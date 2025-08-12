Тем временем в Москве

На пенсии отоспишься. 13 идей для ночного досуга в Москве — от тенниса до парилки

Топ-13 лучших ночных развлечений Москвы

Приготовить и поесть лапшу

Kono

Круглосуточная сеть лапшичных, напоминающая азиатские супермаркеты вроде 7-Eleven, предлагает незатейливое развлечение — выбрать один из десятка видов лапши быстрого приготовления и заварить тут же, в магазине. Для этого в Kono установлены удобные станции: в них есть краны с кипятком, соусы и контейнеры для мусора. А съесть лапшу можно за стоячим столиком по соседству. Часть точек сети работает круглосуточно.

Адрес
1-я Тверская-Ямская, 29, стр. 1
Часы работы
пн-вс круглосуточно

Закупиться книгами и пластинками

«Республика»

© Respublica.ru

Олды тут? Самый модный магазин хипстерской Москвы поздних нулевых пережил не один взлет и падение. За последние годы компания избавилась от большей части точек, а в оставшихся продолжает продавать привычные яркие пластинки и книги с нарядными обложками, ЛОМО-фотоаппараты, ароматические свечи, забавную канцелярку, заграничный мармелад и умилительные мелочи для дома.

Главный плюс «Республики» на Тверской — круглосуточный режим работы: ни один современный книжный в Москве не может похвастаться ничем подобным, так что, если вам немедленно нужно вернуть себе свой 2007-й, найти лекарство от бессонницы в виде увесистого томика Селина или просто побродить среди полок с хорошей литературой, вам сюда.

Адрес
1-я Тверская-Ямская, 10
Узнать подробности
на сайте
Часы работы
пн-вс круглосуточно

Сходить в кино

Кинопаркинг под открытым небом

© LanaStock/Getty Images

Ночные киносеансы есть во многих кинотеатрах: от роскошного «Художественного» (самый поздний показ стартует в 23.00) до аккуратно отреставрированной сети «Москино» (здесь вечерние сеансы начинаются после 22.00 и заканчиваются после 0.00) или открытого кинотеатра «Стрелки» (начало сеансов в 22.00–23.00).

Но самый любопытный вариант — ночной автокинотеатр на парковке фуд-квартала «Три вокзала. Депо». Смотреть кино полагается прямо из автомобиля, заказав в фуд-холле напитки и еду. Ночной сеанс стартует в 0.00, и подборка фильмов соответствующая: кино с рейтингом 16+, ужастики и драмы из новинок проката.

Адрес
Новорязанская, 23, стр. 6
Узнать подробности
на сайте
Часы работы
расписание сеансов — на сайте

Поиграть в бильярд

«Круглый шар», «Империя», «15-й шар», «Лузер», Billie

© Saint Rambo/Unsplash

Бильярд — традиционно вечерний вариант досуга, поэтому многие бильярдные закрываются далеко за полночь. Если хочется в модной обстановке покрасоваться с кием, идти нужно в «Круглый шар» в Столешниковом или Billie на Цветном бульваре: они работают до 2 часов ночи. Также подойдет зумерский «Лузер» на Новокузнецкий, который гудит до утра.

А если есть желание зарубиться по-взрослому и погрузиться в атмосферу классических олдскульных бильярдных, советуем круглосуточную «Империю» на Ленинградском проспекте. Без перерывов работает и бюджетная бильярдная «15-й шар».

Адрес «Круглого шара»
Столешников пер., 7, стр. 5
Часы работы
пн-вс 17.00–2.00
Адрес «15-го шара»
Казакова, 8, стр. 3
Часы работы
пн-вс круглосуточно
Адрес «Империи»
Ленинградский просп., 31а, стр. 1
Часы работы
пн-вс круглосуточно

Сходить на массаж

Asia Beauty Spa, «7 красок», «Кинари»

© Unsplash+

Расслабляющий с аромамаслами, балийский, стоун-терапия, бодрящий тайский — ночью в Москве предстоит выбирать из десятка вариантов массажа. Круглосуточно в Москве работают недешевые салоны Asia Beauty Spa — у сети шесть точек, так что можно выбрать филиал ближе к дому. Такое же расписание в спа «Кинари»: там не только разминают, но и предлагают попариться в кедровой бочке и сделать обертывание. До 3 утра открыта студия тайского и балийского массажа «7 красок» в Сити, а салоны сети на Арбате, улице Гиляровского и Малой Бронной работают круглые сутки.

