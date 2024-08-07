Сможете не перепутать Кузьминки и Кусково? Проверьте, ориентируетесь ли вы на МЦД

Начнем с математики: сколько всего станций объединяют Московские центральные диаметры?
Дальше!
Какой из четырех диаметров самый протяженный?
Дальше!
А теперь проверим, успели ли вы уже изучить все четыре диаметра. Какая станция не относится к МЦД?
Дальше!
Одна из главных задач центральных диаметров — сократить время поездок из пригородов Москвы в центр и обратно. Жители какого из городов ниже не могут добраться в столицу на МЦД?
Дальше!
Новые ветки наземного метро не только помогли разгрузить потоки пассажиров в часы пик. МЦД — отличный способ добраться до интересных локаций вблизи столицы. Только в одно из мест ниже нельзя доехать по диаметрам — как думаете, куда?
Дальше!
Представим ситуацию: вы пытаетесь уехать на работу или домой в час пик. Как думаете, сколько придется ждать поезд на МЦД?
Дальше!
В поездах «Иволга», которые курсируют по МЦД, уже есть USB-разъемы, крепления для колясок и современные медиаэкраны. Вспомните, чего в них нет
Дальше!
Как обозначаются линии МЦД в дизайн-коде московского транспорта?
Дальше!
Разработка новых цветов для схемы московского транспорта — та еще задачка для дизайнеров. Какого цвета (пока) нет среди диаметров?
Дальше!
Сколько вокзалов связывает самая протяженная из линий наземного метро — МЦД-4?
Дальше!