23 бара, ресторана и парка, где потанцевать под открытым небом в Москве

Площадка для тех, кто устал от модных техно и хауса и выбирает быть счастливым, а не подстраиваться под общество. В просторном дворе «Двойной жизни Вероники» можно не только протанцевать всю ночь, но и сорвать голос под «Седьмой лепесток» Антона Токарева или под одну из песен Леонида Агутина. Из минусов: здесь крайне людно, поэтому приготовьтесь к получасовым очередям в туалет.