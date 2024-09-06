От архивов до заброшек: как разрабатывают незаурядные экскурсии по Москве

Экскурсии давно вышли за рамки автобусных поездок от Красной площади до Воробьевых гор. Все больше людей хотят побывать в недоступных локациях: от старинных банковских хранилищ до заброшенных предприятий. Вместе с «Технопарком» мы выяснили, кто разыскивает подобные места и как разрабатывать и водить экскурсии, если у вас всего 24 часа в сутках.

Экскурсовод — профессия без четкого графика работы. Планы того, кто водит группы в необычные места или подбирает локации для будущих маршрутов, постоянно зависят от времени года, погоды и договоренностей с коллегами и партнерами, а задачи часто приходится выполять на ходу. Мы узнали о всех нюансах профессии и о том, как планирует свое время гид, у экскурсовода и продюсера экскурсий компании «Москва глазами инженера» (14+) Марины Фирсовой. А также предложили ей взять с собой смартфон Samsung Galaxy Z Flip6, чтобы выяснить, как можно использовать его возможности в разработке маршрутов.

Марина Фирсова Гид и продюсер экскурсий в компании «Москва глазами инженера»

Моя работа мультизадачная. По выходным я вожу экскурсии, а еще работаю в качестве продюсера, организующего запуск новых продуктов в Москве. Моя задача — прийти от задумки к экскурсии, которая будет регулярно стоять в нашей сетке и желательно станет хитом: будет хорошо продаваться, привлекать внимание и станет поводом для гордости.

В этой сфере я оказалась случайно. Я окончила МГТУ имени Баумана и проработала пятнадцать лет в сфере поставки промышленного оборудования. В какой‑то момент поняла, что это совсем не то, чем я хочу заниматься: казалось, жизнь проходит мимо. Я уволилась и стала искать новую профессию. Одним вечером лежала, листала ленту соцсетей и увидела рекламу Школы гида. Меня это зацепило, я сказала мужу: «Слушай, я смогу стать гидом?» Он ответил: «Сможешь». И вот я вожу экскурсии уже четыре года.

Кроме того, мне была интересна архитектура. За несколько лет до начала учебы в Школе гида я поняла, что мне нравится рассматривать здания и узнавать новые факты о них. Потом я стала ходить на архитектурные лекции и курсы и со временем начала лучше разбираться в теме.

Благодаря образованию мне оказалась близка и компания «Москва глазами инженера». Наш основатель Айрат Багаутдинов инженер, и еще несколько коллег-гидов. Поэтому наши экскурсанты ждут, что мы не просто поговорим про красивое и про то, кто жил в здании, но и расскажем, из чего оно построено и почему именно так.

Как сезонность и отсутствие четкого графика влияют на распорядок дня

Сейчас моему ребенку всего два года, поэтому мне особенно нравится, что у меня нет жесткого графика , не нужно приходить в офис строго к 8.30 и уходить не раньше 17.30. С другой стороны, жизнь иногда превращается в сплошную работу: я могу отвечать на деловые сообщения и в 7 утра, и в 10 вечера или пока сижу вечером рядом с ребенком, смотрящим мультики, задуматься о том, удобно ли складывается маршрут экскурсии, над которой я сейчас работаю. Но сейчас это ощущается органично.

Чаще всего я вожу группы по выходным — чего вполне достаточно, потому что это большая эмоциональная нагрузка и после двух-трех экскурсий в день я устаю. Но если мне, как продюсеру, можно посмотреть какой‑то объект только в выходные, я смогу приехать до или после экскурсии. Все очень гибко и работает на договоренностях.

Кроме того, в работе любого экскурсовода есть сезонность . Весной и летом больше уличных маршрутов, можно выходить на крыши, а зимой люди стремятся в лекторий и на экскурсии с заходами в здания. В зависимости от этого меняются и задачи продюсера.

В целом стабильно в этой работе то, что практически ни дня не проходит без дел и полностью свободные выходные выдаются редко.

Как продюсер экскурсий ищет маршрут, который станет хитом

Продюсер — это человек, который отвечает за организацию разработки и реализации экскурсий, в том числе договоренности с объектами, гидами, методистами. В основе экскурсии лежит либо объект, либо тема. Поэтому сначала я, как продюсер, думаю, куда мы хотим водить экскурсию. Вариантов может быть несколько: либо владельцы объектов сами на нас выходят, либо мы сами связываемся с администрацией нужного здания, либо я думаю, где можно реализовать задуманную тему.

