Музыка громче: 9 караоке Москвы для любителей k-pop, русской хтони, рока и модных новинок

Культура караоке в Москве развита не так сильно, как в каком‑нибудь Токио или Сеуле (в Азии очень любят поорать под музыку любимых исполнителей), но найти в столице сносный клуб с k-pop, оголтелым R’n’B из нулевых или мрачным русским рэпом не так‑то сложно. Рассказываем, куда идти петь (даже если вы совсем не умеете!)

Izumi

© Izumi

Караоке популярно в Японии, а петь местные предпочитают не в специальных клубах, а в изакаях и барах. В японском бистро Izumi традицию сохранили и оборудовали помещение небольшими комнатами с караоке-системами. Они вмещают до 20 человек, в самом помещении помимо телевизора и аудиосистемы с микрофонами есть удобные диванчики и стол. Еду можно заказать сюда же.

Петь можно на русском, японском, английском, французском и других языках. В библиотеке собраны как поп- и рок-хиты, так и музыкальные новинки и редкие для Москвы треки на японском и корейском.

Бронировать комнаты стоит заранее — караоке в Izumi пользуется большим спросом. Стоимость от 1200 рублей, но есть лайфхак. Если чек на еду составит 4000 рублей для компании до четырех человек, 6500 для компании до десяти человек или 13 000 для компании до двадцати человек, то оплачивать караоке не нужно.

Адрес Мясницкая, 38, стр. 1 Часы работы пн-вс 11.00–0.00

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«Ян Пен»

© «Ян Пен»

Караоке с олдскульными вайбами и богатой музыкальной библиотекой, где ставку делают на проверенные временем хиты, российские и зарубежные. Кроме англоязычных треков и песен на русском есть немного k-pop. Внутри шесть комнат: три рассчитаны на компанию до восьми человек, а еще три вмещают до пятнадцати гостей.

В комнату можно заказать напитки и еду по меню. Кухня — классика нулевых: бургеры и пицца, «Цезарь», шашлыки и селедка с картошкой, куриные крылышки, мясные закуски и сырные доски. Без изысков, но вкусно и доступно.

Главные плюсы «Ян Пена» — удачное расположение и невысокие цены. Час в комнате до восьми человек — 900 рублей, в зале на пятнадцать человек — 1500 рублей. Бронировать советуем заранее.

Адрес Покровка, 3/7 Часы работы пн-вс 18.00–6.00

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Hite

© Вера Мишурина

Корейская версия караоке: небольшие комнаты, вместимостью от одного до шестнадцати человек, в центре которых установлен стол с грилем. Так что пение можно совместить с корейским барбекю, приготовлением в специальных мини-жаровнях мяса, овощей, морепродуктов и рыбы. В музыкальной библиотеке Hite — треки на русском, английском, корейском, китайском и других языках, так что быть поклонником k-pop необязательно.

Комнат немного и они есть только в Hite на улице 1905 года, поэтому бронировать их лучше заранее. Стоимость — от 1500 рублей за час. Приятный бонус: при чеке на еду от 8500 рублей один час караоке достанется гостям в подарок.

Адрес ул. 1905 года, 2 Часы работы пн-вс 12.00–0.00

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© Bellis Box

Если петь хочется в одиночку или вдвоем, вам подойдет караоке-станция. Это стеклянные будки, внутри которых спрятан пульт для выбора треков, микрофоны и экран, а также установлены барные стулья. Звукоизоляция идеальная — снаружи никто не услышит вашу версию «Мой мармеладный». Репертуар небольшой (по сравнению с серьезными караоке-клубами): около 35 000 песен на русском и английском языках, но выбрать лютый хит или что‑то из новинок можно.

Разбросаны «боксы» по всей Москве: кабинки есть в парке Горького, на «Красном Октябре», в барных и фуд-кластерах и торговых центрах. Полный список адресов можно найти на сайте проекта. Оплата тоже отличается от классических караоке-клубов: в Bellis можно купить несколько песен (3 трека — 500 р.) или оплатить минуты (15 минут — 300 р.). В общем, хороший вариант, если спеть захотелось немедленно, а выделять на это час-два вы не готовы.

