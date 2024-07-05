Как живется в утопиях? Архитекторы оценивают города «Бегущего по лезвию» и «Метрополиса»

«Лондон — для многих город желанный и дивный даже в нашем мире, а не в книге — развивался долго. Это бесконечное количество слоев, маленьких городков и их центров, присоединенных последовательно. Если бы мы попытались построить его заново, то получили бы Бразилиа. Людей интересует городское разнообразие Лондона, его история и противоречия. Человек — существо социальное, поэтому социальная оболочка, особенно такая сложная, как у этого города, делает его привлекательным. То же можно сказать о Нью-Йорке или Вене. А Бразилиа и Чандигарх (крупный город на севере Индии с похожей бетонной застройкой. — Прим. ред.) не настолько интересны. И видимо, никогда такими не станут».