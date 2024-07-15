23 бара, ресторана и парка, где потанцевать под открытым небом в Москве

Бары и рестораны
Yauza place
@yauza_place
Джаз по будням и элегантные вечеринки по выходным. В бывшем каретном сарае на Хитровке обычно играет легкое техно, дип-хаус и транс. За пультом встречаются как резиденты Yauza place, так и приглашенные гости. На ближайшей вечеринке, к примеру, отыграют Антоха МС и Антон Севидов изTesla Boy.
Адрес
Яузский бул., 12
Часы работы
пн-чт 12:00–00:00; пт,сб 12:00–02:00; вс 12:00–00:00
Средний чек
2000-5000 рублей
Blanc
@blanc_msk
Зеленый уголок столицы с пальмами, блестящими люстрами и эксцентричным интерьером от создателей Yauza Place. Музыкальная программа примерно та же, что и в заведении выше, но Blanc все же более сумасшедший, поэтому в нем нередко можно потанцевать на вечеринках от «Диско-клуба» и хип-хоп объединений.
Адрес
Хохловский пер., 7-9с2, (этаж 1)
Часы работы
пн-чт 09:00–00:00; пт,сб 09:00–03:00; вс 09:00–00:00
Средний чек
2000-5000 рублей
«Суперметалл»
@super.metall
«Суперметалл» от команды «Хлебозавода» открылся всего пару лет назад, но уже стал точкой притяжения организаторов вечеринок для зумеров. Летом площадка становится (почти) постоянным домом для ивентов «Диско-клуба» и концептуальных концертов, а в этом году — и для серии вечеринок Peredel Eleven от основателя творческого объединения UFO Project и московского диджея и продюсера Peredel.
Адрес
2-я Бауманская, 9/23
Часы работы
по выходным в зависимости от мероприятия
Средний чек
2000-5000 рублей
«Стрелка»
@barstrelka
Уютный бар с террасой с романтичным видом на «ГЭС-2» и Москву-реку. По будням на площадке смотрят фильмы и слушают лекции в открытом кинотеатре, а по выходным танцуют под легкую расслабляющую электронную музыку. «Стрелка» скорее подойдет тем, кто хочет лениво подвигаться с бокалом в руке и поболтать под не очень громкую музыку.
Адрес
Берсеневская наб., 14/5
Часы работы
пн-пт 10:00–23:00; сб,вс 12:00–03:00
Средний чек
2000-5000 рублей
Cépage
@cepage.rest
Камерный уютный дворик в Краснопресненском районе. Грандиозно и шумно оторваться здесь не получится, а потанцевать под мелодичный джаз — самое то. Еще нередко во дворе играют диджеи — и обязательно на виниле!
Адрес
ул. Красная Пресня, 32-34с3
Часы работы
пн-чт 7.00-00.00 пт-вс 10.00-00.00
Средний чек
2000-5000 рублей
Powerhouse
@pwrhs
Бар в нескольких шагах от «Таганской» с одной из самых красивых веранд в городе — легенда московских тусовок. В заведении часто звучит инди-рок, электроника, джаз и хип-хоп в исполнении локальных групп со всей России. Из минусов: Powerhouse находится в жилом дворе, поэтому после 23:00 карета превращается в тыкву, и все веселье с веранды перемещается внутрь.
Адрес
Гончарная ул., 7/4с1
Часы работы
пн-чтт: 12:00–00:00, пт: 12:00–05:00, сб: 12:00–05:00, вс: 12:00–00:00
Средний чек
2000-5000 рублей
«Профсоюз»
@profsouz_bars
Гигантский барный кластер с самой разнообразной музыкой: от американской попсы десятых и олдскульного российского хип-хопа (недавно там играли Bad Balance) до мелодичного фанка. В «Профсоюзе» спрятано больше двадцати заведений под одной крышей, в том числе винные и пивные комнаты и коктейль-бары.
Адрес
Сущевская ул., 21, стр. 10
Часы работы
чт 18:00–02:00, пт-сб 18:00–05:00
Средний чек
2000-5000 рублей
Arma
Главный московский спот для ценителей электронной музыки и андерграунда: самые яркие, значимые и обсуждаемые техно-вечеринки чаще всего проходят именно здесь. Площадка запоминается своей атмосферой и дизайном, вписанным в интерьеры бывшего завода. Помимо трех сцен внутри есть еще две в уютном саду.
Адрес
ул. Шарикоподшипниковская 13с32
Часы работы
пт-вс 23:00–07:00
Средний чек
3000 рублей
DFF
@club.deepfriedfriends
На свои вечеринки команде DFF удается зазывать за пульт самых удивительных героев, отчего музыка во дворе клуба всегда непредсказуема. За пультом побывали солист группы «Градусы» Роман Пашков, Александр Паль, Саша Спилберг, Антон Лисин, Рома Желудь, Богдан Титомир и другие. Кого они приготовят на следующие выходные? Никто не знает.
Адрес
Яузская ул., 10/2с4
Часы работы
вс-чт 12:00–00:00, пт-сб 12:00–05:00
Средний чек
2000-5000 рублей
«Тебурасика»
@teburasi_bar
Самое то, чтобы перенестись прямиком из центра столицы на токийские улочки под японское диско, техно и фанк. В «Тебурасика» расположились уютный дворик с фонариками, мугбанги по телевизору, вкусные гедза, а также большой выбор саке и настоек.
