Чем заняться в Москве на этой неделе: «Ветерок», «Ламбада-маркет» и еще 11 событий

«В „Сереже“, мне кажется, очень явно показана понятная многим история про людей, которых разрывает от любви. Независимо от того, как они проявляют эту любовь, сдерживаются они или нет. Но параллельно с этим происходит еще одна человеческая трагедия, связанная с тем, когда люди, занимаясь собой, своими страстями, забывают о близких, которые находятся рядом с ними», — говорил о постановке Хабенский.