Например, я разрабатывала пешеходную часть к экскурсии по дореволюционному банковскому хранилищу. Я знала, что здесь у нас (возле офиса проекта на Неглинной. — Прим. ред.) много исторических зданий, где были банки, казны, другие финансовые учреждения. Затем я обычно открываю карту, отмечаю на ней объекты и смотрю, складываются ли они в маршрут, оптимальное ли между ними расстояние. Мы знаем, что 8-минутный переход, тем более в короткой экскурсии, будет очень утомителен для группы. Тогда я думаю, какую остановку можно добавить, чтобы это легло в повествование. Иногда, как ни крути, маршрут не складывается , поэтому приходится отказываться от идеи или выбирать другой район.

Во время разработки может казаться, что экскурсия выстрелит, а в итоге продается плохо или, наоборот, случайно получается хит. Так, однажды к нам обратились художники, которые предложили разработать маршрут по институту «Фазотрон-НИИР», где они снимали мастерские. Он занимал несколько зданий, уже определенных под снос. Мы сделали экскурсию по этой уже заброшенной территории, где не было почти ничего, кроме остатков мебели и каких‑то приборов. Маршрут оказался настолько популярным, что мы водили туда группы вплоть до сноса здания. Думаю, секрет такого успеха крылся в сочетании чего‑то научно-промышленного и полузаброшенного . Это как раз то, что близко нашей аудитории, вероятно потому, что максимально далеко от нашей повседневной жизни. В этом же ключе с моей подачи мы начали водить группы по вузам, а моя карьера продюсера как раз началась с разработки экскурсии по альма-матер — МГТУ имени Баумана.

Когда тема и маршрут готовы, я подбираю гида, который будет заниматься подготовкой экскурсии, по необходимости — других членов команды и параллельно договариваюсь с объектами о проведении. Мы с командой обязательно заранее приезжаем на все площадки , чтобы посмотреть своими глазами, хватит ли там материала. Потому что это может быть дореволюционный особняк, в котором сохранились только два зала с лепниной — на этом, конечно, экскурсию не вытянуть. Если договориться со всеми получилось, я передаю идею гиду, и он разрабатывает технологическую карту.

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Как продюсер, я и дальше слежу за тем, чтобы все члены команды работали слаженно, успевали все в срок. Подключаю методистов, которые проверяют, соблюдена ли в готовящихся экскурсиях логика, выдержана ли тема, всей ли информации хватает. Затем организую прогон маршрута, договариваюсь с фотографом о съемке для анонса, подключаю других гидов, которые будут вести экскурсию, помогаю определиться с датами и рассчитать стоимость билета.

Если водить экскурсию буду я, то разрабатываю технологическую карту самостоятельно. В таком случае сначала определяюсь с целью (зачем мы идем из точки А в точку Б), затем составляю маршрут на цифровой карте и в таблице, последовательно прописывая все точки объекта, с какой стороны нужно рассмотреть каждый из них и что о них рассказать, и переходы. Обязательно иду по маршруту сама, чтобы убедиться, что он достаточно комфортный: что по дороге не будет слишком шумно и группа сможет слышать гида. Под этот костяк затем подбираю информацию. Иду в библиотеки (главная, конечно, РГБ), в архивы — в зависимости от того, насколько тяжело найти нужные источники. В любом случае провожу глубокое исследование, а не опираюсь на беллетристику, мифы и легенды.

На выходе получается текстовый документ с таблицами объемом примерно 30–50 страниц, по которому любой гид сможет проводить эту экскурсию.

6 вещей, без которых не представляет свою работу экскурсовод

В моем рюкзаке всегда есть ноутбук, смартфон и наушники . Они позволяют выполнять большую часть задач. Еще наша работа не обходится без облачных сервисов . Учитывая, что мы с коллегами редко встречаемся в офисе, облачные документы становятся местом взаимодействия, где один человек может создавать материал, а другие смогут его посмотреть и оставить комментарии.

Из специализированного оборудования, — радиогиды , которые мы используем на некоторых маршрутах, и электронный портфель . Если раньше экскурсовод показывал все визуальные материалы в виде распечатанных изображений, то сейчас мы иногда используем специальную программу, которая отправляет нужные кадры прямо на телефоны экскурсантов.

