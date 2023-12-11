Где отпраздновать Новый год в Москве и Петербурге: вечеринки, бары, рестораны и экскурсии

Есть, пить и танцевать до утра
Москва
Y E A H N Y E²⁴
Клуб Mutabor
Вечеринка, растянувшаяся аж до 2 января. За пультом можно будет встретить Tripmastaz, Zabelin, Sofia Rodina, Lana Del Rave, Masha Volum, Zaira Gabibova, Veselychel, Kedr Livanskiy, Tagir. Полный список участников появится ближе к дате. Ночь обещает быть бодрой, ведь за новогоднее шоу, как и в прошлом году, отвечает Cabaret Altere — бурлеск, костюмированные импровизационные выходки, номера и провокации обеспечены.
«Сказочное Бали-2024»
Клуб Yauza
Экстравагантный Игнатий Винтуров, долгожданная Errotica, постоянные участники вечеринок диско-клуба «Радуга» Mashkov, Kovyazin D, Arkadich, Стерео Ширина — и это еще не все артисты. «Сказочное Бали» начнется в 21.00 с совместного просмотра новогоднего стрима Stvol. А затем под куранты стартует иммерсивное застолье с лайвами и приколами. Для любителей комфорта в Yauza открылась бронь столов.
Gazgolder New Year 2024
Клуб Gazgolder
Бой курантов в компании друзей и резидентов клуба: Agraba, Baje, Bu.Di, Give Da, Scratch, Hans Holman, Lebron, Mark S, Mireille, Nils, Sergey Sanchez, Tuman. Обещают теплую и добрую новогоднюю историю. Стоп, а Баста-то будет?
Highway New Year
Клуб Blanc
Этой ночью Agraba и Bu.Di не станут сидеть на месте, поэтому отправятся развлекать москвичей еще и в Blanc, который заявляет следующее: «Мы будем загадывать заветные желания, раскладывать пасьянсы с предсказаниями и танцевать до утра под звон бокалов и праздничные сеты любимых диджеев». Еще в лайнапе — Mike Spirit, Paysage, Audiense, Redoblue, Peter Lankton, M.O.S., Talemates.
IF x Stvol TV
Кафе IF
Очередной просмотр новогодней трансляции Stvol TV, но на этот раз со специальным меню и напитками. Застолье начнется в 21.00 и продолжится до 1.00, после чего двери IF откроются для всех желающих (вход платный).
Escapist
Вечеринка от учредителей и резидентов того самого бара с кинематографичной рекламой пива и примечательной фреской на потолке. Помимо шумной музыки и новогоднего бильярда Escapist приготовит спешел-блюда, которые пока находятся в проработке. Подробнее обо всем станет известно ближе к ночи, а пока радуемся свободному входу!
Restaurant by Deep Fried Friends
Праздничное меню от шеф-поваров Антона Ковалькова и Леонида Конобрицкого, реки игристого из коллекции DFF, специальные зимние коктейли, фейерверк под аккомпанемент музыкантов и горячая вечеринка в лучших традициях Deep Fried Friends.
Вход только на вечеринку обойдется в 2990 рублей, ужин и вечеринка — в 17 тыс., а ужин, вечеринка и безлимитный алкоголь — в 20 тыс.
Бар «Петров и Васечка»
Этой ночью бар предлагает два вида билетов: за 7000 и 11 000 рублей. В первый входят закуски, игристое и настойки в неограниченном количестве, а во второй — закуски, игристое, настойки, коктейли (без крепкого алкоголя) в неограниченном количестве. И все это под задорную музыку.
Петербург
Blank New Year
Клуб Blank
Организаторы заверяют, что точно будут конфетти в отполированных до блеска фужерах, мерцания лазерных гирлянд, задушевные беседы и чувство общности. А еще два дня веселья под сеты Au Bet, Caitlyn Kasha, Errortica, Heliyah, Mikhail Lisitsyn, Nastya Tkacheva, Novikov, Roma Nemov, Roma Ptashenko, Shutta, Sofia Rodina, Tolya Klepalov, Utah, Veselychel, Wicca, а также лайвы Basic7, Rayme, Sestrica, вокалы Айгюн и Анны Шевчук, пианино Артура Гернера и арфу Мари Маковецкой.
