Чем заняться в Москве в августе: Пикник «Афиши», Monasterio и еще 22 события

Вечеринки и фестивали
Пикник «Афиши» в Москве: СК «Лужники», 3–4 августа
Найк Борзов, Boulevard Depo, Хаски, Feduk, Тося Чайкина и не только
Легендарный городской Пикник возвращается, чтобы громко отметить двадцатилетие в «Лужниках». И заодно заглянуть в Санкт-Петербург: в этом году Пикник «Афиши» впервые пройдет не только в Москве.
Лайнап по-настоящему мощный: Хаски, Feduk, Pharaoh, Boulevard Depo, LAB с Антоном Беляевым, Антоха и еще десятки артистов выступят на четырех сценах главного фестиваля лета. А еще вас ждут лекторий, маркеты, мастер-классы и кучу других интерактивов. Расписание выступлений, схему фестиваля и другие подробности ищите в телеграм-канале, зовите друзей — и давайте веселиться!
Игрушка Applique
3 августа, Arma 18+
Масштабная вечеринка на главной электронной сцене. «Воссоздавая реальные и воображаемые предметы, игрушка Applique подарит всем эстетическое удовольствие, улыбку и веселье», — описывают событие организаторы. В лайнапе Arkadich, Raw Takes, Kovyazin D, Maksimovna, Timur Omar, Rvbbt, Cancelled и другие.
Monasterio Hard Night
9 августа, 18+
Главная техно-вечеринка возвращается — на этот раз с адептами экстремального звучания. На главной сцене сыграют немец Japau, ирландец D|K|OXY и Prototype 03/4, отыгравший убойный сет в прошлом году. На второй сцене за пульт встанут давние резиденты Monasterio, а на улице — диджеи из Екатеринбурга с шоукейсом Ural Hard Kicks.
«Круто»
10 августа, База отдыха «Крутояк» (Владимирская область), 18+
Загородный бутик-фестиваль музыки, дизайна, архитектуры, отдыха и спорта от «Диско-клуба», White Studios и их друзей. На берегу Клязьмы соберется более пятидесяти музыкантов и современных художников. Сеты отыграют Saluki, Cream Soda, Turbosh, Mirèle, DJ Stonik1917, Reptiloid, Izhevski и другие. А за арт-объекты отвечают Алиса Горшенина, Кыданы Игнатьева и еще десять художников из Москвы и Владимира. Еще будут зоны для игр в пинг-понг и шахматы, а также фуд-корт с едой от известных ресторанов.
Balagan
16 августа, Gazgolder, 18+
Шоу Balagan исполняется полтора года, и команда отметит это событие с размахом: «Мы взрослые дети, жаждущие настоящих приключений, любящие цирковые представления, парки аттракционов, сладкую вату, конфетти, любимых героев на детском празднике жизни и просто быть счастливыми в этот день», — делятся организаторы. Переносимся в детство!
«Фестик»
24 и 25 августа, «Суперметалл», 18+
Уличные вечеринки во дворе «Суперметалла» вот-вот подойдут к концу, и по такому поводу команда «Диско-клуба» традиционно собирается в кругу большой семьи, чтобы признаться в любви самому теплому времени года. Программа разделится на два дня, а на сцену выйдут любимые артисты «Диско-клуба» и секретные звездные гости. На прошедших «Фестиках» выступали Анна Плетнева («Винтаж»), Дора и Игорь Николаев.
Чары х Resonance
31 августта, Arma, 18+
В последний день лета Resonance Moscow встретится с петербургской вечеринкой «Чары», чтобы умело объединить металл и клубную электронику. В лайнапе пять иностранных диджеев: итальянский экспериментатор Gaja, швейцарец Nicola Kazimir, берлино-итальянский лейбл-владелец Saverio Celestri, серб Stevie Whisper и уругваец Alfalfa.
Стендапы
Виктория Складчикова
10 августа, парк «Остров мечты», 18+
Виктория Складчикова — учительница русского языка и литературы из Сорочинска, которая отбросила преподавание и связала свою жизнь с комедией. В 2018 году она стала одной из участниц шестого сезона шоу Stand Up на ТНТ, а затем стала его постоянной резиденткой. За последний год Викторию можно было увидеть в «Женском форуме», «Я себя знаю!», «Улице» и «Натальной карте».
