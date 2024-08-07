Сможете не перепутать Кузьминки и Кусково? Проверьте, ориентируетесь ли вы на МЦД

Новые ветки наземного метро не только помогли разгрузить потоки пассажиров в часы пик. МЦД — отличный способ добраться до интересных локаций вблизи столицы. Только в одно из мест ниже нельзя доехать по диаметрам — как думаете, куда?

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