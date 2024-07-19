Бесплатные тренировки и чилл-зона: каким получился обновленный скейт-парк в парке Горького

Скейт-парк в парке Горького за музеем «Гараж» открыли в 2019 году. Проектируя площадку, авторы вдохновлялись культовым берлинским скейт-парком D.I.Y. Dog Shit Skatepark — и построили уникальный для Москвы спот полностью из бетона, без классических для столичных парков граней и наклонных перил. В этом скейт-парке минимум металла, а фигуры выполнены с оглядкой на калифорнийские оросительные каналы и пулы — суммарно дизайн напоминал локацию из GTA: San Andreas. Как отмечали создатели проекта, грамотное расположение радиусов позволило кататься без прыжков и потери скорости.
В 2022-м скейт-парк передали городу. А весной Мегамаркет решил обновить его дизайн. Теперь подростки могут здесь встречаться и проводить время в тени находящегося неподалеку дома-контейнера, разучивать новые трюки самостоятельно или на мастер-классах.
Как появилась идея
Визуализация будущего скейт-парка
Тематический ребрендинг скейт-парка строится на ценностях его посетителей. Если четверть века назад главным страхом школьников было получить плохую отметку, то сегодняшние подростки больше всего боятся, что их не примут ровесники.
«Основной страх подростков — столкнуться со стеной непонимания, не вписаться в сообщество, выпасть из общения, — объясняет бренд-стратег Мегамаркета Мария Ануфриева (она отвечала за идею проекта). — И как из него не выпасть, если подросткам постоянно запрещают что‑то взрослые: „Не крась волосы“, „Что за балахон ты хочешь купить?“ Или если говорить про уличный спорт: „Блин, что, ты будешь на этом скейте кататься? Это путь на социальное дно“. Мы считаем, что запреты делают всех удобными и одинаковыми».
Скейт-парки всегда были площадками для самовыражения, поэтому рассказывать о том, как важно быть собой, решили через культуру скейтбординга и самокатинга. Площадка стала местом, где подростки могут почувствовать себя свободными от запретов, которые нависают над ними в повседневной жизни.
Сначала — строительство и редизайн
После реставрационных работ в скейт-парке граффити-художники наносят надписи и иллюстрации
Скейт-парк в парке Горького выбрали из‑за его популярности: по данным администрации, в будние дни сюда приходят 500 человек ежедневно, в выходные — 1000. На входе построили дом-контейнер — длинный фиолетовый бокс с кулером, кондиционером и полочками, на которых посетители площадки смогут оставить вещи. Наверху сделали зону отдыха: поставили зонтики, лежаки и столики. Оттуда видно всю площадку — во время тренировок близкие могут смотреть, как катаются ребята.
Восстанавливать скейт-парк помогали бывший менеджер по маркетингу Vans Russia Константин Белозеров и креативный директор Федерации скейтбординга России Леонид Лукин.
«Ребята рассказывали нам про каждый сантиметр площадки, — вспоминает продюсер Мегамаркета Юлия Прохоренко (она отвечает за реализацию проекта). — Что можно ремонтировать, что трогать не стоит. Поделились с нами своими подрядчиками и знаниями о том, какую краску лучше использовать, какое покрытие делать. Все это наши строители взяли в работу».
Как создавали дизайн площадки
Пока строители работали на земле, агентство Dada готовило визуальную концепцию скейт-парка. Было важно создать дизайн, который говорил бы с подростками на их языке.
Сначала разработали серию сообщений вроде «Не запрещено катать на стиле» или «Не запрещено стоять на ушах». Часть из них работает в связке с шопингом — например, «Не запрещено взять деку со скидкой».
«У нас есть программа лояльности „Спасибо“, — объясняет Мария Ануфриева. — Это повышенный кешбэк, который можно получать за покупки. Он отражается в личном кабинете и словно превращается в твои карманные деньги, которые приходят уже не от родителей. Раскрываем это так: „Мы не запрещаем быть собой, а еще не запрещено тратить кешбэк, как хочется тебе“. Взрослые ведь часто контролируют расходы подростков».
Слоганы воплотили в серии иллюстраций «Незапрещающие знаки» — они, наоборот, разрешают подросткам проявлять себя. Их создала современная уличная художница и иллюстраторка Антония Лев. «Мы не искали художника, кандидатура Антонии сразу пришла в голову, — говорят в агентстве. — Это наш друг и яркая граффити-художница, которая делает проекты по всему миру. Ее стиль — смесь наивного, стремительного и ультраяркого художественного выражения, язык, понятный тем, кому сейчас еще нет 20».
Стены по периметру скейт-парка, бетонную рампу в центре площадки и дом-контейнер покрасили в светло- и темно-лавандовый, а поверх нанесли главный слоган проекта «Не запрещено быть собой» и иллюстрации с динамичными персонажами на самокатах, BMX, в скейтерских кедах и с покупательскими тележками. Так уличный спорт и уличное искусство связали с главной идеей проекта Мегамаркета.
Иллюстрации и надписи наносили в технике граффити. Приходилось учитывать переменчивую июньскую погоду. «Дождь — главный враг аэрозольной краски, поэтому в непогоду работы прекращаются», — пояснили в ассоциации художников Graffiti Russia, которая занимались проектом.
Тренировки, фото и призы — что будет в скейт-парке
Переосмысление площадки не ограничивается редизайном. Все лето по субботам в скейт-парке будут проходить бесплатные тренировки с инструктором. Запись доступна через чат-бот проекта — можно один раз бесплатно покататься с тренером по скейтборду и один раз по самокату. Еще бот будет присылать статьи о скейтбординге, фотографии с площадки, последние новости и мемы.
После тренировки можно договориться с инструктором об индивидуальных занятиях. Кроме того, через бот разыграют 9 бесплатных тренировок с основателем школы Skaters Factory Даней Тезовым и другие призы: доски, футболки и кольца.