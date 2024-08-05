Пикник «Афиши», «Большой рейв» и еще 27 главных событий Петербурга в августе

Выставки
«Весть»
До 2 декабря, корпус Бенуа
Русский музей исследует процесс передачи и получения информации, ее достоверности или обманчивости. Двенадцать разделов выставки, занимающей оба крыла корпуса Бенуа, охватывают большинство способов донесения вести — от письма до сигналов из космоса. В экспозиции — классическое русское искусство Ильи Репина, авангард Велимира Хлебникова и Владимира Татлина, совриск группы Recycle, а также работы Сергея Хеато, Ялты-1970 г., Максима Имы и других стрит-артистов.
«Улица Мира»
14 августа, ЭР10
Петербургская благотворительная общественная организация «Улица Мира» более двадцати лет помогает детям, подросткам и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На выставке в кофейне ЭР10 покажут фотографии социального педагога Варвары Бабёнышевой, которая на протяжении года вместе с подопечными снимала жизнь организации. Эти фотографии — о нормальном детстве, которое так нужно каждому ребенку и которое «Улица Мира».
«Дмитрий Марков. Седьмое небо»
16 августа–20 октября, Anna Nova
Певец провинциальной России, фотограф-документалист и волонтер, который много работал с выпускниками детских домов и занимался созданием реабилитационного центра для подростков, Дмитрий Марков ушел из жизни в феврале 2024 года. Первая посмертная выставка в Anna Nova станет попыткой продемонстрировать путь художественного развития фотографа. В экспозицию войдут шестьдесят снимков, созданных Марковым с 2014 по 2023 год: портреты, удачно подсмотренные моменты из жизни, панельки, провинциальные зарисовки.
«Пушкинская-10. Ковчег XXI века»
До 8 сентября, ЦВЗ «Манеж»
Тридцать пять лет назад товарищество «Свободная культура» буквально засквотировало здание на Пушкинской, 10, сделав его домом для Сергея Курехина, «Новых тупых» и Сергея Африки Бугаева. Теперь «Пушкинская-10» — полноценный арт-центр, который, подобно ковчегу, собирает в себе петербургское неофициальное искусство. На выставке в Манеже представлены более четырехсот работ «Арефьевского круга», «Газаневщины», ТЭИИ, «Круга Стерлигова», «Митьков» и других художественных группировок.
«Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век»
До 25 августа, Art of Foto
Более полувека Валентин Барановский запечатлевает мир искусства Петербурга. Он не только постоянный фотограф Мариинского театра, но и летописец ленинградского рока: именно Барановский был едва ли не единственным профессиональным репортером, который стал снимать жизнь «Ленинградского рок-клуба», начиная с самого первого концерта 7 марта 1981 года. В экспозицию выставки в Art of Foto вошли знаковые снимки той эпохи: в том числе портреты Виктора Цоя, Александра Башлачева, Майка Науменко, Сергея Курехина и других икон советского андеграунда.
«Борис Рыжий. Последний классик»
До 8 сентября, «Севкабель Порт»
Интерактивная выставка в «Севкабель Порту» приурочена к пятидесятилетию со дня рождения поэта и сложена из образов его литературной биографии. К моменту трагический гибели, предсказанной в стихах, Борис Рыжий создал авторский поэтический мир и новый уральский эпос, а после был признан классиком, стоящим в одном ряду с Есениным и Высоцким. Поэтому ведущий образ выставки — это голос. Звучащий, выписанный, овеществленный, он становится ключевым материалом сохранения памяти о поэте.
«Случайный тираж»
До 1 сентября, KGallery
Кураторы Александра Генералова и Ксения Бендина решили проследить визуальные и смысловые рифмы советской печатной графики 1960–1980-х годов и работ современных молодых художников последних лет. Они сопоставили их друг другу в пределах экспозиции и доказали, что художник, работавший полвека лет назад, все еще актуален. Так произошла «встреча» ученика Верейского Анатолия Каплана и резидентки мастерских «Гаража» Саши Пучковой, графика Льва Збарского, которым восхищался Довлатов, и современной художницы Ольги Васильевой, представителя ленинградской пейзажной школы Александра Ведерникова и выпускника Академии художеств Никиты Кульнева.
