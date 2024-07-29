«Реквием по настоящей клубной культуре»: как прошла последняя вечеринка в «Пропаганде»

Еще более невероятным оказалось разовое прощальное возвращение легендарной воскресной тематической вечеринки China Town — об этом, как мне кажется, по очевидным причинам никто и мечтать не мог. По крайней мере, для меня это было большим сюрпризом. Из посетителей я был в числе самых, не побоюсь этого слова, молодых, и, к сожалению, люди, которых я встретил на танцполе, — это та публика, которую мы больше никогда и нигде не увидим. Закрытие «Пропаганды» в этом смысле — реквием по той настоящей клубной культуре.