От секретных бункеров до метро: история бомбоубежищ Москвы

Если при проектировании первых линий метро о его возможном военном назначении не задумывались, то зеленую ветку изначально строили так, чтобы ее можно было легко переоборудовать в бомбоубежище. На станциях устанавливали массивные герметичные двери, которые способны выдержать ударную волну. Метро во время войны для жителей было не только местом безопасного ночлега, но и библиотекой, концертным залом и роддомом: с 1941 по 1945 год под землей родилось около 250 детей. В рабочие часы метро работало как обычно, а вечером превращалось в огромное общежитие, которое могло вместить до полумиллиона жителей столицы. На станции «Чистые пруды», тогда «Кировской», располагалась ставка верховного главнокомандования — высшего органа стратегического руководства советскими вооруженными силами. Поезда следовали через нее без остановки, а перрон был отгорожен от путей заслоном из фанеры.