В Италию или в Корею? Как почувствовать себя в другой стране, не выезжая за пределы Москвы

«Ребозо — традиционный широкий шарф, который раньше был у каждой мексиканской женщины. Его использовали как плед, сумку или слинг для ребенка. Эти же платки применяли и для массажа, — рассказала мне мастер Мария. — Вообще эта техника очень хороша для беременных женщин: она помогает снять напряжение с области поясницы и облегчает схватки во время родов. Но, конечно, делать такой массаж можно каждому. Ребозо дает ощущение мягкого расслабления. Это не только взаимодействие с телом, но и работа с эмоциями. Практика укутывания помогает почувствовать себя защищенным, оказаться в безопасности и покое — что‑то похожее ребенок ощущает в животе у матери. Вот такое забытое, но важное для всех чувство».