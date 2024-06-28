В Италию или в Корею? Как почувствовать себя в другой стране, не выезжая за пределы Москвы

В поисках процедур, развлечений и занятий с ярким колоритом, мы наткнулись на массаж, который выполняют мексиканскими платками ребозо, занятия по танцам под K-pop, уютную китайскую чайную, созданную российскими энтузиастами и очень подробный мастер-класс по приготовлению итальянской пиццы.
Авторы посетили каждое из этих мест, оценили его аутентичность и поделились своими впечатлениями. Чтобы подготовить материал, мы взяли с собой Samsung Galaxy S24 Ultra и использовали его на самых разных этапах: от фотосъемки до записи комментариев и поиска подробностей об интересных деталях.
Убаюкивающий массаж, как в Мексике
Я не новичок в мире массажа — пробовала спортивный, антицеллюлитный, всевозможные варианты релакс-массажей, стоун-терапию, массаж огнем и горячим маслом. Больше всего мне нравится масляный релакс-массаж в тайской технике, но в этот раз я решила попробовать что‑нибудь новенькое.
«Ребозо — традиционный широкий шарф, который раньше был у каждой мексиканской женщины. Его использовали как плед, сумку или слинг для ребенка. Эти же платки применяли и для массажа, — рассказала мне мастер Мария. — Вообще эта техника очень хороша для беременных женщин: она помогает снять напряжение с области поясницы и облегчает схватки во время родов. Но, конечно, делать такой массаж можно каждому. Ребозо дает ощущение мягкого расслабления. Это не только взаимодействие с телом, но и работа с эмоциями. Практика укутывания помогает почувствовать себя защищенным, оказаться в безопасности и покое — что‑то похожее ребенок ощущает в животе у матери. Вот такое забытое, но важное для всех чувство».
Транскрибирую запись с помощью Samsung AI и получаю либо расшифровку, из которой можно взять цитату, либо сводку с основными тезисами из комментария, которые подойдут для работы над статьей
Расшифровываю наш разговор с помощью встроенной AI-функции Samsung, кнопка «Транскрибировать» появляется в приложении «Звукозапись» сразу после сохранения аудио. В результате можно получить либо расшифровку, либо сводку с основными тезисами разговора. Завершив запись, быстро переодеваюсь в мягкую пижаму.
По ощущениям массаж похож на безмятежное покачивание на морских волнах. Тело кажется почти невесомым, пока мастер по очереди прорабатывает голову, плечи, спину, поясницу, руки и ноги. Вообще это бесконтактный массаж — Мария поднимала мою голову, грудь, поясницу, ноги, удерживая их на весу платками и мерно раскачивая, чтобы снять напряжение. Никаких прикосновений руками или классического разминания локтями, никакого давления, но после массажа тело ощущается «проработанным». Просто магия какая‑то!
Приятнее всего в финале — мастер плотно укутывает меня платками, практически пеленает. Мягкое давление ткани дает ощущение спокойствия, безмятежности и тотального чилла. После массажа чувствую себя как человек, который сходил на неделю в отпуск, хорошенько выспался и регулярно делает утреннюю разминку.
Танцы как у кей-поп-айдолов
Редакторка раздела «Инфопорно»
Мне нравится пробовать новые направления в танцах: я ходила на тверк, герли хип-хоп, латину, стрип и джаз-фанк. Про что я никогда не думала, так это про кей-поп-кавер-дэнс — как минимум потому, что совсем не знакома с корейской музыкой. Но в рамках эксперимента было любопытно попробовать и это направление.
Было немного волнительно, потому что меня ждал индивидуальный урок. Но страхи отпали, когда меня встретила преподавательница Лида, которая сказала, что к ней приходят с разным уровнем и что можно сколько угодно переспрашивать непонятные моменты. А уточнять пришлось многое: я больше полугода не занималась танцами, поэтому тело уже отвыкло от некоторых движений, а мозг разучился быстро схватывать их последовательность.
Мы взяли не сложную, но бодрую связку под трек BTS «Dynamite». Я сразу подметила, что стиль кей-поп будто совмещает сразу несколько направлений, Лида подтвердила мои догадки, сказав, что здесь нет никаких рамок. Позже я узнала, что движения подбираются таким образом, чтобы участники группы успевали и танцевать, и исполнять песню, поэтому результат выглядит динамично, но работать на износ не приходится.
