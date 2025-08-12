Приготовить и поесть лапшу
Kono
Круглосуточная сеть лапшичных, напоминающая азиатские супермаркеты вроде 7-Eleven, предлагает незатейливое развлечение — выбрать один из десятка видов лапши быстрого приготовления и заварить тут же, в магазине. Для этого в Kono установлены удобные станции: в них есть краны с кипятком, соусы и контейнеры для мусора. А съесть лапшу можно за стоячим столиком по соседству. Часть точек сети работает круглосуточно.
Закупиться книгами и пластинками
«Республика»
Олды тут? Самый модный магазин хипстерской Москвы поздних нулевых пережил не один взлет и падение. За последние годы компания избавилась от большей части точек, а в оставшихся продолжает продавать привычные яркие пластинки и книги с нарядными обложками, ЛОМО-фотоаппараты, ароматические свечи, забавную канцелярку, заграничный мармелад и умилительные мелочи для дома.
Главный плюс «Республики» на Тверской — круглосуточный режим работы: ни один современный книжный в Москве не может похвастаться ничем подобным, так что, если вам немедленно нужно вернуть себе свой 2007-й, найти лекарство от бессонницы в виде увесистого томика Селина или просто побродить среди полок с хорошей литературой, вам сюда.
Сходить в кино
Кинопаркинг под открытым небом
Ночные киносеансы есть во многих кинотеатрах: от роскошного «Художественного» (самый поздний показ стартует в 23.00) до аккуратно отреставрированной сети «Москино» (здесь вечерние сеансы начинаются после 22.00 и заканчиваются после 0.00) или открытого кинотеатра «Стрелки» (начало сеансов в 22.00–23.00).
Но самый любопытный вариант — ночной автокинотеатр на парковке фуд-квартала «Три вокзала. Депо». Смотреть кино полагается прямо из автомобиля, заказав в фуд-холле напитки и еду. Ночной сеанс стартует в 0.00, и подборка фильмов соответствующая: кино с рейтингом 16+, ужастики и драмы из новинок проката.
Поиграть в бильярд
«Круглый шар», «Империя», «15-й шар», «Лузер», Billie
Бильярд — традиционно вечерний вариант досуга, поэтому многие бильярдные закрываются далеко за полночь. Если хочется в модной обстановке покрасоваться с кием, идти нужно в «Круглый шар» в Столешниковом или Billie на Цветном бульваре: они работают до 2 часов ночи. Также подойдет зумерский «Лузер» на Новокузнецкий, который гудит до утра.
А если есть желание зарубиться по-взрослому и погрузиться в атмосферу классических олдскульных бильярдных, советуем круглосуточную «Империю» на Ленинградском проспекте. Без перерывов работает и бюджетная бильярдная «15-й шар».
Сходить на массаж
Asia Beauty Spa, «7 красок», «Кинари»
Расслабляющий с аромамаслами, балийский, стоун-терапия, бодрящий тайский — ночью в Москве предстоит выбирать из десятка вариантов массажа. Круглосуточно в Москве работают недешевые салоны Asia Beauty Spa — у сети шесть точек, так что можно выбрать филиал ближе к дому. Такое же расписание в спа «Кинари»: там не только разминают, но и предлагают попариться в кедровой бочке и сделать обертывание. До 3 утра открыта студия тайского и балийского массажа «7 красок» в Сити, а салоны сети на Арбате, улице Гиляровского и Малой Бронной работают круглые сутки.
Поиграть в боулинг
«Дорожка»
У модного боулинга с многообещающим названием несколько преимуществ: он расположен в самом центре, по пятницам и субботам работает до 2 часов ночи. После игры можно перекусить пристойным джанкфудом и выпить по коктейлю: здесь делают авторские напитки, готовят пиццу, лазанью, боулы и закуски на компанию вроде сырных палочек и куриных стрипсов.
Заняться йогой или помедитировать
«Унца Унца Спорт»
В студии «Унца Унца Спорт» тренировки начинают с 5 утра. На рассвете можно прийти на индивидуальное занятие с йога-мастером, медитацию с поющими чашами, стретчинг, силовую или EMS-тренировкуТренировку с электростимуляцией..
Подстричься и сделать маникюр
Nail Sunny в Сити
Круглосуточно в Москве можно прийти на сахарную или восковую эпиляцию (что не тянет на приятный досуг), а еще подстричься, сделать окрашивание и маникюр (это куда приятнее!). Ночные окошки на ноготочки и стрижки ищите в Nail Sunny в Сити: студия рассчитана на самых занятых работниц делового центра и работает с утра до ночи. Ночная программа ничем не отличается от дневной: маникюр и педикюр, коррекция и окрашивание бровей, наращивание ресниц, стрижки, укладки и окрашивание.
Поплавать в бассейне
Фитнес «СССР», Republika
Искупаться в открытым бассейне в Москве получится только до 11 вечера: в это время заканчивается самый поздний сеанс в «Чайке». Зато крытые бассейны при фитнес-клубах открыты круглосуточно. Ночью проплыть пару дорожек можно в сети «СССР»: всего в Москве работает 17 клубов, бассейны есть в большей части из них. Еще один круглосуточный фитнес с бассейном — Republika на «Павелецкой». Из минусов: в оба фитнес-клуба сначала придется приобрести абонемент хотя бы на месяц.
Поиграть в теннис
10is
В школе тенниса 10is арендовать корт можно в любое время дня и ночи: спортивный центр работает круглосуточно. Поиграть ночью вполне реально: открытые корты с грунтовым покрытием оборудованы системой освещения. Здесь же можно взять напрокат ракетки и мячи, если вы приехали налегке. Главное — захватить подходящую спортивную обувь.
Попариться в бане
«Таежка»
Гостинично-банный комплекс в Тушино — это русская баня и сауна в деревянных срубах из таежной сосны. Почти в каждом срубе есть бильярд и бассейн с прохладной водой. Сами бани камерные, рассчитаны на небольшие компании. Дополнительно можно воспользоваться услугами банщика, попариться вениками или погреться в традиционной японской сауне офуро. Все это — круглосуточно.
Отправиться в круиз по Москве-реке
Cruise 2
Вместе с петербуржцами Cruise 2, которые уже второе лето устраивают круизы по Москве-реке, можно уплыть в закат. Ночной рейс стартует в 23.30 от причала на Фрунзенской и продолжается два с половиной часа. В программе вечера — вечеринка на борту: сеты от приглашенных диджеев, танцы, коктейли и еда от шеф-повара Kuznyahouse Руслана Закирова или приглашенных гастрокоманд. На сайте можно посмотреть расписание на неделю и уточнить, чьи диджей-сеты планируются в ближайшие дни. Билеты стоит покупать заранее.
Устроить ночной релакс
Termoland
Некоторые городские курорты сети Termoland работают круглосуточно, а ночью еще и предлагают скидки на посещение. Например, с 23.00 до 4.00 билет можно купить с 20%-ной скидкой (в будни — 1490 р. за два часа, в выходные — от 1890 р. за два часа). После заката в Termoland можно поплавать в теплом бассейне под открытым небом, попариться или погреться в сауне.