Спасаемся от жары и освежаемся в воде: где купаться в Москве и вблизи города

В этом году бассейнов столько же, сколько и в прошлом — порядка 20 площадок по всему городу . Все они созданы по типовому образцу: среднего размера, с дощатыми настилами, лежаками и зонами для отдыха. Как правило, бассейнов несколько, в том числе есть детские и с подогревом. Здесь же есть места для переодевания, души и туалеты. В специальных шкафчиках можно оставить на хранение личные вещи. А за отдельные деньги — арендовать полотенце и тапочки.