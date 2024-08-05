Пикник «Афиши», «Большой рейв» и еще 27 главных событий Петербурга в августе

Участник петербургского объединения Parazi Семен Мотолянец обращается к мылу как к материалу для творчества уже более десяти лет. В серии «Мыльные часы» 2018 года он сопоставил натуральные и керамические обмылки так, что к 2024 году органическая форма начала исчезать даже без умываний, всего лишь под воздействием взгляда. В этот раз мыло обрело форму хрупких на первый взгляд деревянных пирамид. Собирая башни нежных оттенков и обтекаемых форм, художник поднимает вопросы о мимолетности красоты и важности ее созерцательной составляющей .