Адрес
Страстной бул., 7, стр. 3
Часы работы
пн-чт 16:00–00:00; пт 16:00–02:00; сб 14:00–02:00; вс 14:00–00:00
Средний чек
2500-5000 рублей
Soma
@somamoscow
Диско, хаус и даунтемпо в расслабленной атмосфере двора исторического здания на Петровском бульваре. Отличное место, чтобы роскошно и эстетично поужинать, а затем потанцевать с бокалом авторского коктейля.
Адрес
Неглинная, 29с1
Часы работы
вс-чт 12:00–00.00, пт-сб 12.00-2:00
Средний чек
3000-5000 рублей
Двойная жизнь Вероники
@veronique2vie
Площадка для тех, кто устал от модных техно и хауса и выбирает быть счастливым, а не подстраиваться под общество. В просторном дворе «Двойной жизни Вероники» можно не только протанцевать всю ночь, но и сорвать голос под «Седьмой лепесток» Антона Токарева или под одну из песен Леонида Агутина. Из минусов: здесь крайне людно, поэтому приготовьтесь к получасовым очередям в туалет.
Адрес
Новая площадь, 8, стр. 2
Часы работы
пн-пт 14:00–00:00; сб 14:00–04:00
Средний чек
1500-3000 рублей
Noor
@noorelectro
Классический коктейль-бар с тропическим хаусом, доносящимся из пульта. Однако это не все: музыкальная программа площадки довольно разнообразная, и если на уличном танцполе из колонок будет звучать электро, то со второй секретной сцены могут доноситься треки Red Hot Chili Peppers.
Адрес
Тверская ул., 23, стр. 1
Часы работы
пн-чт 10:00–03:00; пт,сб 10:00–06:00; вс 10:00–03:00
Средний чек
2000-5000 рублей
«Клава»
@theklavabar
Постояльцы особенно любят «Клаву» за музыку: включают хиты восьмидесятых и девяностых. Как пишут в отзывах, «крутейшая музыка, под которую можно петь, и тебя никто не услышит, потому что поют все!». Еще впечатляет огромная коктейльная карта на четырнадцать страниц. Равно как и готовность барменов приготовить любой напиток, даже если его нет в меню.
Адрес
ул. Петровка, 20/1
Часы работы
пн-вс 17:00 — 5:00
Часы работы
2000-5000 рублей
Танцы Food & People
@tancy.food.people
Еще одно место, чтобы оставить там свой голос, но уже на набережной Москвы-реки. Из колонок звучит музыка для разных поколений: от альфы до бумеров. Существенный недостаток — очень мало места.
Адрес
Пречистенская наб., 15, стр. 2
Часы работы
вс-чт 14:00–02:00, пт-сб 14:00–4:00
Средний чек
700–1700 рублей
«Техникабезопасности»
@texnikabezopasnosti
Бар с музыкой разных десятилетий, чтобы отрываться до утра и проронить слезу, вспомнив, что песня «Sexy and I Know It» вышла больше двенадцати лет назад. В заведении часто играют кавер-группы. В самом клубе танцпол тесноват, но дворик — самое то.
Адрес
Сущевская ул., 21, стр. 10
Часы работы
пн-чт 18:00–02:00; пт,сб 18:00–06:00; вс 18:00–02:00
Средний чек
2000-5000 рублей
Cruise 2 by Kuznyahouse
Открытое небо и вода — идеальный дуэт этим жарким летом. По выходным судно отправляется в ночной рейс на два с половиной часа с шумными танцами на борту, которые точно услышат все прохожие. Музыка каждый раз разная, но шанс услышать русскую эстраду стремится к нулю. Обратите внимание: билет стоит купить заранее.
Адрес
Фрунзенская наб., 46
Часы работы
12:00–3:00
Средний чек
3500 рублей
Открытые уроки по танцам
Парк Горького
С приходом лета в Парке Горького традиционно проиходит много танцевальных событий. Так, на Центральной аллее можно посетить мастер-классы по рок-н-роллу, кизомбе, бачате и другим стилям. А еще поучаствовать в проекте «Пой, танцуй» — это танцевальная аудиопрогулка с единомышленниками в наушниках. Удобное расписание активностей ищите здесь.
Сад имени Баумана
По вторникам в Саду танцуют контрдансы, кадрили и ретро-танцы. По средам проходят мастер-классы по аргентинскому танго, а каждое воскресенье предлагают научиться танцевать свинг — парные танцы под джаз, рок-н-ролл и блюз. И все это бесплатно!
Сокольники
Измайловский парк
В Измайловском парке танцуют модерн-свинг. Это направление, переосмысливающее традиционный свинг, который был популярен в 1930–1940-х годах. Всем желающим предлагают сначала пройти мастер-класс, а затем в тот же день станцевать в окружении профессионалов. Участие бесплатное, расписание нужно смотреть в соцсетях парка.
Ландшафтный парк «Митино»
С 23 июня в парке возобновились занятия по любимой москвичами зумбе. Они проводятся по воскресеньям на сцене на Фестивальной площади. Вход в парк — со стороны ул. Пенягинская, 16.
Музей-заповедник «Царицыно»
В «Царицыно» тоже танцуют зумбу, но уже по субботам. А еще в парке много программ в рамках «Московского долголетия» и танцевальная йога по воскресениям.