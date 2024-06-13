Дикие океанские пляжи или мраморные каньоны: как и куда выгодно съездить в отпуск

Начнем с простого: чего вы ждете от отпуска?
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Сколько времени сможете потратить на отпуск?
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На какой бюджет вы рассчитываете?
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Готовы много двигаться в путешествии?
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А теперь о самом важном: какие блюда будете пробовать?
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В какой из этих локаций не хватает вас?
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Какая архитектура вам нравится?
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Собираем чемодан в дорогу: что возьмете?
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На что планируете потратить больше всего денег?
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По возвращении из отпуска коллеги будут ждать угощений. Привезете им что‑нибудь?
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