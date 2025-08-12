Искупаться в открытым бассейне в Москве получится только до 11 вечера: в это время заканчивается самый поздний сеанс в «Чайке». Зато крытые бассейны при фитнес-клубах открыты круглосуточно. Ночью проплыть пару дорожек можно в сети «СССР»: всего в Москве работает 17 клубов, бассейны есть в большей части из них. Еще один круглосуточный фитнес с бассейном — Republika на «Павелецкой». Из минусов: в оба фитнес-клуба сначала придется приобрести абонемент хотя бы на месяц.