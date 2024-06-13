Дикие океанские пляжи или мраморные каньоны: как и куда выгодно съездить в отпуск

Фото: Rona Vorontsova/Unsplash

Как спланировать летнее путешествие без лишних трат? Вместе с ВТБ составили тест, который поможет выбрать подходящее направление: ответьте на несколько вопросов о своих предпочтениях, а мы посоветуем лучший вариант — и для вашего состояния, и для банковского счета.