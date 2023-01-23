Что будет с рынком IT в 2023 году

Глава кадрового агентства, специализирующегося на IT
Все видят массовые увольнения в мировых IT-гигантах, но я не воспринимаю их как знак того, что с рынком IT все плохо. Сокращения происходят в тех компаниях, которые могли позволить себе на протяжении многих лет вкладываться в перспективные проекты. И увольнения касаются тех сотрудников, которые не приносили деньги, а тратили. Я спокойно смотрю на увольнения в Meta* и Google, потому что компании среднего размера спокойно продолжают найм и осваивают изменяющийся рынок труда.
Я думаю, что в этом году на рынке IT будет затишье. Все ждут, когда наступит дно экономического кризиса, вызванного коронавирусом, и когда снова начнется подъем. Тогда инвесторы, которые после снятия ковидных ограничений вкладывали деньги только в явно прибыльные проекты, снова начнут свободнее выделять средства. Как только начнется экономический рост, произойдет новый скачок в IT и продолжение роста зарплат.
Некоторые оптимисты говорят, что теперь ChatGPTЧат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI. будет за всех программистов писать код и лишит их работы. Но на данном этапе своего развития он может решать только простые задачи. Так что в ближайшее время всех разработчиков он не заменит. Но индустрия может перевернуться лет через пять-десять. Нынешние сокращения никак не связаны с искусственным интеллектом, это сброс жирка. Во все трудные времена крупные компании стараются срезать косты.
В России большое количество людей осталось без работы, так как из‑за санкций или их боязни зарубежные компании не хотят сотрудничать с российскими разработчиками. Раньше примерно половина рынка работала на аутсорсе. Кто‑то уехал, кто‑то смог перестроиться на работу по серым схемам или через третьи страны, но большая часть этих людей оказалась сокращена. Так что если раньше компании бегали вокруг потенциальных сотрудников и пытались их как‑то заманить, то теперь кандидаты бегают вокруг компаний. При этом страна взяла курс на импортозамещение всего и вся, так что освободившиеся специалисты будут решать эти задачи.
В России много людей, прошедших курсы IT-специалистов. 24 февраля усугубило ситуацию: многие люди остались без средств к существованию, а компании, продающие курсы, решили воспользоваться моментом. Их задача — заработать деньги, а не трудоустроить человека, несмотря на все обещания. И раньше среди выпускников таких курсов трудоустраивались единицы, а сейчас спрос на начинающих специалистов из России упал в разы. Если до февраля на вакансию мидлаСредний специалист с опытом работы 2–4 года. со средней для рынка зарплатой можно было получить два отзыва, то после — все 40. ДжуновМладший специалист. и раньше было много, и найти работу им было нелегко. После февраля трудоустройство джунов в России стало практически невозможным. В них нужно вкладываться год-два, чтобы они начали приносить прибыль. Сейчас заниматься этим никто не хочет. Нынешняя ситуация с айтишниками похожа на то, что произошло с юристами в 1990-е.
Айтишники все равно будут нужны, проникновение автоматизации и программирования во все сферы нашей жизни продолжается. Так что даже после курсов человек может развивать свои навыки, за хлеб или за спасибо выполнять заказы на фрилансе. А через два года, имея в активе реальный опыт разработки, он будет востребован на рынке. Это вопрос времени.
Старший инженер международной компании
За последние три месяца большинство крупных международных IT-компаний уволило от 5 до 30% сотрудников. В общей сложности на европейском и американском рынках остались без работы, по разным оценкам, от 150 до 250 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Первая причина этого — уменьшение рекламных доходов. У Google и Facebook реклама составляет больше 50% выручки, так что они были вынуждены сокращать сотрудников: их доходы в ближайшее время будут падать.
Но увольняют людей также и те компании, которые получают деньги из разных секторов экономики, например, Microsoft и Amazon. Там избавились примерно от 10% своего персонала, хотя они довольно устойчивы и колебания рынка, по идее, не должны так сильно на них влиять. Это в целом свидетельствует о том, что компании видят надвигающийся кризис и идут консервативным путем — сокращают расходы.
Предыдущие два года были аномальными в плане количества инвестиций и глобальных финансовых показателей. Государства после ковида вбрасывали много денег в экономику, из‑за чего и простые люди больше тратили, и доходы от рекламы были выше, все рынки росли. Компании нанимали больше людей, инвестировали в перспективные проекты. Сейчас при четких сигналах об изменении макроэкономического климата они избавляются от этого излишка. Это прагматичная оптимизация расходов перед надвигающимся тяжелым периодом, под которую попали и самые неэффективные сотрудники, и целые департаменты, которые не приносят денег прямо сейчас. Теперь крайне неохотно выделяют инвестиции венчурные фонды, так что стартапы тоже были вынуждены взвесить риски и уволить часть людей.
Ситуация затронула и традиционные компании с большими IT-департаментами. Например Goldman Sachs, один из крупнейших в мире инвестиционных банков, уволил 6% сотрудников на прошлой неделе. Он традиционно самый благополучный, но уже и там беспокоятся. Все готовятся к экономическому спаду и избавляются в первую очередь от дорогой рабочей силы в дорогих регионах. Вместо этого компании будут открывать офисы в более дешевых локациях или отдадут проекты на аутсорс в условную Индию. Так что в странах СНГ, на Балканах, в Мексике сокращения затронут гораздо меньшее количество людей, и, возможно, там, наоборот, появятся новые вакансии. Этим смогут воспользоваться россияне, которые уехали из России в Грузию, Казахстан, Армению и другие ближайшие страны — у них работа, скорее всего, будет. Из России на международные компании сейчас можно работать через серые схемы — оформившись в том же Казахстане. Все те, кто использовал дешевую умную рабочую силу из России, будут пытаться продолжать это делать.
В крупных российских IT-компаниях сокращений не будет, потому что они связаны с государственными деньгами. Россия отрезана от глобальных рынков, поэтому ее международные проблемы не коснутся. В стране есть легкий кадровый голод из‑за того, что часть айтишников уехала. Так что даже для джунов ситуация более-менее комфортная. В Европе и США новичку найти работу практически невозможно, так как неопытные сотрудники долгое время не приносят дохода. Я бы рекомендовал начинающим и средним специалистам, работающим на международный рынок, получать знания в смежных IT-профессиях. За людей, которые разбираются сразу в нескольких сферах, будут держаться. Также будут востребованы люди, которые умеют решать оптимизационные задачи: увеличивать производительность, уменьшать потребление ресурсов и затраты на разработку или находить новые зоны роста для продуктов. Опытным специалистам в этом году будет проще найти парт-тайм-работу, потому что компаниям выгоднее не брать их в штат, а платить за быстрое решение конкретных задач.
За 2022-м зарплаты в IT уменьшились на 2—3%, но это начало. Они будут уменьшаться и дальше, с учетом инфляции это снижение достигнет 10%. Вероятно, точечные увольнения будут продолжаться. На подъеме сейчас разве что военные технологии: дроны, компьютерное зрение, кибербезопасность.
*Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.