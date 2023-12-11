Где отпраздновать Новый год в Москве и Петербурге: вечеринки, бары, рестораны и экскурсии

Экскурсия, которая будет включать в себя клубы, бары, творческие пространства и музеи в центре города. В пути ее участники сделают не одну остановку на танцы, караоке, знакомство с творческими людьми и поедание мандаринов. Незадолго до полуночи в кафе на углу Невского проспекта будет организован фуршет с живой музыкой.