Проверка материала
15, 29 и 1 августа, Standup Club на Трубной
Опытные комики обкатывают новые шутки и дорабатывают старые. Кто выйдет на сцену со своим материалом, станет известно незадолго до выступления. Следить за анонсами удобно в телеграм-канале Standup Club.
Альтернативная комедия
13 и 27 августа, Standup Club на Трубной, 18+
Не просто стендап, а настоящее комедийное кабаре в театральной атмосфере с музыкальными номерами и реквизитом. На вечере выступают четыре комика и ведущий, причем каждый — в разных амплуа.
Спектакли
«Дон Кихот»
5 и 12 августа, Русский классический театр балета п/р Валентина Грищенко, 6+
Страстная испанская любовь в двух актах под музыку Людвига Минкуса. Это единственный классический балет, либретто которого появилось в Москве благодаря хореографу Мариусу Петипа: 14 декабря 1869 года он впервые поставил его как бенефис для танцовщицы Анны Собещанской на сцене Большого театра.
Дон Кихот и Санчо Панса отправляются на поиски рыцарских приключений и попадают в городок, где помогают молодым влюбленным. Отец, хозяин трактира, хочет выдать дочь Китри за богатого дворянина Гамаша, а она предпочитает цирюльника Базиля. Дон Кихот перепутал Китри с Дульсинеей, но потом понял свою ошибку и потребовал у трактирщика благословения для любящих сердец. Китри и Базиль женятся, а Дон Кихот и Санчо Панса отправляются за новыми приключениями.
«Из жизни ***нутых»
6 и 26 августа, Театр.doc, 18+
Несколько этюдов для тех, кто любит абсурдный юмор. «Из жизни ***нутых» — это обновленная версия дипломного спектакля первого актерского курса Московской школы нового кино, созданного в 2016 году под руководством Юрия Муравицкого и Михаила Угарова. В актерский состав входят Марина Ганах, Дарья Мазур, Антон Ильин, Алексей Губкин, Александр Хант.
«Человек из Подольска»
9, 17, 24 и 30 августа, Театр.doc, 18+
Хит нескольких сезонов по пьесе Дмитрия Данилова. Постановка рассказывает историю необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова. В участке он ожидает, что над ним будут издеваться, но его расспрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу. «Человек из Подольска» Игоря Стама и Михаила Угарова в 2018 году был представлен в трёх номинациях фестиваля «Золотая маска».
«Зеркало Карлоса Сантоса»
15 августа, Пространство «Зеркало.Life», 18+
Иммерсивный спектакль, главным героем которого становится сам зритель. гости проходят через различные комнаты-состояния, каждая из которых вызывает разные эмоции и ощущения. Что именно будет происходить в них, остается тайной. Завершится спектакль ужином для всех участников. Постановщица Талгата Баталова подчеркивает, что «Зеркало Карлоса Сантоса» — это возможность встретиться с самим собой и ответить на вопрос: «Что я на самом деле хочу?».
«Разговоры после погребения»
18 августа, La’ Театр, 16+
Уникальная постановка по одноименной пьесе Ясмины Реза. Впервые ее показали в Париже в 1987 году, а затем она получила престижную французскую премию Мольера. В центре сюжета пьесы — семья, которая собирается вместе после похорон близкого человека. В ходе разговора всплывают давно забытые обиды, тайны и недосказанности, что превращает вечер в настоящее драматическое представление. Одной из ключевых тем спектакля становится столкновение разных поколений и взглядов на жизнь. Герои попытаются разобраться в своих чувствах и найти общий язык, несмотря на противоречия.
«Кармен-сюита. Шедевры Дягилевских сезонов»
22 августа, Театр Эстрады
Опера Жоржа Бизе, переосмысленная для балетной сцены. В центре сюжета — трагическая история цыганки Кармен и полюбившего ее солдата Хозе. Премьера «Кармен-сюиты» Родиона Щедрина состоялась на сцене Большого театра в 1967 году с Майей Плисецкой в главной роли.
И еще кое‑что
Открывая Таиланд: от локального к глобальному
2, 3 и 4 августа, Сад «Эрмитаж»
Редкий шанс прочувствовать аутентичную атмосферу Таиланда в самом центре Москвы. На фестивале выступят тайские артисты, а также пройдут мастер-классы по боксу и кулинарии. Еще гостей будут ждать сеансы традиционного тайского массажа и обучение окрашиванию ткани тай-дай. Вход свободный.
