С сырной пенкой, печеньем Oreo или цветами жасмина: где лучший бабл-ти в Москве

Что такое бабл-ти? Это точно напитки с тапиокой?
Шеф-бармен ресторана Kook
«Изначально бабл-ти — напиток из чая (иногда из кофе) с добавлением молока или фруктового сока с шариками тапиоки. Позже в него стали добавлять кусочки желе и шарики с фруктовой начинкой — это уже были твисты.
Родина бабл-ти —Тайвань. Почему напиток называется именно так? Дело в пене с пузырьками, которая образуется при взбивании чая в шейкере со льдом. Bubble tea в переводе с английского — „чай с пузырьками“».
Аутентичная чайная с Тайваня появилась в конце девяностых. Сегодня у нее сотни точек по всему миру, от Сингапура до Калифорнии. Сорта чая, используемые Chicha San Chen, отмечены звездами Брюссельского института вкуса, будь то османтус-улун или высокогорный пушонг.
В Москве и Петербурге проект работает не первый год, соблюдая строгие стандарты и технологии. Каждый из шести видов чая заваривают в типрессо-машине: Chicha San Chen ее разработали и запатентовали. Напитки в заведении можно составить самим: выбрать чай, вкус, топинги — от тапиоки до кокосового или пряного желе, — добавить лед и сахар. Есть и готовые варианты: например, базовый бабл-ти на черном чае с молоком, медовый чай с ананасовым топингом или улун-дун-дин-латте с пряным желе (555 р. за каждый).
Адреса
Пресненская наб., 2, ТЦ «Афимолл-Сити»; Павелецкая пл., 3, «Павелецкая Плаза» и др.
Часы работы
пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–23.00
Центр китайской жизни на Китай-городе — Laowai Bar и Laowai Market. Там можно найти лаконичные бабл-ти: с кокосом, клубникой или манго и «черничный пломбир» (390 р. за каждый). Все напитки делают на обычном молоке с джус-болламиШарики с оболочкой из морских водорослей..
Адрес
Laowai Market, Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8, 1 этаж
Часы работы
вт-чт 13.00–0.00, пт-вс 13.00–2.00
Название Mo происходит от слова moodС английского языка — «настроение»., и в их меню много напитков, задающих настроение, от London Mood Boba Tea на премиальном эрл-грее с молоком (450 р.) до яркого Grape Matcha (490 р.) на виноградной матче с сиропом из топинамбура.
Еще для создателей Mo важна концепция здоровой еды и напитков: в меню собраны позиции без муки и сахара. Вместо шоколадных сиропов там используют швейцарское какао (Chao Cacao, 480 р.), а их Milky Mo (490 р.) на молоке и сливках с авторским кремом и двойной тапиокой утопает в натуральной карамели. В основе Jasmine Bubble Tapioca Milk — зеленый чай и цветы жасмина (450 р.).
Еда тоже разнообразная: есть авокадо-тост с кешью, брускетты с креветками, поке с киноа и лососем и боулы с халуми и карри. Все, как и боба-ти, можно заказать в доставке.
Адреса
Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 5 этаж; Мытная, 74, Даниловский рынок, и др.
Время работы
пн-вс 10.00–22.00
Этой весной в Москву пришла петербургская сеть ресторанов Chang. В Северной столице она известна слоганом «Лучший том-ям в городе». Кроме том-яма и множества других специалитетов из Азии в Chang готовят отличные бабл-ти с тапиокой.
Всего в меню четыре варианта напитка: умеренно сладкий кофейно-карамельный, более десертный с розовой матчей, сочный вариант с манго и маракуйей и cheese matcha — бабл-ти на обычной матче с сырной пеной. Каждый напиток стоит 550 рублей.
Адрес
Мясницкая, 22/1
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
J’Pan
В этой сети японских бистро всегда можно найти бабл-ти с оригинальным составом. Например, «Монблан» на фундучном молоке готовят с каштановым сиропом, фундуком и тапиокой в основе (550 р.). Вкус насыщенный, кремовый, но не приторный.
Команда J’Pan регулярно придумывает спешелы и забавные детали: на недавнем Фестивале сакуры каждый бабл-ти там подавали с розовой тапиокой. В постоянном меню напитков вместе с «Монбланом» можно найти «Кофе-карамель» с мороженым, «Чернику» с домашним ягодным соусом и «Матча-манго». Все — по 550 р. и на кокосовом молоке.
Pims
У Pims много напитков с чаем и фруктами — в том числе есть варианты с тапиокой. В меню сети можно найти нейтральный колд-брюСпособ приготовления кофе: его заваривают не горячей, а холодной водой. с алоэ и лемонграссом (400 р.) и сладкие пимсы с шоколадом и молоком.
В летней японской коллекции Pims появился Geisha Coffee: в основе кофе гейшаПремиальная разновидность кофе, также ее называют «геша»., митарасиЯпонские сладости в виде клецок из клейких сортов риса, покрытых сиропом из соевого соуса и сахара.-карамель, крем, какао — настоящий напиток-десерт, напоминающий тирамису с шоколадными мини-желе. Найти все пимсы можно и в корнере на Центральном рынке, сменившем дизайн, и в Большом Патриаршем переулке, где Pims теперь похож на яркий вагон, и на Солянке — с парой самолетных кресел.