Функция «Обвести и найти» активируется длинным тапом по кнопке «Домой» на любом экране — так, мы быстро смогли найти информацию о барельефе на здании Банка России

Так выглядит барельеф на здании Банка России, сфотографированный в 10-кратном зуме © Фото сделано с помощью Samsung Galaxy Z Flip6

А на экскурсии я обязательно надеваю удобную обувь и теплую одежду (на слой теплее, чем кажется нужным), беру термос с чаем в холодное время года или бутылку воды в жаркое. Не забываю про солнечные очки.

В складных смартфонах Samsung Galaxy Z Flip6 появились новые возможности искусственного интеллекта Galaxy AI.

Ассистент для заметок Galaxy AI позволяет исправить орфографию и пунктуацию во фрагменте текста — и даже посоветует менять Е на Ё

Ими дополнены все привычные функции смартфона — от «Чат-ассистента», помогающего адаптировать стиль текста в сообщениях или других приложениях, до «Автозума», автоматически отслеживающего объект и выбирающего лучший ракурс для съемки. Новые возможности упрощают регулярные рабочие переговоры, делают видеозвонки комфортнее, а съемку контента — быстрее и качественнее.

Как гид превращает экскурсию в мини-выступление

Каждый гид, конечно, пропускает программу экскурсии через себя. Кто‑то более эмоциональный, кто‑то более спокойный, у каждого свои фишки. Например, про усадьбу Васильчиковых у нас рассказывает гид Анастасия Головина. По образованию она архитектор-реставратор, поэтому уделяет особое внимание тому, как реставрировали здание , даже приносит с собой тонкое сусальное золото, чтобы показать, как его наносят на разные поверхности в процессе восстановления золотых деталей.

1 / 3 Дом банка и торгового дома «И.В.Юнкер и Ко» в стиле московской неоклассики. Сейчас в здании находится Центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов России © Фото сделано с помощью Samsung Galaxy Z Flip6 2 / 3 Здание Московского международного торгового банка в стиле неоренессанса с элементами римского барокко © Фото сделано с помощью Samsung Galaxy Z Flip6 3 / 3 «Новый корпус» МАРХИ, в строительстве которого использовали нетипичный для начала XX века материал — железобетон © Фото сделано с помощью Samsung Galaxy Z Flip6

Когда я впервые встречаюсь с группой, то всегда смотрю на настроение людей, стараюсь выяснить, кто будет активнее отвечать на вопросы, с кем можно взаимодействовать. Проверяю, одеты ли экскурсанты по погоде и не будут ли замерзать, если на улице прохладно. Также оцениваю, насколько хорошо люди знакомы с темой. В зависимости от этого могу рассказать больше деталей и опустить очевидное либо, наоборот, постараться избегать сложных терминов. В целом любой термин на экскурсиях принято пояснять — чтобы люди, которые, например, не знают, что такое пилястра, не чувствовали себя неловко.

Экскурсии идут в среднем по 1,5–3 часа. Поэтому, чтобы так долго удерживать внимание людей, важно соблюдать баланс между серьезной информацией и юмором. Иногда шутка помогает встряхнуться, если внимание группы начинает рассеиваться. Также хорошо подвигаться, если мы долго стояли, или, наоборот, посидеть после перехода от объекта к объекту.

© Фото сделано с помощью Samsung Galaxy Z Flip6

Узорчатая дверь доходного дома Третьяковых, в котором находился банк «Лионский кредит» © Фото сделаны с помощью Samsung Galaxy Z Flip6

Бывает, что я сама узнаю для себя что‑то новое от экскурсантов, особенно если к нам приходят люди с опытом работы в сфере, о которой идет речь. Однажды на экскурсии по Хлебозаводу № 9 женщина, которая сама работает на производстве хлеба, рассказала, что в здание, рядом с которым мы стояли, раньше заезжали машины, чтобы взвешивать муку, выгруженную из железнодорожных вагонов. Этот факт мне очень пригодился, и я с благодарностью добавила его в свою экскурсию.

Если прогулка прошла особенно хорошо, люди благодарят, аплодируют, а главное, на что я обращаю внимание, — спрашивают, какие еще экскурсии я провожу. Такая обратная связь особенно приятна.