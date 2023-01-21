Как коронавирус будет влиять на нашу жизнь в 2023 году

Пока нет никаких рекомендаций о том, с какой регулярностью нужно прививаться от ковида. Мы сможем понять это только в ближайшие годы, когда изучим паттерн заражаемости в нормализовавшейся ситуации. На данный момент рекомендации касаются не срока, а количества прививок. Во многих развитых странах считается, что для людей из групп риска это минимум четыре — две основные и два бустера. Для всех остальных — три, две основные и бустер. При этом в Европе нет явного запрета на дополнительные прививки, и многие их сделали, потому что еще раз болеть никому не хочется. К тому же там уже появились обновленные прививки, которые защищают и от старых штаммов, и от омикрона — имеет смысл поставить такую, если у вас есть возможность. В России, к сожалению, их нет, у нас остается только «Спутник V», и это лучше, чем ничего. При этом давно разработанные прививки продолжают давать хорошую защиту от тяжелого течения .