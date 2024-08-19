Ночью в Москве можно не только пить и танцевать в клубах — от заката до рассвета в городе работают места с самыми неожиданными развлечениями: йога-залы и современные бани, теннисные корты и мистические экскурсии. «Афиша Daily» собрала места, куда стоит отправиться, когда не спится!

Сходить попариться Cave

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Самая модная баня Москвы — камерная пещера Cave от сообщества «бернеров» (поклонников фестиваля Burning man — Прим. ред.). В ней проводят ночные парения и воспринимают этот процесс как оздоровительный и глубокий. Длятся эти встречи 4-5 часов, а начинаются обычно в полночь. Классическое парение в Cave сочетают с медитациями, поющими чашами, гонгом, чайной церемонией и другими приятными процессами. Ночные бани проходят несколько раз в месяц, записываться лучше заранее.

Адрес Малая Семеновская, 6 Узнать подробности Сайт Часы работы За расписанием церемоний можно следить на сайте

Приготовить и поесть лапшу «Коно»

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Круглосуточная лапшичная, напоминающая азиатские супермаркеты вроде 7-Eleven, предлагает незатейливое развлечение — выбрать одну из десятка видов лапши быстрого приготовления и заварить тут же, в магазине. Для этого в «Коно» установлены удобные станции: в них есть краны с кипятком, соусы и контейнеры для мусора. А съесть лапшу можно за стоячим столиком по соседству .

Еще больше мест, где можно поесть ночью, — в нашей подборке.

Адрес Ладожская, 7 Часы работы Круглосуточно

Закупиться книгами и пластинками «Республика»

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Олды тут? Самый модный магазин хипстерской Москвы поздних нулевых пережил не один взлет и падение. За последние годы компания избавилась от большей части точек, а в оставшихся продолжает продавать привычные яркие пластинки и книги с нарядными обложками, ЛОМО-фотоаппараты, ароматические свечи, забавную канцелярку, заграничный мармелад и умилительные мелочи для дома .

Главный плюс «Республики» на Тверской — круглосуточный режим работы: ни один современный книжный в Москве не может похвастаться ничем подобным, так что, если вам немедленно нужно вернуть себе свой 2007-й, найти лекарство от бессонницы в виде увесистого томика Селина или просто побродить среди полок с хорошей литературой, вам сюда.

Адрес 1-я Тверская-Ямская, 10 Узнать подробности Сайт Часы работы Круглосуточно

Сходить в кино Кинопаркинг под открытым небом

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Ночные киносеансы есть во многих кинотеатрах — от роскошного «Художественного» (самый поздний показ стартует в 11 часов вечера) до аккуратно отреставрированной сети «Москино» (здесь вечерние сеансы стартуют после 10 часов вечера и заканчиваются за полночь).

Но самый любопытный вариант — ночной автокинотеатр на парковке фуд-квартала «Три вокзала. Депо». Смотреть кино полагается прямо из автомобиля, заказав в фуд-холле напитки и еду. Ночной сеанс стартует в полночь, и подборка фильмов соответствующая: кино с рейтингом 16+, ужастики и драмы из новинок проката.

Адрес Новорязанская, 23, стр. 6 Узнать подробности Сайт Часы работы За расписанием сеансов можно следить на сайте

Поиграть в бильярд «Круглый шар», «Империя», «15 шар»

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Бильярд — традиционно вечерний вариант досуга, поэтому многие бильярдные закрываются далеко за полночь. Если хочется в модной обстановке покрасоваться с кием, идти нужно в «Круглый шар» в Столешниковом, он работает до 2 часов ночи.

А если есть желание зарубиться по-взрослому и погрузиться в атмосферу классических олдскульных бильярдных, советуем круглосуточную «Империю» на Ленинградском проспекте. Без перерывов работает и бюджетная бильярдная «15 шар».

