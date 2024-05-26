Чем заняться в Москве на этой неделе: «Ветерок», «Ламбада-маркет» и еще 11 событий

Фестивали
«Ветерок»
31 мая — 1 июня, «Ровесник», 18+
Любимому бару зумеров и миллениалов исполняется пять лет! В честь этого команда «Ровесника» устраивает трехдневное празднование с большой вечеринкой и концертами главных звезд этого лета: Zoloto, «Перемотка», «Хадн дадн», Saluki (dj-set), «Лауд», Lavblast, DJ Stonik1917 и другими.
«Деревня Московская Х Исток»
1–2 июня, павильон 84 на ВДНХ, 6+
Двухдневный фестиваль, на котором объединятся современная культура и фольклор. Одной из главных частей мероприятия станет спектакль-экскурсия «Звуки России». В нем будут задействованы актеры театра «Современник» и экскурсовод Российского национального музея музыки.
За музыку на фестивальной сцене будут отвечать Хаски, Линда, «Залпом», «Нееет, ты что», «Маша и медведи». Еще ожидаются лекции и мастер-классы. Вход на мероприятие бесплатный при регистрации.
«Это лето»
1–2 июня, «Эрмитаж», 16+
Событие, которым откроется долгожданный сезон фестивалей в парке! В программе ивента — мастер-классы и лекции от Переделкино, а также выступления таких артистов, как Sirotkin, Feduk, «Хлеб», Cream Soda, Тося Чайкина и другие.
Территория мероприятия будет разделена на два сектора: спокойный, где можно будет отдохнуть, и громкий — с музыкой и шумными праздниками.
Вечеринки
ПЭМ × «Диско-клуб»
31 мая, «Суперметалл», 18+
Ивент проекта «Профсоюз электронных музыкантов» («ПЭМ»), курируемого Бастой и лейбламом Gazgolder, System 108 и «Диско-клуб». Поводом для него стал выход нового альбома «Кассеты», презентацию которого посетят друзья музыкантов.
С 20.00 до 21.00 вход на мероприятие бесплатный по регистрации, а после этого — 1575 р.
Подробности, регистрация и билеты.
«Большая вечеринка»
31 мая, «Графит», 18+
Вечеринка в честь открытия летнего сезона в «Графите» с Куоком в качестве хедлайнера. Организаторы обещают, что пространство превратится в город, где гости будут веселиться под хип-хоп, смешанный с электроникой. Кроме того, на территории будут работать бары, лаунж, танцпол и улочки с активностями для гостей. В лайнапе также заявлены Qantreez X Челс, Лолита Кокс, Антон Савенко и другие.
«Вот и лето пришло»
1 июня, «Газгольдер», 18+
Ночь в компании друзей проекта «Орбита» с представителями технодесанта из Екатеринбурга. На рассвете за пульт встанет Zuma Dionys — частый гость вечеринок на Гоа и в Дубае, играющий даун-темпо и афрохаус.
Стендапы
«Книжный клуб»
28 мая, «Баунс», 18+
Съемка шоу, в котором комики обсуждают разные книги. В последних выпусках они говорили о «Собаке Баскервилей» Артура Конана Дойла, «Чайке» Антона Чехова, «Молчании ягнят» Томаса Харриса и «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл. Какие произведения окажутся на повестке в этом выпуске — узнаете на месте.
«Жесткий стендап»
31 мая, 1 июня, «Стендап-клуб на Трубной», 18+
В этом шоу комики шутят на самые разные темы, не опасаясь, что их сочтут сумасшедшими. Состав участников каждый раз меняется, и актуальную информацию можно найти в телеграм-канале «Стендап-клуба». В последний раз на сцене выступали Вера Котельникова, Лев Еременко, Сержан Аманов и Макс Береснев, а ведущим был Женя Хоньяков.
Спектакли
«Бесы Достоевского»
28 мая, Театр на Бронной, 18+
В постановке Константина Богомолова нет прямого подражания произведению Достоевского. Вместо этого режиссер вступает в диалог с автором, создавая свое уникальное театральное произведение. В этом спектакле «Бесы» становятся зеркалом времени, отражающим вечные вопросы о ценностях, границах человеческой природы и смысле жизни.
«Восточный экспресс» Агаты Кристи
30 мая, «Дворец на Яузе», 16+
Детективная драма с убийством в интерьерах поезда «Восточный экспресс» 30-х годов 20 века. Двенадцать пассажиров, каждый из которых мог совершить преступление, и только Эркюль Пуаро способен разгадать эту тайну, пока не произошло непоправимое. Спектакль Никиты Вершина сопровождается музыкой симфонического оркестра DYP Orchestra под управлением композитора Петра Дранга.
«Сережа»
2 июня, МХТ им. Чехова, 16+
Свежий взгляд на «Анну Каренину» с Марией Смольниковой и Константином Хабенским в главных ролях. В этой постановке сюжет романа Льва Толстого раскрывается через маленького Сережу, сына главных героев, который предстает в виде куклы. Пока взрослые разбираются с бытом и своими чувствами, он живет своей параллельной жизнью. В 2014 году спектакль получил «Золотую маску» за режиссуру и лучшую женскую роль.
«В „Сереже“, мне кажется, очень явно показана понятная многим история про людей, которых разрывает от любви. Независимо от того, как они проявляют эту любовь, сдерживаются они или нет. Но параллельно с этим происходит еще одна человеческая трагедия, связанная с тем, когда люди, занимаясь собой, своими страстями, забывают о близких, которые находятся рядом с ними», — говорил о постановке Хабенский.
И еще кое‑что
«Ламбада-маркет»
1–2 июня, «Эрмитаж», 6+
Большая летняя ярмарка от «Ламбады». Помимо самого маркета с локальными брендами одежды, украшений, посуды, текстиля и многого другого, гостей будут ждать лекции, мастер-классы и концерт. Вход с домашними питомцами разрешен.
Cruise 2 by Kuznyahouse
1 и 2 июля, причал на Фрунзенской набережной
Шумные летние вечеринки на палубе легендарного петербургского ресторана-лайнера Kuznyahouse. В 20.30 Cruise 2 отправляется на закатный рейс с живой музыкой на нижней палубе. 1 июня в 23.30 на корабле стартует веселая вечеринка, а 2 июня в это время будет действовать уникальный формат — попасть на лайнер можно будет совершенно бесплатно, при этом выходить в рейс он не станет.
Речные прогулки на корабле доступны каждый день с 14.45. На верхней палубе можно найти лежаки и коктейли, а на нижней — сидячие зоны с винтажной мебелью и отреставрированным роялем Максима Горького. В меню сделан упор на сезонные продукты, рыбу, овощи и зелень.