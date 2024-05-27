Гид по Зеленограду на один день: что посмотреть и где поесть в городе-утопии

Чем интересен Зеленоград
Зеленоград — удивительный памятник модернистской архитектуры, где можно увидеть не просто отдельные здания, но весь ансамбль модернистской утопии, какой ее видели в 1960-е, от башен вдоль Центрального проспекта до фонарей и остановок общественного транспорта. Он был создан в 1958 году для молодых ученых и считается одним из немногих удавшихся экспериментов по созданию городов-спутников. Эта популярная в 1950-е и 1960-е идея предусматривала перенос предприятий и жилых районов на новые территории за пределами центра, чтобы разгрузить быстро разрастающиеся мегаполисы. Их застраивали невысокими домами, в природном окружении и с быстрым доступом ко всей инфраструктуре — все это очень напоминает популярную сейчас урбанистическую концепцию 15-минутного городаКонцепция, согласно которой все важные для человека инфраструктурные объекты должны находиться максимум в 15 минутах ходьбы от дома.. При этом спутники сохраняли связь с центром (в этом случае — с Москвой), куда было легко добраться.
В основе Зеленограда — ясный композиционный план, продуманная концепция развития. Здесь строили четырех-, пяти- и даже двухэтажные дома, последние — с собственными садами. У города есть прямой прообраз — финский Эспоо и конкретно его район Тапиола с белоснежными зданиями из архитектурных утопий. Он так впечатлил Никиту Хрущева во время поездки в Финляндию, что тот решил создать сразу несколько городов-спутников по всему Союзу. Работы шли ударными темпами, и уже в 1969 году в журнале «Архитектура СССР» главный архитектор Зеленограда Игорь Покровский отчитался о создании жилого фонда для 80 тысяч человек, притом что в городе уже жили и работали 70 тысяч. В основном это была молодежь, переехавшая в Зеленоград ради работы на научных предприятиях. Средний возраст населения города в 1967 году составлял всего 23 года.
Как добраться?
Добраться до Зеленограда из Москвы проще всего по МЦД-3, сделав пересадку на станции метро, например «Петровско-Разумовская», «Электрозаводская» или «Ховрино». Разовая поездка стоит 76 рублей. От Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково ходят «Ласточки», билет обойдется в 295 рублей, в дороге придется провести полчаса. Другой способ — доехать на автобусе, они ходят от метро «Ховрино» (маршрут е41, время в пути — 26 мин.), «Речной вокзал», «Тушино» и «Сходненская» (маршрут 400, время в пути — около часа).
Исследовать город можно по его центральной оси, вдоль которой расположены главные памятники модернизма — от площади Юности через Центральный проспект до Центральной площади и здания МИЭТа.
Самые интересные постройки города
Площадь Юности и кинотеатр «Электрон»
Доминанта площади Юности — кинотеатр «Электрон», построенный по нетиповому проекту. Молодой архитектор Юрий ГнедовскийПосле Гнедовский стал почетным президентом Союза архитекторов России, автором многих известных проектов: Театрального центра им. Мейерхольда, Московского Дома музыки, Российского культурного центра на Краснохолмской набережной, Театра на Таганке. предложил соединить два перекрещенных объема: первый образует фойе, другой — зрительный зал. Застекленный на всю высоту фасад наполнял пространство воздухом и светом. В 2013 году кинотеатр закрыли. Недавно здесь прошла реконструкция, сейчас здание занимает фитнес-центр. Рядом находится универмаг «Зеленоград» — еще одна бруталистская бетонная постройка со сложным, асимметрично расположенным барельефом.
Ансамбль Центральной площади
Центральная площадь должна была объединить главные здания города — администрацию, Дом культуры, гостиницу. Бруталистский ансамбль, над которым работал архитектор Борис Оськин, был отчасти вдохновлен работами бразильского модерниста Оскара Нимейера. Дом культуры завершили в 1983 году, террасный парк 40-летия Победы, спускающийся к реке Сходне — в 1985-м. А вот гостиница, 28-этажная башня-доминанта, долгие годы оставалась недостроенной и открылась только в 2004 году, уже как бизнес-центр. Сама Центральная площадь, вместо того чтобы служить городским общественным пространством, превратилась в большую парковку.
