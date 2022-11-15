Жилье для птиц класса люкс: посмотрите на дизайнерские скворечники из парка Горького

Что это?
«Domik Ptashki» — проект Сибирского центра дизайна, получивший несколько международных премийADD Awards, A’Design Award and Competition, Eurasian Prize, International Design Awards, iF Design Award.. Скворечники — результат совместной работы дизайнеров Игоря Дыдыкина и Виктора Клименко, орнитологов и инженеров.
Их овальная форма повторяет очертания дупла — благодаря этому домики менее заметны в естественной среде. Для их установки не нужны крепления — деревья останутся целыми. Скворечники сделаны только из натуральных материалов, легко открываются и закрываются, так что их можно чистить. В домике могут поселиться несколько видов птиц: синица, горихвостка, зарянка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, поползень, воробей, белая трясогузка, пеночка-теньковка, пищуха.
Это первый опыт развешивания подобных скворечников в парковом пространстве. Парк Горького подходит для этого, потому что здесь есть специалисты, которые будут проводить наблюдения, и специальная техника — фотоловушки, которые установили рядом со скворечниками. Это поможет узнать, кто чаще всего селится в новых искусственных гнездовьях и для кого они удобны.
Руководитель Сибирского центра дизайна
Дизайнер
К идее создания «Домика пташки» подтолкнула необходимость замены старых скворечников на участке дома родителей. Появилось много вопросов: почему скворечник такой, как мы привыкли? А нельзя ли его сделать более элегантным? Удобен ли такой скворечник для птиц? Эти вопросы мы обсудили с орнитологом Жигулевского биосферного заповедника Галиной Лебедевой. Мы узнали, что идеальным местом для гнездования являются толстые ветви и дупла деревьев, но сейчас в естественной среде их не хватает. Так мы решили отойти от привычных форм и сделать домик, максимально приближенный к природным гнездовьям.
Сначала мы хотели поработать с естественным пнем, но он легко растрескивается. Так что пришлось искать другую технологию, которая позволит домику служить долго. Также необходимо было найти правильный баланс и решить сразу несколько задач. Скворечник должен выглядеть максимально естественно для птиц, без ярких цветов и резких запахов, а также быть безопасным для окружающей среды. Еще необходима устойчивая конструкция, которая сможет выдерживать перепады температур от –30 до +30 градусов. В конце концов, домик должен быть привлекательным и простым в обслуживании. Мы изучили лучшие образцы скворечников, поговорили с орнитологами и мастерами по дереву, сделали несколько прототипов из разных материалов.
Проект собрал несколько серьезных премий. Традиционно жюри оценивает не только красоту, но и эргономику, взаимодействие потребителя и проекта, его функциональные стороны. Приятная глазу округлая форма скворечника делает его более естественным и незаметным на дереве и уменьшает воздействие от дождя, снега и ветра. Благодаря низкому центру тяжести домик можно закрепить между ветвей, не повреждая дерево.
Аналогов у «Домика пташки» нет, хотя в мире есть интересные экземпляры, достойные для проживания птиц. По словам орнитологов, традиционные скворечники ориентированы скорее на удобное производство, чем на потребности птиц.
Начальница отдела развития парка Горького, руководительница проекта по защите птиц «Крылатые соседи»
Парк Горького стал местом для испытания этих скворечников. Мы разместили пять экспериментальных образцов, а потом решим, нужно ли доработать конструкцию. Здорово, что промышленные дизайнеры обратились в сторону экологии и совместно с инженерами и орнитологами разработали проект, у которого есть перспективы использования на больших территориях, где нужно сразу много домиков для птиц. В прошлом году мы разместили в парке Горького 100 скворечников. Все нужно было заранее собрать в весенний период (один из самых загруженных и интенсивных для работников парка) или где‑то найти. Но найти правильные скворечники очень сложно: нужна необработанная древесина определенной породы. А то, что продается в интернет-магазинах, часто не соответствует стандартам, которых придерживаются наши орнитологи.
«Домики Пташки» можно крепить на дереве без гвоздей и перетяжек. Скворечник вставляется в распорку-подставку, которая за счет собственного веса фиксируется между ветвей. Нужно найти место, откуда выходят три ветви, установить подставку, а затем и сам скворечник. Внешне это выглядит как пасхальное яйцо.
Важным фактором, на который обращали внимание при разработке, была легкость в обслуживании. Обычный скворечник необходимо регулярно снимать с дерева, отвинчивать крышу, вычищать прошлогодние веточки и остатки гнезд. Это долгий и трудоемкий процесс. Новый скворечник не нужно ничем закреплять: его можно просто вынуть из подставки и раскрутить конструкцию. Он полностью деревянный, без каких‑либо дополнительных элементов, что особенно удобно в парке.
Мы рассчитываем, что инновационные скворечники помогут вернуть в городские парки тех птиц, которые обитали здесь раньше, а также привлечь новые виды, которые предпочитают гнездиться в дуплах.