Grammy’s

© Grammy's

Дорогой караоке-клуб с интерьером в стиле лаунж подойдет для вечеринок и серьезных торжеств. Самый большой зал в Grammy’s вмещает 70 человек и вполне сгодится для музыкальной свадьбы: внутри есть просторный танцпол, сцена с караоке-системой и прожекторным светом, а также столы для рассадки гостей. На подмогу можно позвать бэк-вокалистов и профессиональных музыкантов, такая услуга в клубе тоже есть.

Залы поменьше (всего их три) подойдут для компаний до 20–25 человек. Здесь тоже есть столики и можно заказать еду и напитки. С четверга по воскресенье, чтобы попасть в караоке, нужно забронировать стол и внести депозит 30 000 рублей, эту сумму можно потратить на еду, напитки и кальян. В остальные дни депозита нет, главное — забронировать столик.

Адрес Кутузовский просп., 2/1, стр. 6, в конгресс-парке гостиницы Radisson Collection Hotel Moscow Часы работы пн-вс 20.00–6.00

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«Молодежь»

© «Молодежь»

Клубное пространство, где происходит все и сразу: вечеринки, самые ранние завтраки после них, концерты и корпоративы. Караоке-зал всего один, поэтому его точно стоит бронировать заранее. Внутри просторно, так что завалиться можно большой компанией.

Музыкальная библиотека тоже внушительная — много русско- и англоязычной попсы, рока и рэпа. С настройкой звука помогут работники бара, заодно в комнату можно заказать напитки и еду. Место для танцев тоже есть. Условия посещения: обязательная бронь стола минимум на четырех человек и по 1500 рублей с каждого гостя. Время не ограничено.

Адрес Сущевская, 21, стр. 8 Часы работы пн-вс 0.00–0.00

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Singer Bar

© Singer Bar

Клуб в историческом особняке 1885 года постройки с интерьером из фильма «Мулен Руж». Под караоке оборудован основной зал со столиками, петь предстоит перед другими посетителями и в режиме живой очереди. На подмогу всегда может прийти звукорежиссер, готовый вместе с гостями вытягивать любые песни. Попеть большой компанией в Singer Bar не получится: место рассчитано на камерные дуэты и трио. Но если хочется послушать других, а заодно неплохо поужинать — это отличный вариант.

Кухня у Singer Bar общая с соседним «Черетто море»: готовят карпаччо из гребешка и кильку на печеном картофеле, чебуреки с креветками, теплый салат с осьминогом, спагетти с ракушками, запеченную камбалу и другие симпатичные морские блюда. Отдельно платить за караоке не нужно, главное — забронировать столик и заказать что‑нибудь из меню напитков и кухни.

Адрес Пятницкая, 52, стр. 2 Часы работы пн-вс 18.00–23.00

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© Party Hard

Сеть помещений для ивентов с удобной системой бронирования: выбрать нужный адрес и даже комнату можно на сайте, зарезервировать — там же. Караоке есть практически во всех залах.

Всего у Party Hard пять локаций, везде много вместительных залов с красивыми интерьерами. Есть, например, комнаты, оформленные в стиле «Великого Гэтсби», в духе американских дайнеров, гавайского курорта, марвеловской вселенной или шале.

Цены стартуют от 1200 рублей за час. Музыкальная библиотека стандартная для таких мест: классика и немного новинок российской и зарубежной сцены. Кроме караоке развлечь себя можно настолками или кино на большом экране.

Адрес пл. Киевского вокзала, 2б; 1-я Тверская-Ямская, 36, стр. 2; Орликов пер., 4; Солянка, ½, стр. 1; Староданиловский пер., 2, стр. 9 Часы работы Уточнять при бронировании

© «Винил»

Олдскульный караоке-бар с неоном, кожаными диванами, общим залом и несколькими ВИП-комнатами, если петь хочется тесным кругом. Музыкальная библиотека внушительная: в репертуаре хиты 60-х, мрачная хтонь и попса из 90-х, бодрый R’n’B из нулевых, а заодно джаз и даже шансон . Новинки тоже встречаются, но прежде всего здесь делают ставку на классику караоке-клубов.

Залы различаются по размеру: есть поменьше на компанию из 7 человек и просторные для группы до 15 человек. Стоимость аренды зависит от дня недели, времени и размеров комнаты. В среднем цены от 1200 рублей за час. Прямо в кабинку можно заказать еду и напитки по меню. Кухня в стиле comfort food: пицца, бургеры, «Цезарь», куриные крылышки, брускетты и другие нехитрые блюда.