Адрес «Круглого шара» Столешников пер., 7, стр. 5 Часы работы 17:00–02:00 Адрес «15 шара» Казакова, 8, стр. 3 Часы работы Круглосуточно Адрес «Империи» Ленинградский просп., 31а, стр. 1 Часы работы Круглосуточно

Сходить на массаж Asia Beauty Spa, «7 красок», «Кинари»

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Расслабляющий с аромамаслами, балийский, стоун-терапия, бодрящий тайский — ночью в Москве предстоит выбирать из десятка вариантов массажа. Круглосуточно в Москве работают недешевые салоны Asia Beauty Spa: у сети шесть точек, так что можно выбрать филиал ближе к дому. Такое же расписание в спа «Кинари» — там не только разминают, но и предлагают попариться в кедровой бочке и сделать обертывание. До 3 утра открыта студия тайского и балийского массажа «7 красок» в Сити, а салоны сети на Арбате, улице Гиляровского и Малой Бронной работают круглые сутки.

Asia Beauty Spa Сайт Часы работы Круглосуточно «7 красок» Сайт Часы работы Круглосуточно (кроме Покровских бань) «7 красок» Сайт Часы работы Салоны на Арбате, улице Гиляровского и Малой Бронной — круглосуточно

Поиграть в боулинг «Дорожка»

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У модного боулинга с многообещающим названием несколько преимуществ: он расположен в самом центре, по пятницам и субботам работает до 2 часов ночи. А после игры здесь можно перекусить пристойным джанкфудом и выпить по коктейлю: здесь делают авторские напитки, готовят пиццу, лазанью, боулы и закуски на компанию вроде сырных палочек и куриных стрипсов.

Адрес ул. Ямского поля, д. 2к5 Узнать подробности Сайт Часы работы пятница — 15:00–02:00, суббота — 12:0-02:00

Заняться йогой или помедитировать «Унца Унца Спорт»

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В студии «Унца Унца Спорт» тренировки начинают с 5 утра. На рассвете можно прийти на индивидуальное занятие с йога-мастером, медитацию с поющими чашами, стретчинг, силовую или EMS-тренировкуТренировку с электростимуляцией..

Адрес Страстной б-р, 13а, стр. 1 Узнать подробности Сайт Часы работы За расписанием занятий можно следить на сайте

Постричься и сделать маникюр Nail Sunny в Сити

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Круглосуточно в Москве можно сделать сахарную или восковую эпиляцию (что не тянет на приятный досуг), а еще постричься, сделать окрашивание и маникюр (это куда приятнее!). Ночные окошки на ноготочки и стрижки ищите в Nail Sunny в Сити — студия рассчитана на самых занятых работниц делового центра и работает с утра до ночи. Ночная программа ничем не отличается от дневной: маникюр и педикюр, коррекция и окрашивание бровей, наращивание ресниц, стрижки, укладки и окрашивание.

Адрес Пресненская наб., 8, стр. 1 Узнать подробности Сайт Часы работы Круглосуточно

Поплавать в бассейне «СССР фитнес», Republika

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Искупаться в открытым бассейне в Москве получится только до 11 вечера: в это время заканчивается самый поздний сеанс в «Чайке». Зато крытые бассейны при фитнес-клубах работают круглосуточно. Ночью проплыть пару дорожек можно в сети «СССР»: всего в Москве работает 17 клубов, бассейны есть в большей части из них. Еще один круглосуточный фитнес с бассейном — Republika на «Павелецкой». Из минусов: в оба фитнес-клуба сначала придется приобрести клубную карту хотя бы на месяц.

«СССР фитнес» Сайт Часы работы Круглосуточно Republika Сайт Часы работы Круглосуточно

Пройтись по местам Мастера и Маргариты

© Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

На ночной пешей экскурсии «Романтическое путешествие по следам романа „Мастер и Маргарита“» можно увидеть подъезд, ведущий в «нехорошую квартиру», особняк Маргариты, из которого она отправлялась на бал, подвальчик Мастера, МАССОЛИТ, переулок, где познакомились главные герои, и, конечно, Патриаршие пруды. Экскурсии проводит музей «Булгаковский дом», сеансы бывают дневные и вечерние, последний заканчивается ровно в полночь.

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Поиграть в теннис 10is

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В школе тенниса 10is арендовать корт можно в любое время дня и ночи: спортивный центр работает круглосуточно. Поиграть ночью вполне реально: открытые корты с грунтовым покрытием оборудованы системой освещения. Здесь же можно взять напрокат ракетки и мячи, если вы приехали налегке. Главное — захватить подходящую спортивную обувь.