«Мыльно-часовой завод „Луч“»
До 1 сентября, Новая Голландия
Участник петербургского объединения Parazi Семен Мотолянец обращается к мылу как к материалу для творчества уже более десяти лет. В серии «Мыльные часы» 2018 года он сопоставил натуральные и керамические обмылки так, что к 2024 году органическая форма начала исчезать даже без умываний, всего лишь под воздействием взгляда. В этот раз мыло обрело форму хрупких на первый взгляд деревянных пирамид. Собирая башни нежных оттенков и обтекаемых форм, художник поднимает вопросы о мимолетности красоты и важности ее созерцательной составляющей.
«Маяковский. Трибьют»
До 20 августа, Центр искусства и музыки Библиотеки им. Маяковского
Миша Маркер, Алексей Лука, Саша Браулов, Костя Ужве, Илья Мозги, Гриша Шаров и еще восемь художников со стрит-арт-бэкграундом, объединяющих в своих работах текст и изображение, размышляют о том, как на них повлиял Владимир Маяковский. В этом им помогают переписки поэта с его музой Лилей Брик. Так получились работы где‑то наивные и забавные, где‑то трогательные и печальные, но очень личные — такие же, как и тексты самого Маяковского.
«Конструктор EGO»
До 27 августа, «Третье место»
Проект стал результатом третьего потока резиденции для медиахудожников, которую проводит культурное пространство «Третье место». «Конструктор EGO» — выставка про становление себя и мира вокруг, размышление о внутренней и внешней трансформации. Каждый из десяти художников представил свою масштабную инсталляцию на стыке материи и цифровых технологий, в рамках которой попытался ответить на вопросы: что такое эго, из чего оно состоит, как образуется и меняется.
«Высоцкий и Шемякин. Созвучие»
До 29 сентября, Центр Михаила Шемякина
Проект посвящен творческому союзу поэта и художника, а также дружбе, преодолевающей не только пространственные, но и художественные границы на пути к «тонкому созвучию двух миров». «Созвучие» Владимира Высоцкого и Михаила Шемякина показано через объединенные в экспозиции философские стихи поэта и иллюстрации к ним художника, оригинальные магнитофоны и бобины, на которые в семидесятых Шемякин записывал песни Высоцкого, совместные фотографии, а также подготовленные специально для выставки аудио, на которых художник впервые продекламировал песни и стихи поэта, адресованные ему самому.
«Современники: Набоков и Бродский»
До 20 августа, «Полторы комнаты»
Имена Владимира Набокова и Иосифа Бродского вместе звучат редко — слишком разными они были и как писатели, и как личности. Несмотря на усилия общих друзей, они ни разу не встречались и не переписывались. Однако многое их и объединяло. О двух современниках — новая камерная выставка музея «Полторы комнаты». В экспозиции представлены, среди прочего, оригинал письма Бродского из собрания музея «Рождествено», в котором поэт высказывает свое неожиданное мнение о Набокове-писателе, а также машинопись стихотворения «Остановка в пустыне» с автографом Бродского.
Театр
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Музыкальный спектакль «Потерянный рай»
28 августа, БДТ имени Товстоногова
Пианист с мировым именем Борис Березовский и музыкальный коллектив из Екатеринбурга «Blues Doctors» выйдут на сцену вместе с артистами Мариной Зудиной (МХТ), Олесей Соколовой (Александринский театр), Иваном Батаревым (Театр им. Ленсовета), чтобы рассказать через слово и блюз свою историю об ушедшем счастье. «Тут обитают персонажи, которые тем или иным образом не разобрались, что и как происходило в их жизни. Они совершили поступки, которые их не отпускают, с которыми невозможно жить дальше», — говорит режиссер спектакля Елена Павлова.
Спектакль «Воскресение»
17 августа, «Приют комедианта»
Режиссер Семен Серзин осовременил текст Толстого, который и без того кажется все более актуальным. Его Нехлюдов выступает присяжным на слушании дела девушки, с которой героя связывал мимолетный роман, фактически способствует ее осуждению и, мучимый совестью, отправляется вместе с ней по этапу. Неподражаемая Роза Хайруллина выдает «вечер в хату» и другие тюремные жаргонизмы, а в финале первого отделения все дружно поют Михаила Круга в фольклорной аранжировке.