В кей-поп-кавер-дэнс фанаты не самостоятельно придумывают связку под трек, а повторяют танец, который музыканты исполняли в клипе или на выступлениях.
Я раз за разом повторяла движения, иногда Лида меня хвалила — это очень подбадривало. За одно занятие мы успели полностью выучить связку и поснимать в конце. Мы прогоняли танец под замедленную версию песни и постепенно ускорялись до оригинала. В этом стиле важна техничность, поэтому приходится многократно оттачивать каждое движение. Когда связка начала получаться, мы решили записать несколько роликов и сделать замедленный ролик. Посмотреть, как будет выглядеть слоу-мо-видео на Galaxy S24 Ultra, можно, просто зажав экран во время воспроизведения. А чтобы сохранить результат, придется зайти в режим редактирования.
Занятие проходило в студии DanCo в Сокольниках — с новыми уютными залами и раздевалками. На ресепшен я увидела, что там преподают еще много других направлений, и заинтересовалась дэнс-холлом. А спустя пару дней после занятия я, к своему удивлению, подумала, что готова и дальше учиться танцевать под кей-поп.
Что
занятие по K-pop Cover Dance
Где
школа танцев DanCo в Сокольниках
Сколько стоит
2500 р. за индивидуальное занятие
Расслабляющее чаепитие, как в Китае
Редактор спецпроектов
Я очень люблю чай и могу пить его литрами, особенно пока работаю. Приятно сделать короткий перерыв и заварить себе чашечку. Долгое время я пила именно пакетированный, но потом стала все чаще заваривать листовой, в том числе чтобы сократить количество мусора. В какой‑то момент решила пить меньше кофе и начала везде заказывать чай — так узнала о разных сортах, способах заваривания и заинтересовалась этой культурой.
Впервые я побывала в китайской чайной в сингапурском Чайна-тауне — мне очень понравилась тихая и умиротворенная атмосфера этого места и то, что заваривание чая может стать самостоятельной увлекательной практикой. Поэтому мне было интересно узнать, как выглядят подобные чайные в Москве, есть ли там похожая атмосфера и много ли от Китая, можно ли расслабиться и передохнуть от городской суеты.
В клубе китайской чайной культуры «Чайных дел мастерская» чаепитие нам с фотографом проводил сооснователь Денис, который помог выбрать чай, рассказал и показал, как его заваривать, и, конечно, поделился историей места. Тем не менее можно прийти туда своей компанией, выбрать чай и готовить его самостоятельно.
Понадобятся глиняный чайник, или гайвань (альтернатива чайнику в виде чаши с крышечкой), чахэ (емкость, позволяющая отмерить количество чая), чапань (специальная доска с поддоном), сливник, термос с кипятком и чашки. Розовый термос с цветами кажется мне знакомым, поэтому делаю фото и, удерживая кнопку «Домой» на Galaxy S24 Ultra, включаю режим AI-функции «Обвести и найти». Поиск быстро выдает мне информацию о том, что подобные термосы были популярны в СССР, а я вспоминаю, что такой в детстве был у нас дома. Позже это подтверждает и мастер.
Долгий тап по кнопке «Домой» активирует функцию «Обвести и найти». Абсолютно на любом экране можно выделить элемент, чтобы провести поиск по картинке
У нас на доске стоит еще и свечка — Денис поясняет, что это дань московской чайной традиции. Первые клубы находились в подвальных помещениях, поэтому на чапань ставили свечу просто потому, что в зале было темно.
Для начала мастер отмеряет нужное количество чая — у нас это был улун «Лао Дань Цун» — и предлагает познакомиться с его ароматом. У чая глубокий сладковатый запах, который позже раскрывается при заваривании. Его закладывают в чайник, заливают кипятком и через пару секунд настой сливают в сливник, откуда затем разливают по чашечкам.
Денис начинает увлеченно рассказывать о том, как появилась и росла «Мастерская чайных дел», о поездках в Китай и собственноручном сборе чая, о том, как в чайную заглядывают китайские туристы и не могут поверить, что ею владеют русские. Когда мы втроем выпиваем чай, Денис сразу же снова заливает чайник кипятком. Вкус и интенсивность напитка с каждым разом меняются — при этом мастер предлагает не ориентироваться на строгое максимальное число проливов. «Пить нужно, пока вкусно», — говорит он.
