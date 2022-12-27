Клуб, который не смог. Что случилось с «Главклубом»?

Клуб против посетителей
7 апреля 2022 года в московском «Главклубе» должен был состояться концерт французского электронного музыканта Woodkid, но из‑за СВО артист заявил об отмене выступления. На сайте «Главклуба» сказано: «Информация по условиям возврата билетов будет сообщена дополнительно организатором мероприятия — ООО „Роксана-Эвент“. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».
Но дополнительной информации от организатора так и не прозвучало. Как рассказала одна из поклонниц Woodkid Анна, весной части покупателей средства отдали через кассы клуба, но буквально через несколько дней заявления на возврат «Главклуб» принимать перестал. И всех отправлял к организатору.
«Роксана-Эвент» стала требовать сканы паспортов от покупателей, якобы для подтверждения личности. А на возмущения людей юрист промоутера Денис Каримов отвечал: «Вы задаете слишком много вопросов, не относящихся к теме. Ваша заявка будет рассмотрена после того, как мы сможем установить вашу личность» (переписка есть в распоряжении редакции).
Юрист Александр Роговский отмечает, что на основании закона «О защите прав потребителей» для возврата денег за билеты даже не требуется кассовый чек, достаточно билета. Никаких сканов паспорта и других личных данных организатор требовать не должен. Однако с июля 2022 года даже предоставление паспортных данных перестало помогать возврату денег. «Роксана-Эвент» стала сообщать покупателям, что теперь финансовые вопросы по непроведенным концертам должен решать «Главклуб».
— Это странно, потому что в билете указаны организатор и билетный оператор. При чем тут клуб вообще? К тому же со второй половины лета «Главклуб» подчистил контакты в своих соцсетях и нормальной связи с ними нет. Только по одной почте, где нам не отвечают месяцами, — сказала одна из покупательниц билетов на Woodkid Маргарита.
Поскольку на связь представители «Главклуба» не выходят, «Афиша Daily» обратилась к менеджменту других артистов, которые раньше выступали в клубе. Как сообщил нам директор одного из российских рок-коллективов, по стандартному договору с площадкой порядка 30% от билетной квоты всегда уходило клубу. Значительная часть билетов продавалась через кассы и интернет-ресурсы заведения. А деньги, вырученные с этих продаж, «Главклуб» не отдает ни организатору, ни артисту, пока концерт не пройдет.
Получается, что раз концерта не было, то, вероятно, часть средств с билетов так и осталась у клуба. Поэтому и возвратами должен заниматься он. Но, по словам покупателей, «Главклуб» этого не делает. Обманутые покупатели создали чат во «ВКонтакте», где состоят больше 150 человек. Сейчас они обсуждают коллективный иск, потому что в последнем письме представители «Роксаны-Эвент» написали: «Обращайтесь в суд. Наш юрист уже будет заниматься вашим вопросом». Досудебные претензии никакого результата не принесли.
Клуб против артистов
В комментариях к постам «Главклуба» в соцсетях за последние пару месяцев сложно найти что‑то позитивное. Люди требуют возврата своих денег за концерты Woodkid, God Is an Astronaut, «Чиж & Co», Emperor, Эмира Кустурицы, Agenda, Morcheeba, Static-X и многих других артистов.
Но среди тех, кто ждет свои деньги от «Главклуба», есть и музыканты. Например, группа Biopsyhoz, отыгравшая концерт в клубе еще в октябре, так и не получила свои средства.
Павел Пламенев опубликовал ролик, в котором объявил, что теперь его коллектив будет выступать в маленьких клубах, чтобы вылезти из финансовой ямы. В ней, по словам Павла, группа оказалась из‑за руководства «Главклуба».
— Главменеджмент присвоил себе все наши деньги за прошлое выступление. Ему показалось мало, что мы заплатили за аренду зала, что он заработал на кухне и баре концерта. Он решил оставить себе на память все наши деньги за билеты, — говорит Павел в видео. И там же прикладывает скрины, подтверждающие, что руководитель «Главклуба» переехал в Грузию.
Клуб устал, клуб уходит
По данным «Спарк-Интерфакса», с 2020 года прибыли у «Главклуба» не было, а количество судебных разбирательств перевалило за десять на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. О сложностях с выплатами артистам и покупателям билетов клуб не сообщает ничего, но публикует отчеты о благотворительных переводах на 10 600 рублей и 32 200 рублей для больных детей.
— За последние несколько лет работать с клубом становилось все сложнее. Оборудование там не обновлялось давненько, каждый раз приходилось брать в аренду все больше и больше техники, а стоимость аренды при этом только росла. И даже в ковидное время она была очень высокой, — рассказал директор одного из рок-коллективов.
С 2023 года «Главклуб» перестанет существовать. На его месте появится Base Club. По заявлениям новой площадки, никакого отношения к предыдущему руководству они не имеют.
Кто будет заниматься возвратом средств — вопрос открытый. «Главклуб» ответов не дает (и денег тоже), в Base говорят: «Как бы мы ни хотели, ничем помочь не можем».
Единственным решением проблемы может быть только обращение в суд, и, как отмечает юрист Александр Роговский, лучше, если это обращение будет коллективным.