Жилье для птиц класса люкс: посмотрите на дизайнерские скворечники из парка Горького

Парк Горького стал местом для испытания этих скворечников. Мы разместили пять экспериментальных образцов, а потом решим, нужно ли доработать конструкцию. Здорово, что промышленные дизайнеры обратились в сторону экологии и совместно с инженерами и орнитологами разработали проект, у которого есть перспективы использования на больших территориях, где нужно сразу много домиков для птиц. В прошлом году мы разместили в парке Горького 100 скворечников. Все нужно было заранее собрать в весенний период (один из самых загруженных и интенсивных для работников парка) или где‑то найти. Но найти правильные скворечники очень сложно: нужна необработанная древесина определенной породы. А то, что продается в интернет-магазинах, часто не соответствует стандартам, которых придерживаются наши орнитологи.