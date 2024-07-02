Чем заняться в Москве в июле: Outline, Stereoleto, закатные бранчи и еще 24 события

Традиционные киноужины от Odmo с последующим обсуждением просмотренных картин с экспертами. В июле пройдут показы «Претендентов» Луки Гуаданьино с сопровождением в виде пряного тако с курицей и ананасами, чизболов с домашней маринарой, куриных крыльев барбекю с соусом блю-чиз и хрустящими овощами и апероля-шприца. Еще в программе — «Возвращение» Педро Альмодовара, «Большая афера» Дона МакКеллара, «Джейн глазами Шарлотты» Шарлотты Генсбур, «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи и «Май декабрь» Тодда Хейнса.