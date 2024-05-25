С сырной пенкой, печеньем Oreo или цветами жасмина: где лучший бабл-ти в Москве

В Москве и Петербурге проект работает не первый год, соблюдая строгие стандарты и технологии. Каждый из шести видов чая заваривают в типрессо-машине: Chicha San Chen ее разработали и запатентовали. Напитки в заведении можно составить самим : выбрать чай, вкус, топинги — от тапиоки до кокосового или пряного желе, — добавить лед и сахар. Есть и готовые варианты: например, базовый бабл-ти на черном чае с молоком, медовый чай с ананасовым топингом или улун-дун-дин-латте с пряным желе (555 р. за каждый).