Старый Гостиный Двор, «Римская» и еще 6 локаций в Москве, напоминающих об Италии

Где почувствовать атмосферу Италии, если не в месте, где можно поговорить на итальянском? В Итальянском институте культуры преподают носители языка и педагоги с филологическим или лингвистическим образованием, а группы подходят для учеников с разными уровнями и целями. Есть занятия от А1 до С2, разговорные клубы по интересам и курсы для подготовки к международному экзамену CILS. Здесь же можно сдать и сам экзамен. Кроме того, институт проводит тематические фестивали, концерты, спектакли, выставки и кинопоказы для всех желающих.