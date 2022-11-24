Для ЧМ в Катаре с нуля построили целый город. Вот его история

Еще одна особенность этого мундиаля, помимо страны и времени проведения, — его стадионы. Финальный матч турнира пройдет на стадионе «Лусаил», вокруг которого с нуля возник целый город будущего. Теперь это второй по величине город Катара. «Афиша Daily» рассказывает, как его построили и как он будет жить дальше.