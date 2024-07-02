Чем заняться в Москве в июле: Outline, Stereoleto, закатные бранчи и еще 24 события

Концерты
Conway the Machine
4 июля, Summer Stage. 18+
Редкое в нынешнее время для России событие — тур иностранного артиста по стране. Американский рэпер и участник объединения Griselda, помимо привычных Москвы и Петербурга, заедет еще и в Воронеж, Рязань, Ярославль и Тверь. Теперь ждем концерт Канье Уэста.
Гарик Сукачев
12 июля, Summer Stage. 18+
Как всегда, шумное выступление харизматичной легенды российского рока. На каждом своем концерте артист не просто исполняет популярные песни, а устраивает настоящий спектакль, наполненный сумасшествием и искренностью.
Boulevard Depo
20 июля, Atmosphere. 16+
Он ворвался на сцену в 2014 году, основав творческое объединение YungRussia (press F), и остается одной из ключевых фигур русского рэпа. Его последний альбом «Сертоловский токсик» получил положительные отзывы критиков, а «Афиша Daily» и вовсе назвала его альбомом года. Собираемся на концерте убедиться в этом еще раз!
«Три дня дождя»
24 июля, «Дизайн завод». 16+
Глеб Викторов смог выбраться из многочисленных медийных скандалов, вышел из рехаба и уже успел влипнуть в новые передряги. Однако он не тратит бесценные летние дни напрасно: активно выступает на фестивалях по всей стране и не забывает про большие сольные концерты.
Лампабикт
25 июля, Зеленый театр. 16+
Большой сольный концерт артиста на открытом воздухе. Музыка Артема Якимова — это приглушенная гитара, припевы нараспев и ощущение магии, льющееся со сцены. Вы, кстати, наверняка слышали совместный с Элли на маковом поле трек «Немерено», который уже полгода вирусится в соцсетях.
Mirèle
6 июля, Blanc. 16+
Концерт в рамках первого большого тура Евы Гурари. Певица исполнит не только полюбившиеся хиты вроде терапевтической «Я сила» и уютной «Скинь котиков», но и презентует новую программу из грядущего мрачного альбома. Обилие блесток приветствуется!
Пикник «Афиши», Москва, 3 и 4 августа
Mirèle, Boulevard Depo, Feduk, Хаски, Pharaoh и не только. 0+
Вечеринки
День рождения Underdog
5–7 июля, Маросейка, 6/8, стр. 1. 18+
Не заметили, как любимому джанкфуд-бару москвичей стукнуло четыре года. За это время его создатели успели сделать множество коллабораций с локальными заведениями и брендами, а также провести десяток акций «Сосиска для хорошего мальчика» в пользу проекта «Твое собачье дело».
На протяжении трех дней Underdog будут поздравлять его друзья, музыканты и диджеи: Ildar Iksanov, Languorist, Pavel K., Mathematic, Valtron, Niko Grotik Live, Dima Bolotov, Dead Moon, Nikita Telegin и другие.
Подробности и билеты: @underdog_moscow.
День рождения «ГОСТ Звука»
6 июля, «Дизайн завод». 18+
Одному из самых значимых музыкальных лейблов России десятых исполняется (вы не поверите!) 10 лет. По такому поводу команда устраивает большую вечеринку с сетом от Kedr Livanskiy и другими артистами. А еще презентуют дроп «Спецкомплект № 2» в NUW.Store и проведут выставку памятных артефактов лейбла.
«Праздник урожая»
6 июля, Blanc. 18+
«Помидор, морковь или клубника — ваще не важно, ведь мы рады любым патиссонам», — предупреждает «Диско-клуб». Вечеринка посвящена не только собранному урожаю, но и дням рождения Евы Mirèle и Вити из проекта Fake Mood.
Loud Boyz
12 июля, «Ровесник». 18+
Стартовавшие в июне вечеринки от трио из «Лауда» не планируют останавливаться и набирают обороты. В лайнапе грядущего ивента — Антоха МС, Lovanda, Директор Всего, модник Acid Racer, Pachino, B2B Digital Ivan, Adette, Коля Редькин и другие.
