Для ЧМ в Катаре с нуля построили целый город. Вот его история

Города практически не существовало до 2005 года, а теперь здесь живут почти полмиллиона человек
Хоть первое упоминание о поселении датируется 1908 годом, никакого города здесь толком не было до середины 2000-х. В 2002 году правительство Катара выпустило постановление, согласно которому Лусаил и его пригородные зоны Аль-Харайедж и Джебель-Туайлеб стали первыми районами страны, где иностранцы могли владеть недвижимостью.
Мощный толчок к развитию территории дала, конечно же, победа катарской заявки на право проведения чемпионата мира. В 2013 году 80% земельных участков в Лусаиле приобрела инвестиционная компания Qatar Diar, а уже спустя пять лет 80% заявленных архитектурных и инфраструктурных проектов было реализовано.
По изначальной задумке население города на 50% должно состоять из иностранцев и экспатов: около 250 тысяч местных резидентов и столько же офисных рабочих и сотрудников сферы торговли — всего более 450 тысяч человек.
Лусаил должен стать пригородом Дохи — до столицы всего 25 км. Город состоит из 19 тематических районов
Лусаил уникален еще и тем, что спроектирован в соответствии с особенностями местного ландшафта и поделен на тематические районы.
Например, один из элитных районов — Golf District — построен вокруг огромного поля для гольфа. Именно здесь расположились самые дорогие виллы и откроется школа общей площадью 55 тысяч квадратных метров.
В Лусаиле большое внимание уделено развлечениям, для этого выделен целый район с 11 отелями экстра-класса, ночными клубами и торговыми центрами. Главный молл Place Vendôme, который вскоре должен появиться, примечателен огромным парком развлечений и настоящим каналом, проходящим внутри сквозь все здание.
Район городской гавани — одна из главных точек на карте Лусаила. На территории разместится туристический комплекс Katara Hospitality с ресторанами мишленовского уровня и элитными гостиницами, а также офисами. Здесь есть широкая прогулочная набережная длиной почти 16 километров.
Главный район Лусаила сегодня Stadium District, появившийся вокруг главной арены чемпионата мира. Специально для удобства болельщиков к стадиону подвели ветку метрополитена Дохи (общая ее протяженность, кстати, достигает более 100 километров) и построили железную дорогу.
Лусаил — экогород с особой системой охлаждения
При 50-градусной жаре городские здания необходимо постоянно охлаждать. Чтобы делать это с заботой о природе, в Лусаиле создали 175-километровую сеть подземных трубопроводов с холодной водой, которые должны сократить выбросы CO² примерно на 200 тысяч тонн в год. Стадион же охлаждается, используя солнечную энергию, и по задумке архитекторов должен иметь нулевой углеродный след.
При строительстве всех объектов в Лусаиле максимально использовались переработанные материалы, а также материалы местного производства, чтобы уменьшить выбросы углерода при транспортировке.
Также весь общественный транспорт в Лусаиле экологичный — в городе построен целый хаб для 500 электробусов, которые заряжаются от солнечной энергии, общая площадь панелей более 25 тысяч квадратных метров.
Центральный объект Лусаила — стадион. После финала его перестроят в общественное пространство
«Лусаил» — крупнейший стадион чемпионата мира в Катаре, он вмещает 88 тысяч зрителей, и именно здесь пройдет финал мундиаля. Строительство затянулось из‑за пандемии, в итоге арену возвели ровно за четыре года — с апреля 2017 по апрель 2021 года. Дизайн стадиона вдохновлен сочетанием света и тени традиционных катарских светильников, а узор на фасаде — оформлением золотых арабских чаш.
Крыша спроектирована таким образом, чтобы создавать тень, — благодаря этому лучше растет газон и можно тратить меньше энергии на систему кондиционирования. Еще один экофакт — при строительстве удалось потратить на 40% пресной воды меньше, чем при возведении других арен.
После завершения чемпионата мира стадион «Лусаил» перестроят в общественное пространство. Само здание, конечно, останется — внутри будет та же арена на 40 тысяч мест. Но также в чаше стадиона появится жилье, торговый центр, кафе или даже школа. Демонтированные детали передадут странам, нуждающимся в спортивной инфраструктуре.
Какой ценой?
При этом журналисты многих зарубежных изданий обращают внимание на то, что амбициозные катарские проекты создавались руками мигрантов из Непала, которые были вынуждены работать в условиях 50-градусной жары за мизерную зарплату. По данным министерства труда Непала, с 2010 года, когда Катар выиграл право на проведение чемпионата мира по футболу, там погибло не менее 2100 непальских рабочих. Многие из них вернулись домой с тяжелыми заболеваниями. Подробнее об этой ситуации можно узнать, например, здесь.