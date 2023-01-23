Что будет с рынком IT в 2023 году

Ситуация затронула и традиционные компании с большими IT-департаментами. Например Goldman Sachs, один из крупнейших в мире инвестиционных банков, уволил 6% сотрудников на прошлой неделе. Он традиционно самый благополучный, но уже и там беспокоятся. Все готовятся к экономическому спаду и избавляются в первую очередь от дорогой рабочей силы в дорогих регионах. Вместо этого компании будут открывать офисы в более дешевых локациях или отдадут проекты на аутсорс в условную Индию. Так что в странах СНГ, на Балканах, в Мексике сокращения затронут гораздо меньшее количество людей, и, возможно, там, наоборот, появятся новые вакансии . Этим смогут воспользоваться россияне, которые уехали из России в Грузию, Казахстан, Армению и другие ближайшие страны — у них работа, скорее всего, будет. Из России на международные компании сейчас можно работать через серые схемы — оформившись в том же Казахстане. Все те, кто использовал дешевую умную рабочую силу из России, будут пытаться продолжать это делать.