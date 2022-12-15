Творческой усадьбе «Гуслица» 10 лет. Зачем туда ехать сейчас?

Здесь можно отдохнуть от городской жизни: в «Гуслице» уютные и бюджетные номера, трехразовое питание и сосновые ели за окном. Резиденты считают, что в усадьбу нужно приезжать, чтобы раскрыть свою творческую жилу. Здесь уверены: в каждом есть художественное начало, просто кому‑то его нужно активизировать. Для этого предлагают посещать мастер-классы и практики от мастеров «Гуслицы». «Для меня идеальный гость — это тот, кто едет сюда не за комфортом, а за творчеством, — говорит Ирина, — тот, кто хочет познать керамику, прокачать пластику тела, раскрыть голос, понять себя на смехотерапии, — тот, кто не ждет шаблонного досуга, а хочет чуда. Потому что как только сюда приезжают жаждущие комфорта, начинаются конфликты. Приехали к нам как‑то на Масленицу две семьи и говорят: „Мы думали, что едем в культурный центр, а здесь — черт знает что! Непонятные люди!“ А у нас даже по описанию ясно, что здесь будут „непонятные люди“».