Чем заняться в Москве в августе: Пикник «Афиши», Monasterio и еще 22 события

Уникальная постановка по одноименной пьесе Ясмины Реза. Впервые ее показали в Париже в 1987 году, а затем она получила престижную французскую премию Мольера. В центре сюжета пьесы — семья, которая собирается вместе после похорон близкого человека. В ходе разговора всплывают давно забытые обиды, тайны и недосказанности, что превращает вечер в настоящее драматическое представление. Одной из ключевых тем спектакля становится столкновение разных поколений и взглядов на жизнь. Герои попытаются разобраться в своих чувствах и найти общий язык, несмотря на противоречия.