Sigma
13 июля, Arma. 18+
Один день, четыре сцены и сорок артистов. На главной мультижанрового фестиваля электроники отыграют Errortica, Any Act, Kedr Livanskiy, Sèxstasy и Kovyazin D. На средней — Fobos Hailey, S.A.Y., Arkadich и RTE Dissident, в саду — Gashe, Rolias, Zots и Farid Odilbekov. Четвертую сцену отдадут Антохе МС, Summer of Haze, More, Sensi Affect и другим.
Фестивали
«Толстой»
5–7 июля, «Ясная Поляна». 6+
Ежегодный театральный фестиваль, посвященный произведениям Льва Толстого. В этом году особенное внимание уделят роману «Воскресение», которому исполняется 125 лет, — постановку по нему презентует Александринский театр. Еще зрители увидят перформансы Анастасии Кудияровой «Дорога домой», спектакль-променад театра «Пух и прах», рок-постановку Дмитрия Мулькова «Ключ от 505-й» и другие работы.
Stereoleto
6 июля, Сад «Эрмитаж». 16+
Питерский фестиваль возвращается в Москву с любопытным и совершенно разнообразным лайнапом: Лев Лещенко (да!), Хаски, Shhiran, Антоха МС, Найк Борзов, tAISh, Каспий, IDST, «Бюро» и Yerkatt.
«Москва глазами инженера»
6 и 7 июля, «Хлебозавод». 3+
Фестиваль для любителей прогулок и архитектуры пройдет в десятый раз. В программе — экскурсии по «Хлебозаводу», многочисленные мастер-классы, лекции, паблик-ток с представителями подмосковных наукоградов, архитектурный квиз, лотерея, маркет необычных товаров от Friend Function и вечеринка с командой «Москвы глазами инженера».
Outline
18–24 июля, Дубна. 18+
Многодневный и масштабный фестиваль на огромной территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Салют». Уникальные сцены установят прямо посреди лесного массива и комплекса зданий шестидесятых годов. Помимо российских артистов, на Outline выступят иностранные музыканты из Германии (Atom™, Federico Molinari, Mick Wills, Melchior Productions Ltd, Thomas Melchior), Франции (Cabanne), Италии (Gaja) и других стран. Еще в лайнапе — масло черного тмина, Хаски, Слава КПСС и другие.
Ikra Festival
12–14 июля, Тульская обл. 18+
Музыкальный эксперимент, вдохновленный роскошью и русской культурой. Главная идея ивента — объединить фанатов прогрессивной музыки для обмена идеями и совместного отдыха на природе. Помимо зарубежных артистов, в лайнапе можно встретить Пашу Техника, Sofia Rodina, Anton Borin и Kovyazin D.
Chess & Jazz
27 и 28 июля, Сад «Эрмитаж». 18+
Джазовый фестиваль, сочетающий музыку и интеллектуальные шахматные битвы, пройдет уже в пятый раз в Саду «Эрмитаж». За музыку будут отвечать Анжелика Варум, Marselle, Елка, Минаева, «Сироткин», L’One и Недры.
Стендапы
Вася Шакулин
5 июля, Black Loft by Bolshevik Loft. 18+
Вася Шакулин прославился благодаря ютуб-каналу «Сметана ТВ» (олды тут!), где он вместе с Евгением Калинкиным, Александром Лапуком, Дмитрием Павловым, Сашей Вашем тестировали небанальные форматы: «Парни пробуют», «Заврались» и «Пьяный пересказ». Теперь Вася Шакулин занимается собственными проектами и гастролирует со стендапами.
Стендап и музыка на теплоходе
Весь июль, теплоход «Ривьера». 18+
Уникальный проект от комьюнити комиков Stand Up Msk: искрометные шутки можно послушать прямо на теплоходе с видом на красоты Москвы. Состав комиков засекречен — его опубликуют накануне мероприятия. Но ранее среди участников уже засветились Гурам Амарян, Сергей Орлов, Ирина Приходько, Вера Котельникова и многие другие. Программа начинается со стендапа на нижней палубе, а затем перетекает в концерт с живой музыкой. Теплоход отправляется с причала Лужники-Северный и возвращается спустя два часа.
