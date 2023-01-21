Как коронавирус будет влиять на нашу жизнь в 2023 году

Молекулярный биолог, научный журналист
Сейчас мы находимся в состоянии перехода из пандемии, когда периодически возникают новые штаммы и катастрофические вспышки, в эндемию, когда вирус станет нашим постоянным спутником и будет давать предсказуемые пики; вероятнее всего, так же, как и другие респираторные инфекции — в холодные месяцы. В разных странах этот процесс находится на разных этапах, потому что антиковидные меры отличались.
Если не произойдет ничего экстраординарного, то постепенно в течение ближайших лет ситуация с коронавирусом станет примерно как с гриппом. Ковид останется с нами, каждый год будут циркулировать немного отличающиеся друг от друга версии, благодаря этому люди будут заражаться снова и снова. К нашим обычным сезонным вирусам добавится еще один, который будет убивать несколько сотен тысяч человек ежегодно. Например, от гриппа умирает от 300 до 500 тысяч, и коронавирус вряд ли будет менее опасным.
У нас есть фактор риска — это Китай. Огромная популяция, у которой все еще нет иммунитета к коронавирусу. Привитых там много, но неэффективными вакцинами и давно. При этом сейчас там циркулируют те же самые варианты, с которыми люди в других частях света столкнулись ранее, поэтому открытие китайских границ на остальные страны вряд ли как‑то повлияет. Если там никакого сюрприза не произойдет, ситуация в этом году устаканится и будет лучше по сравнению с прошлым годом. Ожидать новой разрушительной волны сейчас не приходится.
Что происходит в России, довольно давно сказать невозможно, потому что нет статистики. Мы не можем делать никакие выводы при отсутствии исходных данных. Карантинные правила давно отменили, люди с симптомами не идут делать ПЦР, поэтому мы не знаем, сколько человек в стране болеет прямо сейчас. О ситуации мы можем судить только по количеству попавших в больницу уже с тяжелым течением. Но ничего катастрофического происходить не должно, в России курсируют те же варианты, что и в странах Европы.
Пока нет никаких рекомендаций о том, с какой регулярностью нужно прививаться от ковида. Мы сможем понять это только в ближайшие годы, когда изучим паттерн заражаемости в нормализовавшейся ситуации. На данный момент рекомендации касаются не срока, а количества прививок. Во многих развитых странах считается, что для людей из групп риска это минимум четыре — две основные и два бустера. Для всех остальных — три, две основные и бустер. При этом в Европе нет явного запрета на дополнительные прививки, и многие их сделали, потому что еще раз болеть никому не хочется. К тому же там уже появились обновленные прививки, которые защищают и от старых штаммов, и от омикрона — имеет смысл поставить такую, если у вас есть возможность. В России, к сожалению, их нет, у нас остается только «Спутник V», и это лучше, чем ничего. При этом давно разработанные прививки продолжают давать хорошую защиту от тяжелого течения.
Эпидемиолог
Острый этап пандемии закончился, когда все население планеты столкнулось с коронавирусом хотя бы один раз в том или ином виде. Потребовалось два года на то, чтобы заболели почти все, и то сейчас остается Китай, который зачем‑то попытался сдерживать то, что было невозможно остановить. Их политика нулевой терпимости провалилась, но на остальные страны их вспышка уже не влияет. В большей части мира коронавирус стал одним из вирусов, которые постоянно распространяются по популяции. При этом он уже не вызывает такого количества тяжелых течений и смертей, как было в 2020 и 2021 годах.
В начале прошлого года большая часть мира вступила в постпандемийный этап. Пока мы не видим, чтобы защита от тяжелого течения пропадала со временем. Вполне возможно, она будет пожизненной. При этом есть небольшое число людей с подавленным иммунитетом — например, с хроническими или онкологическими заболеваниями. У них иммунный ответ будет снижаться, поэтому им необходима ревакцинация. А для людей не из группы риска ревакцинация — это личное решение каждого человека. Она немного улучшает защиту от заболевания и тяжелого течения, но точно не играет такой решающей роли, как первые две вакцины.
В острый этап пандемии заболеваемость зависела в первую очередь от антиковидных мер. Но когда все переболели, начала проявляться сезонность, которая связана в первую очередь не с погодой, а с количеством контактов в закрытых помещениях. Сейчас мы видим, что волны в разных странах синхронизируются и приходятся в первую очередь на холодное время года.
Ситуация, на мой взгляд, в этом году будет стабильной, хотя прогнозировать, безусловно, сложно. Вероятность новой серьезной волны в этом году низка. Хотя, конечно, может появиться экстраординарный штамм, который нарушит это равновесие. Плюс в том, что теперь у стран есть план, как действовать, если это все же произойдет. Во всяком случае развитые страны к перезапуску пандемии готовы.