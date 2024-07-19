Бесплатные тренировки и чилл-зона: каким получился обновленный скейт-парк в парке Горького

«Основной страх подростков — столкнуться со стеной непонимания, не вписаться в сообщество, выпасть из общения, — объясняет бренд-стратег Мегамаркета Мария Ануфриева (она отвечала за идею проекта). — И как из него не выпасть, если подросткам постоянно запрещают что‑то взрослые: „Не крась волосы“, „Что за балахон ты хочешь купить?“ Или если говорить про уличный спорт: „Блин, что, ты будешь на этом скейте кататься? Это путь на социальное дно“. Мы считаем, что запреты делают всех удобными и одинаковыми».