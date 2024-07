Чем заняться в Москве в июле: Outline, Stereoleto, закатные бранчи и еще 24 события

Один день, четыре сцены и сорок артистов. На главной мультижанрового фестиваля электроники отыграют Errortica, Any Act, Kedr Livanskiy, Sèxstasy и Kovyazin D. На средней — Fobos Hailey, S.A.Y., Arkadich и RTE Dissident, в саду — Gashe, Rolias, Zots и Farid Odilbekov. Четвертую сцену отдадут Антохе МС, Summer of Haze, More, Sensi Affect и другим.