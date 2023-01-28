От секретных бункеров до метро: история бомбоубежищ Москвы

Когда появились первые бомбоубежища?
Долгие годы городские стены и крепости были основным способом защиты от вражеского нападения. Однако развитие вооружения требовало появления новых систем защиты. Одним из главных потрясений стало массовое применение химического оружия и нанесение авиаударов — тогда человечество впервые увидело города, полностью стертые с лица земли. Бомбардировки Лондона с дирижаблей в ходе Первой мировой заставили британское правительство адаптировать станции метро под укрытия, и эта практика впоследствии была использована во многих странах. Вместе с этим были разработаны и домашние укрытия, такие как убежище Андерсона из листов гофрированного железа, которое можно было установить в саду на заднем дворе, и убежища Моррисона в виде стола и клетки под ним. В Испании сохранились убежища времен гражданской войны 1936–1939 годов, когда франкисты активно атаковали города с воздуха.
В советской Москве убежища начали активно строить в середине 1930-х, тогда опасность новой войны уже чувствовалась в воздухе. Правительство пугала возможность авиаударов и газовых атак — воспоминания о Первой мировой были еще свежи.
Метро
Сохранились известные кадры военного времени, на которых люди прячутся от бомбардировок в подземке. Пожалуй, самые известные из них сделаны на перроне «Маяковской». Метро действительно выполняло функцию бомбоубежища в годы Великой Отечественной войны. При этом не любая станция подходила для того, чтобы переждать воздушную тревогу или спастись от ядерного удара. На ее защитный потенциал влияла глубина залегания, оснащение и время строительства.
Если при проектировании первых линий метро о его возможном военном назначении не задумывались, то зеленую ветку изначально строили так, чтобы ее можно было легко переоборудовать в бомбоубежище. На станциях устанавливали массивные герметичные двери, которые способны выдержать ударную волну. Метро во время войны для жителей было не только местом безопасного ночлега, но и библиотекой, концертным залом и роддомом: с 1941 по 1945 год под землей родилось около 250 детей. В рабочие часы метро работало как обычно, а вечером превращалось в огромное общежитие, которое могло вместить до полумиллиона жителей столицы. На станции «Чистые пруды», тогда «Кировской», располагалась ставка верховного главнокомандования — высшего органа стратегического руководства советскими вооруженными силами. Поезда следовали через нее без остановки, а перрон был отгорожен от путей заслоном из фанеры.
Еще более продуманной оказалась кольцевая линия: в 1950-х станции начали оборудовать не только гермозатворами, но и вентиляционными установками, которые при включении могли очистить воздух от радиоактивной пыли. После применения ядерной бомбы в Хиросиме и Нагасаки человечество было вынуждено пересмотреть системы защиты.
Убежища послевоенного времени
Холодная война и Карибский кризис вызвали новый всплеск беспокойства. В 1960–1970 годы в Москве было построено около 200 объектов, которые способны выдержать не только обычный ракетный удар, но и обеспечить защиту от ядерного, химического и биологического оружия. Убежища и укрытия стали необходимым элементом инфраструктуры и были заложены во все типовые проекты заводов, фабрик, школ, университетов и других учреждений.
Окончание холодной войны заставило на время забыть об угрозе и свернуть программы строительства убежищ. Согласно актуальному законодательству, убежища в России можно переоборудовать и использовать в коммерческих целях, но в случае прямой опасности они должны быть приведены в состояние готовности в короткий срок — такая политика в отношении защитных сооружений характерна для многих европейских стран. Однако на практике сложно сказать, насколько быстро можно превратить склад, магазин или бар в убежище и обратно.
Политика защиты населения в разных странах сегодня сильно варьируется. Так, например, в Швейцарии мест в укрытиях хватит не только всем местным жителям, но и приезжим, а в Израиле с начала 1950-х все дома и промышленные объекты обязаны иметь оборудованное убежище. В США, несмотря на активную государственную программу строительства защитных сооружений в 1960-е и 1970-е, многие шелтеры в подвалах теперь используются как прачечные или подсобные помещения. СМИ регулярно сообщают о новом буме строительства частных объектов — от небольших убежищ до подземных особняков. В России коммерческие компании также предлагают всего за месяц построить бомбоубежище, оборудованное для жизни шести человек — с электричеством, вентиляцией и канализацией.
Как устроено бомбоубежище?
В официальных документах нет «бомбоубежищ» или «бункеров» — их объединяет термин «защитные сооружения гражданской обороны». Это убежища, которые способны защитить в случае применения оружия массового поражения, и укрытия, которые спасут от бомб и снарядов. Отдельно выделяют противорадиационные укрытия — они предназначены для защиты от осадков по ходу движения радиоактивного облака.
Большая часть таких московских сооружений — это укрытия с минимальным классом защиты. Это значит, что в случае ядерной или химической атаки они будут бесполезны, но смогут защитить при обычной воздушной тревоге. Однако в случае бомбардировки укрытием может стать любое достаточно защищенное пространство, например подвал или подземный паркинг.
Убежища с более высокой ступенью защиты оборудованы тройными фильтрами, которые способны очистить воздух от радиоактивной пыли, бактерий и химических веществ. Внутри находится помещение с нарами, санузлы, питьевая и техническая вода. При этом большинство убежищ рассчитано на пребывание до 48 часов. Этого вполне достаточно, чтобы уровень радиации в ходе естественного распада элементов вернулся к относительно безопасному уровню.
Известные бункеры Москвы
Многие убежища прошлого века сегодня рассекречены и действуют как музеи.
«Бункер-703» рядом со станцией метро «Павелецкая»
Защитное сооружение на глубине 43 метров было построено в качестве специального архива секретных документов Министерства иностранных дел. Завершенное к 1961 году, оно было действующим секретным объектом более 40 лет, пока техническое оснащение бункера не признали устаревшим. Музеем он стал только в 2018 году.
«Бункер-42»
Строительство бункера началось в 1950 году, но планы по его созданию начали разрабатывать еще раньше: применение ядерного оружия заставило серьезно задуматься об укрытии для первых лиц. Глубина в 65 метров была выбрана согласно результатам собственных испытаний, проведенных в Советском Союзе. Построить сооружение нужно было тайно и не повредив уже существующие коммуникации, а к работе были привлечены лучшие специалисты Метростроя. Бункер действовал три десятилетия, с 1955 до 1986 года, в нем располагался пункт управления дальней авиацией, который позже был перенесен.
Бункер Сталина в Измайлово
Бункер в Измайлово — официальный запасной командный пункт Верховного главнокомандующего в период Великой Отечественной войны. Он был спроектирован в 1930 годы и соединен 17-километровым тоннелем с Кремлем. Возможно, именно этот факт и в целом развитая система подземных коммуникаций положили начало легендам о метро-2. Убежище действительно строилось в атмосфере полной секретности: оно было замаскировано с помощью стадиона на 120 тыс. мест, где под трибунами разместили зал для приемов и рабочие кабинеты. Однако стадион, который должен был стать самым большим в стране, так и не был завершен. Для посетителей бункер открыли в 1996 году.