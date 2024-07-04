Исторический огород и фестиваль «Для Леши»: кто развивает в регионах гражданские проекты

«Меня пять лет не было в городе, и я не знала, чем он живет. И тут всего за два месяца у меня появилась куча контактов. Я узнала, что сейчас происходит в городе, поняла, что здесь вообще-то классно и круто. Все говорят, что в регионах ничего нет и скучно, а здесь, вообще-то, много чем можно заняться, много чего можно развивать и двигать », — рассказывает Сона. После окончания университета она решила вернуться в родной город.