Спектакль «Идиот»
24–25 августа, «Приют комедианта»
Режиссер Петр Шерешевский заглядывает в чертоги разума одного из самых знаковых героев Достоевского — князя Мышкина, которого во «сне в трех действиях» играет актер Илья Дель. В постановке, получившей шесть номинаций на «Золотую маску», театр соединяется с кино: крупные планы актеров в режиме онлайн выводятся на экран, чтобы зритель мог уловить мельчайшие детали и изменения в мимике артистов. Внимательно всматривайтесь в лица, ведь Львом Мышкиным может оказаться кто угодно: ваш близкий человек, коллега по работе или вы сами.
Спектакль «Стражи музея»
25 августа, Театральный музей
Это спектакль-путешествие по экспозиции Театрального музея, где среди старинных экспонатов живет множество секретов, тайн и волшебных историй. Хранят их музейные смотрительницы — актрисы Ксения Плюснина и Кристина Токарева. Они играют сразу несколько ролей, перевоплощаясь по ходу действия в разные образы. Переходя из зала в зал, зрители познакомятся с историями из жизни известных актеров и актрис, услышат, как звучит полифон, и посидят у камина и примут участие в постановке «Гамлета».
Спектакль-квартирник «Невидимая книга»
23 августа, «Невидимый театр»
Архивный спектакль «Невидимого театра» каждый раз возвращается с аншлагом — как не вспомнить рукописи Сергея Довлатова, которые писатель получал из издательств со словами «Нравится, возвращаем!». Но это не совсем спектакль, раз он поставлен по книге, которой нет, «Невидимой книге»: заключительной главе неопубликованного романа Довлатова «Один на ринге». Актеры пробуют в духе автора рассказать или даже пересказать истории из его жизни: где‑то пошутить, где‑то погрустить о времени, надеждах и том, что волновало писателя.
Музыка
Пикник «Афиши»
10–11 августа, Елагин остров
В первые выходные августа Пикник «Афиши» вернется в Лужники, где двадцать лет назад начал свою легендарную историю. А во вторые — впервые пройдет в Петербурге. Ждем российских чарттопперов, фрешменов и легенд фестиваля: LAB с Антоном Беляевым и Pharaoh, Дельфин и Найк Борзов, Internet Girl и Антоха МС, «караоке» с Федуком, масштабный лайв от Хаски, дебют Nomad Punk в России, переосмысление двадцатилетней истории фестиваля от инди-звезд в составе Kito Jempere Orchestra. А Boulevard Depo, Mirele, Eighteen, Tim Aminov и «Второй Ка» представят на «Пикнике» свои новые альбомы.
Фестиваль «Антон тут рядом»
21 августа, «Севкабель Порт»
Вот уже 10 лет в августе есть день, когда каждый имеет право быть похожим на себя — в поддержку танцев на закате и фестиваля «Антон тут рядом». В лайнапе юбилейного сезона музыкального фестиваля от команды благотворительного фонда, который оказывает системную поддержку людям с аутизмом, «Обе две», «тима ищет свет», Mirèle, музыкально-шумовой проект Build Your House Underground, ELLA, DJ Stonik1917 и инклюзивный оркестр «Тут рядом».
Вечеринка «Морская»
24 августа, «Севкабель Порт»
«Морская» — вечеринка вечеринок у самого синего моря и гранд-проект команды «Севкабель Порта». Как и в прошлом году, она займет всю территорию общественного пространства, а сцены с участниками будут расположены одновременно в шести локациях. За музыку отвечают резиденты Çava Disco, Odyssey Festival, Roots United, Timeofnight DNB и объединения 043, друзья бара «Ритмы», завсегдатаи клуба «Кружок», а также Mirage х Vibe Room — союз культового тусовочного спота с Петроградской стороны и молодого, но шумного творческого объединения.
