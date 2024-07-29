Любимое место

«Реквием по настоящей клубной культуре»: как прошла последняя вечеринка в «Пропаганде»

Вчера в 20:30
Фото: из личного архива
На выходных в «Пропаганде» прошли прощальные вечеринки. В последние годы для многих это было не просто любимое место в городе, но и заведение, дающее возможность вернуться в беззаботное прошлое. Денис Имполитов сходил на прощальную вечеринку «Пропаганды», чтобы последний раз ощутить магию места, попробовать салат «Цезарь» и раскрыть его секрет.
Денис Имполитов

CPO SberEntertainment

Садишься писать статью про закрытие клуба, а в итоге все равно выходит текст о самом себе, как ни крути. Меня зовут Денис, мне 40 лет, и я тусовался в «Пропаганде» с начала нулевых. В те годы я профессионально занимался клубами, и, когда впервые туда попал, мой интерес был не только и не столько рекреационным — хотел подсмотреть все их секреты.

Если вы хоть раз были в «Пропаганде» в дни вечеринок в районе одиннадцати часов, когда ресторан превращался в клуб, то знаете, насколько это завораживающее зрелище. На ваших глазах буквально за пять минут кафе с идеальным сервисом и качеством блюд превращалось в клубное пространство: столы складывались, как конструктор, и исчезали, из ниоткуда вырастал диджейский стол, с потолка опускались колонки, зеркальный шар, лучи света. Все это выглядело как магия.

© Личный архив

Вчера я съел последние в своей жизни легендарные салат «Цезарь» и семгу по-пропагандски. Это был воскресный вечер, переходящий в ночь, ресторанно-клубная метаморфоза спустя 20 с лишним лет по-прежнему производила впечатление чуда — и явно не только на меня: посетители снимали работу сотрудников на телефоны на память. Сказать, что было грустно — не то слово.

Я хочу, чтобы текст получился пронзительным, поэтому придется быть честным: я, 40-летний человек, сидел и с комом в горле смотрел, как мое любимое кафе в последний раз превращается в мой любимый клуб, чтобы затем закрыться навсегда.

Еще более невероятным оказалось разовое прощальное возвращение легендарной воскресной тематической вечеринки China Town — об этом, как мне кажется, по очевидным причинам никто и мечтать не мог. По крайней мере, для меня это было большим сюрпризом. Из посетителей я был в числе самых, не побоюсь этого слова, молодых, и, к сожалению, люди, которых я встретил на танцполе, — это та публика, которую мы больше никогда и нигде не увидим. Закрытие «Пропаганды» в этом смысле — реквием по той настоящей клубной культуре.

Не знаю, были ли в вашей жизни такие места, как «Мио-кафе», «Апельсин», «Икра», Fabrique, позже появившиеся «Солянка» и «Симачев». За выходные нужно было побывать везде. Клубы были социальным институтом: в них мы знакомились, встречались, влюблялись, женились. Китай-город — местом силы: «Пропаганда», Sorry, «Бабушка», «Люди как люди», «Китайский летчик», «Солянка». Потоки молодых и не очень людей перемещались от места к месту с раннего вечера до позднего утра. Это был ритуал, который я постарался вчера воссоздать, чем, конечно, только усилил и без того зашкаливающую рефлексию.

Итак, vibe check:
полистать журналы «ОМ» и «Афиша» за 1997 и 2000 года соответственно;
одеться вызывающе, желательно с элементами винтажных Dsquared2, Frankie Morello или Diesel;
запах Comme Des Garçons 2 Man;
разобраться, какой выход в переходе на «Китай-городе» правильный;
улыбнуться охраннику, который по совместительству facecontrol (всегда это впечатляло);
улыбнуться бабушке в гардеробе;
улыбнуться и поболтать с хостес (все мечтали с ней дружить);
обязательно постоять в очереди в ожидании стола возле бара (это так же эмоционально важно и прикольно, как реклама, которую мы все любим смотреть перед сеансом в кино);
сесть так, чтобы сохранить место на время вечеринки (не в этот раз);
танцевать до утра (не в этот раз :(();
попросить фирменную бумажную скатерть с напечатанной схемой помещения клуба и номерок с логотипом на память (сделано!).

Как совсем не коренного москвича, меня, конечно, всегда завораживала идея круглосуточных мест: когда ты не только можешь прийти и зависнуть (даже в одиночестве), но сама потенциальная возможность в любой момент так поступить превращала существование такого заведения в новую степень свободы и делала город по-настоящему неспящим.

Забавно, что буквально пару месяцев назад я подумал, как же круто было бы жить в доме, прилегающем к «Пропаганде»: ходить туда кофе пить по утрам, вечером ужинать, кайф. И тут новость: открытый в 1997 году клуб «Пропаганда» объявил о скором закрытии: в воскресенье, 27 июля 2024 года, «Пропка» будет работать последний день. И вот я жую салат с щемящим в груди ощущением надвигающейся пустоты. Безусловно стоит признать, что от года к году «Пропаганда» из модного клуба превращалась в культовый, из культового — в легендарный, из легендарного — в «островок стабильности».

Затем она стала континентом рефлексии, а в последние пару лет — способом эскапизма в беззаботное прошлое.

Вернемся к «Цезарю». В чем, собственно, прикол с этим салатом? Для неискушенной публики «Цезарь» в «Пропаганде» был таким, каким он на самом деле должен быть по канону, или, как тогда было модно говорить, правильным. Остальную еду я всегда воспринимал как дополнение. Не знаю, стоит ли всерьез обсуждать качество стейка или рыбы, могу только сказать, что теперь, когда есть с чем сравнивать, я как минимум раз в месяц возвращался в «Пропаганду» на ужин.

И, наконец, самое главное. Секретным ингредиентом в «Цезаре» была натертая селедка. Если честно, я до сих пор не уверен, было ли это решение принято из‑за нехватки анчоусов или специально, но по факту салат получался топовый и навсегда останется для меня лучшим в жизни.

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«У меня дыра в груди»: москвичи прощаются с «Пропагандой» и «Люди как люди»
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