Дом-флейта
Корпус 360
Дом-флейта, еще одна важная часть ансамбля Центральной площади, стал исключением из правил. В 1960-е редко разрешали строить жилые дома по нетиповым проектам. Причина, по которой в этом случае архитекторы получили одобрение, — не сам проект, а те задачи, которые он позволял решить: в городе не хватало двухкомнатных квартир для молодых семей.
Дом сдали в 1970 году. 516-метровый комплекс создавал визуальную паузу в ритме домов-башен, а вертикальным акцентом к нему должно было служить здание гостиницы. Название дому дал автор проекта Феликс Новиков: его подсказала галерейная планировка и ритм лестничных башен, благодаря которым он действительно напоминает музыкальный инструмент.
Дворец культуры
Центральная пл., 1
Проект Дворца культуры был заложен в генплане, продуманном еще в 1960-х. Строительство здания было начато в 1968 году, но позже заморожено из‑за перераспределения ресурсов в пользу Олимпиады-80. Работы возобновили только в конце 1970-х, а первых посетителей ДК принял в 1982-м.
Это еще один редкий памятник своей эпохи. План сделан в форме треугольника, которая рефреном повторяется как во внешнем облика, так и в интерьерах, а динамику ему придают объемы разной высоты. В 2018 году завершилась реконструкция здания. Внутри сохранились отделанные мрамором колонны и лестницы, полы, выложенные мозаикой-терраццо, потолок с эффектным декором из повторяющихся треугольных ячеек и стеклянный купол.
Московский институт электронной техники (МИЭТ)
Пл. Шокина, 1
Институт электронной техники в Зеленограде начали строить в 1967 году. Он тоже был экспериментальным проектом: его разработали специально для нового наукограда. Это настоящий город в городе с учебными корпусами, соединенными галереями, и продуманными светлыми общественными пространствами.
Здания строили из красного латвийского кирпича, в интерьерах использовали лакированное дерево и мраморную мозаику. У входного портала разместили 400-килограммовые часы — модель Солнечной системы с зодиакальным календарем и колоколом XVII века, ставшие символом института. Их выполнили по проекту художника Сергея Чехова и скульптора Валерия Тюлина. Музыкальную композицию для часов написал Микаэл Таривердиев. А монументальный барельеф «Становление человека разумного», украсивший главный вестибюль, создал Эрнст Неизвестный.
Где поесть в Зеленограде
Ресторан Arvo
Центральная пл., 3
Перекусить после прогулки рекомендуем в ресторане Arvo, здесь готовят классические блюда с необычными акцентами, стритфуд, пиццу и стейки. Завтраки подают с 10.00 до 14.00. Интерьер построен на сочетании контрастных терракотовых и голубых оттенков, а вечером атмосферу создает яркий светодизайн. По выходным можно остаться на диджей-сет — вечеринки начинаются после 22.00.
Кафе Brunch Time
Пл. Юности, 2, корп. 1
В Brunch Time можно устроить поздний завтрак или поужинать с бокалом вина: заведение с приятным интерьером совмещает два направления и гордится самой большой в городе винной картой. В меню — гречка-боул с песто и вялеными томатами, классическая творожная запеканка с лавандовым кремом, вафли-бенедикт и запеченный камамбер.
Сеть кофеен Ruma’s
У Ruma’s семь точек в Зеленограде, от небольших корнеров до просторных кафе, где можно поработать с ноутбуком. Сюда возвращаются не только за свежеобжаренным кофе, но и за десертами: эклерами и конфетами ручной работы. В Ruma’s также можно взять напиток с собой перед прогулкой по городу — на кофе в свой стаканчик сделают скидку 10%.