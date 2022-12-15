Творческой усадьбе «Гуслица» 10 лет. Зачем туда ехать сейчас?

Что это такое?
10 лет назад Ирина Худорожкова — одна из основательниц «Гуслицы» — приехала на территорию заброшенной текстильной фабрики в селе Ильинский Погост, чтобы перенести туда свое производство стеклопластика. Производство не пошло — партнер устроил Ирине рейдерский захват. Зато она вдохновилась богатой культурной традицией района — история гуслицкой местности берет свое начало в XIV веке — и решила, что обязана открыть здесь культурный центр. С тех пор здание текстильной фабрики — дом для порядка пятидесяти резидентов: художников, мастеров, музыкантов и волонтеров проекта, — площадка для культурных мероприятий и база отдыха для всех желающих.
Площадь резиденции — 14 000 квадратных метров, и среди замысловатых дверей, ворот, лестниц, балконов, залов и лоджий легко потеряться. Зато есть, за что зацепиться глазу — здесь сложно найти кусочек пространства, который не был бы освоен резидентами. Направо — выставка глиняных масок, налево — гигантские хенд-мейд-декорации в виде ангелов из папье-маше, прямо — гигантский Будда из пенопласта, а дальше — коллажи из разобранного деревенского дома.
Проживание для гостей: от 1000 рублей в сутки.
Проживание для волонтеров и резидентов: бесплатно.
Особенности местного трудоустройства
«Гуслица» построена по принципу самоорганизации: из наемных сотрудников тут разве что повара, заготовщик дров и сантехник, все остальные работы делаются руками волонтеров, мастеров и друзей проекта. Из‑за этого в быту есть некоторые нюансы — посуду все, в том числе гости, моют сами, удобства на этаже, а в отделке то тут, то там проглядывает труба или монтажная пена. По той же причине в пространстве не найдешь выхолощенного угла: залы и номера оформлены разными мастерами, художниками и строителями, так что все они отличаются друг от друга.
С волонтерами, признается Ирина «Афише Daily», не всегда просто. С 2018 года решили брать залог 3600 рублей с каждого волонтера, чтобы быть уверенными, что они точно будут работать.
Что изменилось за 10 лет?
«Мы точно стали цивильнее, — говорит основательница резиденции. — Улучшилось питание, ремонт, а депозит за волонтерство отсекает хиппанов». Тем не менее атмосфера подчеркнуто некоммерческого пространства здесь остается.
С 2018 года из резиденции «Гуслица» превратилась в арт-квартал. Если раньше энтузиасты просто снимали один из залов усадьбы для проведения своих мероприятий, то теперь в пространстве регулярно проводятся мастер-классы по самым разным направлениям: керамика, плетение, дизайн одежды, апсайкл. Также резиденты устраивают практики йоги, арт-терапии, смехотерапии, контактной импровизации. Корреспондентка «Афиши Daily» попала на один из мастер-классов по мозаике от художницы Алисы. Спустя три часа у нее получилось зеркало с мозаикой из осколков посуды с гжельской росписью. Ресайкл — важное направление деятельности усадьбы, многие резиденты «Гуслицы» работают именно с использованными материалами.
На жизнь усадьбы также повлияли государственные гранты. На них делается творческая лаборатория «Поле:Тело», в рамках которой танцовщики, художники, писатели и музыканты работают над общей темой — в этом году это было исследование коллективного бессознательного через призму мифов, сказок и архетипов. Результат заезда — финальный спектакль. Сейчас кластер получил еще один грант на исследование наличников бывшей Гуслицкой волости, итогом которого станет создание резидентами наличников в гуслицкой традиции. Тем не менее, по мнению Ирины Худорожковой, грантовый вопрос не испортил усадьбу. Основательница считает «Гуслицу» центром современного искусства и противопоставляет местному ДК: «У нас вот в Ильинке есть дом культуры, и там сидит тетушка. Я ей предлагаю провести вместе мастер-классы, выставку, вечеринку: „Не-не-не, нам ничего не надо“, — отвечает. Они открыты два раза в неделю по три часа, ей за это не доплатят, и ей ничего не надо. К нам вы можете прийти почти с любым проектом, мы открыты новому».
В плане искусства подход не изменился. Залы усадьбы украшают все те же яркие, местами наивные работы художников: коллаж с ангелом из дерева и серебряными звездочками или коллекция разноцветных глиняных драконов.
Какие интересные события здесь проходили?
В усадьбе проходил международный фестиваль «Экотектура», который «Гуслица» организовала вместе с московским Artplay. В рамках 5-й Московской биеннале современного искусства был реализован спецпроект на тему коммуникации между городом и провинцией, в котором приняли участие более пятидесяти художников, среди которых — Сергей Ануфриев, Пахом и Леха Гарикович. Также в коллаборации с «Гуслицей» три года подряд проходит музыкальный фестиваль «Платформа».
Для кого «Гуслица» и чем там заняться?
Здесь можно отдохнуть от городской жизни: в «Гуслице» уютные и бюджетные номера, трехразовое питание и сосновые ели за окном. Резиденты считают, что в усадьбу нужно приезжать, чтобы раскрыть свою творческую жилу. Здесь уверены: в каждом есть художественное начало, просто кому‑то его нужно активизировать. Для этого предлагают посещать мастер-классы и практики от мастеров «Гуслицы». «Для меня идеальный гость — это тот, кто едет сюда не за комфортом, а за творчеством, — говорит Ирина, — тот, кто хочет познать керамику, прокачать пластику тела, раскрыть голос, понять себя на смехотерапии, — тот, кто не ждет шаблонного досуга, а хочет чуда. Потому что как только сюда приезжают жаждущие комфорта, начинаются конфликты. Приехали к нам как‑то на Масленицу две семьи и говорят: „Мы думали, что едем в культурный центр, а здесь — черт знает что! Непонятные люди!“ А у нас даже по описанию ясно, что здесь будут „непонятные люди“».
Если хочется «послужить», как это называют резиденты, можно приехать в пространство волонтером и выполнять задачи по душе. Ирина рассказала, как однажды в усадьбу приехали двое очень состоятельных мужчин, директоров одной компании, и сказали: «Дайте нам мужскую работу». Пять дней они кололи дрова, а потом оставили 50 тысяч рублей, поблагодарили и уехали.
«Я бы жила здесь, если бы не четверо детей»
В 2019 году одна из нынешних резидентов проекта Алиса приехала на экскурсию в усадьбу с четырьмя детьми, ходила по залам пространства и не могла найти ни медиатора, ни экскурсионную группу. По пути она встретила женщину, которая рассказала ей про «Гуслицу», и Алиса решила, что хочет организовывать работу пространства. Так они познакомились с Ириной, и с тех пор Алиса курирует здесь волонтеров, проводит мастер-классы по мозаике и создает картины и арт-объекты для резиденции.
— До «Гуслицы» я занималась художеством как хобби. Получилось так, что я появилась здесь накануне пандемии, и в этот период оказалась свободна от дел, а дети не были обременены школой. За год ковидных ограничений я приросла к этому месту, стала вести волонтеров, направлять их по задачам, научилась мозаике и через два года переехала из Москвы в Егорьевск (ближайший к усадьбе город. — Прим. ред.), чтобы быть ближе к пространству. Я бы жила здесь, если бы не четверо детей.
— Получается, «Гуслица» перевернула вашу жизнь?
— Она не то чтобы перевернула, скорее направила. Тогда я искала себя, я не любитель находиться в квартире, у меня есть внутреннее несогласие с некоторыми стандартами общества. Я инженер по профессии, а благодаря «Гуслице» открыла в себе художественную сторону.