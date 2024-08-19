Сходить попариться
Cave
Самая модная баня Москвы — камерная пещера Cave от сообщества «бернеров» (поклонников фестиваля Burning man — Прим. ред.). В ней проводят ночные парения и воспринимают этот процесс как оздоровительный и глубокий. Длятся эти встречи 4-5 часов, а начинаются обычно в полночь. Классическое парение в Cave сочетают с медитациями, поющими чашами, гонгом, чайной церемонией и другими приятными процессами. Ночные бани проходят несколько раз в месяц, записываться лучше заранее.
Адрес
Малая Семеновская, 6
Часы работы
За расписанием церемоний можно следить на сайте
Приготовить и поесть лапшу
«Коно»
Круглосуточная лапшичная, напоминающая азиатские супермаркеты вроде 7-Eleven, предлагает незатейливое развлечение — выбрать одну из десятка видов лапши быстрого приготовления и заварить тут же, в магазине. Для этого в «Коно» установлены удобные станции: в них есть краны с кипятком, соусы и контейнеры для мусора. А съесть лапшу можно за стоячим столиком по соседству.
Еще больше мест, где можно поесть ночью, — в нашей подборке.
Адрес
Ладожская, 7
Часы работы
Круглосуточно
Закупиться книгами и пластинками
«Республика»
Олды тут? Самый модный магазин хипстерской Москвы поздних нулевых пережил не один взлет и падение. За последние годы компания избавилась от большей части точек, а в оставшихся продолжает продавать привычные яркие пластинки и книги с нарядными обложками, ЛОМО-фотоаппараты, ароматические свечи, забавную канцелярку, заграничный мармелад и умилительные мелочи для дома.
Главный плюс «Республики» на Тверской — круглосуточный режим работы: ни один современный книжный в Москве не может похвастаться ничем подобным, так что, если вам немедленно нужно вернуть себе свой 2007-й, найти лекарство от бессонницы в виде увесистого томика Селина или просто побродить среди полок с хорошей литературой, вам сюда.
Адрес
1-я Тверская-Ямская, 10
Часы работы
Круглосуточно
Сходить в кино
Кинопаркинг под открытым небом
Ночные киносеансы есть во многих кинотеатрах — от роскошного «Художественного» (самый поздний показ стартует в 11 часов вечера) до аккуратно отреставрированной сети «Москино» (здесь вечерние сеансы стартуют после 10 часов вечера и заканчиваются за полночь).
Но самый любопытный вариант — ночной автокинотеатр на парковке фуд-квартала «Три вокзала. Депо». Смотреть кино полагается прямо из автомобиля, заказав в фуд-холле напитки и еду. Ночной сеанс стартует в полночь, и подборка фильмов соответствующая: кино с рейтингом 16+, ужастики и драмы из новинок проката.
Адрес
Новорязанская, 23, стр. 6
Узнать подробности
Часы работы
За расписанием сеансов можно следить на сайте
Поиграть в бильярд
«Круглый шар», «Империя», «15 шар»
Бильярд — традиционно вечерний вариант досуга, поэтому многие бильярдные закрываются далеко за полночь. Если хочется в модной обстановке покрасоваться с кием, идти нужно в «Круглый шар» в Столешниковом, он работает до 2 часов ночи.
А если есть желание зарубиться по-взрослому и погрузиться в атмосферу классических олдскульных бильярдных, советуем круглосуточную «Империю» на Ленинградском проспекте. Без перерывов работает и бюджетная бильярдная «15 шар».
Адрес «Круглого шара»
Столешников пер., 7, стр. 5
Часы работы
17:00–02:00
Адрес «15 шара»
Казакова, 8, стр. 3
Часы работы
Круглосуточно
Адрес «Империи»
Ленинградский просп., 31а, стр. 1
Часы работы
Круглосуточно
Сходить на массаж
Asia Beauty Spa, «7 красок», «Кинари»
Расслабляющий с аромамаслами, балийский, стоун-терапия, бодрящий тайский — ночью в Москве предстоит выбирать из десятка вариантов массажа. Круглосуточно в Москве работают недешевые салоны Asia Beauty Spa: у сети шесть точек, так что можно выбрать филиал ближе к дому. Такое же расписание в спа «Кинари» — там не только разминают, но и предлагают попариться в кедровой бочке и сделать обертывание. До 3 утра открыта студия тайского и балийского массажа «7 красок» в Сити, а салоны сети на Арбате, улице Гиляровского и Малой Бронной работают круглые сутки.
Поиграть в боулинг
«Дорожка»
У модного боулинга с многообещающим названием несколько преимуществ: он расположен в самом центре, по пятницам и субботам работает до 2 часов ночи. А после игры здесь можно перекусить пристойным джанкфудом и выпить по коктейлю: здесь делают авторские напитки, готовят пиццу, лазанью, боулы и закуски на компанию вроде сырных палочек и куриных стрипсов.
Адрес
ул. Ямского поля, д. 2к5
Часы работы
пятница — 15:00–02:00, суббота — 12:0-02:00
Заняться йогой или помедитировать
«Унца Унца Спорт»
В студии «Унца Унца Спорт» тренировки начинают с 5 утра. На рассвете можно прийти на индивидуальное занятие с йога-мастером, медитацию с поющими чашами, стретчинг, силовую или EMS-тренировкуТренировку с электростимуляцией..
Адрес
Страстной б-р, 13а, стр. 1
Часы работы
За расписанием занятий можно следить на сайте
Постричься и сделать маникюр
Nail Sunny в Сити
Круглосуточно в Москве можно сделать сахарную или восковую эпиляцию (что не тянет на приятный досуг), а еще постричься, сделать окрашивание и маникюр (это куда приятнее!). Ночные окошки на ноготочки и стрижки ищите в Nail Sunny в Сити — студия рассчитана на самых занятых работниц делового центра и работает с утра до ночи. Ночная программа ничем не отличается от дневной: маникюр и педикюр, коррекция и окрашивание бровей, наращивание ресниц, стрижки, укладки и окрашивание.
Адрес
Пресненская наб., 8, стр. 1
Часы работы
Круглосуточно
Поплавать в бассейне
«СССР фитнес», Republika
Искупаться в открытым бассейне в Москве получится только до 11 вечера: в это время заканчивается самый поздний сеанс в «Чайке». Зато крытые бассейны при фитнес-клубах работают круглосуточно. Ночью проплыть пару дорожек можно в сети «СССР»: всего в Москве работает 17 клубов, бассейны есть в большей части из них. Еще один круглосуточный фитнес с бассейном — Republika на «Павелецкой». Из минусов: в оба фитнес-клуба сначала придется приобрести клубную карту хотя бы на месяц.
Пройтись по местам Мастера и Маргариты
На ночной пешей экскурсии «Романтическое путешествие по следам романа „Мастер и Маргарита“» можно увидеть подъезд, ведущий в «нехорошую квартиру», особняк Маргариты, из которого она отправлялась на бал, подвальчик Мастера, МАССОЛИТ, переулок, где познакомились главные герои, и, конечно, Патриаршие пруды. Экскурсии проводит музей «Булгаковский дом», сеансы бывают дневные и вечерние, последний заканчивается ровно в полночь.
Поиграть в теннис
10is
В школе тенниса 10is арендовать корт можно в любое время дня и ночи: спортивный центр работает круглосуточно. Поиграть ночью вполне реально: открытые корты с грунтовым покрытием оборудованы системой освещения. Здесь же можно взять напрокат ракетки и мячи, если вы приехали налегке. Главное — захватить подходящую спортивную обувь.
Адрес
6-я Мякининская улица