Слушая рассказ, параллельно разглядываю пространство, где мы находимся. В небольших залах, расположенных на трех этажах, тесно, но уютно размещены зоны, где можно сесть с друзьями. Все они разные: мы сидим за большим столом с двумя скамейками, при этом рядом можно устроиться на подушках за круглым столиком, забраться на верхний ярус в уголке или выбрать зону, напоминающую крепость, которую в детстве строили под столом. На полке в стене — десяток глиняных чайничков, а выше — настоящие китайские картины.
Я не заметила, как мы проговорили с Денисом целых два часа. Все это время в зале было очень тихо и спокойно — несмотря на маленькое пространство, гости вокруг не мешали друг другу. Завершаем нашу беседу знакомством с игуаной Чен Лун, а параллельно я размышляю о покупке глиняного чайника домой. Уезжая, чувствую себя действительно отдохнувшей и умиротворенной. И задумываюсь о том, что хотела бы в следующий раз разделить это место, эти впечатления и чай со своими друзьями.
Что
чаепитие в китайском стиле
Где
«Чайных дел мастерская» в Армянском переулке
Сколько стоит
полное чаепитие с мастером на двоих — 10 000 р.
Три вида пиццы с ингредиентами, как в Италии
Я неплохо умею готовить — легко справляюсь с базовыми блюдами и располагаю парочкой фирменных, — но редко готова вложить в это больше получаса. Запекание в духовке не в счет, ведь параллельно можно заниматься другими делами. Поэтому приготовление пиццы своими руками — для меня что‑то из области фантастики, блюдо, требующее длительной и кропотливой работы с тестом.
Но на мастер-классе три часа пролетают незаметно: сначала шеф-повар Дарья учит нас замешивать тесто, а пока оно подходит, мы мелко шинкуем лук и базилик, натираем сыр, готовим томатный соус, потом песто и основу из рикотты и сливок. В общем, никакого простоя — только успевай управляться с ножом и плитой, а в перерывах проверять тесто. Примерно так я и представляла атмосферу на кухне какого‑нибудь ресторана в Болонье!
Для тех, кому такого интерактива мало, — байки от шефа и кнопка вызова официанта прямо в зале для мастер-класса, чтобы в любой момент можно было обновить бокал вина. Потому что ну какая готовка итальянских блюд без вина?!
Понравилось, что шеф-ведущая мастер-класса сначала рассказывала про классические итальянские рецепты, а потом сразу поясняла, как найти альтернативу некоторым ингредиентам в российских магазинах. Например, песто у нас был самый настоящий оригинальный, а вот вместо классической итальянской салями мы использовали локальную марки «Снежана» — Дарья сказала, что это самая близкая по вкусу альтернатива. Получилось и правда супер, в меру остро и солено.
Многие пришли на мастер-класс парами или с друзьями — и это действительно хороший способ провести время вместе. Уровень подготовки у всех тоже был разный, но даже незнакомые с блендером и универсальным ножом неофиты на мастер-классе не сядут в лужу — всем отстающим охотно помогают. Мне тоже пришлось обратиться за помощью, когда тесто стало предательски липнуть к доске и не скатывалось в шар. Помогла щедрая пригоршня семолы и наработанные движения шефа.
«Фотоассистент» позволяет легко вырезать лишние объекты, попавшие в кадр. Нужно обвести их по контуру, тапнуть и удалить, и сгенерировать результат
Через три часа ухожу уставшая, но довольная и с тремя видами пиццы, которые самостоятельно приготовила и даже самолично загружала в печь. Да, мои образцы не идеальны, но на вкус — очень даже. Думаю, теперь записаться на класс по французской кухне или итальянскому обеду.
В конце отсматриваю фото и редактирую некоторые с помощью функции «Фотоассистент». Нажимаю «Изменить» на нужном кадре, включаю ИИ-режим сине-зеленой кнопкой слева, обвожу по периметру нужный объект — например, случайно попавший в кадр телефон. Удерживаю и нажимаю появившийся значок с ластиком. Через пару секунд ненужный фрагмент исчезает.
Что
мастер-класс «Итальянская пицца своими руками»
Где
образовательное творческое пространство Novikov Space
Сколько стоит
7000 р.
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