New Year’s Carnival 2024 х Kontrkult
Засекречено
Где именно пройдет карнавал от закрывшегося клуба Kontrkult, пока неизвестно. На вечеринке будет трехметровая елка, салют и разнообразный лайнап — от динамичного электро до беспорядка громыхающего техно. Но в ответ организаторы просят соблюсти дресс-код: «Прячьте руки в перчатки, лица за масками, до блеска полируйте любимые туфли и сапоги». Соответствующие мудборды покажут позже.
За пультом Alex Pankov (Monasterio), Main sniffer engineer (Monasterio), Nienschanz, Victor Nagaev, Mvrlya, DJ Stonik1917, Dimka Batarin, EZO Sport, Bydysykoi, Partial, Sierra. В ближайшее время в списке артистов ожидается крупное пополнение.
New Year 24-bit
«Севкабель Порт»
Новогодний бранч (еда в стоимость билета не входит) и музыка от группировки Bad Seeds и комьюнити мультижанровых диджеев Different Beatz, объединившихся в команду Different Seeds, которую организаторы называют «мультиверсом года». В меню — оливье с курицей (или рыбой) в тарталетке, бутерброд с сельдью (или красной рыбой) и бриошь с икрой.
«Вчера и навсегда»
Вечер, где гостеприимным хозяином выступит совладелец кабака и создатель кабаре «Шум» Артем Балаев. С 23.00 до 1.00 выступит кабаретист Петр Родионов, а после него Дима Зигура. Продолжится ночь танцевальным плейлистом.
Меню кабака не обойдется без новогодней классики: оливье, селедка под шубой, мандарины, бутерброды и соленья. В стоимость билета входит бронь места, бокал игристого, оливье, бутерброд с икрой и бенгальские огни.
Mixed Bar
Препати от Matpri, владельца лейбла Prosaic, совместная встреча Нового года и шумная вечеринка с фирменными коктейлями под сеты от Tagir (босса лейбла Anva), Naime (резидента mixed. и Rroom) и Kirill Vitman (совладельца и вдохновителя бара).
Бар-музей «Пьяна ель»
Новогодний княжий пир под хиты фолк-банды «Хольда». Вот что пишут о событии его организаторы: «Мед рекой да пир горой, шутки да прибаутки, интерактивы славныя, меню лихое да состязания алкогольныя, атмосфера душевная дома лесного». Вход — 4000 рублей (пир включен в стоимость). «Пьяна ель» — бар-музей, за каждым столиком которого закреплен определенный интерактив: спеть колядку, отгадать загадку.
Тихая роскошь и изысканные блюда
Москва
Клуб Sixty
Шестиметровая ель, панорама ночной Москвы, шоу-балет G-Style и ужин от шеф-повара Акбара Кодирова с оливье с раковыми шейками, мини-эклерами с крабом, лососем с романо на гриле, авторским новогодним десертом и другими блюдами.
Раскачает башню «Федерация» неистовая «джага-джага», ведь ожидается выступление матери разрывающего соцсети тренда Slavic girl — Кати Лель. Еще в программе концерт группы «Челси», сеты от диджеев Андрея Санина и Даши Лазаренко, а также хиты от кавер-группы.
Ресторан «Магадан»
Во всех ресторанах сети ожидаются плотные шоу-программы, поэтому над выбором придется хорошенько подумать. На «Красном Октябре» выступит Сосо Павлиашвили, а на «Красной Пресне» — группа «Винтаж». В обоих заведениях гостей порадуют авторскими блюдами, морем шампанского, яркими фото, диджей-сетами и, конечно же, Дедом Морозом.
«Консерватория»
Панорамный ресторан на 10-м этаже отеля «Арарат Парк Хаятт» с видом на Кремль и Большой театр. Что придумали владельцы заведения, пока точно не говорится. Без подробностей известно лишь об открытой террасе с ледяным баром, праздничном меню, живой музыке и диджей-сетах. Для маленьких посетителей будет работать детская комната с аниматорами и буфетом.
Кафе «Пушкин»
Еще одно заведение в нашей подборке, которое в своей программе уделило внимание не только взрослым, но еще и детям. Для них открыли отдельный зал с аниматорами, дискотекой и подарками.
В это время старшее поколение сможет отдохнуть под выступления Татьяны Булановой, кавер-группы «Панды Нью-Йорка» и уличного театра-клоунады Tall Brothers.
