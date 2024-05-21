Старый Гостиный Двор, «Римская» и еще 6 локаций в Москве, напоминающих об Италии

Старый Гостиный Двор
Старейший гостиный двор Москвы известен с XVI века, и с тех пор его перестраивали несколько раз. В начале XIX века новый облик комплекса зданий, где шла междугородная и международная торговля, предложили создать итальянскому архитектору Джакомо Кваренги. Он был одним из самых ярких поклонников палладианства в России — течения, возрождающего принципы классической римской архитектуры, в том числе отказ от избыточных декоративных элементов, строгую упорядоченность и высокие оконные проемы без обрамлений. По этим канонам было построено и трехэтажное здание Гостиного Двора, благодаря чему оно стало напоминать об Античности.
К концу XX века в комплексе, пережившем несколько войн, началась масштабная реконструкция: часть здания, которая выходит на Варварку, надстроили на несколько этажей, а внутренний двор перекрыли прозрачной крышей. Сегодня в Гостином Дворе проходят выставки, фестивали и даже балы, посетив которые можно осмотреть здание изнутри.
Дом Тарасова на Патриарших
Большой серый особняк, известный как особняк Тарасова, или Дом Тарасова, стоит на углу улицы Спиридоновка и Большого Патриаршего переулка. Эту городскую усадьбу построили в 1909–1912 годах по заказу потомка старой армянской купеческой династии, совладельца Товарищества мануфактур братьев Тарасовых Гавриила Тарасова.
Для работы над проектом пригласили архитектора Ивана Жолтовского. Получив творческую свободу, он решил следовать любимому стилю — итальянскому Ренессансу. Жолтовский позаимствовал формы уличных фасадов у палладианского палаццо Тьене, а интерьеры приказал расписать в духе художников эпохи Возрождения: Пинтуриккьо, Тинторетто, Тициана и Джулио Романо.
Всего через пять лет после завершения работ, после Октябрьской революции, здание национализировали, и до 1937 года его занимал Верховный суд СССР. Затем туда въехало посольство Германии, а в послевоенные годы — посольство Польши. С 1979 года и по сей день в Доме Тарасова располагается Институт Африки РАН. Внутренние интерьеры за это время менялись, но уличные фасады практически полностью сохранили первоначальный вид.
Станция «Римская»
Дух Италии заложен не только в названии станции, открывшейся в декабре 1995-го, — в создании ее художественного облика принимали участие итальянские архитекторы Джампаоло Имбриги и Андреа Куатрокки. Главной темой оформления стали достопримечательности итальянской столицы. На станции даже есть небольшой фонтан (куда без них в Риме?) — единственный в московском метро. Его создал скульптор Леонид Берлин. Рядом расположены разрушенные колонны, на которых восседают Рем и Ромул — близнецы, основавшие Рим.
Для отделки станции использовали мрамор разных пород, включая каррарский, который добывают только в Итальянских Альпах, а пол выложили гранитом: черным, красным и серым. Станция напоминает выставочное пространство — в центральной части зала даже не разместили привычных указателей, чтобы не портить вида и слаженной композиции.
Где перекусить по-итальянски перед прогулкой по Москве
В Москве можно узнать не только больше об итальянском языке, архитектуре и культуре, но и о ключевых ингредиентах кухни. Поиски вдохновленных страной мест удобно начать со станции «Римская». А затем зайти во «Вкусно — и точка» — там стартовали традиционные «Итальянские недели», которые продлятся до 21 августа.
В лимитированное меню попали римские бургеры с говядиной или курицей и знаковыми для Италии ингредиентами — рукколой и специальной булочкой с сыром, мороженое «Айс Де Люкс» с папайей и манго, колечки из моцареллы и лимонад «Капри» со вкусом малины и ежевики. Все новинки можно взять с собой на прогулку по солнечной Москве и дополнить ими свое лето по-итальянски.
Библиотека им. Данте Алигьери
Познакомиться с культурой, искусством и языком Италии можно в Библиотеке им. Данте Алигьери у станции метро «Университет». Среди большого собрания литературы на иностранных языках выделяется коллекция «Итальяно». Благодаря сотрудничеству с итальянскими организациями в ней хранятся более 2000 книг на языке Данте. Любой желающий может изучить их с комфортом в читальном зале или коворкинге библиотеки, а также записаться на занятия по итальянскому языку или мастер-классы.
Архангельский собор Московского Кремля
Итальянское влияние можно заметить и в архитектуре Архангельского собора — усыпальницы российских монархов. Впервые деревянный храм на этом месте возвели еще в XIII веке и с тех пор не раз перестраивали. Когда собор снова обветшал, в 1505 году по указу Ивана III проект следующего разработал итальянский архитектор Алевиз Новый. Он построил традиционный крестово-купольный собор с элементами итальянского зодчества и ренессансного декора.
Пятиглавый храм на Соборной площади заметно выделялся среди всех городских зданий того времени благодаря своей высоте и масштабу — он стал образцом для множества других русских церквей.
Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Выполненный в неоготическом стиле, собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве — крупнейший католический храм в России. К концу XIX века возведенные в столице храмы святого Людовика и святых апостолов Петра и Павла перестали вмещать прихожан, и в 1894 году совет Римско-католической церкви подал губернатору Москвы прошение отстроить новый. Разрешение было получено, но с условием: здание должно быть скромным и располагаться вдали от центра и особо почитаемых православных храмов.
Собор возводили 10 лет и закончили строить в 1911 году, а работы по внутренней отделке завершили шестью годами позже. Здание построено в неоготическом стиле: считается, что прообразом фасада послужил готический собор Вестминстерского аббатства, а некоторые элементы храма напоминают собор Рождества Девы Марии в Милане.
Итальянский институт культуры
Где почувствовать атмосферу Италии, если не в месте, где можно поговорить на итальянском? В Итальянском институте культуры преподают носители языка и педагоги с филологическим или лингвистическим образованием, а группы подходят для учеников с разными уровнями и целями. Есть занятия от А1 до С2, разговорные клубы по интересам и курсы для подготовки к международному экзамену CILS. Здесь же можно сдать и сам экзамен. Кроме того, институт проводит тематические фестивали, концерты, спектакли, выставки и кинопоказы для всех желающих.
Усадьба Усачевых-Найденовых
Более камерный памятник итальянского влияния в Москве — усадьба «Высокие горы», построенная в Лефортово в 1829–1831 годах для купцов-чаеторговцев Василия Николаевича и Петра Николаевича Усачевых. Автором проекта принято считать Доменико Жилярди — швейцарского архитектора, выросшего в италоязычном кантоне Тичино на юге страны и впоследствии учившегося в Италии. То, что в разоренной после 1812 года Москве просто не было ресурсов на строительство в модном тогда пышном французском ампире, вынудило архитектора искать компромисс и сочетать наполеоновский размах со скромными и уютными решениями в итальянском духе.
Помимо купеческого дома, в усадьбе по просьбе любителя садоводства Петра Николаевича был разбит парк со скульптурами, беседками и оранжереями. А в советское время в уютной усадьбе часто снимали фильмы, в том числе сцены из картин «Тот самый Мюнхгаузен» и «Покровские ворота». Сегодня в здании находится центр медицинской реабилитации и спортивной медицины, однако каждый может осмотреть его снаружи и пройти на территорию сада.