Asia Beauty Spa
сайт
Часы работы
пн-вс круглосуточно
«Кинари»
сайт
Часы работы
пн-вс круглосуточно (кроме Покровских бань)
«7 красок»
сайт
Часы работы
пн-вс круглосуточно (салоны на Арбате, Гиляровского, Малой Бронной)

Поиграть в боулинг

«Дорожка»

© Omega Events

У модного боулинга с многообещающим названием несколько преимуществ: он расположен в самом центре, по пятницам и субботам работает до 2 часов ночи. После игры можно перекусить пристойным джанкфудом и выпить по коктейлю: здесь делают авторские напитки, готовят пиццу, лазанью, боулы и закуски на компанию вроде сырных палочек и куриных стрипсов.

Адрес
3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 5
Узнать подробности
на сайте
Часы работы
пн-чт, вс 17.00–2.00, пт-сб 12.00–3.00

Заняться йогой или помедитировать

«Унца Унца Спорт»

© Dane Wetton/Unsplash

В студии «Унца Унца Спорт» тренировки начинают с 5 утра. На рассвете можно прийти на индивидуальное занятие с йога-мастером, медитацию с поющими чашами, стретчинг, силовую или EMS-тренировкуТренировку с электростимуляцией..

Адрес
Страстной б-р, 13а, стр. 1
Узнать подробности
на сайте
Часы работы
расписание занятий — на сайте

Подстричься и сделать маникюр

Nail Sunny в Сити

© Nail Sunny

Круглосуточно в Москве можно прийти на сахарную или восковую эпиляцию (что не тянет на приятный досуг), а еще подстричься, сделать окрашивание и маникюр (это куда приятнее!). Ночные окошки на ноготочки и стрижки ищите в Nail Sunny в Сити: студия рассчитана на самых занятых работниц делового центра и работает с утра до ночи. Ночная программа ничем не отличается от дневной: маникюр и педикюр, коррекция и окрашивание бровей, наращивание ресниц, стрижки, укладки и окрашивание.

Адрес
Пресненская наб., 8, стр. 1
Узнать подробности
на сайте
Часы работы
пн-вс круглосуточно

Поплавать в бассейне

Фитнес «СССР», Republika

© Republika

Искупаться в открытым бассейне в Москве получится только до 11 вечера: в это время заканчивается самый поздний сеанс в «Чайке». Зато крытые бассейны при фитнес-клубах открыты круглосуточно. Ночью проплыть пару дорожек можно в сети «СССР»: всего в Москве работает 17 клубов, бассейны есть в большей части из них. Еще один круглосуточный фитнес с бассейном — Republika на «Павелецкой». Из минусов: в оба фитнес-клуба сначала придется приобрести абонемент хотя бы на месяц.

«СССР»
сайт
Часы работы
пн-вс круглосуточно
Republika
сайт
Часы работы
пн-вс круглосуточно

Поиграть в теннис

10is

© 10is

В школе тенниса 10is арендовать корт можно в любое время дня и ночи: спортивный центр работает круглосуточно. Поиграть ночью вполне реально: открытые корты с грунтовым покрытием оборудованы системой освещения. Здесь же можно взять напрокат ракетки и мячи, если вы приехали налегке. Главное — захватить подходящую спортивную обувь.

Адрес
Красногорск, 6-я Мякининская
Узнать подробности
на сайте

Попариться в бане

«Таежка»

© «Таежка»

Гостинично-банный комплекс в Тушино — это русская баня и сауна в деревянных срубах из таежной сосны. Почти в каждом срубе есть бильярд и бассейн с прохладной водой. Сами бани камерные, рассчитаны на небольшие компании. Дополнительно можно воспользоваться услугами банщика, попариться вениками или погреться в традиционной японской сауне офуро. Все это — круглосуточно.

Адрес
Волоколамское ш., 89, корп. 1
Подробности
на сайте
Режим работы
пн-вс круглосуточно

Отправиться в круиз по Москве-реке

Cruise 2

© Cruise 2

Вместе с петербуржцами Cruise 2, которые уже второе лето устраивают круизы по Москве-реке, можно уплыть в закат. Ночной рейс стартует в 23.30 от причала на Фрунзенской и продолжается два с половиной часа. В программе вечера — вечеринка на борту: сеты от приглашенных диджеев, танцы, коктейли и еда от шеф-повара Kuznyahouse Руслана Закирова или приглашенных гастрокоманд. На сайте можно посмотреть расписание на неделю и уточнить, чьи диджей-сеты планируются в ближайшие дни. Билеты стоит покупать заранее.

Подробности
на сайте

Устроить ночной релакс

Termoland

© Termoland

Некоторые городские курорты сети Termoland работают круглосуточно, а ночью еще и предлагают скидки на посещение. Например, с 23.00 до 4.00 билет можно купить с 20%-ной скидкой (в будни — 1490 р. за два часа, в выходные — от 1890 р. за два часа). После заката в Termoland можно поплавать в теплом бассейне под открытым небом, попариться или погреться в сауне.

Подробности
на сайте