Ресторан Erwin Pavilion
Ночь в роскошном особняке на Патриарших прудах. Камерное мероприятие с меню от шеф-повара Павла Швецова в сопровождении джазовых аранжировок мировых хитов в исполнении группы Moon Blue. Каждого гостя будет ждать особенный подарок.
Ресторан «Белуга»
Ужин от обладателя звезды Michelin Евгения Викентьева, несколько видов черной икры и шампанское из коллекции ресторана. Атмосферу дополнят джазовый концерт и новогодний плейлист от приглашенного диджея.
Ресторан «Dr. Живаго»
Кавер-группа, которая исполнит любимые музыкальные хиты, и праздничное меню от еще одного обладателя звезды Michelin — Антона Кочура. Новогодняя ночь пройдет в традиционном стиле: оливье, икра, танцы, Дед Мороз с подарками, речь президента и шампанское под бой курантов.
Ресторан «Турандот»
Не только веселая музыка и изысканный ужин, но и балет. В дворцовых интерьерах ресторана покажут «Щелкунчика», давно ставшего одним из символов Нового года.
В меню — бриошь с крабом, черной икрой и манго, салат оливье мацумото, краб с томатами и тигровыми креветками, запеченный гребешок с маслом монпелье, черная треска с овощами в соусе ХО и другие блюда. На сцене — Сергей Лазарев и Валерия.
Петербург
Гостиница Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
Четыре разнообразные программы в ресторанах отеля: Percorso превратят в комнату с перьями, Sintoho — в царство зеркал, Xander — в «Выручай-комнату», а Чайную гостиную — в мир «Золушки».
В первом ресторане состоится таинственный бал-маскарад в венецианском духе под живой вокал. Во втором гостей будут ждать экзотические деликатесы в окружении множества зеркал и лиан, в третьем — яркие коктейли от шеф-бартендерки отеля Александры Водницкой. В Чайной гостиной развернется грандиозный бал, вдохновленный «Золушкой», в сопровождении праздничного ужина и игристого.
Ресторан «Магадан»
Сразу три вечеринки на палубах корабля «Летучий голландец»: «Карнавальная ночь», Masquerade и Opium Night. Сет-меню от Никиты Экштейна, хиты прошлых лет, кавер-бенды, танцевальные шоу, диджеи, Дед Мороз со Снегурочкой, салют — и все это с видами на Неву, Эрмитаж и стрелку Васильевского острова.
Рестораны официальной гостиницы Государственного Эрмитажа
Фуршет в лобби, дискотека в сопровождении кавер-группы, номера-сюрпризы и гастрономические изыски русской императорской кухни. В Парадном зале гостиницы, воссоздающей интерьеры Зимнего дворца, каждый гость почувствует себя придворной дамой или знатным вельможей.
«Виктория»
Место, где когда‑то читали свои произведения Достоевский, Тургенев и Салтыков-Щедрин, а купцы Елисеевы устраивали роскошные балы. В программе — выступление джаз-банда Алисы Коковой, музыкальный сюрприз, розыгрыш приза за лучший маскарадный костюм, шведский стол, безлимитное игристое, а также красное и белое сухое вино.
Taiga Chalet
Иммерсивное шоу, тайные локации, артисты, имена которых не раскрываются, танцевальные номера Barinov Show, выступление коллектива Glow Orchestra и самое главное — гастрономический сет от шеф-повара Ивана Михайлова. Дресс-код: Black Tie, приветствуются оттенки нефритового или изумрудного.
Петь и смотреть на город
Москва
Поющий автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой
Весьма необычный способ встретить Новый год. Участники экскурсии погрузятся в атмосферу зимней сказки в ночной Москве под любимые с детства песни. В репертуаре — «Три белых коня», «Расскажи, Снегурочка, где была…», «Звенит январская вьюга», «А снег идет…», «Снег кружится…». А в программе — прогулка по саду «Эрмитаж» и на Воробьевых горах. Бой курантов застанет пассажиров у стен Новодевичьего монастыря под звон колоколов.
Петербург
«Ползком по Питеру»
Экскурсия, которая будет включать в себя клубы, бары, творческие пространства и музеи в центре города. В пути ее участники сделают не одну остановку на танцы, караоке, знакомство с творческими людьми и поедание мандаринов. Незадолго до полуночи в кафе на углу Невского проспекта будет организован фуршет с живой музыкой.