Вечеринка «Большой рейв»
10 августа, Blank
«Большой рейв» на этот раз собран из трех слагаемых кутежа: техно в раздевалке, лайв-психоделика на мейне и радость времяпрепровождения на террасе. Программой последней руководит Greenwald — диджей, музыкант, босс лейбла urwaxx и музыкальный куратор объединения Fam.
В городе
«Летний театр»
До конца сезона, Новая Голландия
На все лето во дворе «Бутылки» в Новой Голландии развернулся «Летний театр». Помимо джаза по воскресеньям, в программе на август — выступления инди-джаз-авангард-панк-рок-проекта The RIG саксофониста Сергея Храмцевича, музыканта из Кейптауна Luukhanyo (впервые в Петербурге!), пианистки Варвары Мягковой и концептуального хора-сенсации Attaque de panique.
Проект «Открытый город»
весь год
Культурно-просветительский проект с бесплатными экскурсиями, лекциями и квестами по объектам культурного наследия открыл новый сезон. В августе проведут по обычно недоступным для массового посещения усадьбе Кирьяново, готическому дому товарищества «Помещик», особняку Зубова, дому городских учреждений архитектора Лишневского, дворцу Великого князя Михаила Александровича на Английской набережной и Царскосельской Мариинской гимназии, где училась Ахматова.
«Подписные экскурсии»
до конца августа
Команда петербургского книжного «Подписные издания» запускает новый маршрут экскурсий — по Петроградской стороне. 3, 11, 17 и 25 августа Катя Блатова, Глеб Дуганов и Александр Гачков проведут по району и расскажут о литературных деятелях, которые выбрали этот остров для жизни. В эти же дни можно будет совершить интеллектуальный променад по Коломне, а 4, 10, 18 и 24 августа — по Литейной части Петербурга.
Маркет у моря
17–18 августа, «Севкабель Порт»
На большом дизайн-маркете свои корнеры представят российские бренды одежды, украшений, керамики и изделий из кожи, книжные издательства, а также небольшие магазины органической косметики и декора для дома. Особое внимание традиционно уделят маленьким гостям: для них организуют мастер-классы, игровые комнаты и веселые интерактивы, чтобы малыши могли не скучать и дать возможность взрослым совершить покупки без суеты.
Летние кинотеатры
до конца сезона
В том, что сезон белых ночей подошел к концу, есть плюс: вечером можно отправиться на кинопоказ под открытым небом. Например, в августе в «Третьем месте» покажут ленты «Только течет река» (8 августа), «Объясни мне, любовь» (15 августа), «Май, декабрь» (22 августа) и «Великая красота» (29 августа). Летние кинотеатры также продолжают работать в «Севкабель Порту» и Новой Голландии.
Экскурсии в «Стрит-арт хранение»
весь год
«Стрит-арт хранение» — институция нового формата, где коллекционируют, изучают и знакомят с искусством «уличной волны». В рамках экскурсий по САХ можно узнать о стрит-арт-сценах регионов, о том, как определяется ценность того или иного «куска», какие параллели и отсылки к классическому искусству закладывают авторы, а также увидеть более двухсот избранных работ, включая живопись, графику, скульптуры, найденные объекты, ассамбляжи, тиражные работы и эскизы.
Cruise by Kuznyahouse
до конца сезона
Отдать швартовы! Легендарный кораблик Kuznyahouse вовсю качается на волнах своего четвертого сезона. До конца периода навигации отчаливают от Английской набережной и идут по рекам и каналам: в расписании есть дневные прогулки, акустические концерты на рейсах Grand Piano Bar с бокалом вина и закатные вечеринки Cruise Weekends с диджеями-завсегдатаями и музыкальными друзьями «Кузни».
Кораблики в порту
до конца сезона
В «Севкабель Порту» работает причал, который связывает водным маршрутом Васильевский остров с центром Петербурга. Для пассажиров доступны несколько маршрутов: круговой — из порта в город и обратно; быстрый трансфер прямиком на набережную общественного пространства; прогулка «Уходим в закат» с выходом в Финский залив; «Балтийский круиз»; маршрут до Петергофа. Теплоходы двухпалубные, аудиогид по пути рассказывает про подводные лодки и строящиеся ледоколы, бар в наличии.