Фестиваль актуального научного кино ФАНК
2-11 августа, «Октябрь», «АТОМ» и «Зотов»
На фестивале покажут девятнадцать лент, посвященных различным отраслям науки: от ядерной физики и медицины до экологии и биологии. Одной из премьер станет греческий фильм «Идеальная еда — секреты средиземноморской диеты», рассказывающий о путешествиях диетологов и поваров, исследующих рацион людей в разных частях света.
В российскую программу вошли четыре документалки, среди которых «Сквозь темную материю» Марьям Махиевой — первый фильм о Большом адронном коллайдере. Еще зрители увидят картину Анастасии Тарасовой «Территория привязанности», которая исследует тему взаимодействия человека и животных, ленту Софии Тимофеевой «Лучи удачи» о советских исследованиях космических лучей и работу Дмитрия Завильгельского «Летные характеристики крошечных жуков». В ней он изучает молекулярные секреты полетов насекомых.
«Дни интересных историй»
3 и 4 августа, Центр «Зотов», 6+
«Дни интересных историй» организованы совместно с издательствами «Альпина. Проза», «Бель Летр» и «Самокат». 3 августа гостям расскажут об Италии и писательнице Бьянке Питцорно. Переводчики Андрей Манухин и Ксения Тименчик обсудят ее книги, а историк искусства Наталья Вострикова поделится, как итальянцы изменили искусство XX века.
4 августа посвятят русскому авангарду. Таня Климова и Дмитрий Никишов расскажут о Владимире Маяковском, Давиде Бурлюке и Велимире Хлебникове. Ольга Лишина обсудит творчество Тэффи, а для детей пройдут мастер-классы: «За что мы любим динозавров», «Игра в живопись» и «История старой квартиры». Вход бесплатный по предварительной регистрации.
«БеспринцЫпные чтения — 2024» для всей семьи
11 августа, Сад «Эрмитаж»
Фестиваль организовали Александр Цыпкин и Анастасия Приц восемь лет назад для популяризации современной литературы. Участники каждый раз отбираются на конкурсной основе, а их произведения читают профессиональные актеры. 11 августа на дневном концерте прозвучат работы как взрослых авторов, так и молодых писателей. В чтениях примут участие экс-ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов и актриса сериала «Манюня» Карина Каграманян, Слава Киселева («Доктор Лиза») и Анатолий Рыжиков («Аврора»).
«Московская миля 2024»
10 августа, RDRC Racepark Быково, 12+
Гонка с самыми мощными Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche, Lamborghini, McLaren и Nissan GT-R. Минимальная мощность машин в заезде — 500 лошадиных сил, а максимальная — более 2000. Помимо заезда зрителей будет ждать выставка автомобилей, зона для детей, фуд-корты и комфортабельные трибуны.
Утро в Котельнической — лекция и (поздний) завтрак. Пабло Пикассо: Путь художника. Лекция искусствоведа Марины Ивановой
11 августа, Котельнической Высотке, 16+
Искусствовед Марина Иванова расскажет о жизни и творчестве Пабло Пикассо из лектория Котельнической высотки с захватывающим видом. Лекцию будет сопровождать завтрак с сырками с вареньем или итальянской пиццей на выбор.
Super market
17 и 18 августа, Odmo
Соседская творческая группировка, состоящая из Odmo, IF и Escapist, решила сделать свой маркет для людей, уставших от подобных однообразных мероприятий. На выходные особняк превратится в самый настоящий универмаг со стритвиром, кроссовками, украшениями, сумочками и туфлями. «Соберем всеми любимые локальные бренды, поставим играть топовых диджеев, а бар „На бобровой струе“ напоит всех достойными коктейлями. Фотозоны не будет, потому что весь маркет и есть одна сплошная фотозона», — обещают организаторы.
Прогулка-экскурсия с художницей Натальей Алаторцевой
24 августа, Дом творчества Переделкино, 12+
Активность для людей с настроением «бросить все и сбежать из пыльного города смотреть на лес». В конце лета небольшая группа энтузиастов под предводительством ботаника и художницы Натальи Алаторцевой отправится на прогулку от Дома творчества в Мещерский парк и обратно. По пути участникам расскажут о жизни многолетних трав, а также интересные истории разных видов деревьев.