Гете в исполнении Сергея Тонышева. «Мы попытались пойти в сторону человеческой чувственной истории, — говорит режиссер, — и рассказать историю доктора, человека, по призванию спасающего других людей. Мы пройдем путём этого человека, попытаемся разобраться в его и своих желаниях. Своеобразная операция над душой. Есть ли она, душа?». Премьера состоится в день 275-летия поэта.

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«Наедине с собой» 8 сентября, Практика, 12+

© Практика

Пластический перфоменс хореографов Анны Дельцовой и Александра Тронова. В постановке они вдохновились поэзией Иосифа Бродского, чьи стихотворения открывают широкий простор для интерпретаций. «Наедине с собой» погружает в сознание главного героя, который переживает муки творчества и сложный выбор. Одноактная версия спектакля уже завоевала награду на dansePlatForma#21 в Монпелье.

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What Women Want 12,13,14 сентября, Театр «Crave», 18+

© Театр «Crave»

Кабаре Василия Козаря с яркой хореографией, иронией и мультимедийными эффектами. В шоу постановщик исследует многогранность образа женщины и пытается найти ответ на вопрос, чего же она хочет, через провокационные танцы, от танго до вог и контемпорари.

«Это шоу о женщинах и об этом удивительном мире, в котором кроется безумное количество интересных граней. Я поставил себе кучу вопросов: какая она — женщина — на самом деле, что ей нужно больше всего, что делает ее счастливой. В итоге мы пришли к одному. Конечно, каждой женщине нужна любовь. Нужно, чтобы ее любили, поддержали в определенный момент, не дали ей упасть и просто обняли. Думаю, каждая женщина с этим согласится», — рассказывает о своей постановке режиссер.

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«Чужой ребенок» 14, 15 сентября, Театр на Таганке, 16+

© Театр на Таганке

Премьера спектакля по одноименной пьесе Василия Шкваркина. Сюжет посвящен молодой актрисе Мане, которая в ходе репетиции своей первой большой роли сталкивается с неожиданными поворотами и недоразумениями. Спектакль показывает, что за театральным праздником скрываются обычные люди с простыми, насущными проблемами.

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«Чудо, или Как корова спасла театр» 20 сентября, Театр вкуса, 16+

© Театр вкуса

Искренний рассказ о чудесах, которые случаются в жизни каждого. Он посвящен Петру Мамонову и заставляет задуматься о моментах, меняющих нас навсегда — это может быть первый полет, музыка Моцарта или даже случайная встреча, которая переворачивает жизнь. «Чудо, или Как корова спасла театр» — размышление о семье, судьбе и удивительных событиях, которые формируют личность. Постановщик Юрий Макеев верит, что чудеса неслучайны и всегда имеют смысл, даже если их сложно объяснить.

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И еще кое‑что

Московская международная книжная ярмарка 4-8 сентября, Экспоцентр

В этом году в ММКЯ примут участие более 300 издателей из России и зарубежных стран, включая Азербайджан, Германию и Китай. На ярмарке будут представлены новинки художественной литературы, комиксов, учебных пособий и нон-фикшн по издательским ценам.

«Большой вечер большой регаты» 7 сентября, Энтузиаст

© enthusiastmoscow

Музыкально-познавательный вечер от «Силы ветра». В программе диджей-сеты и паблик-ток о яхтинге от капитана Никиты Горбунова и блогеров Миши Шматова и Леры Чередниченко, только вернувшихся из турецкого путешествия под парусом. Во время мероприятия пройдет беспроигрышная лотерея, главный приз которой — участие в Большой регате в Турции. Вход свободный по предварительной регистрации в соцсетях «Энтузиаста».

Подробности: @enthusiastmoscow

«4 сезона» 7-8 сентября, веранда Депо на лесной

© Unsplash+

Один из самых больших маркетов Москвы, на который приезжает более 100 мастеров. Они представляют уникальные украшения, аксессуары, ремесленный шоколад, дизайнерскую одежду и другие изделия, сделанные своими руками.

Позавчерашние новости 7 — 20 сентября, Peak Souvenir

© minogarova

Шоу Марии Миногаровой «Позавчерашние новости» оживет в оффлайне в пространстве Peak Souvenir. Команда проекта покажет свою коллекцию современного искусства, которую для шоу отбирают кураторы Сергеq Нестеренко и Даша Патрикеева. Художники-участники: Игорь Андреев, Алина Виноградова, Алексей Дубинский, Дашка Монашка, Женя Филатова, Яков Хомич и другие. За время работы выставки экспозиция будет меняться четыре раза.

Киноужин «Виды доброты» 8 и 15 сентября, Odmo, 18+

© Searchlight Pictures

Ужин с просмотром и обсуждением новой абсурдной черной комедии Йоргоса Лантимоса «Виды доброты». В фильме подневольный работник восстает против тирании начальника, офицер полиции не узнает жену, а молодая женщина ищет лидера культа для духовного и сексуального пробуждения. Комментировать ленту будет кинокритик и автор телеграм-канала «Темная комната» Ренат Газизов. В меню вечера: салат с печеным перцем рамиро и фетой, два вида хумуса, теплая лепешка, сувлаки из курицы, катаифи и пахлава, цветные перцы гриль с дзадзыки и ледяное просекко.

Город [следы и тропы] 10 сентября — 16 октября, HSE Art Gallery

Работа Марии Роговой © HSE Art Gallery

Первая выставка HSE Art Gallery в новом сезоне. Экспозиция объединит работы студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ и известных авторов, таких как Кирилл Кто, Арсений Жиляев, Андрей Кузькин и Константин Звездочетов. Куратор проекта — Пьер-Кристиан Броше. Проект «Город [следы и тропы]» исследует городские стратегии и символы, обнаруживая новые пути и смыслы в мегаполисе. Правила и законы города диктуют поведение, но художники находят сбои и создают новые образы.

Blazar 12-13 сентября, Музей Москвы

Работа Тани Бронниковой © Предоставлено пресс-службой

Пятый выпуск ярмарки молодого современного искусства, который объединит 55 независимых художников, стенды 27 галерей и 20 цифровых художников. В этом году на мероприятии впервые представят секцию дизайна под кураторством галереи Sample. Она познакомит гостей с современными направлениями в современном дизайне. В отдельной зоне будут работы независимых архитекторов и художников, галереи предметного дизайна и секция керамики.

Beat Weekend 12-22 сентября, ГЭС-2, МАММ, «Художественный», Garage Screen, «Пионер» и другие кинотеатры

© Dogwoof

Ежегодная неделя современного документального кино в 26 городах России. Фильмом открытия станет лента о Мишеле Гондри, режиссере клипов Bjork и Daft Punk. А еще можно будет посмотреть документалку о первой группе Ника Кейва, о режиссере Уэсе Андерсоне и последнем концерте японского композитора Рюити Сакамото. Также в программе — фильм о финском архитекторе Алваре Аалто и лента о влиянии «Волшебника страны Оз» на Дэвида Линча.

Московский велофестиваль 14 сентября

Масштабное событие в поддержку велосипедной культуры. Маршрут и его протяженность пока держатся в секрете. На прошедшем весеннем фестивале более 65 тыс. участников проехали по перекрытому Садовому кольцу. Участие в заезде бесплатное по предварительной регистрации.

Своп 15 сентября

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