Kook
В корейском бистро Kook под бабл-ти отдана целая страница меню, и не зря: там есть сырный Ice Cacao с голубым молоком, веганский Coco Milk с кокосовым молоком и мармеладом, несладкий бабл-ти Citrus Juice Balls с приятной кислинкой, больше похожий на солидный безалкогольный коктейль. В его составе — клубничный сироп, сочные ягодные джус-боллы и молочный улун.
Кроме того, в Kook готовят айс-матчу, айс-ти и айс-кофе. Тапиоку для этих напитков возят из Вьетнама, Китая и Тайваня. В заведении, как и в J’Pan, любят экспериментировать: во время фестиваля Потккот Сезон цветения вишни в Южной Корее., например, сделали бабл-ти с фигурным желе в виде цветов сакуры.
Teahiro — современная чайная со стильным дизайном, минималистичными стаканами и деревянными столиками. Она появилась три года назад и уже распространилась по нескольким крупным торговым центрам.
В объемном меню заведения — напитки на основе чая, кофе, йогурта и молока, со свежими фруктами, кремом, тапиокой, кокосовым желе. Флагман кофейной линейки — насыщенный колд-брю с фирменной сырной шапкой. Среди боба-чаев есть необычные хиты — например, «Пудинг» (от 435 р.). Его создают на основе красного чая с тапиокой, подают с опаленным сверху крем-брюле — хрустящую сахарную корочку при помощи горелки сделают прямо при вас. Еще есть десертный вариант — боба-чай с кусочками Oreo и сгущенным молоком (425 р.).
Адреса
Ходынский б-р, 4, ТРЦ «Авиапарк», и др.
Часы работы
пн-чт, вс 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00
Bao Bei — маленький уголок Вьетнама в Москве с неоновыми вывесками и фирменным красным цветом. В каждой точке есть что‑то особенное: чайная на Пятницкой, например, хороша внутренним двориком. А на Шаболовке вдохновлялись не только Вьетнамом: в меню придумали добавить популярную южнокорейскую закуску — монетки из теста с шоколадом или моцареллой.
Бабл-ти везде готовят c массой топингов: белой и черной тапиокой, крем-пудингами, крем-чизами, фруктовыми шариками. Сладкая классика Bao Bei — Hokkaido с тапиокой, хонгча-чаем и карамелью (399/449 р.).
Адреса
Пятницкая, 16, стр. 1, и др.
Часы работы
пн-чт, вс 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00
В популярной бабл-тишной Jin Ju на проспекте Мира и «Парке культуры» собрали одно из самых обширных меню в городе: десятки напитков с карамельной и классической черной тапиокой, крем-кейки, десятки видов молочного и фруктового чая.
Тапиоку в Jin Ju каждый день готовят вручную. Еще один вариант начинки — кокосовое желе. Хиты проекта — матча, мокко-мята или маккиато с карамельной тапиокой (от 370 р.), напитки с порошком таро, тайский крем-кейк (560/660 р.) и еще целый список напитков, в меню отмеченных сердечком. Кроме обычного молока можно выбрать кокосовое, соевое, миндальное и безлактозное.
Адрес
просп. Мира, 47, стр. 1; Зубовский б-р, 29
Часы работы
пн-вс 10.00–0.00
Бренд много лет поставляет матчу из Японии, а в соцсетях рассказывает, как приготовить идеальный бабл-ти дома. Напиток представлен и в меню его матча-бара на Даниловском рынке.
Состав лаконичный: классическая тапиока, свежая премиальная матча, лед и молоко (440 р.). Есть варианты с фирменной голубой или розовой матчей, кофе, и на редкость большой выбор растительного молока: кокосовое, миндальное, банановое, фундучное, конопляное и клубничное.
Адрес
Мытная, 74
Часы работы
пн-вс 9.00–21.00
Community
Коктейли, вдохновленные бабл-ти, периодически появляются в барах, ресторанах и даже лапшичных. Раньше можно было встретить «Лонг-Айленд бабл-ти» в Tricky, а теперь напиток с тапиокой появился в баре проекта Community.
В обновленной коктейльной карте активно переосмысляют классику — и с шариками готовят твист на великий GrasshopperАлкогольный коктейль, смешиваемый из сливок, мятного и шоколадного ликера в равных количествах. Обладает сладким мятным вкусом., зародившийся в Новом Орлеане. Обычно в основе напитка — ликер из белого какао, мятный ликер и сливки, а в версии Community — ореховый ликер, ментол, фисташковые сливки и тапиока (1550 р.). До «чая с пузырьками» им далеко, но этот коктейль — еще один пример бесконечного креатива на тему.
Адрес
Космодамианская наб., 2
Часы работы
пн-вс 14.00–5.00