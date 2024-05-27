Гид по Зеленограду на один день: что посмотреть и где поесть в городе-утопии

Зеленоград — удивительный памятник модернистской архитектуры, где можно увидеть не просто отдельные здания, но весь ансамбль модернистской утопии, какой ее видели в 1960-е , от башен вдоль Центрального проспекта до фонарей и остановок общественного транспорта. Он был создан в 1958 году для молодых ученых и считается одним из немногих удавшихся экспериментов по созданию городов-спутников. Эта популярная в 1950-е и 1960-е идея предусматривала перенос предприятий и жилых районов на новые территории за пределами центра, чтобы разгрузить быстро разрастающиеся мегаполисы. Их застраивали невысокими домами, в природном окружении и с быстрым доступом ко всей инфраструктуре — все это очень напоминает популярную сейчас урбанистическую концепцию 15-минутного городаКонцепция, согласно которой все важные для человека инфраструктурные объекты должны находиться максимум в 15 минутах ходьбы от дома.. При этом спутники сохраняли связь с центром (в этом случае — с Москвой), куда было легко добраться.