Стендап в темноте
6, 13, 20 и 27 июля, «Джон Донн». 18+
Экспериментальный формат, в котором зритель может полностью погрузиться в юмор комиков, не отвлекаясь на визуал. Артисты выйдут на сцену в полной темноте, где вы сможете оценить их шутки и остроумие без лиц. В шоу участвуют комики «Stand Up на ТНТ» и «Стендап клуб на Трубной», точный состав участников, как всегда, заранее не раскрывается.
Спектакли
«Он в Аргентине»
11 июля, «Пространство „Внутри“». 18+
Спектакль Людмилы Петрушевской, посвященный памяти режиссера Дмитрия Брусникина. По сюжету поздней осенью в доме отдыха остаются только пожилая постоялица Диана и кастелянша Нина, которая пытается выгнать ее, чтобы закрыть дом на зиму. Диане некуда ехать, и это становится основой драматического конфликта. Роль Дианы исполняет Роза Хайруллина, а Нины — Юлия Чебакова.
«Эйнштейн и Маргарита»
13 и 14 июля, Театр эстрады. 18+
Один из самых отменяемых в регионах России спектаклей — о большой любви и атомной бомбе. Действие постановки разворачивается в 1945 году, когда в дом к Альберту Эйнштейну приезжает его возлюбленная Маргарита, супруга русского скульптора Сергея Коненкова.
В ночь после ядерных атак на Хиросиму и Нагасаки герои сталкиваются с трудным выбором, который изменит их жизни. Несмотря на уговоры Эйнштейна остаться, Маргарита уезжает от него навсегда. В главных ролях — Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.
«Верь своей собаке»
15 июля, «Пространство „Внутри“». 16+
Шестеро оказываются в убежище, изолированными от внешнего мира из‑за загадочной угрозы. В «Верь своей собаке» сочетаются кукольный театр, экстремальные сцены, индийские танцы и референсы к культовым фильмам.
«Драматург взяла интервью у совершенно разных людей об их семьях — они рассказали похожие истории: репрессии, переезды, голод. Опыт их семей сказывается на их поведении сегодня. Но мы не должны зависеть от нашего прошлого, мы сами строим свое будущее», — подчеркивается в логлайне спектакля.
«Коппелия»
31 июля, РАМТ. 6+
Балет, основанный на новелле Э.Т.А.Гофмана, рассказывает историю о молодом человеке, влюбленном в механическую куклу. Под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева «Коппелия» обретает новое дыхание, сочетая старинную эстетику с современными танцевальными решениями.
И еще кое‑что
«Закатный бранч»
Июнь — сентябрь
Камерный бранч за длинным столом на закате. Локации для ужина каждый раз разные — от лавандовых полей до ягодных хозяйств. Так, 7 июля состоится творческий вечер с брендом эстетичной и качественной посуды «ДВКБ», во время которого каждый сможет украсить свои кружки деколью и увезти их домой. Бранчи будут проходить до середины сентября — и не только в Москве, но еще в Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
Кинопрограмма «Голос человека»
16 и 17 июля, Еврейский музей. 16+
Программа, посвященная творчеству Александра Сокурова и его учителя Андрея Тарковского. 16 и 17 июля будут показаны семь фильмов Сокурова, снятых с 1987 по 2000 годы, а также работы его учеников, такие как «Волнами» Сергея Кальварского и «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой. Еще зрителям покажут документальный фильм о Тарковском и «Тесноту» Кантемира Балагова, удостоенную приза ФИПРЕССИ на Каннском фестивале. После каждого сеанса режиссеры и эксперты в области кинематографии обсудят фильм с аудиторией.
Киноужин
Весь июль, Odmo. 18+
Традиционные киноужины от Odmo с последующим обсуждением просмотренных картин с экспертами. В июле пройдут показы «Претендентов» Луки Гуаданьино с сопровождением в виде пряного тако с курицей и ананасами, чизболов с домашней маринарой, куриных крыльев барбекю с соусом блю-чиз и хрустящими овощами и апероля-шприца. Еще в программе — «Возвращение» Педро Альмодовара, «Большая афера» Дона МакКеллара, «Джейн глазами Шарлотты» Шарлотты Генсбур, «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи и «Май декабрь» Тодда Хейнса.