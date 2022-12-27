Клуб, который не смог. Что случилось с «Главклубом»?

Получается, что раз концерта не было, то, вероятно, часть средств с билетов так и осталась у клуба. Поэтому и возвратами должен заниматься он. Но, по словам покупателей, «Главклуб» этого не делает. Обманутые покупатели создали чат во «ВКонтакте», где состоят больше 150 человек. Сейчас они обсуждают коллективный иск, потому что в последнем письме представители «Роксаны-Эвент» написали: «Обращайтесь в суд. Наш юрист уже будет заниматься вашим вопросом». Досудебные претензии никакого результата не принесли.