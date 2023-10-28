Детокс, совок и крепкие коктейли: тренды в барной индустрии, которые нас утомили

Бартендинг на молодых рынках — и я говорю не только про Россию, но и, например, про ОАЭ — все еще находится в пубертатном периоде. Бартендеры считают себя очень важными, до конца не понимая, как индустрия работает. Это рождает тренд на слишком концептуальные заведения, где потребности посетителей не на первом месте. Например, бары, в которых нет меню. Это называют концепцией, но мне кажется, что это в большей степени лень при работе со своим продуктом и гостем.